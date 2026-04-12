Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Rapuano manda i titoli di coda di un match appassionante e duro agonisticamente, conclusosi con una vittoria casalinga per 2-1. Nei primi quarantacinque di gioco il Genoa si porta in vantaggio con Malinovskyi, che al minuto 18' compie una prodezza che vale l'1-0. Brutta tegola per De Rossi e Grosso che al termine della prima frazione perdono per espulsione diretta sia Ellertsson che Domenico Berardi; secondo tempo in cui il Sassuolo compie però un'evidente reazione, da quest'ultima giunge al minuto 57' la rete del pari siglata da Ismael Kone. Le soprese non terminano qui, nei minuti finali il Genoa imbastisce un'azione tutta di prima con Sabelli e Messias che culmina nel tap-in di Ekuban. Termina dopo alcuni minuti di recupero la sfida in terra ligure, sorride il Genoa.
Con l'odierno trionfo il Genoa si proietta a quota 36 punti, resta invece invariata la situazione del Sassuolo. Uomini di De Rossi e Grosso che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Pisa e Como.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.14:25
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO DI RAPUANO! Genoa-Sassuolo termina 2-1.14:24
90'+3'
Retropassaggio rischioso di Idzes sul pressing di Ekuban, riesce a rinviare Muric tenendo ancora a galla i suoi.14:23
90'+1'
AMMONITO Tarik Muharemovic: giallo anche per il centrale di Grosso.14:22
90'
Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Di Marco, si giocherà fino al 94'.14:22
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio all'extra-time.14:21
87'
Sostituzione Genoa: fuori Stefano Sabelli, dentro Sebastian Otoa.14:16
87'
Sostituzione Sassuolo: fuori dal campo Ismaël Koné, lo sostituisce Luca Moro.14:16
84'
GOL! GOL EKUBAN! GENOA-Sassuolo: 2-1. Di nuovo in vantaggio i Rossoblu', timbro di Caleb Ekuban! Azione perfetta del Grifone, tutto parte dai piedi di Sabelli che con un colpo di tacco illuminante serve il filtrante per Messias, poi palla messa al centro dall'ex-Milan e zampata vincente di Ekuban che fa gioire il Ferraris. Nuovo vantaggio del Genoa, assist servito da Junior Messias.
Malinteso tra Lauriente' e Coulibaly, il terzino chiama il suggerimento, l'attaccante lo effettua ma sbaglia la misura e concede il rinvio dal fondo a Bijlow.14:12
81'
Sostituzione Sassuolo: esce dal campo Andrea Pinamonti, subentra per lui Edoardo Iannoni.14:10
81'
Sostituzione Sassuolo: esce dal campo Josh Doig, lo sostituisce Luca Lipani.14:10
80'
Punizione battuta in maniera rivedibile da Volpato, sfera che arriva dalle parti di Pinamonti che non può però agganciare.14:10
80'
Buono il guizzo da parte di Volpato che ottiene una palla inattiva dai 30 metri, posiziona la barriera Bijlow.14:09
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato il recupero.14:09
76'
Una sola sostituzione ancora a disposizione di De Rossi, tre quelle ancora spendibili da Fabio Grosso.14:06
75'
Sostituzione Genoa: fuori Vítor Manuel Carvalho Oliveira, dentro Junior Walter Messias.14:04
75'
Lauriente' prova il tiro forte dalla distanza ma non inquadra lo specchio, rinvio dal fondo per Bijlow.14:04
72'
Rischio di Coulibaly che attende l'uscita di Muric, efficace sicurezza del subentrato che permette la presa del proprio estremo difensore.14:02
70'
Superate le porte del minuto 70', risultato parziale ancora fisso sull'1-1.13:59
67'
Sostituzione Sassuolo: esce anche Nemanja Matic, dentro per lui Cristian Volpato.13:59
67'
Sostituzione Sassuolo: fuori Sebastian Walukiewicz, subentra per lui Woyo Coulibaly.13:58
65'
Altre possibili sostituzioni in vista, si muove qualcosa lungo le panchine.13:58
62'
Contatto sospetto ai danni di Ekuban in area neroverde, Rapuano dice che si può giocare, corner ancora a favore del Genoa.13:52
60'
Scocca il minuto 60', parziale che recita 1-1, gara in equilibrio e corner ora a favore del Genoa.13:49
57'
GOL! GOL KONE'! Genoa-SASSUOLO: 1-1. La riprende la formazione di Grosso, lo fa con il timbro di Ismael Kone'! Rete che avviene dagli sviluppi di un corner, dopo un'iniziale respinta di Bijlow il giocatore neroverde è attento e compie un tap-in in porta. Tutto pari ora al Ferraris, ripresa interessante.
Calcio d'angolo per il Sassuolo guadagnato dal lavoro di protezione di Pinamonti, batte Lauriente' dalla bandierina.13:46
55'
Sostituzione Genoa: fuori anche Ruslan Malinovskyi, dentro per lui Patrizio Masini.13:45
55'
Sostituzione Genoa: esce dal campo Lorenzo Colombo, lo sostituisce Caleb Ekuban.13:45
55'
Sostituzione Genoa: fuori Tommaso Baldanzi, lo sostituisce Aarón Martín.13:45
55'
Cambi in vista al minuto 55', si attendono sostituzioni.13:44
54'
Calcio piazzato spendibile dal Genoa, punizione che non produce però alcun effetto.13:44
52'
Doig anticipato da Marcandalli, non riesce a concludere verso lo specchio il giocatore neroverde.13:42
48'
Entrambe le compagini affronterrano ora il secondo tempo in dieci uomini, complici le espulsioni di Ellertsson e Berardi al termine del primo tempo.13:38
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dal Sassuolo.13:37
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.13:37
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.13:20
Si chiude dopo qualche secondo di extra-time la prima frazione di gioco al Ferraris, parziale sull'1-0 a favore del Grifone. Primi 45' di gioco che hanno mostrato una gara dall'elevato tasso agonistico, come testimoniano i cartellini gialli, ben cinque quelli estratti da Rapuano nel corso primo tempo. La rete che sblocca la sfida arriva dai piedi di Malinosvkyi, che al minuto 18' riceve da Baldanzi e scarica un preciso tiro a giro sotto l'incrocio dei pali, Muric può solo assistere alla conclusione praticamente perfetta dell'ucraino. Si attende ora la ripresa.13:19
45'+2'
ESPULSO DIRETTAMENTE Mikael Ellertsson: espulsione diretta per il giocatore del Genoa al termine del primo tempo.13:36
45'+2'
ESPULSO DIRETTAMENTE Domenico Berardi: espulsione diretta al termine del primo tempo per il capitano neroverde.13:36
45'+1'
FISCHIO DI RAPUANO: termina il primo tempo.13:18
45'
Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.13:18
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, possibile assegnazione del recupero.13:16
43'
Continua a spingere il Genoa, altro calcio d'angolo guadagnato dalla formazione di Daniele De Rossi.13:15
40'
AMMONITO Sebastian Walukiewicz: quinto giallo estratto finora da Rapuano.13:14
38'
Rinvio molto profondo di Muric che spedisce la sfera direttamente dalle parti di Bijlow, non può arrivarci Andrea Pinamonti.13:10
36'
Fallo laterale spendibile dal Genoa, possesso rossoblu' e Sassuolo che attende nella propria metà di campo.13:08
32'
AMMONITO Josh Doig: altro giallo tra le fila del Sassuolo.13:04
30'
Superate le porte del 30' di gioco, parziale che recita 1-0 a favore del Genoa.13:01
28'
Squillo da parte di Domenico Berardi che calcia sul primo palo violentemente, risponde Bijlow che concede soltanto un calcio d'angolo.13:00
25'
Conclusione di Baldanzi, deviazione che non mette però in difficoltà Muric, presa sicura dell'estremo ospite e squadre che si riposizionano.12:57
22'
Cambio di gioco velenoso da parte di Malinovskyi che concede quasi la ripartenza a Lauriente', neroverde che non arriva d'un soffio sul pallone.12:54
20'
AMMONITO Morten Frendrup: seconda ammonizione del match finora.12:51
18'
GOL! GOL MALINOVSKYI! GENOA-Sassuolo: 1-0. La sblocca il Grifone al minuto 18', lo fa con Ruslan Malinovskyi! Dai piedi di Baldanzi nasce l'azione della rete genoana, centrocampista che appoggia per Malinovskyi, poi l'ucraino calcia in porta trovando una rete dall'elevato coefficiente di difficoltà. In vantaggio la formazione casalinga, assist a cura di Tommaso Baldanzi.
A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di linea Di Gioia-Moro; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Di Marco; postazione VAR presidiata dal Sig. Meraviglia, ausiliato dall'A.VAR Marco Guida.11:57
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Antonio Rapuano, della sezione di Rimini.11:57
Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, a breve sarà Genoa-Sassuolo! Nella 32^ giornata di A il calendario chiama al confrono Grifoni e Neroverdi dopo più di cinque mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 3 novembre, nella gara del Mapei Stadium che si concluse con un 1-2 a favore della compagine ligure. Attualmente 14^ posto quello occupato dal Genoa con 33 punti, 11^ invece il tassello presidiato dal Sassuolo che ha sinora collezionato 42 punti totali.11:57
Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Sassuolo, gara valida per il turno numero 32 del Campionato di Serie A Enilive.11:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori11:56
Genoa - Sassuolo è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Sassuolo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
157
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
22
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 10 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
17-01-2026
Serie B
Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026
Serie B
Bari-Palermo 0-3
08-02-2026
Serie A
Lecce-Udinese 2-1
21-02-2026
Serie A
Cagliari-Lazio 0-0
07-03-2026
Serie A
Atalanta-Udinese 2-2
22-03-2026
Serie B
Empoli-Pescara 4-2
Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte). Il Genoa ha segnato 38 gol e ne ha subiti 45; il Sassuolo ha segnato 39 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Sassuolo - Genoa si è giocata il 3 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Genoa ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e la Juventus ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Juventus e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 8 gol.
Genoa e Sassuolo si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 8 volte, il Sassuolo ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Genoa-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro il Sassuolo in Serie A (sempre per 2-1) e solo contro il Crotone (quattro) vanta una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo (quattro).
In ciascuna delle ultime sette sfide tra Genoa e Sassuolo in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 21 reti nel periodo (esattamente tre di media a match).
Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5V, 3N), vincendo quella più recente (2-1 il 12 maggio 2024); il Grifone non ha mai ottenuto due successi di fila al Ferraris contro i neroverdi nel massimo campionato.
Il Genoa ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza trovare la via del gol in Serie A risale al febbraio-marzo 2018 con Davide Ballardini allenatore. Più in generale, i rossoblù potrebbero perdere tre match consecutivi in campionato per la prima volta nel 2026.
Il Sassuolo ha guadagnato 42 punti in 31 gare di questo campionato; nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo una squadra neopromossa aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo gli stessi match stagionali: l'Hellas Verona nel 2019/20 (43 - gli scaligeri pareggiarono poi la 32ª partita).
Il Genoa è la squadra che ha sbagliato più rigori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben quattro su otto. In più, nessuna formazione ha subito più reti dagli 11 metri del Grifone nella Serie A 2025/26 (sei, al pari di Napoli e Udinese).
Da una parte il Sassuolo è la seconda squadra con più punti guadagnati da situazione di svantaggio (13 - dietro solo al Milan con 14) in questo campionato, dall'altra il Genoa è invece seconda per punti persi da situazione di vantaggio (20 - dietro soltanto alla Fiorentina con 22).
Sfida tra i due giocatori che sono stati sostituiti più volte in questa stagione di Serie A: Lorenzo Colombo e Armand Laurienté (entrambi 23). Il classe 2002 del Grifone ha infatti disputato un intero match solo una volta nel campionato in corso (contro il Bologna lo scorso 25 gennaio) mentre il classe '98 dei neroverdi ci è riuscito tre volte.
Dopo i gol contro Juventus e Cagliari, Andrea Pinamonti potrebbe segnare in tre presenze di fila solo per la terza volta in carriera in Serie A, dopo il settembre 2023 con la maglia del Sassuolo e il giugno-luglio 2020 con la maglia del Genoa. Il classe '99 è infatti un ex del match, avendo collezionato 68 presenze e 15 gol con il Grifone nel torneo ma in due periodi distinti (36 partite e 10 gol nel 2024/25 e 32 match con 5 reti nel 2019/20).
Domenico Berardi ha preso parte a 13 gol in 18 sfide contro il Genoa in Serie A: sette reti e sei assist - solo contro il Milan (sette) ha servito più passaggi vincenti in carriera nel massimo campionato (a quota sei anche contro Cagliari ed Empoli).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: