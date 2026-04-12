Con l'odierno trionfo il Genoa si proietta a quota 36 punti, resta invece invariata la situazione del Sassuolo. Uomini di De Rossi e Grosso che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Pisa e Como.

Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Rapuano manda i titoli di coda di un match appassionante e duro agonisticamente, conclusosi con una vittoria casalinga per 2-1. Nei primi quarantacinque di gioco il Genoa si porta in vantaggio con Malinovskyi, che al minuto 18' compie una prodezza che vale l'1-0. Brutta tegola per De Rossi e Grosso che al termine della prima frazione perdono per espulsione diretta sia Ellertsson che Domenico Berardi; secondo tempo in cui il Sassuolo compie però un'evidente reazione, da quest'ultima giunge al minuto 57' la rete del pari siglata da Ismael Kone. Le soprese non terminano qui, nei minuti finali il Genoa imbastisce un'azione tutta di prima con Sabelli e Messias che culmina nel tap-in di Ekuban. Termina dopo alcuni minuti di recupero la sfida in terra ligure, sorride il Genoa.

Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, a breve sarà Genoa-Sassuolo! Nella 32^ giornata di A il calendario chiama al confrono Grifoni e Neroverdi dopo più di cinque mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 3 novembre, nella gara del Mapei Stadium che si concluse con un 1-2 a favore della compagine ligure. Attualmente 14^ posto quello occupato dal Genoa con 33 punti, 11^ invece il tassello presidiato dal Sassuolo che ha sinora collezionato 42 punti totali.11:57

PREPARTITA

Genoa - Sassuolo è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Sassuolo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 157 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 22 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 10 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3 08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1 21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0 07-03-2026 Serie A Atalanta-Udinese 2-2 22-03-2026 Serie B Empoli-Pescara 4-2

Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 38 gol e ne ha subiti 45; il Sassuolo ha segnato 39 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Sassuolo - Genoa si è giocata il 3 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Genoa ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e la Juventus ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Juventus e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 8 gol.

Genoa e Sassuolo si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 8 volte, il Sassuolo ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Genoa-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro il Sassuolo in Serie A (sempre per 2-1) e solo contro il Crotone (quattro) vanta una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo (quattro).

In ciascuna delle ultime sette sfide tra Genoa e Sassuolo in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 21 reti nel periodo (esattamente tre di media a match).

Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5V, 3N), vincendo quella più recente (2-1 il 12 maggio 2024); il Grifone non ha mai ottenuto due successi di fila al Ferraris contro i neroverdi nel massimo campionato.

Il Genoa ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza trovare la via del gol in Serie A risale al febbraio-marzo 2018 con Davide Ballardini allenatore. Più in generale, i rossoblù potrebbero perdere tre match consecutivi in campionato per la prima volta nel 2026.

Il Sassuolo ha guadagnato 42 punti in 31 gare di questo campionato; nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo una squadra neopromossa aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo gli stessi match stagionali: l'Hellas Verona nel 2019/20 (43 - gli scaligeri pareggiarono poi la 32ª partita).

Il Genoa è la squadra che ha sbagliato più rigori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben quattro su otto. In più, nessuna formazione ha subito più reti dagli 11 metri del Grifone nella Serie A 2025/26 (sei, al pari di Napoli e Udinese).

Da una parte il Sassuolo è la seconda squadra con più punti guadagnati da situazione di svantaggio (13 - dietro solo al Milan con 14) in questo campionato, dall'altra il Genoa è invece seconda per punti persi da situazione di vantaggio (20 - dietro soltanto alla Fiorentina con 22).

Sfida tra i due giocatori che sono stati sostituiti più volte in questa stagione di Serie A: Lorenzo Colombo e Armand Laurienté (entrambi 23). Il classe 2002 del Grifone ha infatti disputato un intero match solo una volta nel campionato in corso (contro il Bologna lo scorso 25 gennaio) mentre il classe '98 dei neroverdi ci è riuscito tre volte.

Dopo i gol contro Juventus e Cagliari, Andrea Pinamonti potrebbe segnare in tre presenze di fila solo per la terza volta in carriera in Serie A, dopo il settembre 2023 con la maglia del Sassuolo e il giugno-luglio 2020 con la maglia del Genoa. Il classe '99 è infatti un ex del match, avendo collezionato 68 presenze e 15 gol con il Grifone nel torneo ma in due periodi distinti (36 partite e 10 gol nel 2024/25 e 32 match con 5 reti nel 2019/20).

Domenico Berardi ha preso parte a 13 gol in 18 sfide contro il Genoa in Serie A: sette reti e sei assist - solo contro il Milan (sette) ha servito più passaggi vincenti in carriera nel massimo campionato (a quota sei anche contro Cagliari ed Empoli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: