Il Napoli frena a Parma sul risultato di 1-1 e concede all'Inter praticamente il match point nella sfida di stasera con il Como. Dopo il vantaggio iniziale e immediato dei crociati con Strefezza, il Napoli ha pareggiato nel secondo tempo con il solito McTominay. Nonostante un arrembaggio nel finale, la squadra di Conte non è riuscita però ad affondare il colpo e a portare a casa la vittoria.

Parma e Napoli hanno pareggiato le ultime due sfide di campionato (entrambe per 0-0, lo scorso 14 gennaio al Maradona e il 18 maggio 2025 al Tardini); le due formazioni potrebbero registrare tre pareggi di fila per la prima volta in Serie A.14:39

Equilibrio perfetto nelle ultime sei gare al Tardini tra Parma e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi - dopo che i partenopei avevano ottenuto quattro successi e un pareggio nelle precedenti cinque sfide in casa degli emiliani nel massimo campionato.14:40

GOL! PARMA-Napoli 1-0! Rete di Gabriel STREFEZZA! Lancio lungo di Corvi per Elphege bravo ad anticipare sia Buongiorno che Juan Jesus e a servire Strefezza, puntuale nell'inserimento e precisissimo nella conclusione che batte Savic.15:03

Il Parma chiude in vantaggio la prima frazione contro il Napoli. I crociati sono avanti di misura con la rete di Strefezza, arrivata immediatamente, al primo minuto. Un gol repentino e decisivo che ha tagliato non poco le gambe agli azzurri, timidi per buona parte della prima frazione. Nonostante un paio di sortite interessanti nel finale, il Parma ha comunque retto bene e chiuso meritatamente avanti il primo tempo.15:52

PREPARTITA

Parma - Napoli è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Napoli sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 275 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 25 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 10.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1 07-01-2026 Serie A Bologna-Atalanta 0-2 17-01-2026 Serie A Udinese-Inter 0-1 31-01-2026 Serie B Sampdoria-Spezia 1-0 22-02-2026 Serie A Roma-Cremonese 3-0 03-03-2026 Coppa Italia Como-Inter 0-0 16-03-2026 Serie A Cremonese-Fiorentina 1-4

Attualmente il Parma si trova 14° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 66 punti (frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Parma ha segnato 23 gol e ne ha subiti 40; il Napoli ha segnato 48 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Napoli - Parma si è giocata il 14 gennaio 2026 e si è conclusa 0-0.

In casa il Parma ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Cagliari e il Milan ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 1-1 mentre Il Napoli ha incontrato il Milan vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol.

Parma e Napoli si sono affrontate 41 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 14 volte, il Napoli ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Parma-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Parma e Napoli hanno pareggiato le ultime due sfide di campionato (entrambe per 0-0, lo scorso 14 gennaio al Maradona e il 18 maggio 2025 al Tardini); le due formazioni potrebbero registrare tre pareggi di fila per la prima volta in Serie A.

Equilibrio perfetto nelle ultime sei gare al Tardini tra Parma e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi - dopo che i partenopei avevano ottenuto quattro successi e un pareggio nelle precedenti cinque sfide in casa degli emiliani nel massimo campionato.

Solo il Pisa (12) ha pareggiato più partite del Parma in questa stagione di Serie A (11, al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio). Più nel dettaglio, i crociati hanno sempre pareggiato almeno 11 match dopo 31 gare in tutte le loro ultime tre stagioni nel massimo campionato (12 nel 2024/25 e 11 nel 2020/21).

Il Parma ha perso l'ultimo match al Tardini di campionato contro la Cremonese e solo una volta ha registrato due sconfitte casalinghe di fila nel campionato in corso: tra novembre e dicembre contro Udinese e Lazio.

Il Napoli arriva da cinque successi di fila in campionato e con Antonio Conte allenatore solo una volta ha ottenuto più vittorie consecutive in Serie A: sette tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle due partite più recenti di campionato contro Cagliari e Milan; i partenopei potrebbero registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella Serie A 2025/26.

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (ben 13) con gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A; in quarta posizione in questa classifica troviamo il Parma con 9, al pari della Lazio.

Il Parma è sia la squadra che ha segnato più gol in percentuale di testa (36.4% - 8/22) sia quella che ha subito meno reti in % con questo fondamentale (10.3% - 4/39) nella Serie A 2025/26.

Mateo Pellegrino salterà questo match per squalifica; dal suo esordio in Serie A (dal 22 febbraio 2025), l'argentino è l'unico attaccante ad aver disputato tutte le partite della sua squadra nel torneo (44 su 44 del Parma), tra le formazioni presenti in entrambi i campionati.

Matteo Politano ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato (2G+2A), tante quante partecipazioni nelle sue precedenti 28 gare in Serie A. Il classe '93 potrebbe segnare in due match di fila in campionato a distanza di due anni, ovvero dall'aprile 2024 - contro il Parma, però, Politano vanta una sola rete in otto match giocati nel massimo torneo (a Napoli il 31 gennaio 2021).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: