Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lazio-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

Nel prossimo turno di campionato per la Lazio impegno in trasferta sul campo dell'Udinese, il Lecce giocherà in casa contro lo Spezia.22:48

Finisce 2-2 il match tra Lazio e Lecce, tante le emozioni. Strefezza al 23' non trasforma un calcio di rigore. Immobile sblocca il risultato al 34'. Rimonta degli ospiti con una doppietta di Oudin. Palo di Pedro al 92', pareggio in extremis di Milinkovic-Savic al 94'.22:47

90'+7' Fine partita! LAZIO-LECCE 2-2 (34' Immobile, 47' p.t e 51' Oudin, 94' Milinkovic-Savic).22:43

90'+4' GOL! LAZIO-Lecce 2-2! Rete di Milinkovic-Savic. Cross di Pedro deviato, Romagnoli anticipa Falcone ma non riesce a liberare, Milinkovic-Savic di testa deposita in rete.



90'+3' Ammonito GONZALEZ per gioco scorretto su Pellegrini.22:39

90'+2' PALO LAZIO! Pedro di destro prende la mira da fuori area, il pallone si infrange sul palo.22:38

90'+1' Conclusione di Pellegrini da fuori area, pallone distante dalla porta.22:36

90' L'arbitro Maresca concede sei minuti di recupero.22:35

87' Lazio stabilmente in attacco alla ricerca della rete del pareggio: tiro centrale di Pedro, Falcone fa sua la sfera.22:33

85' Cross di Lazzari troppo sul portiere, Falcone blocca agevolmente.22:30

82' Sostituzione LECCE: entra Helgason esce Oudin.22:27

81' Scintille tra Milinkovic-Savic e Blin, l'arbitro ammonisce entrambi.22:27

81' Ammonito BLIN per comportamento non regolamentare.22:27

81' Ammonito MILINKOVIC-SAVIC per comportamento non regolamentare.22:26

80' Colpo di testa debole di Immobile, nessun problema per Falcone.22:26

79' Ammonito FALCONE per perdita di tempo.22:25

78' Ammonito PELLEGRINI per proteste.22:23

77' Sostituzione LECCE: entra Gonzalez esce Strefezza.22:23

77' Sostituzione LECCE: entra Romagnoli esce Gendrey.22:22

76' Ammonito SARRI (in panchina) per proteste.22:22

76' OCCASIONE LAZIO! Opportunità per Immobile, Falcone risponde presente e respinge con il piede.22:22

75' OCCASIONE LAZIO! Tiro-cross di Milinkovic-Savic, Immobile non tocca, pallone fuori di poco.22:20

74' Cambia il centrocampo della Lazio: Luis Alberto davanti alla difesa, Basic mezzala.22:24

73' Sostituzione LAZIO: entra Basic esce Marcos Antonio.22:18

70' Oudin dalla bandierina, Blin di testa non riesce a indirizzare verso la porta.22:15

68' Sostituzione LECCE: entra Ceesay esce Colombo.22:13

68' Sostituzione LECCE: entra Di Francesco esce Banda.22:13

65' Ammonito OUDIN per perdita di tempo.22:10

63' Pellegrini in area per Immobile, Hjulmand fa buona guardia.22:08

60' Insiste la Lazio, colpo di testa impreciso di Milinkovic-Savic da posizione defilata.22:06

59' Traversone di Pellegrini, Milinkovic-Savic ci prova in acrobazia al volo, pallone sul corpo di Gallo.22:05

58' Sostituzione LAZIO: entra Pedro esce Milinkovic-Savic.22:04

58' Sostituzione LAZIO: entra Pellegrini esce Hysaj.22:03

57' Lazzari cade in area dopo un contatto con Banda, l'arbitro fa cenno di proseguire.22:03

56' Gendrey resta a terra dopo uno scontro con Hysaj, nulla di serio.22:01

53' Zaccagni arriva sul fondo, ma il suo cross è troppo alto per tutti.21:59

51' GOL! Lazio-LECCE 1-2! Rete di Oudin. Doppietta di Oudin: il francese, servito da Strefezza, in area di prima intenzione di destro supera Provedel per la seconda volta.



50' Banda in area carica il destro, Provedel respinge con i pugni.21:55

49' Possesso prolungato del Lecce: tiro di Strefezza smorzato, Provedel raccoglie il pallone.21:54

46' Inizio secondo tempo di LAZIO-LECCE! Si riparte senza cambi.21:50

Immobile non segnava in casa in Serie A da 243 giorni.21:39

Termina in parità il primo tempo tra Lazio e Lecce. Strefezza al 23' dal dischetto calcia sul fondo. Immobile al 34' sblocca il risultato su assist di Luis Alberto. In extremis al 47' Oudin realizza la rete del pareggio.21:38

45'+3' Fine primo tempo: LAZIO-LECCE 1-1! In rete Immobile e Oudin.21:36

45'+2' GOL! Lazio-LECCE 1-1! Rete di Oudin. L'azione parte dai piedi di Hjulmand, suggerimento di Gendrey, Oudin batte Provedel con un tiro di sinistro dal limite dell'area.



45' L'arbitro Maresca concede due minuti di recupero.21:31

44' Problema alla caviglia per Umtiti, il difensore francese zoppica.21:30

43' OCCASIONE LAZIO! Milinkovic-Savic da dentro l'area di rigore impegna Falcone, il portiere del Lecce si salva con il piede.21:29

42' Richiamo verbale dell'arbitro a Umtiti dopo un intervento in scivolata su Milinkovic-Savic.21:28

39' Fallo in attacco di Luis Alberto, interrotta l'azione della Lazio.21:24

37' Reazione del Lecce, ma Strefezza non trova spazio sulla corsia di destra.21:23

34' GOL! LAZIO-Lecce 1-0! Rete di Immobile. Luis Alberto innesca Immobile, l'attaccante in area solo davanti al portiere non sbaglia.



32' Lancio da metà campo di Hjulmand, troppo lungo per Strefezza.21:18

29' Fraseggio della Lazio, pressione alta del Lecce: Lazzari trova un pertugio a destra, chiude Umtiti.21:15

26' Il Lecce resta in attacco, Casale intercetta il cross di Blin.21:11

23' RIGORE SBAGLIATO! Penalty non trasformato da Strefezza: tiro troppo angolato, pallone largo.21:22

21' RIGORE PER IL LECCE! Contatto in area tra Blin e Hysaj, l'arbitro indica il dischetto.21:07

19' Lazzari, già ammonito, protesta dopo un contrasto con Banda. L'arbitro Maresca riporta la calma senza usare altri cartellini.21:05

17' Felipe Anderson conclude dal limite, tiro respinto da Gallo.21:02

15' Problemi per Blin e Hysaj dopo un contrasto, gioco fermo per qualche istante.21:01

13' Ammonito BANDA per gioco scorretto su Lazzari.20:59

11' Immobile in area non controlla la sfera, sfuma l'azione della Lazio.20:56

8' Ammonito LAZZARI per gioco scorretto su Banda.20:54

7' Oudin, servito da Banda, ci prova dal limite dell'area: pallone alto oltre la traversa.20:53

5' Cross da sinistra di Gallo, allontana di testa Marcos Antonio.20:51

3' Felipe Anderson di prima per Immobile, spazza Umtiti.20:48

1' Inizio primo tempo di LAZIO-LECCE! Dirige la gara l'arbitro Maresca.20:46

La Lazio ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. Il Lecce ha perso le ultime cinque trasferte.20:44

Le scelte di Baroni: Colombo al centro dell'attacco, Banda e Strefezza ai suoi lati. Hjulmand, Oudin e Blin in mediana. Umtiti e Baschirotto i centrali in difesa.20:05

Le scelte di Sarri: in avanti il tridente con Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. Marcos Antonio in regia, Lazzari e Hysaj i terzini. Out Cataldi e Vecino, Pedro in panchina.20:49

Panchina LECCE: Brancolini, Askildsen, Gonzalez, Tuia, Pezzella, Persson, Romagnoli, Pongracic, Di Francesco, Ceesay, Bleve, Ceccaroni, Cassandro, Maleh, Helgason.19:56

Panchina LAZIO: Maximiano, Bertini, Gila, Patric, Cancellieri, Diego Gonzalez, Marusic, Fares, Adamonis, Radu, Basic, Pellegrini, Pedro.19:54

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo - Blin, Hjulmand, Oudin - Strefezza, Colombo, Banda.19:51

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj - Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.19:50

Manca poco all'inizio di Lazio-Lecce. Entrambe le squadre sconfitte nello scorso turno di campionato.19:46

Benvenuti alla diretta della partita della 35^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Lecce.19:45