90'+5' Fine partita: GENOA - SASSUOLO 2-1.17:01

90'+5' VASQUEZ! Pallone in area per Vasquez che controlla, sterza e prova a calciare all'angolo, determinante deviazione di Doig che manda in angolo.17:01

90'+3' Tutto in avanti il Sassuolo alla ricerca del gol del pareggio.16:59

90'+1' Ankeye controlla al limite e serve Ekuban, l'attaccante, in ottima posizione, non si aspettava il pallone e non riesce a controllarla.16:57

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:56

88' Sostituzione anche nel Genoa, fuori Retegui per Ankeye.16:53

87' Entra Lipani per Henrique.16:52

87' Cambi offensivi nel Sassuolo, Mulattieri per Erlic.16:52

85' Sostituzione nel Genoa, entra Bohinen per Badelj.16:50

80' Il Genoa continua a spingere e ad accerchiare gli emiliani, ma il Sassuolo sembra poter diventare pericoloso con i contropiedi.16:47

76' Sostituzione anche nel Sassuolo, Racic per Obiang.16:41

75' Sostituzione Albert Guðmundsson Kevin Johannes Willem Strootman16:41

75' Cartellino giallo per Doig, fallo su Spence.16:40

73' Ripartenza veloce del Genoa, Ekuban prova a mettere un pallone in area, Doig recupera prima dell'arrivo di Retegui.16:39

72' Punizione dalla trequarti per il Sassuolo, pallone crossato in area di rigore ma che va a vuoto e si spegne sul fondo.16:37

68' Due cambi nel Sassuolo, entra Volpato per Kumbulla.16:33

67' Bajrami prende il posto di Thorstvedt.16:46

63' GOL! GENOA - Sassuolo 2-1! Autogol di Kumbulla. Accelerazione di Gudmundsson e palla per Ekuban che dalla destra crossa teso in area, una sfortunata di Kumbulla nella propria porta gela i tifosi neroverdi.



60' Preme ora il Genoa con un pressing a tutto campo e alla ricerca del gol del vantaggio.16:25

56' GOL! GENOA - Sassuolo 1-1! Rete di Badelj. Calcio d'angolo Genoa, Thorsby spizza di testa sul secondo palo, Badelj sotto porta di testa la manda in rete.



54' Prova a mettere pressione il Genoa ma continua a non riuscire ad arrivare alla conclusione.16:19

50' Cartellino giallo per Obiang, fallo su Ekuban.16:15

48' Cartellino giallo per Thorsby, pestone a metà campo.16:13

46' Inizia il secondo tempo di GENOA - SASSUOLO.16:11

46' Ekuban prende il posto di Vogliacco.16:10

46' Doppio cambio per Gilardino, entra Spence per Sabelli.16:10

Sassuolo avanti di una rete dopo i primi 45 minuti. Il gol di Pinamonti su rigore sblocca una gara senza molte occasioni. I padroni di casa passano in vantaggio con Thorsby, ma il gol viene in seguito annullato per un tocco di mano. Genoa che tiene molto la palla, ma sono gli emiliani a rendersi più pericolosi.15:53

45'+5' Fine primo tempo: GENOA - SASSUOLO 0-1.15:52

45' Ci saranno 5 minuti di recupero.15:48

43' Cross di Doig in area per Lauriente, l'esterno controlla prova a prende il tempo a Vasquez ma perde l'attimo e manca la conclusione.15:46

39' Affondo interessante di Doig sulla sinistra, pallone teso in mezzo, ma difesa del Genoa attenta a mandare in angolo.15:41

38' Rigore questa volta reclamato dal Genoa per un incrocio di gambe tra Gudmundsson e Obiang. Mariani lascia proseguire.15:40

35' Punizione dalla distanza per il Sassuolo, Lauriente va per la porta, Martinez si distende e manda in angolo.15:37

31' GOL! Genoa - SASSUOLO 0-1! Rete di Pinamonti. L'attaccante spiazza Martinez e porta in vantaggio il Sassuolo.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti15:34

30' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Mariani viene invitato al VAR per una spinta di De Winter su Lauriente e dopo il check indica il dischetto.15:32

28' Proteste del Sassuolo per possibile rigore non fischiato ai danni di Lauriente. Mariani a colloquio con il VAR.15:31

25' Continua a sbattere contro il muro eretto in difesa dal Sassuolo ogni tentativo di attacco dei padroni di casa.15:27

22' Partita che fa fatica a prendere quota, il Sassuolo molto compatto prova ad evitare ogni rischio chiudendosi dietro.15:24

18' Serie di calci d'angolo pr il Sassuolo, difesa del Genoa sempre attenta.15:21

14' La squadra di casa tiene palla e prova a cercare verticalizzazioni. Il Sassuolo in questi minuti pensa più a difendersi.15:17

9' Pasticcio in area del Sassuolo su un cross dalla sinistra di Martin, Henrique prova a spazzare ma serve involontariamente Thorsby che è abile di testa a insaccare. Mariani dopo un lungo check al VAR annulla la rete per un tocco di mano.16:52

6' Lungo lancio per Lauriente, l'esterno non riesce ad arrivarci.15:08

3' Fase di studio su entrambi i lati in questi primi scampoli di gara.15:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI GENOA - SASSUOLO. Arbitra Mariani.15:02

Nel Genoa sono diverse le defezioni ma in avanti torna il tandem composto da Retegui a Gudmundsson. Davanti a Martinez, difesa a tre con Vogliacco, De Winter e Vasquez. Non recupera nemmeno per la panchina Messias. Modulo simile nel Sassuolo che vede la difesa a tre composta da Erlic, Kumbulla e Ferrari. In attacco con Pinamonti c'è Lauriente.14:18

Formazione SASSUOLO (3-5-2): Consigli - Erlic, Kumbulla, Ferrari - Toljan, Obiang, Henrique, Thorstvedt, Doig - Pinamonti, Lauriente. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Viti, Volpato, Boloca, Lipani, Tressoldi.14:15

Formazione GENOA (3-5-2): Martinez - Vogliacco, De Winter, Vazquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin - Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Ekuban, Cittadini, Ankeye, Matturro, Haps, Spence.14:14

Il Genoa può sperare di migliorare la propria classifica e finendo bene il campionato potrebbe arrivare nella parte sinistra. Le statistiche invece mostrano come il Sassuolo ha vinto otto partite in Serie A contro il Genoa, solamente contro Hellas Verona (nove) e Inter (10) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.13:19

Partita decisiva per gli emiliani che in caso di tre punti possono ancora sperare nella salvezza. Il Genoa, padrone di casa e salvo da qualche giornata, potrà invece giocare con la testa sgombra di pensieri.13:10