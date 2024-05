Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori12:08 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio ed Empoli, gara valida per la Giornata 36 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.12:08

La Lazio è imbattuta da quattro gare consecutive in campionato (tre vittorie, un pari), incluso il 2-2 maturato sul campo del Monza nello scorso turno. I biancocelesti sono in corsa per un piazzamento nelle prossime competizioni europee, occupando attualmente il settimo posto con 56 punti: vincendo oggi, si garantirebbero quantomeno l’aritmetica di quel piazzamento, andando a più otto sul Napoli.12:08

L’Empoli è reduce dal pareggio (0-0) contro il Frosinone, ma rimane comunque in piena lotta per non retrocedere. Attualmente vanta due soli punti di margine sul 18° posto, occupato dall’Udinese con 30 punti. Lontano dal Castellani, i biancoblù sono però in striscia negativa da quattro partite consecutive di campionato e, finora, hanno vinto soltanto quattro volte (tre pari, 10 sconfitte a completare).12:08

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera con 3-4-2-1 in cui figurano: Mandas - Patric, Romagnoli, Hysaj - Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic - Felipe Anderson, Zaccagni - Immobile. All. Tudor. A disposizione: Provedel, Renzetti, Casale, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Vecino, Castellanos, Gonzalez, Isaksen, Pedro.12:16

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli risponde invece con un 3-5-2 formato da: Caprile - Bereszynski, Ismajli, Luperto - Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella - Cancellieri, Caputo. All. Nicola. A disposizione: Perisan, Seghtti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Niang, Cacace, Cerri, Fazzini, Destro, Zurkowski, Cambiaghi.12:15

Mister Tudor deve fare a meno di Luis Alberto, out dai convocati per scelta tecnica. Provedel ancora non al meglio, così in porta c’è di nuovo Mandas. Marusic ritrova una maglia da titolare, mentre Zaccagni avanza per fare coppia con Felipe Anderson nel tandem a supporto dell’unica punta, ovvero Immobile.12:16

Mister Nicola cambia invece qualcosa rispetto al turno precedente. Confermato il modulo, anche se Cancellieri potrebbe agire in una posizione un po’ più arretrata rispetto a quella di Caputo. Difesa a tre solita, ma nei cinque di centrocampo si rivedono sia Bastoni che Maleh, con Gyasi e Pezzella a fare i quinti sulle due fasce.12:18

Tra le squadre contro cui non ha mai perso in casa in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dalla Lazio: i biancocelesti hanno infatti ottenuto nove successi e quattro pareggi in 13 sfide interne disputate finora contro il club toscano.12:19

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell’Olimpico. A dirigere questo Lazio-Empoli sarà Gianluca Aureliano (sezione di Bologna), coadiuvato da Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Marcello Rossi (Biella). IV Ufficiale Marco Monaldi (Macerata), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Michael Fabbri (Ravenna).12:19

1' INIZIA Lazio-Empoli, fischio di Aureliano e si può partire qui all’Olimpico. Meteo sereno, temperatura di 24°. Padroni di casa in campo con una divisa celebrativa: esattamente 50 anni fa, il club biancoceleste vinceva difatti il suo primo Scudetto battendo 1-0 il Foggia nella penultima giornata. 12:33

2' Gyasi entra duro su Zaccagni, punizione in favore della Lazio nei pressi del cerchio di centrocampo. Empoli fin da subito molto compatto nella sua disposizione in campo. 12:35

3' Prima sgasata di Cancellieri sull'out di destra, con l'attaccante dell'Empoli che arriva sul fondo, rientra sul mancino e tenta il cross. La difesa della Lazio però è ordinata e respinge la minaccia. 12:36

5' Lazio che prosegue con prolungati possessi palla, ricercando la verticalità per Immobile non appena ne ha la possibilità. Empoli che ovviamente resta molto corto e stretto, cercando di non far prendere ritmo ai padroni di casa. 12:39

7' Bella azione manovrata della Lazio, che va al cross dalla fascia destra. Pallone interessante a centro area, dove Zaccagni non ci arriva col colpo di testa per questione di centimentri. Sugli sviluppi dell'azione, fallo conquistato dall'Empoli nella sua trequarti campo. 12:41

10' Questa è la sfida numero 28 tra Lazio ed Empoli in Serie A; i biancocelesti hanno vinto 16 dei primi 27 incroci, completano il bilancio sette pareggi e quattro vittorie ottenute invece dal club toscano. 12:43

11' Grande iniziativa di Kamada. Il centrocampista laziale parte palla al piede, entra in area dopo aver saltato due avversari e poi apparecchia al centro per Felipe Anderson. Quest'ultimo stoppa bene, salta un avversario e tenta il destro: conclusione però murata dalla difesa dell'Empoli. 12:45