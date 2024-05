90'+6' CARTELLINO ROSSO PER HENRY! Espulsione per proteste. 17:00

90'+6' E' FINITA! VERONA-TORINO 1-2! Reti di Swiderski, Savva e Pellegri. 16:58

90'+5' Ultimi attacchi dei gialloblù, anche Montipò in area del Torino. 16:56

90'+3' AMMONITO ANCHE LINETTY: nervi tesi al ''Bentegodi''. 16:55

90'+3' AMMONITO SUSLOV: spintoni con Pellegri. 16:54

90'+3' AMMONITO PELLEGRI: spintoni con Suslov. 16:54

90'+2' Sinistro da fuori area di Vinagre, muro granata a respingere. 16:54

90'+1' Si gioca il primo dei 5 minuti di recupero. 16:53

90' GOL ANNULLATO AL VERONA! Henry stacca di testa e insacca ma ha spinto Dellavalle, nessun dubbio per Marinelli. 16:52

88' BRIVIDI IN AREA TORINO! Destro di Duda, Milinkovic-Savic respinge su Swiderski che di testa manca la porta per centimetri. 16:50

87' QUINTO CAMBIO NEL VERONA: entra Henry, esce Serdar. 16:49

85' Corner per il Verona. 16:48

83' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per l'attaccante granata, che non segnava dalla passata stagione. 16:48

83' GOL! Verona-TORINO 1-2! Rete di Pellegri. Ospiti in vantaggio: Lazaro lancia Pellegri, che da posizione laterale batte Montipò con un destro sotto le gambe che batte due volte sul palo prima di terminare in fondo al sacco.



81' QUARTO CAMBIO NEL VERONA: entra Vinagre, esce Cabal. 16:43

80' Pellegri colpisce di testa in non perfetto equilibrio e non può inquadrare la porta. Momento favorevole al Torino dopo il pareggio. 16:42

79' RICCI! Destro potente da posizione defilata, Montipò devia in corner. 16:41

77' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A al debutto per il giocatore cipriota.16:59

77' GOL! Verona-TORINO 1-1! Rete di Savva. Pareggio degli ospiti: cross di Lazaro, Pellegri non ci arriva, Savva colpisce e batte Montipò.



76' QUINTO CAMBIO NEL TORINO: entra Dellavalle, esce Masina. 16:38

75' PARATA DI MILINKOVIC-SAVIC! Ripartenza dei padroni di casa, Suslov carica il tiro, guantone del portiere che evita il 2 a 0. 16:36

73' VERONA VICINO AL RADDOPPIO! Milinkovic-Savic esce male, Coppola di testa non inquadra la porta sguarnita. 16:35

71' Nel frattempo, buone notizie per gli scaligeri da Genova, dove i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio: 2 a 1 sul Sassuolo. 16:33

69' QUARTO CAMBIO NEL TORINO: entra Savva, esce Bellanova. 16:31

67' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per l'attaccante polacco. 16:32

67' GOL! VERONA-Torino 1-0! Rete di Swiderski. Padroni di casa in vantaggio: perde palla Tameze, Serdar entra in area e serve a Swiderski un pallone da spingere in fondo al sacco.



66' Rimessa laterale per il Torino. 16:28

64' SUSLOV! Dani Silva spinge l'azione, scarica a Noslin che appoggia per Suslov, il cui sinistro non è perfetto e termina fuori. 16:26

63' TERZO CAMBIO NEL VERONA: entra Dani Silva, esce Magnani. 16:25

63' SECONDO CAMBIO NEL VERONA: entra Suslov, esce Lazovic. 16:24

62' PRIMO CAMBIO NEL VERONA: entra Swiderski, esce Bonazzoli. 16:24

61' Nuovo aggiornamento dal ''Ferraris'': pareggio del Genoa contro il Sassuolo, rete di Badelj. 16:23

60' Cross profondo di Bellanova, uscita in presa di Montipò. 16:21

58' Sventagliata di Coppola fuori misura. 16:19

56' TERZO CAMBIO NEL TORINO: entra Linetty, esce Vojvoda. 16:18

56' SECONDO CAMBIO NEL TORINO: entra Lazaro, esce Rodriguez. 16:17

56' PRIMO CAMBIO NEL TORINO: entra Pellegri, esce Zapata. 16:17

53' Calcio d'angolo per il Torino. 16:15

51' Bonazzoli controlla e tenta di mettere la sfera sulla testa di Lazovic, assist di poco alto. 16:13

50' Cross non perfetto di Centonze che attraversa tutta l'area avversaria e sfila verso il fallo laterale. 16:12

48' Ripartenza degli ospiti, Bellanova entra in area, Cabal lo chiude e conquista anche la rimessa da fondo campo. 16:09

47' NOSLIN! Destro a giro dal limite, Milinkovic-Savic devia in corner. 16:08

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo, si riparte dallo 0 a 0. 16:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI VERONA-TORINO! 16:07

Squadre negli spogliatoi: Baroni e Juric studiano le mosse in vista della ripresa. 15:51

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Verona e Torino: solo un'occasione da segnalare, colpo di testa di Noslin. 15:50

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! VERONA-TORINO 0-0. 15:49

45' Un minuto di recupero. 15:48

45' Noslin entra in area, punta Vojvoda e calcia: destro murato dall'avversario. 15:47

44' AMMONITO MAGNANI: fallo su Zapata. 15:47

43' Ilic colpisce Serdan, che resta a terra per qualche secondo prima di riprendere il gioco. 15:46

41' Sinistro da dentro l'area di Serdan, troppo esterno e pallone sul fondo. 15:44

40' Cinque minuti all'intervallo. 15:43

38' AMMONITO NOSLIN: fallo su Tameze. 15:40

37' Sponda aerea di Masina, Sanabria prova a colpire di testa ma viene contrastato in maniera efficace. 15:40

36' Sventagliata di Zapata verso Bellanova, sfera imprecisa che termina in fallo laterale. 15:38

34' Coppola anticipa Sanabria, corner per il Torino. 15:37

31' Aggiornamento da Genova: Sassuolo in vantaggio sui rossoblù, rigore di Pinamonti. 15:35

30' Batte Ilic, Zapata si avvita e colpisce di testa: pallone sopra la traversa. 15:32

29' Corner per gli ospiti conquistato da Bellanova. 15:31

28' Traversone di Cabal verso Lazovic, anticipo di Masina. 15:31

26' Fallo su Zapata. 15:30

24' COLPO DI TESTA DI NOSLIN! Cross di Lazovic, stacco aereo per la conclusione centrale parata dall'estremo difensore granata. 15:28

23' Noslin aggancia e calcia al volo di prima intenzione, sfera altissima. 15:25

22' Match molto spezzettato e ritmi compassati. 15:25

20' Offside di Lazovic. 15:22

18' Duda colpisce involontariamente Sanabria, fischio del direttore di gara. 15:21

17' Batte Duda direttamente in porta, blocca Milinkovic-Savic. 15:20

17' Destro potente di Lazovic, Zapata ci mette la testa e alza in calcio d'angolo. 15:19

16' Fallo di Ilic su Duda, punizione per i gialloblù sul lato corto dell'area di rigore avversaria. 15:19

15' Tameze pressato opera un retropassaggio impreciso per il proprio portiere e concede un altro tiro dalla bandierina. 15:18

14' Traversone di Centonze murato da Rodriguez, primo corner del match. 15:17

12' Possesso palla del Torino che prova a guadagnare campo. 15:15

10' Centonze perde Vojvoda in campo aperto ma Marinelli ravvisa una trattenuta del difensore granata. 15:13

10' Calcio di punizione in favore del Verona nella metà campo ospite. 15:12

8' Sanabria arretra il raggio d'azione per provare a costruire ma sbaglia la misura del passaggio a Bellanova. 15:11

6' Entrata dura di Serdar ai danni di Bellanova che resta a terra dolorante. 15:08

4' Contrasto tra Vojvoda e Noslin, fallo di quest'ultimo. 15:07

2' Rimessa laterale per i padroni di casa sull'out sinistro. 15:05

1' INIZIA VERONA-TORINO! Primo pallone giocato da Sanabria. 15:03

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia blu con bordi gialli, ospiti in completo bianco. Minuto di silenzio in memoria delle vittime sul lavoro di Casteldaccia. 15:14

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 14:54

Baroni è senza lo squalificato Folorunsho, sulla trequarti agiranno Lazovic, Serdan e Noslin alle spalle di Bonazzoli; gioca Dawidowicz. Juric perde Vlasic e irrobustisce la mediana inserendo Tameze; Ricci a sostegno del tandem d'attacco Zapata-Sanabria. 15:11

FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Vojvoda, Lovato, Masina - Bellanova, Ilic, Tameze, Rodriguez - Ricci - Zapata, Sanabria. A disposizione: Gemello, Passador, Buongiorno, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Dellavalle, Silva, Linetty, Savva, Ciammaglichella. 14:49

FORMAZIONE VERONA (4-2-3-1): Montipò - Centonze, Magnani, Coppola, Cabal - Duda, Dawidowicz - Lazovic, Serdar, Noslin - Bonazzoli. A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Vinagre, Dani Silva, Suslov, Matheus, Tchatchoua, Corradi. 15:10

Nell'ultima giornata, successo degli scaligeri sulla Fiorentina tra le mura amiche, pari interno per i piemontesi in casa contro il Bologna. 13:31

Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, assistito da Alessio e Del Giovane. Quarto Ufficiale Davide Di Marco. Al Var Paolo Valeri di Roma, Avar Piccinini di Forlì. 13:29

All'andata, disputata lo scorso 2 ottobre, pareggio a reti bianche. 13:26

Il match del ''Bentegodi'' mette in palio punti pesanti: per i padroni di casa alla ricerca della salvezza, per gli ospiti che possono ancora conquistare il posto in Conference League. 13:26

Benvenuti alla diretta di Verona-Torino, gara valida per il 36° turno di Serie A. 13:24