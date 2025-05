90'+6' E' FINITA! ATALANTA-ROMA 2-1! Reti di Lookman, Cristante e Sulemana. 22:40

90'+5' ROVESCIATA DI PISILLI! Destro che impatta il volto di Djimsiti, si salva l'Atalanta. 22:39

90'+5' Cross di Saelemaekers, Carnesecchi smanaccia in corner. 22:38

90'+3' Mischia in area nerazzurra, carica fallosa ai danni di Carnesecchi. 22:36

90'+1' La Roma conquista un tiro dalla bandierina: sugli sviluppi, giocata di Saelemaekers che mette in mezzo all'area, libera con qualche affanno la difesa di casa. 22:35

90'+1' E' iniziato il recupero di 5 minuti. 22:33

90' AMMONITO DJIMSITI: fallo su El Shaarawy. Era diffidato, salterà Genoa-Atalanta. 22:33

89' Samardzic ruba palla a Cristante, che recupera ma con un fallo. 22:31

88' QUINTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Maldini, esce Retegui. 22:30

88' QUARTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Brescianini, esce Lookman. 22:30

86' QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Saelemaekers, esce Dovbyk. 22:29

85' TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra El Shaarawy, esce Koné. 22:28

85' SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra Baldanzi, esce Shomurodov. 22:28

84' Fraseggio della Dea a tagliare fuori la pressione capitolina. 22:27

82' TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Ruggeri, esce Bellanova. 22:25

82' Batte lo stesso Soulé che calcia direttamente verso la porta, sfera alta controllata a vista da Carnesecchi. 22:25

81' Contropiede degli ospiti, Zappacosta ferma Soulé in maniera fallosa: punizione per la Roma sul lato corto dell'area di rigore. 22:24

80' Tiro dalla bandierina per la formazione di Gasperini. 22:23

78' Classifica aggiornata: Atalanta 71, Roma 63. 22:23

77' Check del VAR per controllare la posizione di partenza di Lookman, tutto regolare. 22:22

76' PILLOLA STATISTICA: primo centro con la maglia nerazzurra per il classe 2003. 22:21

76' GOL! ATALANTA-Roma 2-1! Rete di Sulemana. Padroni di casa nuovamente in vantaggio: assist di Samardzic per il destro al volo vincente di Sulemana.



Guarda la scheda del giocatore Ibrahim Sulemana22:20

76' PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Pisilli, esce Rensch. 22:18

75' LOOKMAN! L'attaccante punta la porta, si accentra e calcia: destro morbido fuori rispetto al secondo palo. 22:18

74' Forcing dell'Atalanta, Angelino allontana di testa il cross minaccioso di Lookman. 22:17

73' Samardzic non aggancia la sfera al limite dell'area e si scontra in maniera fallosa con Mancini. 22:16

70' COLPO DI TESTA DI DJIMSITI! Assist perfetto di Lookman, Djimsiti svetta bene ma colpisce male, alto sopra la traversa. 22:13

69' Subito Sulemana protagonista: assist di Ederson, destro al volo e chiusura di Rensch in corner. 22:12

68' SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra De Ketelaere, esce Samardzic. 22:11

68' PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Sulemana, esce Pasalic. 22:11

67' Mancini ferma Retegui in maniera fallosa. 22:10

65' SOZZA RICHIAMATO AL MONITOR! Revocato il penalty per la Roma: il contatto tra Pasalic e Koné non è sanzionabile con la massima punizione. 22:10

64' Check del VAR! 22:07

63' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fallo di Pasalic su Koné. 22:06

62' Traversone di Celik, deviazione e allontanamento della retroguardia nerazzurra. 22:05

60' Scocca l'ora di gioco, parziale sempre sull'1 a 1. 22:03

59' Sventagliata di De Ketelaere verso l'area di rigore, sfera profonda che esce dal campo. 22:01

58' Destro potente di Lookman, muro di Celik. 22:00

56' Questa volta Bellanova taglia a convergere al centro e poi apre il sinistro, largo alla destra della porta di Svilar. 21:59

54' Soulé si accentra bene fino al limite dell'area ma poi il sinistro a giro è fuori misura. 21:58

53' SHOMURODOV! Assist di Dovbyk, conclusione mancina bloccata dall'estremo difensore atalantino. 21:56

52' Destro di Bellanova da posizione defilata, tiro sul fondo. 21:57

52' Cross di De Ketelaere, Retegui prova a controllare, Celik spazza in corner. 21:55

51' Cristante per Dovbyk che serve il taglio di Koné, sfera leggermente troppo lunga, preda di Carnesecchi. 21:55

50' Rimessa da fondo campo operata da Svilar. 21:52

48' Lookman serve Zappacosta che si accentra, destro deviato in calcio d'angolo. 21:51

47' Tiro dalla bandierina per i nerazzurri, traversone di Bellanova troppo profondo per Lookman. 21:49

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 21:48

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA-ROMA! Si riparte dal risultato di 1 a 1. 21:48

Squadre negli spogliatoi per riprendere fiato: Gasperini e Ranieri studiano le mosse in vista della ripresa. All'intervallo, Atalanta 69 punti, Roma 64 al pari di Juventus e Lazio. 21:38

Termina in parità la prima frazione di gioco al ''Gewiss Stadium'' dove non sono mancate le emozioni. Atalanta avanti con Lookman su assist di De Ketelaere e vicina al raddoppio in almeno tre occasioni poi la Roma ha trovato l'1 a 1 con Cristante servito da Soulé e ha chiuso all'attacco. Mancini ha chiesto il cambio per un problema fisico ma per il momento è rimasto in campo. 21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! ATALANTA-ROMA 1-1. Reti di Lookman e Cristante. 21:34

45'+1' FINALE DI MARCA GIALLOROSSA! Inserimento di Rensch, sinistro potente chiuso in corner da Kossounou. 21:33

45'+1' Shomurodov serve un gran pallone a Koné a centro area, controllo sbagliato e occasione sprecata. 21:32

45' Un minuto di recupero. 21:31

43' Dovbyk difende la sfera, Djimsiti usa le maniere forti e commette fallo. 21:30

41' L'Atalanta si riporta in avanti, tiro dalla bandierina. 21:28

40' Buon momento dei capitolini, colpo di testa di Koné in mischia poco fuori rispetto allo specchio, prolunga Djimsiti. 21:28

40' Battuta per Angelino, sinistro dalla distanza, deviazione in corner. 21:26

39' Pestone di de Roon ai danni di Rensch, punizione per gli ospiti. 21:25

37' Soulé conquista una rimessa laterale e fa salire il baricentro della propria squadra. 21:24

35' Tiro dalla bandierina in favore della Roma. 21:23

34' Retegui trattenuto in maniera fallosa da parte del capitano giallorosso. 21:22

33' Mancini viene massaggiato all'altezza dell'adduttore. Per ora congelato il cambio da parte di Ranieri. 21:21

32' PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per il centrocampista, ex del match. 21:20

32' GOL! Atalanta-ROMA 1-1! Rete di Cristante. Pareggio degli ospiti: assist di Soulé e colpo di testa vincente di Cristante.



Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante21:19

31' Cross basso di Angelino, smarcato da Soulé, deviazione di Pasalic in calcio d'angolo. 21:17

29' Tiro di Lookman dal limite, muro giallorosso che smorza la conclusione per la presa di Svilar. 21:15

28' Nel frattempo, il capitano dei capitolini stringe i denti per proseguire il match. 21:14

27' Soulé raddoppiato in chiusura, i nerazzurri recuperano la sfera. 21:13

25' INFORTUNIO PER MANCINI! Il difensore giallorosso si ferma e chiama la sostituzione: pronti Hummels e Gourna-Douath. 21:12

23' DE KETELAERE-RETEGUI! Padroni di casa ancora pericolosissimi: prima il belga impegna Svilar, poi l'attaccante azzurro calcia fuori. 21:10

21' Angelino alza il piede, colpo al capo subito da De Ketelaere. 21:07

19' ATALANTA VICINISSIMA AL RADDOPPIO! Contropiede veloce, Zappacosta a Lookman che serve Ederson in area, assist a De Ketelaere che calcia fuori a porta mezza spalancata. 21:06

18' BREAK ROMA! Kossounou perde palla, Dovbyk serve Koné che va alla conclusione, deviazione di Pasalic e tiro dalla bandierina per gli ospiti. 21:04

17' Dovbyk si libera della marcatura di Djimsiti in maniera irregolare. 21:03

16' Sugli sviluppi della punizione, deviazione di de Roon in corner. 21:02

15' Dribbling di Koné, fallo di Pasalic. 21:01

13' Inserimento di Celik, cross allontanato da Kossounou ma c'era posizione iniziale di fuorigioco di Rensch. 21:02

11' EDERSON! Lookman in versione assist-man, imbucata per Ederson, sinistro alto sopra la traversa. 20:58

10' Si sblocca il match al ''Gewiss Stadium'', risultato che darebbe agli orobici la matematica qualificazione alla prossima Champions League. 20:58

9' PILLOLA STATISTICA: 20° centro stagionale per l'attaccante nigeriano, 15° in campionato. 20:56

9' GOL! ATALANTA-Roma 1-0! Rete di Lookman. Padroni di casa in vantaggio: spunto di De Ketelaere che serve Lookman, controllo e destro vincente all'angolino basso.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman20:56

8' RISPOSTA DELLA ROMA! Destro potente di Cristante, Carnesecchi respinge con i pugni. 20:54

6' ATALANTA PERICOLOSA! Cross teso di Kossounou, De Ketelaere in spaccata non riesce nella deviazione vincente. 20:53

5' Sugli sviluppi, deviazione in mischia che non inquadra lo specchio di porta, libera in qualche modo la retroguardia giallorossa. 20:52

5' Asssit di Zappacosta in area, Mancini mette in calcio d'angolo. 20:51

4' Sbracciata di De Ketelaere a Angelino, fischio di Sozza. 20:51

3' Cross di Angelino per Soulé, de Roon è ben appostato e allontana la minaccia. 20:49

2' Fallo ai danni di Ederson a centrocampo. 20:48

1' INIZIA ATALANTA-ROMA! Primo pallone giocato da Soulé. 20:46

Minuto di silenzio in memoria di Oliviero Garlini, ex giocatore dei bergamaschi. 20:47

Squadre in campo agli ordini di Sozza: padroni di casa in casacca nerazzurra, ospiti in completo bianco. 20:41

All'andata, giocata all'Olimpico lo scorso 2 dicembre, vittoria corsara della Dea (0-2, de Roon e Zaniolo). 20:40

Gasperini è senza lo squalificato Hien e sceglie di arretrare de Roon in difesa inserendo Pasalic in mediana; Retegui terminale offensivo sostenuto da De Ketelaere e Lookman. Ranieri perde Pellegrini: tocca a Soulé la posizione di trequartista alle spalle della coppia d'attacco Dovbyk-Shomurodov; novità Rensch sulla destra, Dybala in panchina. 20:50

FORMAZIONE ROMA (3-4-1-2): Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Rensch, Koné, Cristante, Angelino - Soulé - Dovbyk, Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Salah-Eddine, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Pisilli, Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala. 20:49

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Djimsiti, de Roon, Kossounou - Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta - De Ketelaere, Lookman - Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Bernasconi, Obric, Comi, Brescianini, Ruggeri, Sulemana, Riccio, Idele, Samardzic, Maldini. 20:23

Entrambe le compagini sono in grande forma: i nerazzurri sono reduci dalla larga vittoria di Monza (10 punti nelle ultime quattro gare), i giallorossi hanno piegato la Fiorentina tra le mura amiche (19° risultato utile consecutivo). 20:39

Dirige l'incontro il signor Simone Sozza della sezione di Seregno coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale. Quarto Ufficiale Giuseppe Collu. Al VAR Abisso di Palermo, AVAR Meraviglia di Pistoia.20:37

Il match del ''Gewiss Stadium'' mette di fronte mette in palio punti pesanti per la corsa alla qualificazione alla Champions League: bergamaschi a quota 68, capitolini a inseguire a quota 63. 20:35

Benvenuti alla diretta di Atalanta-Roma, monday night del 36° turno di Serie A. 20:33

