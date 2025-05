Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:35

90'+8' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO PIER LUIGI PENZO!! Venezia-Fiorentina 2-120:28

90'+7' Occasione potenziale per la Fiorentina con Folorunsho che riceve a centro area ma calcia addosso a Beltran. La palla esce oltre la linea di fondo.20:28

90'+6' Altro colpo di testa indirizzato verso la porta del Venezia. Radu controlla con il petto e attende la pressione avversaria per raccogliere con le mani.20:27

90'+5' Fiorentina tutta in avanti. Cross dalla sinistra con grande densità nell'are di rigore. Colpani colpisce da destra di testa indirizzando verso la porta. La palla si abbassa ma non abbastanza e sfila sopra la traversa.20:26

90'+3' Clima molto nervoso ora in campo. Beltran viene ammonito per un fallo di frustrazione nel momento in cui scalcia Busio che aveva già scaricato palla. Successivamente Marchetti sventola il giallo anche a Ranieri.20:25

90'+3' Ammonito anche Ranieri per proteste.20:23

90'+3' Giallo per Beltran. Fallo su Busio a palla distante.20:23

90'+2' Nicolussi Caviglia tenta di sorprendere De Gea calciando una punizione dalla distanza. La conclusione è violenta ma centrale, palla respinta.20:22

90'+1' Costretto ad uscire in barella Conde. Il gioco riparte ora.20:21

90'+1' 5a sostituzione Venezia. Esce Cheick Oumar Conde ed entra Haps.20:20

90' Sono 7 i minuti di recupero.20:20

88' Ammonito per proteste anche Dodo.20:18

88' Conde rimane dolorante a terra. Gioco fermo.20:18

87' Capannello di giocatori della Fiorentina attorno a Marchetti. Fallo fischiato ai danni di Parisi per un intervento su Conde. 20:18

85' 4 sostituzione Fiorentina. Esce Robin Gosens ed entra Fabiano Parisi.20:16

84' Proteste accese di Folorunsho per il mancato penalty che gli vale il cartellino giallo. Diffidato, salterà la partita contro il Bologna.20:15

84' Folorunsho crolla in area di rigore dopo una leggera trattenuta di Zampano. Lascia correre Marchetti.20:14

83' Busio è il primo giocatore ammonito della partita.20:13

83' 4a sostituzione Venezia. Esce Gaetano Pio Oristanio ed entra Francesco Filippo Zampano.20:12

83' 3a sostituzione Venezia. Esce Alessio Zerbin ed entra Cheick Oumar Conde.20:12

80' SPINGE FORTE LA VIOLA! Dodo pennella un cross con l'esterno destro sul secondo palo. Folorunsho anticipa Zerbin e colpisce di testa in tuffo con la palla che esce alla destra di Radu.20:10

79' 3a sostituzione Fiorentina. Esce Marin Pongračić ed entra Andrea Colpani.20:09

78' 2a sostituzione Venezia. Esce Kike Pérez ed entra Issa Doumbia.20:08

78' 1a sostituzione Venezia. Esce John Yeboah ed entra Mirko Marić.20:08

77' GOL!! Venezia-FIORENTINA 2-1!! Gol di Rolando Mandragora!! Gol bellissimo di Mandragora che riceve palla da Adli all'interno dell'area di rigore leggermente decentrato a destra. Scivola il centrocampista della Fiorentina ma, nonostante questo, riesce a scaricare un sinistro potente sotto l'incrocio!



76' Ennisima palla lunga per Yeboah per sfruttare la sua velocità contro Pablo Marì. L'attaccante ghanese supera il suo avversario ma scivola all'interno dell'area di rigore e sfuma l'azione.20:06

74' Si è accesa la partita. Verticalizzazione per Beltran che al limite controlla girandosi verso la porta. Mancino alto!20:03

72' SPRECA ANCORA YEBOAH! Palla in profondità per la velocità di Yeboah che sfida Pablo Marì. Questa volta ha la palla sul mancino, il suo piede forte, ma Pablo Marì riesce a sbilanciarlo quel tanto che basta per fargli calciare alto sopra la traversa.20:02

68' GOL!! VENEZIA-Fiorentina 2-0!! Gol di Gaetano Pio Oristanio!! Dalla parata di Radu parte un contropiede micidiale del Venezia! Zerbin crossa sul secondo palo per Oristanio che deve solo appoggiare alle spalle di De Gea. Pongracic teneva in gioco l'attaccante del Venezia.



68' FIORENTINA VICINISSIMA AL PARI!! Ranieri colpisce a botta sicura dall'interno dell'area di rigore dopo un velo pregevole di un compagno. Miracolo di radu che manda la palla a sbattere sul palo.19:59

66' Punizione Fiorentina calciata a 2 con Fagioli che tocca per Mandragora. La conclusione finisce direttamente sulla barriera.19:56

63' 2a sostituzione Fiorentina. Esce Richardson ed entra Yacine Adli.19:54

63' 1a sostituzione Fiorentina. Esce Cher Ndour ed entra Michael Folorunsho.19:53

61' L'ha sbloccata il Venezia che negli ultimi minuti sembra aver alzato i giri del motore. Così facendo, i lagunari scavalcherebbero Lecce ed Empoli in questa serrata lotta in zona retrocessione.19:53

60' GOL!! VENEZIA-Fiorentina 1-0!! Gol di Fali Candé!! Kike Perez sposta palla sul sinistro e crossa a centro area da destra. Candé, dopo un grande inserimento, controlla col petto e da 2 passi trafigge De Gea. Immobile la difesa della Fiorentina!



59' OCCASIONE VENEZIA!! Yeboah riceve da Nicolussi Caviglia che lo serve sullo scatto sul filo del fuorigioco. Palla rasoterra al centro per Oristanio che si libera e da ottima posizione calcia a lato sul primo palo!19:49

58' Richardson arriva al limite dell'area e imbuca per Ranieri. Palla leggermente troppo lunga, ma era impossibile fare meglio, con Radu che fa sua la sfera.19:48

56' Palla in profondità per Busio che attacca lo spazio. In leggero anticipo De Gea interviene sul pallone.19:46

54' Dagli sviluppi del calcio d'angolo arriva la deviazione di testa di Ranieri. La palla è centrale e non impegna Radu.19:44

53' Cross dalla destra di Dodo sempre a cercare il secondo palo. Schingtienne anticipa Gosens e allunga in corner.19:43

51' Yeboah, servito da Kike Perez a centrocampo, tenta di servire Oristanio con il tacco ma viene abbattuto e conquista calcio di punizione.19:41

48' Possesso palla prolungato della Fiorentina alla ricerca di spazi. Il Venezia si copre ordinatamente, recupera e torna da Radu.19:38

46' Sono aumentati di intensità pioggia e vento sul Penzo.19:35

46' SI RIPARTE! Nessun cambio effettuato all'intervallo. Il primo pallone della ripresa è del Venezia.19:35

Vi aspettiamo tra pocchissimo per seguire assieme alla ripresa del match.19:21

Primi 45 minuti andati a reti inviolate. Poche le occasioni fin'ora in questa partita che alterna rari momenti di intensità a lunghe pause.Le migliori occasioni sono capitate nel finale con Ndour che ha sfiorato l'incrocio dei pali e Yeboah che ha mandato a lato da posizione ravvicinata.19:20

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Venezia-Fiorentina 0-019:19

45'+1' SPRECA YEBOAH!! Yeboah punta Dodo sulla destra e lo supera arrivando alla porta difesa da De Gea. Apre troppo il destro da ottima posizione con la palla che termina ampiamente a lato.19:18

45' 1 minuto di recupero.19:16

44' Si porta in avanti il Venezia con Zerbin che riceve sulla destra e crossa all'altezza del primo palo. Busio, nel tentativo di anticipare Pongracic, commette fallo.19:16

43' NDOUR!! Conclusione improvvisa di Ndour che si gira in area di rigore da posizione defilata a sinistra. Il suo destro esce di un soffio al fianco dell'incrocio dei pali!19:15

42' Dodo sulla fascia destra. Altro traversone non preciso dell'esterno brasiliano.19:13

40' Oristanio, stavolta spostato a sinistra, elude la marcatura di Dodo e metta palla al centro. La difesa viola allontana al limite dove c'è Nicolussi Caviglia che cerca, ma non trova, spazio per la conclusione.19:13

37' Oristanio riceve sulla destra ed ingaggia un duello con Pablo Marì nel tentativo di accentrarsi. Il difensore della Fiorentina non si lascia scavalcare e recupera la sfera.19:09

33' Ribaltamento di fronte con Oristanio e Zerbin che calciano praticamente assieme da centro area obbligandio De Gea alla parata in 2 tempi. Tutto fermo per fuorigioco di Zerbin.19:06

33' Staziona in attacco ora la Fiorentina. Gosens riceve libero sulla sinistra e crossa forte verso il primo palo. Radu blocca il pallone.19:04

29' Va ancora Mandragora dalla bandierina. Flebili proteste viola per un tocco di mano di Ellertsson a centro area su una deviazione di testa ravvicinata. Il centrocampista islandese tocca ma ha effettivamente il braccio attaccato al corpo.19:02

28' Batte il corner Mandragora. Deviazione di Schingtienne e altro tiro dalla bandierina.19:00

27' OCCASIONE FIORENTINA! Recupero palla immediato della Fiorentina. Fagioli dal limite, da posizione leggermente decentrata a sinistra, incrocia trovando la risposta di Radu che allunga in corner.19:00

27' Richardson apre a memoria sulla destra per Dodo che arriva come un treno e scende sulla fascia. Il cross del brasiliano è leggermente troppo lungo e Gosens non riesce a deviare in maniera efficace.18:59

25' Altro tentativo di Mandragora che si accentra da destro e scaglia un mancino potente che non trova lo specchio della porta.18:57

24' Tentativo da fuori area di Mandragora che col destro sbatte sulla difesa del Venezia.18:56

23' Azione confusa del Venezia dopo un numero di magia di Nicolussi Caviglia a centrocampo. Palla lunga per Oristanio che in qualche modo riesce ad appoggiarsi su Yeboah che nel tentativo di districarsi dalla marcatura commette fallo in attacco.18:56

22' Ritmi blandi quando se ne sta per andare il primo quarto di partita. Le squadre non portano grande pressione sull'avversario.18:54

18' Timide proteste di Kike Perez per un fallo fischiatogli contro per un intervento a centrocampo su Mandragora.18:51

16' Brivido Fiorentina. Oristanio allarga sullla destra per Zerbin che crossa verso il primo palo. De Gea chiama palla ma non riesce a raggiungerla a causa dell'opposizione di Yeboah, ritenuta regolare da Marchetti. La palla finisce pericolosamente al centro dell'area ma allontana la difesa viola.18:48

12' Fagioli crossa dalla sinistra. Candé appoggia all'indietro per Radu non accorgendosi della presenza di Beltran che prova ad infilarsi tra difensore e portiere. L'ex-Inter riesce ad arrivare per primo sulla palla.18:44

10' Lancio profondo per Ellertsson che lascia sfilare usando il fisico e riesce ad entrare in area di rigore. Il mancino di prima intenzione è debole e non impensierisce De Gea.18:43

9' Dodo scende sulla destra e riesce a crossare al centro. Sicuro Radu fa suo il pallone.18:41

8' Ranieri marca Yeboah appoggiandosi con le mani sulla schiena dell'avversaio. Calcio di punizione sulla trequarti per il Venezia.18:40

6' Buon break di Busio che salta la prima pressione ed entra in area da sinistra. Precisa la scivolata di Pongracic a fermare l'azione.18:38

6' Cross di Ndour per Beltran, anticipato da Idzes. La palla arriva fuori area a Pongracic che tenta la conclusione di prima intenzione con la palla che termina a lato.18:38

4' Prova la Fiorentina a tenere palla a centrocampo. Passaggio in profondità per Beltran che, ostacolato dalla difesa, non controlla cin Radu che raccoglie la sfera.18:37

1' Si parte a 1000. La Fiorentina manovra al limite dell'area avversaria e un anticipo di Ellertsson fa partire il contropiede del Venezia. Bella palla per Yeboah che non se la sente di calciare col destro dall'interno dell'area di rigore e serve un pallone al centro dove non riesce ad intervenire Oristanio, che la recupera in un secondo momento e conquista il primo calcio d'angolo della partita.18:34

INIZIA LA PARTITA! Fischia Marchetti e la Fiorentina muove il primo pallone del match.18:31

Le squadre scendono in campo. E' tutto pronto per Venezia-Fiorentina!18:28

A disposizione Fiorentina. Terracciano, Martinelli, Adli, Colpani, Parisi, Rubino, Caprini, Moreno, Comuzzo, Florunsho.18:03

A disposizione Venezia. Stankovic, Grandi, Joronen, Bjarkason, Gytkjaer, Sverko, Fila, Carboni, Conde, Marcandalli, Zampano, Maric, Ladisa, Haps, Doumbia.18:01

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 3-4-2-1. De Gea; Ranieri, Pablo Marì, Pongracic; Gosens, Mandragora, Fagioli, Dodo; Ndour, Richardson; Beltran.18:02

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. 3-5-2. Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Ellertsson, Busio, Nicolussi Caviglia, Perez, Zerbin; Yeboah, Oristanio.17:59

I PRECEDENTI. 17 le volte in cui queste 2 compagini si sono sfidate in Serie A. La Viola si trova in netto vantaggio con 11 successi mentre le vittorie degli arancioneroverdi sono 5. Il pareggio per 0-0 della 2a giornata di questo campionato è l'unico avvenuto nella massima serie tra le 2 squadre.17:56

Più lunga la lista indisponibili della Fiorentina con Kean, Gudmundsson, Cataldi fermi ai box per guai muscolari. Zaniolo dovrà scontare 2 giornate di squalifica a seguito del cartellino rosso ricevuto nel finale della sfida contro la Roma.17:50

Svoboda e Duncan sono gli unici giocatori a non essere a disposizione di Di Francesco. Idzes, Candè e Kike Perez sono i diffidati tra i lagunari.17:47

Il direttore di gara designato è il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio.Quarto Uomo Di Marco. VAR e suo assistente saranno Di Bello e Marini. 17:45

La Fiorentina arriva dalla cocente eliminazione dalla Conference League con il Real Betis che ha avuto la meglio al Franchi solamente ai supplementari. 9a in classifica con 59 punti, la formazione allenata da Palladino deve cercare la vittoria per avvicinarsi alla zona europea. Dopo una serie di risultati utili consecutivi durata 6 partita, la Fioreninta ha perso allo Stadio Olimpico per 1-0 contro la Roma di Claudio Ranieri.17:52

Momento cruciale per la stagione del Venezia che a 3 partite dal termine si trova in penultima posizione con 26 punti. Il Lecce, fermato sull' 1-1 a Verona, e l'Empoli, che ha ottenuto i 3 punti contro il Parma, occupano rispettivamente la 17a e 18a piazza con i lagunari che effettuerebbero il doppio sorpasso in caso di vittoria. I ragazzi di Di Francesco hanno perso una sola partita nelle ultime 5 di campionato (0-2 contro il Milan al Penzo) ottenendo 6 punti. Nello scorso turno Vlasic su rigore ha risposto al vantaggio di Kike Perez nella sfida terminata 1-1 tra Torino e Venezia.17:33

Siamo allo Stadio Pier Luigi Penzo! La Venezia di Eusebio Di Francesco ospita la Fiorentina di Raffaele Palladino in una gara decisiva per la permanenza degli arancioneroverdi nella massima serie.17:50

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Fiorentina, gara valida per la 36a giornata di Serie A.17:50

