DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Cagliari? La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari? L'arbitro del match sarà Alberto Arena Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Atalanta - Cagliari? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Cagliari? La gara tra Atalanta e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Cagliari? Il marcatore dell'Atalanta è stato Gianluca Scamacca al 41' mentre i marcatori del Cagliari sono stati Paul Mendy al 19' e Daniel Maldini al 61'

PREPARTITA

Atalanta - Cagliari è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Cagliari sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0 22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1 30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1

Attualmente l'Atalanta si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; il Cagliari ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Atalanta ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 2 gol.

Atalanta e Cagliari si sono affrontate 62 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 26 volte, il Cagliari ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Atalanta-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto l'ultimo precedente di Serie A contro l'Atalanta lo scorso aprile; i sardi non ottengono due successi consecutivi contro i bergamaschi nel massimo campionato dal periodo tra il 2017 e il 2018, quando arrivarono a tre vittorie di fila.

Il Cagliari è la squadra contro cui l'Atalanta vanta la più alta percentuale di successi casalinghi in Serie A tra le avversarie affrontate almeno 20 volte tra le mura amiche, avendo vinto il 58% delle sfide (18 su 31 - 6N, 7P).

L'Atalanta ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A; nelle precedenti 22 stagioni, i bergamaschi hanno ottenuto tre successi nelle prime quattro gare nel massimo campionato solo in quattro occasioni (2008/09, 2011/12, 2020/21 e 2022/23).

L'Atalanta punta a vincere tutte le prime tre gare casalinghe stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita solo nel 1963/64 e nel 2008/09.

Il Cagliari ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A, eguagliando il proprio miglior avvio di campionato dopo tre gare, già registrato in sei occasioni precedenti (1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 2004/05 e 2011/12). I sardi hanno vinto tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A solo due volte nella loro storia, nelle stagioni 1969/70 (anno dello Scudetto) e 1970/71.

Il Cagliari ha vinto la prima trasferta di questa Serie A e solo nel 1970/71 e nel 2019/20 ha ottenuto due successi nelle prime due gare esterne stagionali nella competizione.

L'Atalanta ha registrato la differenza peggiore tra tiri effettuati (26) e tiri subiti (77) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, con un saldo negativo di 51.

In questa stagione di Serie A, il Cagliari si posiziona al terzo posto per numero di recuperi offensivi (26, dietro solo a Roma e Juventus - entrambe 32), mentre l'Atalanta occupa l'ultima posizione in questa speciale classifica con soli sette recuperi.

Daniel Maldini è uno dei nove giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2021/22), un gruppo che include anche gli avversari di giornata Éderson, Giacomo Raspadori e Lazar Samardzic. Tra questi, Daniel Maldini è il secondo più giovane dopo Samardzic ed è, insieme a Roberto Piccoli, uno degli unici due ad aver trovato il gol con sei squadre diverse nel periodo.

Sfida tra il primo (Elia Caprile, 91%) e il quarto portiere (Marco Carnesecchi, 86%) con la più alta percentuale di parate in questo campionato. Più nel dettaglio, dall'inizio della scorsa stagione di Serie A, Carnesecchi ha evitato di subire 10.2 gol in base alla qualità dei tiri subiti (47.2 Expected Goals subiti in porta rispetto a 37 reti subite - escl.autogol), posizionandosi secondo solo a Mike Maignan (12.2) nel periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: