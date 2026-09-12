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Atalanta-Cagliari: 1-2 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

12 Settembre 2026 ore 20:45
Atalanta
1
Cagliari
2
Partita finita
Arbitro: Alberto Arena
  1. 19' 0-1 Paul Mendy
  2. 41' 1-1 Gianluca Scamacca
  3. 61' 1-2 Daniel Maldini (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Colpo Cagliari, Atalanta ko. I sardi vincono 2-1 a Bergamo e salgono a nove punti in classifica. Mendy al 19' sblocca il risultato, pari di Scamacca al 41', Maldini dal dischetto al 61' segna la rete decisiva.

Nel prossimo turno di campionato l'Atalanta affronterà fuori casa la Juventus, il Cagliari giocherà in trasferta contro l'Udinese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Atalanta-Cagliari, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:41

  2. 90'+5'

    Fine partita! ATALANTA-CAGLIARI 1-2 (19' Mendy, 41' Scamacca, 61' rig. Maldini)22:38

  3. 90'+4'

    Cross da destra di De Ketelaere, allontana di testa Kofler. 22:36

  4. 90'+1'

    L'arbitro Arena concede cinque minuti di recupero. 22:33

  5. 90'

    Espulso dalla panchina un componente dello staff tecnico dell'Atalanta. 22:33

  7. 89'

    Fallo in attacco di Bellanova, sfuma l'azione dell'Atalanta. 22:31

  8. 86'

    Sostituzione ATALANTA: entra Pasalic esce Kessie.22:28

  9. 85'

    Insiste l'Atalanta, Kessie da posizione decentrata conclude fuori misura. 22:28

  10. 84'

    Raspadori mette al centro, stacca Krstovic, blocca in due tempi Caprile. 22:42

  11. 83'

    OCCASIONE ATALANTA! Chance in area per Kessie, tocco morbido neutralizzato da Caprile. 22:26

  13. 82'

    Cross di Bellanova, Krstovic tenta una sforbicata ma non trova la palla. 22:25

  14. 79'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Kofler esce Maldini.22:22

  15. 79'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Kevin Carlos esce Mendy.22:22

  16. 78'

    Mendy protegge palla e ottiene una punizione, fallo di Scalvini. 22:20

  17. 76'

    OCCASIONE ATALANTA! Slalom in area di Samardzic, tiro fuori di un soffio. 22:19

  19. 76'

    Sostituzione Lazar Samardzic Giacomo Raspadori22:18

  20. 74'

    Cagliari in avanti, Obert impegna Carnesecchi con un tiro sul primo palo. 22:16

  21. 71'

    Rowe pescato in posizione irregolare, sfuma l'azione dell'Atalanta. 22:14

  22. 68'

    Sostituzione ATALANTA: entra Krstovic esce Scamacca.22:11

  23. 68'

    Sostituzione ATALANTA: entra Bernasconi esce Kolasinac.22:11

  25. 68'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Sugawara esce Ze Pedro.22:10

  26. 66'

    Problema alla mano per Ze Pedro, in campo lo staff medico del Cagliari.22:08

  27. 64'

    Reazione dell'Atalanta con Rowe, tiro murato da Deiola. 22:07

  28. 61'

    GOL! Atalanta-CAGLIARI 1-2! Rete di Maldini. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Maldini, spiazzato Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Maldini22:04

    Daniel Maldini
  29. 60'

    RIGORE PER IL CAGLIARI! Tocco di braccio in area di Kolasinac, l'arbitro indica il dischetto. 22:03

  31. 57'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Fadera esce Fazzini.22:00

  32. 56'

    Scamacca premia l'inserimento in area di Samardzic, ma Rodriguez segue il taglio del centrocampista. 21:59

  33. 53'

    Ze Pedro arriva sul fondo e mette al centro, Bellanova anticipa Fazzini. 21:56

  34. 51'

    Mendy in gol, ma l'attaccante scatta in posizione di fuorigioco millimetrica sul passaggio filtrante di Romano.21:57

  35. 50'

    Maldini nella ripresa parte da sinistra, Cagliari momentaneamente schierato in campo con il 4-5-1.22:00

  37. 48'

    Samardzic avanza ed entra in area, tiro deviato in corner. 21:50

  38. 46'

    Inizio secondo tempo di ATALANTA-CAGLIARI! 21:47

  39. Termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Atalanta e Cagliari. Il risultato si sblocca al 19', in gol Mendy su assist di Adopo. Al 41' Scamacca sigla la rete del pareggio. 21:34

  40. 45'+2'

    Fine primo tempo: ATALANTA-CAGLIARI 1-1! In gol Mendy e Scamacca.21:32

  41. 44'

    L'Atalanta chiude il primo tempo in avanti dopo la rete del pareggio. 21:29

  43. 41'

    GOL! ATALANTA-Cagliari 1-1! Rete di Scamacca. Il pallone arriva a Scamacca dopo un contrasto tra De Ketelaere e Deiola, l'attaccante in area batte Caprile con un tiro reso ancora più angolato da una deviazione di Obert.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca21:28

    Gianluca Scamacca
  44. 40'

    Fraseggio del Cagliari, Scalvini in anticipo su Fazzini. 21:27

  45. 37'

    Sinistro al volo di Kolasinac sugli sviluppi di un corner, tiro alto. 21:22

  46. 35'

    Conclusione a giro dal limite dell'area di Kessie, il pallone si spegne sul fondo. 21:20

  47. 32'

    Scamacca riceve da De Ketelaere e calcia da posizione deccentrata, pallone lontano dalla porta. 21:17

  49. 30'

    Problema fisico per Mendy, l'autore del gol appare in grado di proseguire. 21:15

  50. 27'

    Maldini converge e conclude, parata in tuffo non particolarmente complicata per Carnesecchi. 21:12

  51. 26'

    Pressione alta dell'Atalanta, ma il Cagliari non rinuncia a iniziare la manovra da dietro. 21:11

  52. 23'

    Inizia il riscaldamento Pasalic, problema alla caviglia per Kessie. 21:08

  53. 21'

    Kessie a terra dolorante, sanitari in campo per le cure del caso. 21:07

  55. 19'

    GOL! Atalanta-CAGLIARI 0-1! Rete di Mendy. Suggerimento al centro di Adopo, Mendy si avventa sul pallone e insacca da pochi passi dalla porta (traversa-rete).21:05

    Paul Mendy
  56. 18'

    Il passaggio di Fazzini per Mendy è troppo lungo, nulla di fatto per il Cagliari. 21:03

  57. 15'

    Cagliari pericoloso con Romano: tiro angolato da fuori area, Carnesecchi si rifugia in corner. 21:00

  58. 13'

    Traversone di De Ketelaere, Winks arretra e spazza. 20:58

  59. 10'

    Kessie di prima per Rowe, Ze Pedro non concede spazio. 20:54

  61. 7'

    Un altro tentativo di Scamacca, colpo di testa debole sul cross di Rowe. 20:52

  62. 6'

    Primo squillo dell'Atalanta: tiro centrale di Scamacca, Caprile respinge con i pugni. 20:51

  63. 5'

    De Ketelaere parte in velocità, chiuso in tandem da Obert e Rodriguez. 20:50

  64. 3'

    Problema per Obert, gioco fermo per qualche istante. 20:47

  65. 1'

    Inizio primo tempo di ATALANTA-CAGLIARI! 20:45

  67. Le scelte di Pisacane: Mendy punta centrale, Maldini a supporto, Kevin Carlos in panchina, out Nzola. Romano e Winks in mediana, in difesa confermato Deiola.19:56

  68. Le scelte di Sarri: in avanti il tridente De Ketelaere, Scamacca e Rowe. Krstovic e Raspadori in panchina. Kessie davanti alla difesa, squalificato Gaetano. Kolasinac terzino sinistro.19:55

  69. Panchina CAGLIARI: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Kevin Carlos, Fadera, Massolin, Gagliardini, Ciervo, Sugamele, Mina, Sugawara, Akarakiri.19:55

  70. Panchina ATALANTA: Sportiello, Pompei, Kristensen, Bernardeschi, Obric, Samardzic, Zappacosta, Zalewski, Elmas, Raspadori, Krstovic.19:54

  71. Formazione CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile - Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert - Adopo, Winks, Romano, Fazzini - Maldini - Mendy.19:54

  73. Formazione ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi - Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac- Samardzic, Kessie, Ederson - De Ketelaere, Scamacca, Rowe.19:53

  74. Manca poco all'inizio di Atalanta-Cagliari. Squadre appaiate in classifica a pari punti a quota sei. 19:52

  75. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Cagliari.19:51

Formazioni Atalanta - Cagliari

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Atalanta - Cagliari?
La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Atalanta - Cagliari?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Cagliari?
La gara tra Atalanta e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Cagliari?
Il marcatore dell'Atalanta è stato Gianluca Scamacca al 41' mentre i marcatori del Cagliari sono stati Paul Mendy al 19' e Daniel Maldini al 61'
PREPARTITA

Atalanta - Cagliari è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Cagliari sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Alberto Arena

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati24
Fuorigioco0
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0
22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1
30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1

Attualmente l'Atalanta si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Atalanta ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; il Cagliari ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Atalanta ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 2 gol.

Atalanta e Cagliari si sono affrontate 62 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 26 volte, il Cagliari ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Atalanta-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Cagliari ha vinto l'ultimo precedente di Serie A contro l'Atalanta lo scorso aprile; i sardi non ottengono due successi consecutivi contro i bergamaschi nel massimo campionato dal periodo tra il 2017 e il 2018, quando arrivarono a tre vittorie di fila.
  • Il Cagliari è la squadra contro cui l'Atalanta vanta la più alta percentuale di successi casalinghi in Serie A tra le avversarie affrontate almeno 20 volte tra le mura amiche, avendo vinto il 58% delle sfide (18 su 31 - 6N, 7P).
  • L'Atalanta ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A; nelle precedenti 22 stagioni, i bergamaschi hanno ottenuto tre successi nelle prime quattro gare nel massimo campionato solo in quattro occasioni (2008/09, 2011/12, 2020/21 e 2022/23).
  • L'Atalanta punta a vincere tutte le prime tre gare casalinghe stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita solo nel 1963/64 e nel 2008/09.
  • Il Cagliari ha vinto due delle prime tre partite in questa Serie A, eguagliando il proprio miglior avvio di campionato dopo tre gare, già registrato in sei occasioni precedenti (1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 2004/05 e 2011/12). I sardi hanno vinto tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A solo due volte nella loro storia, nelle stagioni 1969/70 (anno dello Scudetto) e 1970/71.
  • Il Cagliari ha vinto la prima trasferta di questa Serie A e solo nel 1970/71 e nel 2019/20 ha ottenuto due successi nelle prime due gare esterne stagionali nella competizione.
  • L'Atalanta ha registrato la differenza peggiore tra tiri effettuati (26) e tiri subiti (77) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, con un saldo negativo di 51.
  • In questa stagione di Serie A, il Cagliari si posiziona al terzo posto per numero di recuperi offensivi (26, dietro solo a Roma e Juventus - entrambe 32), mentre l'Atalanta occupa l'ultima posizione in questa speciale classifica con soli sette recuperi.
  • Daniel Maldini è uno dei nove giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2021/22), un gruppo che include anche gli avversari di giornata Éderson, Giacomo Raspadori e Lazar Samardzic. Tra questi, Daniel Maldini è il secondo più giovane dopo Samardzic ed è, insieme a Roberto Piccoli, uno degli unici due ad aver trovato il gol con sei squadre diverse nel periodo.
  • Sfida tra il primo (Elia Caprile, 91%) e il quarto portiere (Marco Carnesecchi, 86%) con la più alta percentuale di parate in questo campionato. Più nel dettaglio, dall'inizio della scorsa stagione di Serie A, Carnesecchi ha evitato di subire 10.2 gol in base alla qualità dei tiri subiti (47.2 Expected Goals subiti in porta rispetto a 37 reti subite - escl.autogol), posizionandosi secondo solo a Mike Maignan (12.2) nel periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaCagliari
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati42
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita1.00.3
Percentuale possesso palla43.543.4
Numero totale di passaggi13981227
Numero totale di passaggi riusciti12051052
Tiri nello specchio della porta1114
Percentuale di tiri in porta55.040.0
Numero totale di cross1957
Numero medio di cross riusciti514
Duelli per partita vinti100110
Duelli per partita persi124154
Corner subiti2014
Corner guadagnati617
Numero di punizioni a favore3223
Numero di punizioni concesse2935
Tackle totali3738
Percentuale di successo nei tackle67.671.1
Fuorigiochi totali49
Numero totale di cartellini gialli25
Numero totale di cartellini rossi10

Atalanta - Cagliari Live

Classifica SERIE A

  1. Lazio10
  2. Roma9
  3. Inter9
  4. Cagliari9
  5. Milan8
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen5
  2. Antonio Raimondo4
  3. Davide Frattesi3
  4. Franco Mastantuono3
  5. Ché Adams2
MOSTRA COMPLETA

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