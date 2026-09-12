Si dividono la posta in palio Genoa e Frosinone. L’undici di Alvini trova l’1-0 nel primo tempo con Kvernadze bravissimo prima nell’uno contro uno con Marcandalli e poi a ipnotizzare Bjilow. Il Genoa firma il pari nella seconda frazione di gioco con Vasquez che calcia al volo su cross dalla bandierina di Sow e recupera dunque il rigore fallito, nel finale della prima frazione di gioco, da Colombo. Per i padroni di casa guidati da De Rossi - dall’87’ in dieci per il rosso a Vasquez per doppia ammonizione - è il primo punto in questo avvio di campionato segnato da ben tre sconfitte.

La direzione dell’incontro è all’arbitro Antonio Rapuano. Nel ruolo di assistenti ci sono Alex Cavallina e Ayoub El Filali; il IV° ufficiale è Daniele Perenzoni. Il Var è affidato a Giacomo Camplone, supportato da Francesco Cosso.14:34

Nelle precedenti sei sfide di Serie A sono stati tre i pareggi, con una sola vittoria a favore del Frosinone e due per il Genoa.14:35

Il Frosinone, guidato da Alvini, arriva al Ferraris dopo la vittoria per 3-2 ai danni del Venezia (in avvio di campionato è arrivata la sconfitta contro la Juventus e il successo sulla Fiorentina). Dovrà invece rialzarsi il Genoa di De Rossi, che fino ad ora ha collezionato ben tre sconfitte: con Napoli, Lazio e Como.14:44

GOL GENOA, MA È OFFSIDE! I padroni di casa avevano trovato la rete del vantaggio con Baldanzi abile a smarcarsi in area e a buttarla dentro su assist da sinistra di Ellerson, che però è stato servito in posizione irregolare.15:18

Termina con il vantaggio del Frosinone la prima metà del match del Ferraris. Il Genoa parte bene e gioca un buon primo tempo, ma l'undici di Alvini si mostra cinico e capitalizza l'unica vera occasione avuta con Kvernadze che si libera meravigliosamente di Marcandalli e batte Bijlow. Sul finale della prima frazione di gioco Baldanzi conquista anche un calcio di rigore, ma Colombo sbaglia e manca il pari.16:04

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Frosinone? La gara tra Genoa e Frosinone si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Frosinone? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Frosinone sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Genoa - Frosinone? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Frosinone? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Frosinone? La gara tra Genoa e Frosinone si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Frosinone? Il marcatore del Genoa è stato Johan Vásquez al 50' mentre il marcatore del Frosinone è stato Giorgi Kvernadze al 14'

PREPARTITA

Genoa - Frosinone è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Frosinone sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 20 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Udinese-Calcio Padova 1-0 23-08-2026 Serie A Venezia-Lecce 0-2 28-08-2026 Serie B Cremonese-Modena 0-3

Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Frosinone si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; il Frosinone ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Genoa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio e il Como ottenendo 0 punti.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 1-4 mentre Il Frosinone ha incontrato il Venezia vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol.

Genoa e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Genoa-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone ha pareggiato tre delle sei sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 2P); contro nessuna squadra i ciociari hanno registrato più pareggi nel massimo campionato, a pari merito con la Fiorentina (tre anche contro i viola).

Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte e tre le partite casalinghe di Serie A disputate contro il Frosinone (1V, 2N), segnando cinque gol e subendone soltanto uno, nella sfida più recente del 30 marzo 2024 (1-1 con gol di Gudmundsson e Reinier).

Il Genoa ha perso le prime tre partite di questa stagione di Serie A; l'unico precedente in cui il club aveva iniziato il massimo campionato con tre sconfitte nelle prime tre gare risaliva alla stagione 1957/58, quando pareggiò la quarta partita.

Il Genoa è reduce da quattro sconfitte consecutive in casa in Serie A tra questa e la scorsa stagione; solo una volta il Grifone ha registrato una striscia negativa più lunga al Ferraris nel massimo campionato: cinque match interni persi di fila tra ottobre e dicembre 2020 con Rolando Maran allenatore.

Il Frosinone ha vinto due delle prime tre partite stagionali per la prima volta in Serie A; il record di punti ottenuti dai ciociari dopo quattro partite nel massimo campionato è di sette (nel 2023/24).

Il Frosinone ha vinto le ultime due trasferte di Serie A tra la stagione 2023/24 e quella attuale ma non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi nella competizione; inoltre, nelle tre precedenti partecipazioni al massimo campionato, i ciociari non erano mai riusciti a vincere nessuna delle prime quattro gare esterne stagionali.

Il Frosinone è una squadra che tende a non giocare molto il pallone e a pressare molto: è l'ultima formazione in questa Serie A per numero di sequenze di almeno 10 passaggi (sette) e per durata media delle sequenze (5.7 secondi), oltre a occupare il 2° posto per PPDA (9.1) in questa stagione.

Daniele De Rossi non ha mai perso da allenatore contro squadre neopromosse in Serie A, registrando cinque vittorie e due pareggi; tra gli allenatori attualmente nel massimo campionato, solo Cesc Fàbregas è rimasto imbattuto nelle sue prime otto sfide contro formazioni neopromosse (4V, 4N).

Milutin Osmajic ha segnato nell'ultima partita di Serie A e punta a trovare il gol per due gare di campionato consecutive per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e gennaio 2026 con il Preston North End nella Championship inglese; l'ultimo giocatore del Genoa a segnare in entrambe le sue prime due gare da titolare in Serie A è stato Gianluca Scamacca nel novembre 2020.

Antonio Raimondo del Frosinone (22 anni e 178 giorni sabato 12 settembre) potrebbe diventare il più giovane italiano a raggiungere cinque gol con una neopromossa in Serie A a partire da Lorenzo Colombo (21 anni e 81 giorni) con il Lecce nel 2022/23; inoltre, potrebbe diventare il più giovane a registrare tre marcature multiple con una neopromossa nel torneo dai tempi di Domenico Berardi nel 2013/14 (19 anni e 278 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: