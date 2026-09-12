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Genoa-Frosinone: 1-1 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

12 Settembre 2026 ore 15:00
Genoa
1
Frosinone
1
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 14' 0-1 Giorgi Kvernadze
  2. 50' 1-1 Johan Vásquez
0'
45'
90'
90'
94'

Finisce qui: Genoa 1-1 Frosinone.

Si dividono la posta in palio Genoa e Frosinone. L’undici di Alvini trova l’1-0 nel primo tempo con Kvernadze bravissimo prima nell’uno contro uno con Marcandalli e poi a ipnotizzare Bjilow. Il Genoa firma il pari nella seconda frazione di gioco con Vasquez che calcia al volo su cross dalla bandierina di Sow e recupera dunque il rigore fallito, nel finale della prima frazione di gioco, da Colombo. Per i padroni di casa guidati da De Rossi - dall’87’ in dieci per il rosso a Vasquez per doppia ammonizione - è il primo punto in questo avvio di campionato segnato da ben tre sconfitte.

Nel prossimo turno il Genoa giocherà a Parma, il Frosinone ospiterà il Como.

  1. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!17:04

  2. 90'+4'

    Ennesimo tentativo del Frosinone, Zerbin colpisce di testa in area ma il portiere di casa dice "no".17:03

  3. 90'+3'

    ANCORA FROSINONE! Bracaglia tenta l'incornata, ma la difesa di casa c'è!17:01

  4. 90'+2'

    CHANCE FROSINONE! Colpo di testa di Bobcek, ci mette la mano Bijlow.17:01

  6. 90'+1'

    Ancora Calo con il destro da fuori, pallone murato.16:59

  7. 90'

    Quattro minuti di recupero.16:57

  8. 87'

    Sostituzione Frosinone: esce Kvernadze per Zerbin.16:54

  9. 86'

    Espulso Vasquez: doppio giallo a seguito del fallo tattico su Fini.16:54

  10. 85'

    Conclusione in porta di Calo, para l'estremo difensore di casa.16:53

  12. 83'

    Cross dentro di Amorim, nessun problema per Palmisani.16:51

  13. 82'

    Arriva anche il tentativo di Meichtry, pallone deviato in corner.16:50

  14. 81'

    OCCASIONE GENOA! Vitinha si gira in area e conclude forte in porta, Palmisani si distende e para!16:49

  15. 81'

    Ultimi dieci minuti della gara più il recupero, si resta in equilibrio.16:48

  16. 80'

    Ecco gli ultimi due cambi del Genoa: fuori Sow per Amorim e Ellertsson per Meichtry.16:47

  18. 78'

    Ancora Frosinone, questa volta è Fini a mettersi in mostra in area ma la difesa di casa allontana.16:46

  19. 75'

    Kvernadze tenta la spinta a sinistra, lo ferma Ellertsson.16:44

  20. 72'

    Triplo cambio Frosinone: escono Schmid per Hasa, Ghedjemis per Fini e Raimondo per Bobcek.16:40

  21. 70'

    De Rossi opta per un altro cambio: richiama Colombo per Vitinha.16:39

  22. 70'

    Ci prova anche Colombo dalla distanza, respinge ancora Palmisani.16:37

  24. 69'

    Diagonale di Vasquez, para Palmisani.16:37

  25. 66'

    Ammonito anche Vasquez.16:34

  26. 65'

    OCCASIONE FROSINONE! Destro di controbalzo di Kvernadze da posizione ravvicinata, Bijlow è bravissimo e para!16:35

  27. 63'

    Il Genoa prova a rendersi pericoloso con le incursioni di Messias, tiene bene la difesa ospite.16:31

  28. 61'

    Ammonito Bracaglia, ostruzione su Messias.16:29

  30. 60'

    Sostituzione Genoa: esce Ehizibue per El Shaarawy.16:28

  31. 57'

    Continua la spinta ospite, tentativo si cross di Bracaglia ma pallone sul fondo.16:25

  32. 54'

    Il Frosinone prova ad attaccare per vie laterali, ma il direttore di gara chiama l'offside.16:23

  33. 50'

    GOL! Genoa 1-1 Frosinone! Rete di Vasquez che attacca il primo palo e con il destro al volo infila in porta su cross dalla bandierina di Sow!16:19

    Johan Vásquez
  34. 48'

    Cartellino giallo per Ehizibue per un fallo su Kvernadze.16:17

  36. 48'

    Ci prova subito Ghedjemis, conclusione ribattuta.16:16

  37. 46'

    Cambia anche Alvini: fuori Cittadini, già ammonito, per Monterisi.16:13

  38. 46'

    Sostituzione Genoa: esce Baldanzi per Messias.16:12

  39. 46'

    Si ricomincia!16:13

  40. Solo un'ammonizione fino ad ora, ai danni di Cittadini al 16' per un fallo su Colombo.16:01

  42. Termina con il vantaggio del Frosinone la prima metà del match del Ferraris. Il Genoa parte bene e gioca un buon primo tempo, ma l'undici di Alvini si mostra cinico e capitalizza l'unica vera occasione avuta con Kvernadze che si libera meravigliosamente di Marcandalli e batte Bijlow. Sul finale della prima frazione di gioco Baldanzi conquista anche un calcio di rigore, ma Colombo sbaglia e manca il pari.16:04

  43. Fine primo tempo: Genoa 0-1 Frosinone.15:58

  44. 45'+1'

    Tre minuti di recupero.15:54

  45. 45'+1'

    RIGORE SBAGLIATO! Colombo spiazza il portiere ma apre troppo e il suo mancino termina fuori dallo specchio.15:54

  46. 45'

    RIGORE PER IL GENOA! Confermato il tocco di mano di Cittadini sul tiro di Baldanzi.15:53

  48. 43'

    Check al Var: possibile fallo di mano in area di Cittadini sul tiro di Baldanzi.15:53

  49. 42'

    Baldanzi tenta il tiro dal limite, conclusione murata.15:51

  50. 41'

    Ultimi cinque minuti del primo tempo, ora il Frosinone alza il baricentro.15:48

  51. 39'

    Ci prova Calo, destro interessante ma oltre la linea di fondo campo.15:47

  52. 37'

    ANCORA GENOA! Marcandalli va al cross da destra con Osmajic che tenta il tiro al volo, la sua conclusione non centra lo specchio della porta.15:45

  54. 35'

    Baldanzi appoggia per Ehizibue che dal limite calcia male, possesso Frosinone.15:44

  55. 33'

    Ci prova Masini dalla distanza, pallone oltre la linea di fondo.15:41

  56. 30'

    Ultimi quindici minuti del primo tempo, più l'extratime. Si resta sull'1-0 a favore dell'undici di Alvini.15:38

  57. 26'

    Sow crossa morbido per Ostigard, il suo colpo di testa è facile per Palmisani.15:34

  58. 25'

    Il Genoa fa girare il pallone, poi rilancia lungo su Colombo che conquista un calcio di punizione nella trequarti avversaria.15:33

  60. 22'

    OCCASIONE GENOVA! Baldanzi arriva a tu per tu con Palmisani, libera il mancino ma l'estremo difensore avversario devia sul fondo!15:32

  61. 21'

    Passati i primi venti minuti di gioco, match equilibrato ma Frosinone cinico e in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Kvernadze.15:29

  62. 18'

    Il Genoa continua la pressione: tentativo di Ehizibue, muro di Masini.15:27

  63. 16'

    Cartellino giallo per Cittadini che ferma fallosamente Colombo.15:25

  64. 14'

    GOL! Genoa 0-1 Frosinone! Rete di Kvernadze che, servito da Schmid nei pressi dell'area di rigore avversaria, si libera di Marcandalli e con il destro secco infila in porta alle spalle di Bijlow!

    Guarda la scheda del giocatore Giorgi Kvernadze15:29

    Giorgi Kvernadze
  66. 11'

    Continua il pressing alto della formazione di casa, si difende bene il Frosinone che prova a ripartire.15:19

  67. 7'

    GOL GENOA, MA È OFFSIDE! I padroni di casa avevano trovato la rete del vantaggio con Baldanzi abile a smarcarsi in area e a buttarla dentro su assist da sinistra di Ellerson, che però è stato servito in posizione irregolare.15:18

  68. 4'

    Buono l'approccio del Genoa, che mantiene il possesso palla.15:12

  69. 1'

    Si comincia! Il primo pallone è gestito dagli ospiti!15:09

  70. Ci siamo, si parte.15:09

  72. Problemi tecnici per l'arbitro, tarda il fischio d'inizio.15:09

  73. Nell'anticipo di ieri, venerdì 11 settembre, la Fiorentina di Vanoli, subentrato a Grosso, ha sconfitto il Venezia 4-2. 14:47

  74. Il Frosinone, guidato da Alvini, arriva al Ferraris dopo la vittoria per 3-2 ai danni del Venezia (in avvio di campionato è arrivata la sconfitta contro la Juventus e il successo sulla Fiorentina). Dovrà invece rialzarsi il Genoa di De Rossi, che fino ad ora ha collezionato ben tre sconfitte: con Napoli, Lazio e Como.14:44

  75. FORMAZIONE FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani - Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia - Masini, Calo - Ghedjemis, Schmid, Kvernadze - Raimondo.14:39

  76. FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ehizibue - Colombo, Osmajic.14:38

  78. Nelle precedenti sei sfide di Serie A sono stati tre i pareggi, con una sola vittoria a favore del Frosinone e due per il Genoa.14:35

  79. La direzione dell’incontro è all’arbitro Antonio Rapuano. Nel ruolo di assistenti ci sono Alex Cavallina e Ayoub El Filali; il IV° ufficiale è Daniele Perenzoni. Il Var è affidato a Giacomo Camplone, supportato da Francesco Cosso.14:34

  80. Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Frosinone, gara che vale la quarta giornata del campionato di Serie A.14:27

Formazioni Genoa - Frosinone

Genoa
Frosinone
TITOLARI GENOA
PANCHINA GENOA
ALLENATORE GENOA
  • Daniele De Rossi
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Genoa - Frosinone?
La gara tra Genoa e Frosinone si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Frosinone sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Genoa - Frosinone?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Frosinone?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Frosinone?
La gara tra Genoa e Frosinone si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Frosinone?
Il marcatore del Genoa è stato Johan Vásquez al 50' mentre il marcatore del Frosinone è stato Giorgi Kvernadze al 14'
PREPARTITA

Genoa - Frosinone è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Genoa - Frosinone sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati20
Fuorigioco4
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.0

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2026 Coppa Italia Udinese-Calcio Padova 1-0
23-08-2026 Serie A Venezia-Lecce 0-2
28-08-2026 Serie B Cremonese-Modena 0-3

Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Frosinone si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; il Frosinone ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Genoa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio e il Como ottenendo 0 punti.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 1-4 mentre Il Frosinone ha incontrato il Venezia vincendo 3-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol.

Genoa e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Genoa-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Frosinone ha pareggiato tre delle sei sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 2P); contro nessuna squadra i ciociari hanno registrato più pareggi nel massimo campionato, a pari merito con la Fiorentina (tre anche contro i viola).
  • Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte e tre le partite casalinghe di Serie A disputate contro il Frosinone (1V, 2N), segnando cinque gol e subendone soltanto uno, nella sfida più recente del 30 marzo 2024 (1-1 con gol di Gudmundsson e Reinier).
  • Il Genoa ha perso le prime tre partite di questa stagione di Serie A; l'unico precedente in cui il club aveva iniziato il massimo campionato con tre sconfitte nelle prime tre gare risaliva alla stagione 1957/58, quando pareggiò la quarta partita.
  • Il Genoa è reduce da quattro sconfitte consecutive in casa in Serie A tra questa e la scorsa stagione; solo una volta il Grifone ha registrato una striscia negativa più lunga al Ferraris nel massimo campionato: cinque match interni persi di fila tra ottobre e dicembre 2020 con Rolando Maran allenatore.
  • Il Frosinone ha vinto due delle prime tre partite stagionali per la prima volta in Serie A; il record di punti ottenuti dai ciociari dopo quattro partite nel massimo campionato è di sette (nel 2023/24).
  • Il Frosinone ha vinto le ultime due trasferte di Serie A tra la stagione 2023/24 e quella attuale ma non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi nella competizione; inoltre, nelle tre precedenti partecipazioni al massimo campionato, i ciociari non erano mai riusciti a vincere nessuna delle prime quattro gare esterne stagionali.
  • Il Frosinone è una squadra che tende a non giocare molto il pallone e a pressare molto: è l'ultima formazione in questa Serie A per numero di sequenze di almeno 10 passaggi (sette) e per durata media delle sequenze (5.7 secondi), oltre a occupare il 2° posto per PPDA (9.1) in questa stagione.
  • Daniele De Rossi non ha mai perso da allenatore contro squadre neopromosse in Serie A, registrando cinque vittorie e due pareggi; tra gli allenatori attualmente nel massimo campionato, solo Cesc Fàbregas è rimasto imbattuto nelle sue prime otto sfide contro formazioni neopromosse (4V, 4N).
  • Milutin Osmajic ha segnato nell'ultima partita di Serie A e punta a trovare il gol per due gare di campionato consecutive per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e gennaio 2026 con il Preston North End nella Championship inglese; l'ultimo giocatore del Genoa a segnare in entrambe le sue prime due gare da titolare in Serie A è stato Gianluca Scamacca nel novembre 2020.
  • Antonio Raimondo del Frosinone (22 anni e 178 giorni sabato 12 settembre) potrebbe diventare il più giovane italiano a raggiungere cinque gol con una neopromossa in Serie A a partire da Lorenzo Colombo (21 anni e 81 giorni) con il Lecce nel 2022/23; inoltre, potrebbe diventare il più giovane a registrare tre marcature multiple con una neopromossa nel torneo dai tempi di Domenico Berardi nel 2013/14 (19 anni e 278 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GenoaFrosinone
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati16
Gol totali subiti73
Media gol subiti per partita2.31.0
Percentuale possesso palla45.738.8
Numero totale di passaggi1357793
Numero totale di passaggi riusciti1173545
Tiri nello specchio della porta516
Percentuale di tiri in porta27.857.1
Numero totale di cross4438
Numero medio di cross riusciti1213
Duelli per partita vinti124175
Duelli per partita persi119159
Corner subiti1322
Corner guadagnati1213
Numero di punizioni a favore3346
Numero di punizioni concesse2454
Tackle totali4972
Percentuale di successo nei tackle57.163.9
Fuorigiochi totali911
Numero totale di cartellini gialli67
Numero totale di cartellini rossi00

Genoa - Frosinone Live

Classifica SERIE A

  1. Lazio10
  2. Roma9
  3. Inter9
  4. Milan8
  5. Como7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen5
  2. Antonio Raimondo4
  3. Davide Frattesi3
  4. Franco Mastantuono3
  5. Ché Adams2
MOSTRA COMPLETA

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