Si dividono la posta in palio Genoa e Frosinone. L’undici di Alvini trova l’1-0 nel primo tempo con Kvernadze bravissimo prima nell’uno contro uno con Marcandalli e poi a ipnotizzare Bjilow. Il Genoa firma il pari nella seconda frazione di gioco con Vasquez che calcia al volo su cross dalla bandierina di Sow e recupera dunque il rigore fallito, nel finale della prima frazione di gioco, da Colombo. Per i padroni di casa guidati da De Rossi - dall’87’ in dieci per il rosso a Vasquez per doppia ammonizione - è il primo punto in questo avvio di campionato segnato da ben tre sconfitte.
Nel prossimo turno il Genoa giocherà a Parma, il Frosinone ospiterà il Como.
Cronaca
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Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!17:04
90'+4'
Ennesimo tentativo del Frosinone, Zerbin colpisce di testa in area ma il portiere di casa dice "no".17:03
90'+3'
ANCORA FROSINONE! Bracaglia tenta l'incornata, ma la difesa di casa c'è!17:01
90'+2'
CHANCE FROSINONE! Colpo di testa di Bobcek, ci mette la mano Bijlow.17:01
90'+1'
Ancora Calo con il destro da fuori, pallone murato.16:59
90'
Quattro minuti di recupero.16:57
87'
Sostituzione Frosinone: esce Kvernadze per Zerbin.16:54
86'
Espulso Vasquez: doppio giallo a seguito del fallo tattico su Fini.16:54
85'
Conclusione in porta di Calo, para l'estremo difensore di casa.16:53
83'
Cross dentro di Amorim, nessun problema per Palmisani.16:51
82'
Arriva anche il tentativo di Meichtry, pallone deviato in corner.16:50
81'
OCCASIONE GENOA! Vitinha si gira in area e conclude forte in porta, Palmisani si distende e para!16:49
81'
Ultimi dieci minuti della gara più il recupero, si resta in equilibrio.16:48
80'
Ecco gli ultimi due cambi del Genoa: fuori Sow per Amorim e Ellertsson per Meichtry.16:47
78'
Ancora Frosinone, questa volta è Fini a mettersi in mostra in area ma la difesa di casa allontana.16:46
75'
Kvernadze tenta la spinta a sinistra, lo ferma Ellertsson.16:44
72'
Triplo cambio Frosinone: escono Schmid per Hasa, Ghedjemis per Fini e Raimondo per Bobcek.16:40
70'
De Rossi opta per un altro cambio: richiama Colombo per Vitinha.16:39
70'
Ci prova anche Colombo dalla distanza, respinge ancora Palmisani.16:37
69'
Diagonale di Vasquez, para Palmisani.16:37
66'
Ammonito anche Vasquez.16:34
65'
OCCASIONE FROSINONE! Destro di controbalzo di Kvernadze da posizione ravvicinata, Bijlow è bravissimo e para!16:35
63'
Il Genoa prova a rendersi pericoloso con le incursioni di Messias, tiene bene la difesa ospite.16:31
61'
Ammonito Bracaglia, ostruzione su Messias.16:29
60'
Sostituzione Genoa: esce Ehizibue per El Shaarawy.16:28
57'
Continua la spinta ospite, tentativo si cross di Bracaglia ma pallone sul fondo.16:25
54'
Il Frosinone prova ad attaccare per vie laterali, ma il direttore di gara chiama l'offside.16:23
50'
GOL! Genoa 1-1 Frosinone! Rete di Vasquez che attacca il primo palo e con il destro al volo infila in porta su cross dalla bandierina di Sow!16:19
48'
Cartellino giallo per Ehizibue per un fallo su Kvernadze.16:17
48'
Ci prova subito Ghedjemis, conclusione ribattuta.16:16
46'
Cambia anche Alvini: fuori Cittadini, già ammonito, per Monterisi.16:13
46'
Sostituzione Genoa: esce Baldanzi per Messias.16:12
46'
Si ricomincia!16:13
Solo un'ammonizione fino ad ora, ai danni di Cittadini al 16' per un fallo su Colombo.16:01
Termina con il vantaggio del Frosinone la prima metà del match del Ferraris. Il Genoa parte bene e gioca un buon primo tempo, ma l'undici di Alvini si mostra cinico e capitalizza l'unica vera occasione avuta con Kvernadze che si libera meravigliosamente di Marcandalli e batte Bijlow. Sul finale della prima frazione di gioco Baldanzi conquista anche un calcio di rigore, ma Colombo sbaglia e manca il pari.16:04
Fine primo tempo: Genoa 0-1 Frosinone.15:58
45'+1'
Tre minuti di recupero.15:54
45'+1'
RIGORE SBAGLIATO! Colombo spiazza il portiere ma apre troppo e il suo mancino termina fuori dallo specchio.15:54
45'
RIGORE PER IL GENOA! Confermato il tocco di mano di Cittadini sul tiro di Baldanzi.15:53
43'
Check al Var: possibile fallo di mano in area di Cittadini sul tiro di Baldanzi.15:53
42'
Baldanzi tenta il tiro dal limite, conclusione murata.15:51
41'
Ultimi cinque minuti del primo tempo, ora il Frosinone alza il baricentro.15:48
39'
Ci prova Calo, destro interessante ma oltre la linea di fondo campo.15:47
37'
ANCORA GENOA! Marcandalli va al cross da destra con Osmajic che tenta il tiro al volo, la sua conclusione non centra lo specchio della porta.15:45
35'
Baldanzi appoggia per Ehizibue che dal limite calcia male, possesso Frosinone.15:44
33'
Ci prova Masini dalla distanza, pallone oltre la linea di fondo.15:41
30'
Ultimi quindici minuti del primo tempo, più l'extratime. Si resta sull'1-0 a favore dell'undici di Alvini.15:38
26'
Sow crossa morbido per Ostigard, il suo colpo di testa è facile per Palmisani.15:34
25'
Il Genoa fa girare il pallone, poi rilancia lungo su Colombo che conquista un calcio di punizione nella trequarti avversaria.15:33
22'
OCCASIONE GENOVA! Baldanzi arriva a tu per tu con Palmisani, libera il mancino ma l'estremo difensore avversario devia sul fondo!15:32
21'
Passati i primi venti minuti di gioco, match equilibrato ma Frosinone cinico e in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Kvernadze.15:29
18'
Il Genoa continua la pressione: tentativo di Ehizibue, muro di Masini.15:27
16'
Cartellino giallo per Cittadini che ferma fallosamente Colombo.15:25
14'
GOL! Genoa 0-1 Frosinone! Rete di Kvernadze che, servito da Schmid nei pressi dell'area di rigore avversaria, si libera di Marcandalli e con il destro secco infila in porta alle spalle di Bijlow!
Continua il pressing alto della formazione di casa, si difende bene il Frosinone che prova a ripartire.15:19
7'
GOL GENOA, MA È OFFSIDE! I padroni di casa avevano trovato la rete del vantaggio con Baldanzi abile a smarcarsi in area e a buttarla dentro su assist da sinistra di Ellerson, che però è stato servito in posizione irregolare.15:18
4'
Buono l'approccio del Genoa, che mantiene il possesso palla.15:12
1'
Si comincia! Il primo pallone è gestito dagli ospiti!15:09
Ci siamo, si parte.15:09
Problemi tecnici per l'arbitro, tarda il fischio d'inizio.15:09
Nell'anticipo di ieri, venerdì 11 settembre, la Fiorentina di Vanoli, subentrato a Grosso, ha sconfitto il Venezia 4-2. 14:47
Il Frosinone, guidato da Alvini, arriva al Ferraris dopo la vittoria per 3-2 ai danni del Venezia (in avvio di campionato è arrivata la sconfitta contro la Juventus e il successo sulla Fiorentina). Dovrà invece rialzarsi il Genoa di De Rossi, che fino ad ora ha collezionato ben tre sconfitte: con Napoli, Lazio e Como.14:44
Nelle precedenti sei sfide di Serie A sono stati tre i pareggi, con una sola vittoria a favore del Frosinone e due per il Genoa.14:35
La direzione dell’incontro è all’arbitro Antonio Rapuano. Nel ruolo di assistenti ci sono Alex Cavallina e Ayoub El Filali; il IV° ufficiale è Daniele Perenzoni. Il Var è affidato a Giacomo Camplone, supportato da Francesco Cosso.14:34
Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Frosinone, gara che vale la quarta giornata del campionato di Serie A.14:27
La gara tra Genoa e Frosinone si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Frosinone sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Genoa - Frosinone?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Frosinone?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Frosinone?
La gara tra Genoa e Frosinone si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Frosinone?
Il marcatore del Genoa è stato Johan Vásquez al 50' mentre il marcatore del Frosinone è stato Giorgi Kvernadze al 14'
PREPARTITA
Genoa - Frosinone è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Frosinone sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
20
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.0
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Udinese-Calcio Padova 1-0
23-08-2026
Serie A
Venezia-Lecce 0-2
28-08-2026
Serie B
Cremonese-Modena 0-3
Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Frosinone si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; il Frosinone ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Genoa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio e il Como ottenendo 0 punti. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 1-4 mentre Il Frosinone ha incontrato il Venezia vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol.
Genoa e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Genoa-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone ha pareggiato tre delle sei sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 2P); contro nessuna squadra i ciociari hanno registrato più pareggi nel massimo campionato, a pari merito con la Fiorentina (tre anche contro i viola).
Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte e tre le partite casalinghe di Serie A disputate contro il Frosinone (1V, 2N), segnando cinque gol e subendone soltanto uno, nella sfida più recente del 30 marzo 2024 (1-1 con gol di Gudmundsson e Reinier).
Il Genoa ha perso le prime tre partite di questa stagione di Serie A; l'unico precedente in cui il club aveva iniziato il massimo campionato con tre sconfitte nelle prime tre gare risaliva alla stagione 1957/58, quando pareggiò la quarta partita.
Il Genoa è reduce da quattro sconfitte consecutive in casa in Serie A tra questa e la scorsa stagione; solo una volta il Grifone ha registrato una striscia negativa più lunga al Ferraris nel massimo campionato: cinque match interni persi di fila tra ottobre e dicembre 2020 con Rolando Maran allenatore.
Il Frosinone ha vinto due delle prime tre partite stagionali per la prima volta in Serie A; il record di punti ottenuti dai ciociari dopo quattro partite nel massimo campionato è di sette (nel 2023/24).
Il Frosinone ha vinto le ultime due trasferte di Serie A tra la stagione 2023/24 e quella attuale ma non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi nella competizione; inoltre, nelle tre precedenti partecipazioni al massimo campionato, i ciociari non erano mai riusciti a vincere nessuna delle prime quattro gare esterne stagionali.
Il Frosinone è una squadra che tende a non giocare molto il pallone e a pressare molto: è l'ultima formazione in questa Serie A per numero di sequenze di almeno 10 passaggi (sette) e per durata media delle sequenze (5.7 secondi), oltre a occupare il 2° posto per PPDA (9.1) in questa stagione.
Daniele De Rossi non ha mai perso da allenatore contro squadre neopromosse in Serie A, registrando cinque vittorie e due pareggi; tra gli allenatori attualmente nel massimo campionato, solo Cesc Fàbregas è rimasto imbattuto nelle sue prime otto sfide contro formazioni neopromosse (4V, 4N).
Milutin Osmajic ha segnato nell'ultima partita di Serie A e punta a trovare il gol per due gare di campionato consecutive per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e gennaio 2026 con il Preston North End nella Championship inglese; l'ultimo giocatore del Genoa a segnare in entrambe le sue prime due gare da titolare in Serie A è stato Gianluca Scamacca nel novembre 2020.
Antonio Raimondo del Frosinone (22 anni e 178 giorni sabato 12 settembre) potrebbe diventare il più giovane italiano a raggiungere cinque gol con una neopromossa in Serie A a partire da Lorenzo Colombo (21 anni e 81 giorni) con il Lecce nel 2022/23; inoltre, potrebbe diventare il più giovane a registrare tre marcature multiple con una neopromossa nel torneo dai tempi di Domenico Berardi nel 2013/14 (19 anni e 278 giorni).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: