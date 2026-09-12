Partita capovolta nel secondo tempo, con il Milan che rientra in campo trasformato nello spirito e nei cambi da Amorim (tre sostituzioni nell’intervallo). Nel giro di due minuti (65’ e 67’) Moreira, entrato per Estupinan, segna due reti su assist di Pulisic (all’esordio stagionale) e di Rabiot.
La Lazio ha disputato un ottimo primo tempo raggiungendo un meritato doppio vantaggio, ma nel secondo tempo non è riuscita a resistere agli attacchi rossoneri e si è fatta raggiungere. La squadra di Gattuso si porta momentaneamente in testa alla classifica con dieci punti e nel prossimo turno affronterà il Venezia in trasferta.
Primo tempo da dimenticare per i rossoneri, apparsi lenti, impacciati e in balia delle scorribande biancocelesti. Nell’intervallo Amorim toglie Modric, Estupinan e Loftus-Cheek e con gli ingressi di Musah, Moreira e Pulisic si vede un altro Milan, con l’esterno portoghese che segna le prime reti italiane e conduce i rossoneri al pareggio. Primi minuti anche per Hutchinson. I rossoneri salgono al quarto posto con otto punti e saranno impegnati mercoledì nella sfida di Europa League contro il Benfica e domenica sera in casa contro il Lecce.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lazio-Milan 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.20:03
90'+5'
Finisce la partita! LAZIO-MILAN 2-0 (10’ Cancellieri, 39’ Noslin, 65’ e 67’ Moreira)!19:54
90'+4'
Pulisic tocca per la botta di Hutchinson, para Mandas.19:54
90'+3'
Hutchinson guadagna una buona punizione sulla trequarti.19:53
90'+1'
Pavlovic è andato a fare il centravanti aggiunto in questi minuti finali.19:52
90'
Quattro minuti di recupero.19:50
86'
AMMONITO Mario Gila.19:49
85'
SOSTITUZIONE MILAN Esce Gonçalo Ramos ed entra Francesco Camarda.19:45
84'
DOPPIO CAMBIO LAZIO Fuori Sutalo e Floriani, dentro Diogo Leite e Lazzari.19:44
82'
Scintille tra Moreira e Floriani, l'arbitro ammonisce solo verbalmente.19:42
80'
ANCORA MOREIRA! Pulisic recupera una gran palla a centrocampo e avanza in contropiede, poi serve Moreira a sinistra che però si allunga troppo il pallone e calcia sull'esterno della rete!19:41
79'
Subito pericoloso Hutchinson con un bel cross da sinistra, Ramos non ci arriva e Mandas allontana con i pugni!19:39
78'
AMMONITO Mattia Zaccagni per fallo da dietro su Musah.19:38
77'
SOSTITUZIONE MILAN Esce Alphadjo Cisse ed entra Omari Hutchinson.19:38
77'
OCCASIONE MILAN! Incursione del trequartista rossonero che da sinistra apre troppo l'angolo di tiro: il suo destro finisce a lato!19:37
75'
Prova a riaffacciarsi in avanti la Lazio.19:35
74'
SOSTITUZIONE LAZIO Esce Kenneth Taylor ed entra Albert Gudmundsson.19:34
72'
Il gioco riprende.19:31
71'
In due minuti il Milan è riuscito a rimettere la gara in carreggiata.19:31
70'
Gioco fermo per cooling break.19:30
69'
C'è stato un check del Var per valutare la posizione di Rabiot sul gol del 2-2: gol convalidato.19:30
67'
GOL! Lazio-MILAN 2-2! ANCORA MOREIRA! Recupera palla Musah che apre a sinistra per Rabiot che tocca indietro al limite dell'area per Moreira che scaglia un sinistro angolato per il pareggio!
GOL! Lazio-MILAN 2-1! MOREIRA! Azione in velocità dei rossoneri con Rabiot che apre a destra per Pulisic, cross sul secondo palo dove arriva Moreira che da posizione defilata calcia al volo e segna la sua prima rete italiana!
AMMONITO anche Strahinja Pavlovic, falloso su Isaksen lanciato in contropiede.19:24
63'
CARTELLINO GIALLO per Reda Belahyane: intervento falloso su Cisse.19:23
60'
PULISIC! Cisse serve l'americano che calcia con il destro: intervento in due tempi del portiere biancoceleste!19:21
59'
AMMONITO Christian Pulisic: intervento in ritardo su Taylor.19:19
58'
DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO Gattuso toglie Cancellieri e Noslin per Isaksen e Pinamonti.19:19
56'
PAVLOVIC! Cross di Chukwueze e colpo di testa del serbo, para Mandas!19:17
55'
Tiro cross di Chukwueze che finisce tra le braccia di Mandas.19:15
52'
Cross interessante di Moreira da sinistra che non trova nessun compagno.19:15
48'
Milan che prova a reagire in questi primi minuti della ripresa.19:09
45'
Inizia il secondo tempo! LAZIO-MILAN 2-0 (10’ Cancellieri, 39’ Noslin)!19:06
45'
TRIPLO CAMBIO MILAN Amorim toglie Modric, Estupinan e Loftus-Cheek per Musah, Moreira e Pulisic.19:06
Le due squadre stanno rientrando in campo.19:03
Dopo la rete del 2-0 Amorim ha fatto scaldare alcuni giocatori: vedremo se opererà dei cambi già durante l'intervallo.19:00
I rossoneri sono usciti dal campo tra i fischi dei propri sostenitori, presenti in gran numero all'Olimpico.18:52
Meritato doppio vantaggio della Lazio che gioca un ottimo primo tempo e passa dopo dieci minuti grazie alla rete di Cancellieri, bravo ad insaccare sul preciso cross di Zaccagni. Il Milan, troppo lento e compassato, fatica a rendersi pericoloso e rischia sulle ripartenze avversarie. Al 39’ il raddoppio laziale, quasi fotocopia del primo gol: bella apertura di Tavares per Taylor che mette in mezzo e palla che nel tentativo di rinvio di De Winter carambola sulla faccia di Noslin e finisce in rete.18:51
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. LAZIO-MILAN 2-0 (10’ Cancellieri, 39’ Noslin)!18:50
45'
Tre minuti di recupero.18:47
45'
Modric dalla bandierina, tocco di testa di Ramos e palla sfiorata da Gila che finisce tra le braccia di Mandas.18:47
44'
LOFTUS-CHEEK! Conclusione da fuori deviata da Zaccagni, il pallone prende una strana traiettoria e finisce in corner!18:46
42'
Amorim manda già a scaldare alcuni giocatori.18:44
39'
GOL! LAZIO-Milan 2-0! NOSLIN! Tavares apre a sinistra per Taylor che mette una palla bassa in mezzo, Estupinan rinvia sulla traversa e sul tentativo di rinvio di De Winter la palla carambola sulla faccia di Noslin e finisce in rete!
Pavlovic inizia l'azione a centrocampo e va a concluderla con un colpo di testa su cross di Chukwueze: palla alta.18:39
35'
Bella palla in profondità di Chukwueze verso Gonzalo Ramos, ottima chiusura di Belahyane.18:37
33'
Cross morbido di Tavares e tocco di Frattesi sul primo palo: palla fuori.18:35
29'
OCCASIONE LAZIO! Tocco di Modric ad anticipare un avversario che diventa un assist involontario per Frattesi che si trova davanti a Maignan e tocca morbido con il sinistro: palla fuori di poco!18:31
27'
Si riprende a giocare.18:28
25'
Gioco fermo per il cooling break.18:28
25'
Sempre pericolosa la Lazio quando si propone in avanti: la manovra dei biancocelesti è molto fluida, mentre il Milan sembra lento nel far girare palla.18:27
21'
OCCASIONE LAZIO! Taylor imbuca per Zaccagni che si trova a tu per tu con Maignan: paratona dell'estremo difensore rossonero!18:23
19'
Errore di Mandas in impostazione, Modric recupera palla e poi Belahyane salva su Loftus-Cheek.18:21
16'
Chukwueze vince un rimpallo su Nuno Tavares, si accentra e calcia da fuori area: sinistro alto.18:18
14'
Ruba palla il Milan a centrocampo, Loftus-Cheek scende sulla destra e mette in mezzo un pallone che finisce tra le braccia di Mandas.18:16
13'
Terza rete in carriera di Matteo Cancellieri contro il Milan.18:14
10'
GOL! LAZIO-Milan 1-0! CANCELLIERI! Incursione centrale di Nuno Tavares che apre a sinistra per Zaccagni che mette in mezzo una palla bassa sul secondo palo per l'inserimento di Cancellieri che insacca! 18:12
7'
ANCORA LAZIO! Discesa di Floriani sulla destra e palla all'altezza del dischetto del rigore per Noslin che calcia di prima ma Maignan è attento!18:09
7'
Continui ribaltamenti di fronte inquesti primi minuti.18:08
6'
OCCASIONE LAZIO! Zaccagni prova il destro morbido da buona posizione, Maignan devia in calcio d'angolo!18:07
5'
Contropiede di Cancellieri che va giù a contatto con Estupinan. Proteste biancocelesti ma l'arbitro fa proseguire.18:07
3'
OCCASIONE MILAN! Modric prende palla a sinistra e crossa con il mancino, colpo di testa di Chukwueze e grande risposta di Mandas!18:06
2'
Subito un inserimento interessante di Provstgaard, Maignan controlla.18:03
Lazio in maglia azzurra e pantaloncini bianchi, Milan in completo nero con risvolti rossi.18:03
Allo Stadio Olimpico di Roma è tutto pronto. Comincia la sfida LAZIO-MILAN!18:02
Le due squadre entrano in campo in questo momento.17:57
Arbitra la sfida Matteo Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Di Gioia e dal quarto uomo Guida. Meraviglia e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.17:45
Il Milan recupera anche Gabbia per la panchina. Amorim può contare su tutti i giocatori della rosa e schiera la coppia formata da Modric e Rabiot in mediana, con Loftus-Cheek e Cisse alle spalle di Ramos. Ancora panchina per Pulisic.17:37
La Lazio deve fare a meno degli infortunati Dele-Bashiru, Marusic, Rovella e Doekhi. Esordio per Sutalo, Gattuso tiene in panchina Pinamonti (non al meglio) e Isaksen e schiera titolari Noslin e Cancellieri.17:56
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con il 3-4-2-1: Maignan – Gila, De Winter, Pavlovic – Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan – Loftus-Cheek, Cisse – Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Musah, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Pulisic, Hutchinson, Camarda. All. Amorim.17:19
FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con il 4-3-3: Mandas – Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares – Frattesi, Belahyane, Taylor – Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Cataldi, Serra, Leite, Lazzari, Pedraza, Bordon, Farcomeni, Przyborek, Pinamonti, Isaksen, Gudmundsson. All. Gattuso.17:55
Il Milan di Amorim invece si trova al quinto posto con sette punti, al pari di Como e Juventus. Due vittorie ed un pari per i rossoneri, proprio contro la Juventus nell’ultimo turno (1-1).17:15
La Lazio è in testa alla classifica con Inter e Roma con nove punti, quattro reti all’attivo e una subita. Tre vittorie nelle prime tre gare per Gattuso, che ha eguagliato i record biancocelesti di Maistrelli e Petkovic e potrebbe infrangerli con una vittoria.17:16
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio e Milan, gara valida per la quarta giornata del campionato di serie A 2026/2027.16:25
La gara tra Lazio e Milan si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Lazio - Milan?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Lazio - Milan?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Milan?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Alphadjo Cisse con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Lazio - Milan?
La gara tra Lazio e Milan si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Milan?
I marcatori della Lazio sono stati Matteo Cancellieri al 10' e Tijjani Noslin al 39' mentre i marcatori del Milan sono stati Diego Moreira al 65', 67'
PREPARTITA
Lazio - Milan è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Milan sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
26
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2026
Serie A
Roma-Fiorentina 4-0
Attualmente la Lazio si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 4° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). La Lazio ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Milan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Lazio ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Genoa e l'Udines ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Venezia e la Juventus ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-2 mentre Il Milan ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Alphadjo Cisse con 2 gol.
Lazio e Milan si sono affrontate 166 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 33 volte, il Milan ha vinto 73 volte mentre i pareggi sono stati 60.
Lazio-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan (1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 10 (1N, 7P); i biancocelesti, inoltre, non vincono due partite consecutive contro i rossoneri in campionato dal 2012.
La Lazio ha perso 73 delle 166 partite di Serie A contro il Milan (33V, 60N); solo contro la Juventus (87) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. Inoltre, la Lazio ha pareggiato 60 incontri contro il Milan nel torneo (come contro il Torino), un numero inferiore solo ai pareggi registrati contro la Roma (62).
Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4N, 4P). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l'Inter (otto) e la Juventus (nove) - a quota sette anche contro il Napoli.
La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa Serie A; in precedenza, i biancocelesti ci erano riusciti solo nelle stagioni 1974/75 (pareggiando la quarta) e 2012/13 (perdendo la quarta).
La Lazio ha vinto la sua prima gara interna in questo campionato; nelle precedenti 10 stagioni di Serie A, i biancocelesti sono riusciti a vincere entrambe le prime due partite casalinghe solo una volta, nel 2022/23.
Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26), dopo che era rimasto imbattuto nelle prime quattro gare in ognuno dei tre campionati precedenti (tra il 2020/21 e il 2022/23).
Rúben Amorim potrebbe diventare il primo allenatore a vincere tre delle sue prime quattro gare alla guida del Milan in Serie A a partire da Fatih Terim nel 2001; in generale, il portoghese potrebbe diventare il 12° allenatore nella storia del club rossonero a ottenere almeno tre successi nei primi quattro match nel massimo campionato.
Gennaro Gattuso ha sia giocato che allenato il Milan, avendo collezionato 335 presenze in Serie A da giocatore tra il 1999 e il 2012 (più di ogni altro rossonero nel periodo) e guidato da allenatore la squadra in 62 partite di campionato tra il 2017 e il 2019, vincendone esattamente la metà (31V, 19N, 12P).
Davide Frattesi ha segnato tre gol nelle sue prime tre presenze in Serie A con la Lazio; prima di lui, solo Mauro Zárate, Giuseppe Signori e Silvio Piola erano riusciti a trovare la rete nelle prime tre gare disputate con il club nel massimo campionato, ma nessuno di loro è andato a segno anche nella quarta.
Dopo i gol contro Torino e Juventus, Alphadjo Cisse potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in tutte le sue prime tre trasferte con la maglia del Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Maurizio Ganz (tra gennaio e febbraio 1998) e Krzysztof Piatek (tra febbraio e marzo 2019).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: