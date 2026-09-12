Primo tempo da dimenticare per i rossoneri, apparsi lenti, impacciati e in balia delle scorribande biancocelesti. Nell’intervallo Amorim toglie Modric, Estupinan e Loftus-Cheek e con gli ingressi di Musah, Moreira e Pulisic si vede un altro Milan, con l’esterno portoghese che segna le prime reti italiane e conduce i rossoneri al pareggio. Primi minuti anche per Hutchinson. I rossoneri salgono al quarto posto con otto punti e saranno impegnati mercoledì nella sfida di Europa League contro il Benfica e domenica sera in casa contro il Lecce.

La Lazio ha disputato un ottimo primo tempo raggiungendo un meritato doppio vantaggio, ma nel secondo tempo non è riuscita a resistere agli attacchi rossoneri e si è fatta raggiungere. La squadra di Gattuso si porta momentaneamente in testa alla classifica con dieci punti e nel prossimo turno affronterà il Venezia in trasferta.

Partita capovolta nel secondo tempo, con il Milan che rientra in campo trasformato nello spirito e nei cambi da Amorim (tre sostituzioni nell’intervallo). Nel giro di due minuti (65’ e 67’) Moreira, entrato per Estupinan, segna due reti su assist di Pulisic (all’esordio stagionale) e di Rabiot.

La Lazio è in testa alla classifica con Inter e Roma con nove punti, quattro reti all’attivo e una subita. Tre vittorie nelle prime tre gare per Gattuso, che ha eguagliato i record biancocelesti di Maistrelli e Petkovic e potrebbe infrangerli con una vittoria.17:16

La Lazio deve fare a meno degli infortunati Dele-Bashiru, Marusic, Rovella e Doekhi. Esordio per Sutalo, Gattuso tiene in panchina Pinamonti (non al meglio) e Isaksen e schiera titolari Noslin e Cancellieri.17:56

Il Milan recupera anche Gabbia per la panchina. Amorim può contare su tutti i giocatori della rosa e schiera la coppia formata da Modric e Rabiot in mediana, con Loftus-Cheek e Cisse alle spalle di Ramos. Ancora panchina per Pulisic.17:37

Arbitra la sfida Matteo Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Di Gioia e dal quarto uomo Guida. Meraviglia e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.17:45

GOL! LAZIO-Milan 2-0! NOSLIN! Tavares apre a sinistra per Taylor che mette una palla bassa in mezzo, Estupinan rinvia sulla traversa e sul tentativo di rinvio di De Winter la palla carambola sulla faccia di Noslin e finisce in rete! Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin 18:43

Meritato doppio vantaggio della Lazio che gioca un ottimo primo tempo e passa dopo dieci minuti grazie alla rete di Cancellieri, bravo ad insaccare sul preciso cross di Zaccagni. Il Milan, troppo lento e compassato, fatica a rendersi pericoloso e rischia sulle ripartenze avversarie. Al 39’ il raddoppio laziale, quasi fotocopia del primo gol: bella apertura di Tavares per Taylor che mette in mezzo e palla che nel tentativo di rinvio di De Winter carambola sulla faccia di Noslin e finisce in rete.18:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Milan? La gara tra Lazio e Milan si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Lazio - Milan? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Lazio - Milan? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Milan? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Alphadjo Cisse con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Milan? La gara tra Lazio e Milan si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Milan? I marcatori della Lazio sono stati Matteo Cancellieri al 10' e Tijjani Noslin al 39' mentre i marcatori del Milan sono stati Diego Moreira al 65', 67'

PREPARTITA

Lazio - Milan è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 12 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Milan sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0

Attualmente la Lazio si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 4° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

La Lazio ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Milan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Lazio ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Genoa e l'Udines ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Venezia e la Juventus ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-2 mentre Il Milan ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Alphadjo Cisse con 2 gol.

Lazio e Milan si sono affrontate 166 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 33 volte, il Milan ha vinto 73 volte mentre i pareggi sono stati 60.

Lazio-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan (1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 10 (1N, 7P); i biancocelesti, inoltre, non vincono due partite consecutive contro i rossoneri in campionato dal 2012.

La Lazio ha perso 73 delle 166 partite di Serie A contro il Milan (33V, 60N); solo contro la Juventus (87) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. Inoltre, la Lazio ha pareggiato 60 incontri contro il Milan nel torneo (come contro il Torino), un numero inferiore solo ai pareggi registrati contro la Roma (62).

Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4N, 4P). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l'Inter (otto) e la Juventus (nove) - a quota sette anche contro il Napoli.

La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa Serie A; in precedenza, i biancocelesti ci erano riusciti solo nelle stagioni 1974/75 (pareggiando la quarta) e 2012/13 (perdendo la quarta).

La Lazio ha vinto la sua prima gara interna in questo campionato; nelle precedenti 10 stagioni di Serie A, i biancocelesti sono riusciti a vincere entrambe le prime due partite casalinghe solo una volta, nel 2022/23.

Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26), dopo che era rimasto imbattuto nelle prime quattro gare in ognuno dei tre campionati precedenti (tra il 2020/21 e il 2022/23).

Rúben Amorim potrebbe diventare il primo allenatore a vincere tre delle sue prime quattro gare alla guida del Milan in Serie A a partire da Fatih Terim nel 2001; in generale, il portoghese potrebbe diventare il 12° allenatore nella storia del club rossonero a ottenere almeno tre successi nei primi quattro match nel massimo campionato.

Gennaro Gattuso ha sia giocato che allenato il Milan, avendo collezionato 335 presenze in Serie A da giocatore tra il 1999 e il 2012 (più di ogni altro rossonero nel periodo) e guidato da allenatore la squadra in 62 partite di campionato tra il 2017 e il 2019, vincendone esattamente la metà (31V, 19N, 12P).

Davide Frattesi ha segnato tre gol nelle sue prime tre presenze in Serie A con la Lazio; prima di lui, solo Mauro Zárate, Giuseppe Signori e Silvio Piola erano riusciti a trovare la rete nelle prime tre gare disputate con il club nel massimo campionato, ma nessuno di loro è andato a segno anche nella quarta.

Dopo i gol contro Torino e Juventus, Alphadjo Cisse potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in tutte le sue prime tre trasferte con la maglia del Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Maurizio Ganz (tra gennaio e febbraio 1998) e Krzysztof Piatek (tra febbraio e marzo 2019).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: