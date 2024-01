Dal Bentegodi è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:03

Nella ventunesima giornata, la squadra di Baroni farà visita alla Roma mentre i ragazzi di Andreazzoli ospiteranno il Monza.20:02

Una rete per tempo di Djuric e Ngonge regalano tre punti pesanti ai gialloblu che scavalcano il Cagliari e agganciano l'Udinese al quartultimo posto. Ai toscani non basta Zurkowski che bagna con il gol il suo secondo esordio con la maglia azzurra nè la superiorità numerica nel finale (espulso Duda), tante occasioni potenziali, poca concretezza sottoporta. Debutto in Serie A per i Primavera Sodero e Corona.20:03

90'+5' FINITA! Verona-Empoli 2-1, triplice fischio di Doveri.19:56

90'+4' Marin dai 20 metri, destro altissimo.19:55

90'+3' OCCASIONE EMPOLI! Tiro cross di Sodero dalla sinistra, Montipo la tocca oltre il palo.19:54

90'+2' ULTIMO CAMBIO VERONA. Baroni si copre: Amione per Suslov.19:53

90'+2' SOSTITUZIONE VERONA. Ngonge lascia il campo a favore di Mboula.19:53

90' Quattro minuti di recupero.19:51

90' AMMONITO Cancellieri per proteste.19:51

90' Traversone di Cacace, sinistro al volo di Cancellieri, palla in orbita.19:51

88' Tentativo da lontano di Cacace, sinistro alto.19:49

87' ESPULSO Duda, già ammonito, irruente su Corona.19:52

86' ULTIMO CAMBIO EMPOLI. Andreazzoli fa debuttare nella massima serie anche il giovane Sodero, fuori Maleh.19:50

86' SOSTITUZIONE EMPOLI. Esce Gyasi, esordio in Serie A per il giovane Corona.19:50

83' Punizione di Marin, Henry libera l'area.19:44

82' AMMONITO Tchatchoua, steso Cambiaghi al limite dell'area.19:43

80' SOSTITUZIONE VERONA. Finisce la gara di Coppola, spezzone per Dawidowicz.19:42

80' SOSTITUZIONE VERONA. Staffetta in attacco tra Henry e Djuric.19:41

80' Doig scambia con Saponara, Marin spazza in angolo.19:42

78' AMMONITO Cambiaghi, in ritardo su Ngonge.19:39

77' SOSTITUZIONE EMPOLI. Marin prende il posto di Grassi.19:38

77' AMMONITO Coppola, fallo tattico su Cancellieri.19:38

75' Suslov dalla distanza, conclusione da dimenticare.19:36

75' Retropassaggio rischioso di Tchatchoua, Montipo esce dalla propria area per anticipare Gyasi.19:36

73' Saponara dal limite, destro smorzato in angolo da Walukiewicz.19:37

71' OCCASIONE EMPOLI! Da corner, Gyasi a colpo sicuro, destro neutralizzato involontariamente da Cancellieri, Grassi spara il tap-in a lato.20:04

71' Cancellieri crossa basso da sinistra, Magnani si rifugia in angolo.19:32

69' Punizione di Grassi, la palla rimbalza in area, Montipo si allunga per anticipare Gyasi in angolo.19:31

69' AMMONITO Duda, fallo tattico su Zurkowski.19:30

67' SOSTITUZIONE VERONA. Folorunsho non ce la fa a continuare, spazio all'ex Saponara.19:29

67' Cacace dalla sinistra, cross deviato in angolo da Tchatchoua.19:28

66' Folorunsho a terra, gioco spezzettato.19:27

64' GOL! Verona-EMPOLI 2-1! Rete di Zurkowski. Grassi apre per Bereszynski, Zurkowski insacca con un colpo di testa in torsione che scavalca Montipo.



62' I toscani alzano il baricentro, i gialloblu attendono nella propria metà campo.19:27

60' Magnani a terra, gioco fermo.19:21

58' AMMONITO Zurkowski, fallo tattico su Folorunsho.19:20

56' GOL! VERONA-Empoli 2-0! Rete di Ngonge. Serdar allarga per Ngonge che rientra sul sinistro, tiro deviato da Grassi, Caprile è beffato sul primo palo.



56' SOSTITUZIONE EMPOLI. Fuori Fazzini, secondo esordio con i toscani per Zurkowski.19:18

56' SOSTITUZIONE EMPOLI. Andreazzoli richiama Shpendi e inserisce l'ex Cancellieri.19:17

53' Tchatchoua centra dal fondo, Djuric schiaccia di testa tra le braccia di Caprile.19:14

51' Azione prolungata dei gialloblu, Folorunsho prende il tempo a Bereszynski ma impatta debolmente, Caprile fa sua la sfera.19:13

49' OCCASIONE VERONA! Serdar sfonda in area con caparbietà, sinistro da ottima posizione, Caprile reattivo.19:10

47' Sul Bentegodi sta calando velocemente la nebbia, potrebbero esserci problemi di visibilità.19:09

46' Cross tagliato di Ngonge, Bereszynski anticipa Folorunsho in tuffo.19:07

46' COMINCIA LA RIPRESA. Verona-Empoli 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:06

Baroni deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Andreazzoli ha poche risorse in panchina - out anche Destro nel riscaldamento - deve trovare maggiore cattiveria negli ultimi metri.18:54

Frazione combattuta, giocata a ritmi alti: gialloblu subito avanti, al primo calcio d'angolo della gara, il colpo di testa di Djuric sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea di porta. Shpendi avrebbe l'occasione di pareggiare immediatamente dopo un rinvio sbagliato di Montipo ma spreca sul fondo. I toscani creano di più ma mancano di concretezza sottoporta.18:52

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Verona-Empoli 1-0, decide Djuric.18:49

45'+2' Punizione di Cacace, Djuric allontana di testa.18:49

45' Due minuti di recupero.18:47

42' Fazzini dalla destra, il suo cross taglia tutta l'area senza trovare compagni pronti alla deviazione.18:43

41' Tunnel di Suslov su Cacace, Walukiewicz non si fa superare da Ngonge.18:43

40' Fraseggio dei gialloblu, pressing alto dei toscani.18:42

38' Duda apre per Tchatchoua, Folorunsho di testa non riesce ad imprimere forza, Caprile raccoglie la sfera.18:40

36' Fazzini cade male a terra, gioco fermo.18:37

34' OCCASIONE EMPOLI! Punizione di seconda dei toscani, Grassi piazza un piattone basso sfiorando il palo lontano, Montipo era in ritardo.18:36

33' Serdar stende Grassi al limite, punizione per i toscani.18:35

31' Folorunsho cambia gioco per Ngonge, sinistro contrato da Luperto.18:33

29' Bereszynski per Gyasi, anticipato in area da Serdar.18:31

27' Da corner, palla fuori per Fazzini, tiro al volo respinto dalla difesa gialloblu.18:29

27' Cambiaghi premia la sovrapposizione di Cacace, Magnani lo ferma in angolo.18:28

25' Fazzini in verticale per Gyasi, fischiato fallo in attacco al gialloblu.18:26

23' Maleh serve Cambiaghi in area, Coppola determinante in chiusura, palla in angolo.18:27

22' Cambiaghi si accentra dalla sinistra, il suo destro si perde ampiamente a lato.18:24

20' Percussione di Fazzini, destro in curva.18:22

19' Lancio di Luperto, Shpendi impreciso nel controllo, Gyasi si gira in area, destro murato da Doig.18:21

18' Suslov lascia sul posto Walukiewicz, Grassi è ben posizionato.18:20

17' Tiro cross di Ngonge dalla destra, Luperto libera di testa.18:18

15' Batte Ngonge, il suo sinistro scende oltre la traversa.18:16

14' Suslov si guadagna una punizione dai 20 metri, fallo di Walukiewicz.18:16

12' Tchatchoua ha spazio sulla destra, cross mal calibrato, Caprile lo alza in angolo per sicurezza.18:14

10' Cambiaghi s'incunea in area dalla sinistra, Magnani lo ferma in angolo.18:12

9' Suslov ci prova da centrocampo, Caprile non si fa sorprendere.18:11

7' Grassi cerca spazio al limite, sinistro di Cacace, alto.18:08

5' OCCASIONE EMPOLI! Rinvio sbagliato di Montipo, Gyasi smarca Shpendi il cui tiro sporcato da Magnani esce di poco a lato.18:13

3' GOL! VERONA-Empoli 1-0! Rete di Djuric. Corner di Duda, Djuric svetta in area, la palla sbatte sulla traversa e rimbalza in porta.



Guarda la scheda del giocatore Milan Djuric18:05

2' Ngonge scende sulla destra, Walukiewicz concede il primo angolo della gara.18:04

1' INIZIA Verona-Empoli, palla ai toscani.18:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Doveri.17:27

Problemi nel riscaldamento per Destro, Andreazzoli opta per il tridente Gyasi-Shpendi-Cambiaghi. Bereszynski al posto di Ebuehi sull'out di destra.18:10

Baroni conferma dieci undicesimi della squadra sconfitta di misura dall'Inter: chance da titolare per Serdar in mediana, Folorunsho alzato con Ngonge e Suslov a supporto di Djuric.18:26

4-3-3 per l'Empoli: Caprile - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace - Fazzini, Grassi, Maleh - Gyasi, Shpendi, Cambiaghi. A disp.: Berisha, Perisan, Indragoli, Marin, Ranocchia, Zurkowski, Sodero, Cancellieri, Corona.18:10

Ecco le formazioni. Verona con il 4-2-3-1: Montipo - Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig - Duda, Serdar - Ngonge, Suslov, Folorunsho - Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Cabal, Dawidowicz, Amione, Charlys, Saponara, Cruz, Mboula, Bonazzoli, Henry.18:23

Comincia il girone di ritorno, sfida salvezza tra le due squadre al terzultimo e penultimo posto della classifica: i veneti, in vantaggio di un punto, sono reduci da due sconfitte di fila; i toscani non vincono dallo scorso 12 novembre (1-0 a Napoli).17:12

Al Bentegodi tutto pronto per Verona-Empoli, ventesima giornata di Serie A.17:08