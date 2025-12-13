Atalanta e Cagliari hanno pareggiato il confronto più recente, 0-0 lo scorso 15 febbraio a Bergamo; l'ultima volta che le due formazioni hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra settembre 2012 e gennaio 2013.20:11

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Cagliari? La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari? L'arbitro del match sarà Davide Di Marco Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Valerio Marini Dove si gioca Atalanta - Cagliari? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Cagliari? La gara tra Atalanta e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Cagliari? I marcatori dell'Atalanta sono stati Gianluca Scamacca al 11', 81' mentre il marcatore del Cagliari è stato Gianluca Gaetano al 75'

Atalanta - Cagliari è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Cagliari sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.5 Falli per cartellino 16.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2 13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1

Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 19 gol e ne ha subiti 18; il Cagliari ha segnato 15 gol e ne ha subiti 21.

In casa l'Atalanta ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 2-1 mentre Il Cagliari ha incontrato la Roma vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Atalanta e Cagliari si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 25 volte, il Cagliari ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Atalanta-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Atalanta e Cagliari hanno pareggiato il confronto più recente, 0-0 lo scorso 15 febbraio a Bergamo; l'ultima volta che le due formazioni hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra settembre 2012 e gennaio 2013.

L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite contro il Cagliari in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila contro i sardi per la prima volta in Serie A.

L'Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto sei successi nei precedenti sette match a Bergamo contro i sardi (1N) nel massimo campionato.

L'Atalanta ha guadagnato al massimo 16 punti dopo 14 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (14 in quel caso con Stefano Colantuono allenatore) mentre l'ultima volta che la Dea aveva realizzato 17 o meno reti dopo altrettanti match in un singolo campionato risaliva al 2015/16 (15 in quel caso).

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (5N, 4P): 2-0 contro la Fiorentina il 30 novembre; considerando infatti queste ultime 10 giornate di Serie A, la Dea è quart'ultima per punti ottenuti (otto), davanti solo agli avversari di di giornata, il Cagliari (sette), Hellas Verona (sei) e Fiorentina (quattro).

L'Atalanta arriva dal successo per 2-0 contro la Fiorentina nel match più recente alla New Balance Arena in campionato e potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nell'anno solare 2025, dopo che aveva invece chiuso il 2024 con sei successi interni consecutivi.

Il Cagliari ha vinto l'ultimo match di campionato (1-0 contro la Roma) e nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25) solo una volta i sardi hanno ottenuto due successi consecutivi: lo scorso settembre contro Parma e Lecce.

Atalanta e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme al Parma, ad aver segnato meno reti nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (tutte a quota due).

Dopo la rete nel match più recente in campionato contro l'Hellas Verona, Gianluca Scamacca potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2024 (contro Lecce e Torino); in più, il classe '99 ha realizzato tutti i quattro rigori calciati in Serie A

Solo Federico Dimarco (cinque) ed Emil Holm (quattro) hanno fornito più assist di Marco Palestra (tre, al pari di Alessandro Bastoni) tra i difensori di questo campionato. Il classe 2005 è anche il difensore con più dribbling riusciti (23) e il maggior numero di falli subiti (35) nella Serie A 2025/26. Le prime nove presenze del terzino italiano in Serie A sono arrivate con la maglia dell'Atalanta nella scorsa stagione.

