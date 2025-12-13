Nel secondo tempo di Atalanta-Cagliari le emozioni non mancano. La partita si conferma molto divertente, con diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Al 75' il Cagliari riesce addirittura a pareggiarla grazie a Gaetano, ma nel finale ancora una volta Scamacca incide. Doppietta e vittoria per i bergamaschi.
Nel prossimo turno l'Atalanta se la vedrà con il Genoa, mentre il Cagliari dovrà affrontare il Pisa.
Sostituzione Cagliari: esce Michel Adopo, entra Zito Luvumbo.22:36
85'
Doppia occasione per Zalewski, prima con il mancino e poi con il destro a giro: in entrambi i casa molto bravo Caprile.22:30
81'
GOL! ATALANTA-Cagliari 2-1! Rete di Gianluca SCAMACCA! Bella giocata di Samardzic che pesca Scamacca: l'attaccante dei nerazzurri, in maniera abbastanza fortunosa, riesce a depositare in rete e a battere Caprile.
Sostituzione Atalanta: esce Berat Djimsiti, entra Honest Ahanor.22:02
52'
Spunto di De Ketelaere che tenta il tiro a giro con il mancino, bravo Obert a chiudere.21:57
49'
Bel cross di Adopo per Folorunsho, perfetto l'intervento di Kossounou che di fatto evita un gol.21:53
46'
Inizia il secondo tempo di ATALANTA-CAGLIARI!21:50
Occhio naturalmente a Krstovic e Zalewski in casa Atalanta per il secondo tempo, scalpita Gaetano nel Cagliari.21:36
Prima frazione molto divertente quella tra Atalanta e Cagliari. Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi. Il match si sblocca praticamente subito, all'11' con una rete da rapace d'area di Scamacca. Il primo tempo vede gli orobici spesso vicini al raddoppio, soprattutto con Lookman e De Ketelaere. Anche il Cagliari si rende pericoloso però, specialmente nel finale di primo tempo con Borrelli.21:36
45'+3'
Finisce il primo tempo di ATALANTA-CAGLIARI!21:34
45'+2'
Grandissima occasione per il Cagliari con Borrelli che di testa conclude di pochissimo fuori a lato.21:33
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:30
41'
Altra super occasione per l'Atalanta, sempre con Lookman protagonista. Tiro di mancino respinto da Caprile, lesto de Ketelaere nel tapin, main questo caso bravissimo Obert a salvare sulla linea e a deviare in angolo.21:31
38'
Ci prova Borrelli con il destro dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori a lato.21:25
34'
Cartellino giallo per Lorenzo Bernasconi.21:19
30'
Ci prova ancora Lookman partendo dalla sinistra, stavolta è bravo a chiudere Rodriguez.21:19
27'
Spinge il Cagliari sulla fascia destra con Palestra, per ora però l'Atalanta regge.21:16
23'
Percussione interessante di Kossounou che arriva al limite dell'area di rigore del Cagliari: sul più bello viene però fermato da Obert.21:11
19'
Occasione per il Cagliari con Palestra che tenta il tiro, la palla viene però deviata da Borrelli e termina sul fondo.21:09
15'
Dominio territoriale dell'Atalanta che continua a spingere, soprattutto lateralmente.21:04
11'
GOL! ATALANTA-Cagliari 1-0! Rete di Gianluca SCAMACCA! Splendida azione di Lookman che pesca Zappacosta a rimorchio: l'esterno conclude con il destro e trova la deviazione di Scamacca, lesto nel battere Caprile.
Doppia occasione importantissima per Lookman. Prima la grande parata di Caprile, poi la conclusione mancina del nigeriano che termina sull'esterno della rete.20:55
4'
Ritmi serrati, squadre molto fisiche e pimpanti già dai primi minuti.20:52
1'
Inizia il primo tempo di ATALANTA-CAGLIARI!20:46
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite contro il Cagliari in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila contro i sardi per la prima volta in Serie A.20:14
Atalanta e Cagliari hanno pareggiato il confronto più recente, 0-0 lo scorso 15 febbraio a Bergamo; l'ultima volta che le due formazioni hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra settembre 2012 e gennaio 2013.20:11
Le scelte di Pisacane: confermata la squadra che ha battuto la Roma con Esposito e Borrelli avanti. Gioca ancora Rodriguez come centrale di difesa. Panchina per Gaetano.20:11
Le scelte di Palladino: giocano Kossounou e Kolasinac in difesa, c'è Bernasconi a tutta fascia a sinistra. In avanti confermati De Ketelaere e Lookman a supporto di Scamacca.20:10
Sostituzione: esce Berat Djimsiti ed entra Honest Ahanor (Atalanta)
57'
Ammonito Juan Rodríguez (Cagliari)
58'
Sostituzione: esce Gennaro Borrelli ed entra Gianluca Gaetano (Cagliari)
66'
Sostituzione: esce Juan Rodríguez ed entra Riyad Idrissi (Cagliari)
75'
Gol di Gianluca Gaetano (Cagliari)
76'
Ammonito Gianluca Gaetano (Cagliari)
79'
Sostituzione: esce Odilon Kossounou ed entra Mario Pasalic (Atalanta)
81'
Gol di Gianluca Scamacca (Atalanta)
87'
Sostituzione: esce Sebastiano Luperto ed entra Leonardo Pavoletti (Cagliari)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Atalanta - Cagliari?
La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Valerio Marini
Dove si gioca Atalanta - Cagliari?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Cagliari?
La gara tra Atalanta e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Cagliari?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Gianluca Scamacca al 11', 81' mentre il marcatore del Cagliari è stato Gianluca Gaetano al 75'
PREPARTITA
Atalanta - Cagliari è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Cagliari sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.5
Falli per cartellino
16.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025
Serie B
Venezia-Bari 2-1
13-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025
Serie B
Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025
Serie B
Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025
Serie B
Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025
Serie A
Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025
Serie A
Atalanta-Cagliari 2-1
Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 19 gol e ne ha subiti 18; il Cagliari ha segnato 15 gol e ne ha subiti 21.
In casa l'Atalanta ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 2-1 mentre Il Cagliari ha incontrato la Roma vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.
Atalanta e Cagliari si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 25 volte, il Cagliari ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Atalanta-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Atalanta e Cagliari hanno pareggiato il confronto più recente, 0-0 lo scorso 15 febbraio a Bergamo; l'ultima volta che le due formazioni hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra settembre 2012 e gennaio 2013.
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite contro il Cagliari in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila contro i sardi per la prima volta in Serie A.
L'Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto sei successi nei precedenti sette match a Bergamo contro i sardi (1N) nel massimo campionato.
L'Atalanta ha guadagnato al massimo 16 punti dopo 14 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (14 in quel caso con Stefano Colantuono allenatore) mentre l'ultima volta che la Dea aveva realizzato 17 o meno reti dopo altrettanti match in un singolo campionato risaliva al 2015/16 (15 in quel caso).
L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (5N, 4P): 2-0 contro la Fiorentina il 30 novembre; considerando infatti queste ultime 10 giornate di Serie A, la Dea è quart'ultima per punti ottenuti (otto), davanti solo agli avversari di di giornata, il Cagliari (sette), Hellas Verona (sei) e Fiorentina (quattro).
L'Atalanta arriva dal successo per 2-0 contro la Fiorentina nel match più recente alla New Balance Arena in campionato e potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nell'anno solare 2025, dopo che aveva invece chiuso il 2024 con sei successi interni consecutivi.
Il Cagliari ha vinto l'ultimo match di campionato (1-0 contro la Roma) e nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25) solo una volta i sardi hanno ottenuto due successi consecutivi: lo scorso settembre contro Parma e Lecce.
Atalanta e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme al Parma, ad aver segnato meno reti nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (tutte a quota due).
Dopo la rete nel match più recente in campionato contro l'Hellas Verona, Gianluca Scamacca potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2024 (contro Lecce e Torino); in più, il classe '99 ha realizzato tutti i quattro rigori calciati in Serie A
Solo Federico Dimarco (cinque) ed Emil Holm (quattro) hanno fornito più assist di Marco Palestra (tre, al pari di Alessandro Bastoni) tra i difensori di questo campionato. Il classe 2005 è anche il difensore con più dribbling riusciti (23) e il maggior numero di falli subiti (35) nella Serie A 2025/26. Le prime nove presenze del terzino italiano in Serie A sono arrivate con la maglia dell'Atalanta nella scorsa stagione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: