La Lazio trova il gol vittoria in nove contro undici e torna da Parma con tre punti fondamentali per la corsa all'Europa: eroe della giornata Noslin, che realizza la rete nonostante la doppia inferioritá numerica.
Ancora tensione in campo: Noslin spinge Valenti che si scontra con una telecamera.19:49
87'
ANCORA PARMA! Rovesciata di Pellegrino, palla a fil di lato.19:48
86'
Sostituzione PARMA: esce Mandela Keita, entra Milan Djuric.19:48
85'
ESTEVEZ! Conclusione potente dal limite, Provedel con un gran riflesso mette in angolo!19:47
84'
Parma che si trova in svantaggio nonostante la doppia superioritá numerica.19:45
82'
GOL! Parna - LAZIO 0-1! Rete di Tijjani Noslin. Pazzesco al Tardini, ospiti in vantaggio con due uomini in meno: Noslin sfrutta un errore di Valenti su lancio di Cataldi, supera Corvi in uscita ed insacca.
Parma e Lazio negli spogliatoi sullo 0-0: ospiti che fanno la partita, locali pericolosi con Bernabé e Pellegrino. Estevez salva sulla linea, nel finale espulso Zaccagni per un intervento a gamba alta.18:51
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PARMA - LAZIO! Partita bloccata sullo 0-0!18:50
45'+1'
Oristanio finta il sinistro e calcia di destro, pallone debole tra le braccia di Provedel.18:48
45'
Saranno due i minuti di recupero.18:48
43'
Proteste di Zaccagni e Sarri, che ritengono eccessivo il rosso: Lazio in dieci.18:45
42'
ESPULSO Mattia Zaccagni! Intervento duro su Estevez, Marchetti vede il piede a martello e estra il rosso. 18:45
42'
CANCELLIERI! Cross di Pellegrini, sponda di Castellanos, girata al volo che termina alta.18:43
40'
Giocata di fisico di Pellegrino che si libera di Romagnoli e calcia, palla alta.18:41
39'
BASIC! Conclusione della mezzala, che parata di Corvi!18:40
37'
Parma che sta respirando con il giro palla, dopo una prima mezzora in cui la Lazio ha gestito il gioco.18:39
35'
Sull'angolo, deviazione di Cancellieri, Valenti mette ancora in corner.18:37
34'
Conclusione deviata del Taty, angolo per la Lazio.18:36
32'
Ennesimo cross di Valeri, non ci arriva Pellegrino.18:34
31'
Oristanio attacca bene il cross di Valeri, conclusione che termina a lato.18:32
29'
BASIC! Altra punizione per la Lazio, conclusione a giro della mezzala che termina di poco a lato.18:31
27'
Punizione Lazio, Cataldi al centro per Romagnoli che, di testa, manda alto.18:28
25'
Conclusione di Zaccagni dalla distanza, respinta: alcuni giocatori della Lazio lamentano un tocco di mano, Marchetti lascia continuar.e18:27
24'
Parma che si affida tanto alle azioni individuali di Oristanio, forse troppo solo sulla fascia.18:27
21'
Fallo in attacco di Zaccagni, che non apprezza il fischio: richiamo per lui.18:23
19'
Gran giocata di Oristanio che trova il fondo e crossa al centro, il colpo di testa di Benedyczak termina alto.18:21
18'
Si é alzato il ritmo e squadre giá abbastanza lunghe.18:21
17'
Lazio che continua a spingere, altro tocco morbido di Basic, il Toro Valenti ancora in angolo.18:19
16'
INCREDIBILE SALVATAGGIO SULLA LINEA DI ESTEVEZ! Punizione di Basic, Marusic devia in porta, il mediano salva mandando in angolo!18:19
14'
PELLEGRINO! Girata acrobatica della punta sul cross di Valeri, palla alta.18:16
13'
BERNABE! Conclusione del catalano, attento Provedel con i pugni!18:16
11'
Benedyczak conclude sul tocco di Valeri che sfrutta l'indecisione di Pellegrini, chiude Romagnoli: azione fermata per fuorigioco del terzino.18:14
10'
Si vede anche il Parma, cross di Valeri che Provedel blocca al petto.18:12
7'
Corvi sbaglia l'apertura per Valeri, pallone regalato alla Lazio che ritorna a macinare il suo giro palla.18:09
5'
Parma con un 4-4-2 molto chiuso, Oristanio a sinistra per tamponare le corse di Marusic.18:07
4'
SUBITO CANCELLIERI! Conclusione della punta, Corvi salva i suoi con un ottimo riflesso.18:06
3'
Palleggio della Lazio, la squadra di Sarri vuole subito far suo il ritmo di gioco.18:04
1'
Ducali in completo bianco e maniche gialloblu, Lazio in scuro.18:03
1'
INIZIA PARMA - LAZIO! Primo pallone per gli ospiti.18:02
Dirige il match l'arbitro Matteo Marchetti.17:20
Sarri schiera il tridente Cancellieri - Taty Castellanos - Zaccagni, in regia Cataldi, in difesa Marusic a destra, Pellegrini sulla sinistra.17:19
Cuesta punta ancora su Pellegrino da prima punta, Oristanio e Benedyczak alle sue spalle. Da capire la posizione di Estevez, se perno di centrocampo o terzo di difesa.17:19
La formazione della LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Cataldi, Basic - Cancellieri, Taty Castellanos, Zaccagni.17:07
Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA (4-3-2-1): Corvi - Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri - Bernabé, Estévez, Keita - Oristanio, Benedyczak - Pellegrino.17:06
Ospiti alla ricerca di punti importanti per riavvicinare la zona Europa, locali che vogliono staccarsi dalle paludi della retrocessione, ora a quattro punti.17:24
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Parma - Lazio, sfida valevole per la quindicesima Giornata di Serie A.17:04
PREPARTITA
Parma - Lazio è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Lazio sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
77
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
11
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025
Serie A
Como-Sassuolo 2-0
Attualmente il Parma si trova 17° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Parma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; la Lazio ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre La Lazio ha incontrato il Bologna pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Parma e Lazio si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 15 volte, la Lazio ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Parma-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo nove sconfitte di fila contro la Lazio in Serie A, il Parma è rimasto imbattuto nelle due gare dello scorso campionato contro i biancocelesti (1V, 1N) - l'ultima volta che i ducali hanno evitato la sconfitta in più match consecutivi contro i capitolini nel torneo risale al periodo tra il 2001 e il 2003 (cinque in quel caso).
Il Parma ha vinto l'ultima sfida al Tardini contro la Lazio in campionato (3-1 l'1 dicembre 2024); gli emilani non ottengono almeno due successi interni di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra il 2000 e il 2003 (tre in quel caso).
Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 16 (2V, 7N, 7P). I ducali potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore).
Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, il Parma potrebbe perdere due match al Tardini di fila solo per la seconda volta nell'anno solare 2025 in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e febbraio contro Lecce e Roma.
La Lazio non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato e potrebbe restare a secco di reti in almeno cinque gare fuori casa consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1991 e marzo 1992 (sei in quel caso con Dino Zoff allenatore).
Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio in trasferta nel campionato in corso: tre (tutti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), al pari dell'Hellas Verona. In più, solo gli scaligeri (tre), Fiorentina e Pisa (entrambe quattro) hanno guadagnato meno punti dei biancocelesti (cinque) fuori casa in questa stagione di Serie A.
La Lazio ha perso le ultime due trasferte contro Inter e Milan in campionato e potrebbe registrare almeno tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile-maggio 2021 (quattro in quel caso con Simone Inzaghi alla guida).
Lazio e Parma sono le uniche due squadre a non aver ancora segnato alcun gol nei primi 15 minuti del 2° tempo in questa stagione di Serie A.
Nonostante abbia giocato meno della metà delle partite totali del Parma in Serie A dal suo esordio lo scorso 31 gennaio (14 sulle 30 totali del club), Jacob Ondrejka (cinque reti) è il secondo miglior marcatore dei ducali nel periodo, dietro solo a Mateo Pellegrino (sette in 27 presenze). In più, la prima delle due doppiette dello svedese nel torneo è arrivata contro la Lazio il 28 aprile scorso.
Valentín Castellanos ha preso parte a cinque gol in questo campionato (due reti e tre assist), tutti nel corso dei primi tempi: è infatti il giocatore che è stato coinvolto in più marcature prima dell'intervallo nella Serie A in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: