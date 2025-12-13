Parma e Lazio negli spogliatoi sullo 0-0: ospiti che fanno la partita, locali pericolosi con Bernabé e Pellegrino. Estevez salva sulla linea, nel finale espulso Zaccagni per un intervento a gamba alta.18:51

PREPARTITA

Parma - Lazio è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Lazio sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 77 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0

Attualmente il Parma si trova 17° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Parma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; la Lazio ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Udinese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-1 mentre La Lazio ha incontrato il Bologna pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Parma e Lazio si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 15 volte, la Lazio ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Parma-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo nove sconfitte di fila contro la Lazio in Serie A, il Parma è rimasto imbattuto nelle due gare dello scorso campionato contro i biancocelesti (1V, 1N) - l'ultima volta che i ducali hanno evitato la sconfitta in più match consecutivi contro i capitolini nel torneo risale al periodo tra il 2001 e il 2003 (cinque in quel caso).

Il Parma ha vinto l'ultima sfida al Tardini contro la Lazio in campionato (3-1 l'1 dicembre 2024); gli emilani non ottengono almeno due successi interni di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra il 2000 e il 2003 (tre in quel caso).

Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 16 (2V, 7N, 7P). I ducali potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore).

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, il Parma potrebbe perdere due match al Tardini di fila solo per la seconda volta nell'anno solare 2025 in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e febbraio contro Lecce e Roma.

La Lazio non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato e potrebbe restare a secco di reti in almeno cinque gare fuori casa consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1991 e marzo 1992 (sei in quel caso con Dino Zoff allenatore).

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio in trasferta nel campionato in corso: tre (tutti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), al pari dell'Hellas Verona. In più, solo gli scaligeri (tre), Fiorentina e Pisa (entrambe quattro) hanno guadagnato meno punti dei biancocelesti (cinque) fuori casa in questa stagione di Serie A.

La Lazio ha perso le ultime due trasferte contro Inter e Milan in campionato e potrebbe registrare almeno tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile-maggio 2021 (quattro in quel caso con Simone Inzaghi alla guida).

Lazio e Parma sono le uniche due squadre a non aver ancora segnato alcun gol nei primi 15 minuti del 2° tempo in questa stagione di Serie A.

Nonostante abbia giocato meno della metà delle partite totali del Parma in Serie A dal suo esordio lo scorso 31 gennaio (14 sulle 30 totali del club), Jacob Ondrejka (cinque reti) è il secondo miglior marcatore dei ducali nel periodo, dietro solo a Mateo Pellegrino (sette in 27 presenze). In più, la prima delle due doppiette dello svedese nel torneo è arrivata contro la Lazio il 28 aprile scorso.

Valentín Castellanos ha preso parte a cinque gol in questo campionato (due reti e tre assist), tutti nel corso dei primi tempi: è infatti il giocatore che è stato coinvolto in più marcature prima dell'intervallo nella Serie A in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: