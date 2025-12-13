Sono sei le partite in Serie A senza vittoria per i granata che hanno bisogno di invertire la tendenza. L'ultimo incrocio risale al 2023, in quell'occasione la partita terminó per 2-2.14:39

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Cremonese? La gara tra Torino e Cremonese si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Torino - Cremonese? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Cremonese sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Torino - Cremonese? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Cremonese? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Cremonese? La gara tra Torino e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Cremonese? Il marcatore del Torino è stato Nikola Vlasic al 27'

PREPARTITA

Torino - Cremonese è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Cremonese sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 67 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece la Cremonese si trova 9° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Torino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 26; la Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.

In casa il Torino ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e il Milan ottenendo 0 punti.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 2-3 mentre La Cremonese ha incontrato il Lecce vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Torino e Cremonese si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 6 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Torino-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Cremonese in Serie A (5V, 5N), l'unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini).

La Cremonese ha vinto solo una delle sette trasferte contro il Torino in Serie A (3N, 3P): la prima gara fuori casa contro i granata nel torneo, il 25 maggio 1930 (3-2 allo stadio Filadelfia).

Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato contro Como, Lecce e Milan; i granata potrebbero perdere almeno quattro gare consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (sei in quel caso).

Dopo i successi contro Bologna e Lecce, la Cremonese potrebbe vincere tre partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; più in generale, solo una volta i grigiorossi hanno ottenuto tre successi di fila nel massimo campionato: nella striscia che comprende l'ultima giornata del 2022/23 e le prime due gare del torneo in corso.

Il Torino è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (10V, 10N), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Como lo scorso 13 aprile. Più nel dettaglio, nell'anno solare 2025 i granata non hanno vinto alcuna delle cinque gare disputate in campionato contro queste formazioni (4N, 1P).

Era dal 2009/10 (Parma 24 e Bari 21 in quel caso) che due squadre neopromosse non guadagnavano almeno 20 punti dopo 14 match nella stessa stagione di Serie A (Cremonese e Sassuolo, entrambe 20 nel 2025/26).

Da una parte la Cremonese è la squadra che ha segnato più gol in seguito a cross (nove) in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha subito più reti del Torino da cross (sei, al pari di Cagliari, Genoa, Hellas Verona e Lecce).

Con la rete nel match più recente contro il Milan, Duván Zapata è diventato l'unico giocatore ad aver trovato la via del gol in tutte le ultime 13 stagioni in Serie A (dal suo esordio nel torneo nel 2013/14). Il colombiano potrebbe segnare in due match consecutivi in campionato per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Lecce e Sassuolo in quel caso).

Nikola Vlasic, che ha segnato la sua prima rete in Serie A contro la Cremonese il 27 agosto 2022, ha preso parte ad almeno un gol in tutti gli ultimi tre match di campionato (due reti e due assist); il croato potrebbe essere coinvolto in un gol in quattro gare consecutive per la prima volta tra Serie A e Premier League.

Prima di Federico Bonazzoli (cinque reti in questo campionato), l'ultimo giocatore che aveva segnato almeno cinque gol dopo 14 gare stagionali della Cremonese in Serie A era stato Riccardo Maspero (cinque nel 1995/96). Sei delle ultime otto reti del classe '97 nel massimo campionato sono arrivate in trasferta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: