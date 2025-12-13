Partita che si sblocca nel primo tempo grazie ad una conclusione ravvicinata di Vlasic. La Cremonese parte bene, ma dopo il gol subito non riesce a creare grandi occasioni da rete, ad eccezione di un tentativo di Moumbagna nel finale. I granata, nel secondo tempo, attaccano con più insistenza e vanno vicini al raddoppio con Adams.
Il Torino si porta a 17 lunghezze, mentre la Cremonese rimane ferma a 20 punti. Nel prossimo turno i granata faranno visita al Sassuolo, mentre i grigiorossi faranno visita alla Lazio.
90'+10'
Fine partita: TORINO - CREMONESE 1-0.17:01
90'+9'
Possibile tocco di mano di Simeone in area, check al VAR in corso, ma non c'è niente.17:01
90'+9'
Cartellino giallo per Pedersen per un'entrata irruenta su Vardy.17:00
90'+5'
Il Torino prova a tenere palla ma si è giocato poco in questo recupero.16:55
90'+3'
Cartellino giallo per Payero, fallo su Casadei.16:53
90'+1'
Fuori anche Lazaro, al suo posto entra Biraghi.16:52
90'+1'
Nel Torino entra Ilkhan per Asllani.16:52
90'
Ci saranno 6 minuti di recupero.16:51
87'
Palla in profondità per Simeone, conclusione strozzata dell'argentino, Audero è attento.16:48
83'
Nel Torino entra Ngonge per Adams.16:43
82'
ADAMS! Palla ricevuta dallo scozzese sulla sinistra, arriva al limite e fa partire un tiro a giro che si spegne di poco alla sinistra di Audero.16:43
80'
CREMONESE VICINA AL GOL! Cross dalla sinistra di Floriani Mussolini, Moumbagna calcia sotto porta di prima sul secondo palo, ma impatta male la sfera e manda alto sopra la traversa.16:42
77'
Vazquez prende il posto di Vandeputte.16:38
77'
Cambi nella Cremonese, entra Moumbagna per Bonazzoli.16:38
76'
Ci prova Ceccherini dalla distanza, Paelari blocca con sicurezza.16:37
74'
Calcio d'angolo per il Torino, serie di rimpalli in area, Marinelli vuole vederci chiaro, ma non c'è niente e lascia proseguire.16:35
69'
Controllo in area di Adams, che si mette il pallone sul destro e prova il tiro a giro, smanaccia Audero.16:30
64'
Simeone prende il posto di Zapata.16:24
64'
Due cambi anche nel Torino, entra Casadei per Gineitis.16:24
63'
Dentro anche Sanabria per Pezzella.16:24
63'
Nella Cremonese entra Floriani Mussolini per Barbieri.16:24
60'
Un'ora di gioco, Torino avanti, dopo un buon avvio di ripresa sta ora lasciando un po' di campo alle sortite della Cremonese.16:21
55'
Prova ad alzare il proprio baricentro la Cremonese, il Torino si chiude e riparte in velocità.16:19
51'
Sostituzione nella Cremonese, entra Zerbin per Bondo.16:12
50'
Calcio d'angolo per il Torino, crossa Asllani, la palla sorvola tutta l'area, Ismajli sul secondo palo prova a rimetterla in mezzo ma viene controllato.16:11
46'
Inizia il secondo tempo di TORINO - CREMONESE. Si riparte senza sostituzioni.16:06
Chiude in avanti il primo tempo il Torino grazie alla rete di Vlasic. Partono meglio gli ospiti che mettono in difficoltà la squadra di casa con diverse incursioni, dopo la rete dei granata, la Cremonese prova a reagire, ma non riesce ad impesierire Paleari.15:49
45'+2'
Fine primo tempo: TORINO - CREMONESE 1-0.15:49
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47
41'
Prova a chiudere in avanti la Cremonese con serie fitte di passaggi, cercando di avvicinarsi alla porta avversaria.15:43
36'
Cartellino giallo per Barbieri, trattenuta di maglia a Gineitis.15:38
33'
Torino che sembra più libero di testa e con più intensità nella metà campo avversaria.15:39
29'
Bonazzoli controlla e prova la rovesciata dal limite dell'area, Paleari smanaccia in angolo.15:31
27'
GOL! TORINO - Cremonese 1-0! Rete di Vlasic. Cross in area dalla sinistra, Zapata non controlla bene, Baschirotto prova a toccarla ma finisce tra i piedi di Vlasic che sotto porta insacca di prima.
Botta di Asllani dalla distanza, palla alta sopra la traversa.15:25
20'
ADAMS! Controllo in area e conclusione con il macino. Audero d'istinto devia in angolo.15:22
19'
Prova ad alzare il ritmo il Torino, ma gli ospiti si difendono molto compatti.15:21
14'
Ci prova anche Ceccherini di testa, Paleari blocca sicuro.15:16
13'
Cross di Pezzella dalla sinistra, Bonazzoli stacca di testa, palla deviata in calcio d'angolo.15:14
9'
Buon ritmo, ma ancora nessun vero affondo tra le due squadre.15:10
4'
Fase di studio su entrambi i lati in questi primi minuti di gara.15:05
1'
FISCHIO D’INIZIO DI TORINO - CREMONESE. Arbitra Marinelli.15:02
Nel Torino conferma per Zapata in attacco, affianco a lui giocherà Adams. Parte dalla panchina il rientrante Simeone. Difesa a tre formata da Ismajli, Maripan, Coco, mentre in porta gioca Paleari. Nella Cremonese in attacco non si cambia e con Vardy c'è Bonazzoli. In mezzo al campo con Vandeputte e Bondo c'è Payero con Pezzella che torna ad occupare la fascia sinistra, mentre a destra gioca Barbieri.14:44
Sono sei le partite in Serie A senza vittoria per i granata che hanno bisogno di invertire la tendenza. L'ultimo incrocio risale al 2023, in quell'occasione la partita terminó per 2-2.14:39
Il Torino prova ad allungare sulla zona retrocessione, ora distante solamente 4 punti. Dovrà peró superare un avversario ostico ed in forma, la Cremonese, che dopo l'ottimo avvio di stagione si trova ora nella parte sinistra della classifica.14:39
PREPARTITA
Torino - Cremonese è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Cremonese sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
67
Fuorigioco
12
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
10
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece la Cremonese si trova 9° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Torino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 26; la Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.
In casa il Torino ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e il Milan ottenendo 0 punti. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 2-3 mentre La Cremonese ha incontrato il Lecce vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.
Torino e Cremonese si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 6 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Torino-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Cremonese in Serie A (5V, 5N), l'unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini).
La Cremonese ha vinto solo una delle sette trasferte contro il Torino in Serie A (3N, 3P): la prima gara fuori casa contro i granata nel torneo, il 25 maggio 1930 (3-2 allo stadio Filadelfia).
Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato contro Como, Lecce e Milan; i granata potrebbero perdere almeno quattro gare consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (sei in quel caso).
Dopo i successi contro Bologna e Lecce, la Cremonese potrebbe vincere tre partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; più in generale, solo una volta i grigiorossi hanno ottenuto tre successi di fila nel massimo campionato: nella striscia che comprende l'ultima giornata del 2022/23 e le prime due gare del torneo in corso.
Il Torino è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (10V, 10N), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Como lo scorso 13 aprile. Più nel dettaglio, nell'anno solare 2025 i granata non hanno vinto alcuna delle cinque gare disputate in campionato contro queste formazioni (4N, 1P).
Era dal 2009/10 (Parma 24 e Bari 21 in quel caso) che due squadre neopromosse non guadagnavano almeno 20 punti dopo 14 match nella stessa stagione di Serie A (Cremonese e Sassuolo, entrambe 20 nel 2025/26).
Da una parte la Cremonese è la squadra che ha segnato più gol in seguito a cross (nove) in questo campionato, dall'altra nessuna formazione ha subito più reti del Torino da cross (sei, al pari di Cagliari, Genoa, Hellas Verona e Lecce).
Con la rete nel match più recente contro il Milan, Duván Zapata è diventato l'unico giocatore ad aver trovato la via del gol in tutte le ultime 13 stagioni in Serie A (dal suo esordio nel torneo nel 2013/14). Il colombiano potrebbe segnare in due match consecutivi in campionato per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Lecce e Sassuolo in quel caso).
Nikola Vlasic, che ha segnato la sua prima rete in Serie A contro la Cremonese il 27 agosto 2022, ha preso parte ad almeno un gol in tutti gli ultimi tre match di campionato (due reti e due assist); il croato potrebbe essere coinvolto in un gol in quattro gare consecutive per la prima volta tra Serie A e Premier League.
Prima di Federico Bonazzoli (cinque reti in questo campionato), l'ultimo giocatore che aveva segnato almeno cinque gol dopo 14 gare stagionali della Cremonese in Serie A era stato Riccardo Maspero (cinque nel 1995/96). Sei delle ultime otto reti del classe '97 nel massimo campionato sono arrivate in trasferta.
