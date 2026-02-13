Grazie per aver seguito la diretta scritta di Pisa-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:44

E sono 23 i risultati utili consecutivi in campionato per il Milan. L'ultima (e unica) sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata. Nessuno come il Milan nei 5 grandi campionati europei.22:51

90'+5' E FINISCE QUI!!! Il Milan la spunta all'Arena Garibaldi. La decide Luka Modric con un gran gol che vale il 2-1, nonostante i rossoneri avessero fatto di tutto per rovinarsi questa gara col Pisa.22:51

90'+4' Scorre il tempo, ma il Pisa per ora non crea occasioni. Si giocherà qualcosa in più dopo il rosso a Rabiot22:39

90'+2' Hiljemark cerca il tutto per tutto con l'ingresso di Durosinmi al posto di Loyola. Un attaccante in più per il Pisa22:38

90'+2' RABIOT ESPULSO!!! Il francese era andato a protestare per il giallo e si ritrova un cartellino rosso in più. Il Milan chiude in 1022:37

90'+2' Rabiot era anche diffidato e salterà la prossima contro il Como nel recupero...22:36

90'+1' CHE RISCHIO!!! Piccinini prova a sfondare a destra e si prende un calcio di punizione al limite per il fallo di Rabiot. Viene anche ammonito il francese22:36

90'+1' 4 minuti di recupero...22:35

90' FUORI FULLKRUG!!! Entrato dopo l'intervallo, il tedesco esce nel finale per l'ingresso di De Winter. Il Milan torna al 3-5-222:35

89' Akisanmiro ruba palla a Leao, ma poi calcia male da fermo. Tomori la tocca e favorisce l'uscita di Maignan22:34

89' Arriva anche il giallo per Bartesaghi per l'intervento pericoloso su Léris22:33

88' Léris guadagna subito un calcio di punizione per il fallo di Bartesaghi. Punizione molto pericolosa22:33

87' Hiljemark si gioca anche la carta Piccinini che prende il posto di Moreo in questo finale22:31

86' CAMBIA IL PISA!!! Serve un altro attaccante alla squadra di casa: dentro Léris che prende il posto di Touré22:31

86' E per Modric sono due i gol in campionato. Ad inizio stagione, il croato aveva deciso Milan-Bologna22:32

85' GOL! Pisa-MILAN 1-2. Rete di Luka Modric. Nuovo vantaggio dei rossoneri con un gol fantastico di Modric. Palla dentro per Ricci che restituisce, in qualche modo al croato, Modric si inserisce e batte Nicolas. Assist di Ricci.



84' Moreo batte velocemente un calcio di punizione, trovando Touré. Milan messo malissimo dietro, ma Touré non riesce a calciare22:29

81' OCCASIONE MILAN!!! Ricci trova Fullkrug in area, che gira col destro ma non trova la porta di Nicolas di pochissimo. Milan che vuole il 2-122:25

80' Leao questa volta arpiona un pallone vacante in area, diventa un passaggio per Fullkrug che viene anticipato da Nicolas in uscita22:24

78' OCCHIO AL MILAN!!! Fullkrug trova dall'altra parte Leao in area, che sbaglia però il controllo davanti a Touré che gli soffia via il pallone. Questa era un'occasione da gestire molto meglio per i rossoneri.22:24

77' Cambia ancora il Milan con l'ingresso di Pulisic che prende il posto di Athekame. Milan a trazione totalmente offensiva22:22

76' Continua ad attaccare il Pisa che guadagna un angolo a destra per la deviazione di Rabiot. Galvanizzata la squadra di casa dopo il pareggio. E dire che il Milan ha avuto la palla del 2-0...22:21

74' Fumogeni appena fuori dal campo e l'arbitro Fabbri ferma il gioco.22:19

73' E dentro anche Samuele Ricci per dare un po' più ordine a centrocampo. Lascia il campo Fofana.22:18

72' DOPPIO CAMBIO MILAN!!! Dentro Leao che prende il posto di Loftus-Cheek, autore del momentaneo vantaggio per i rossoneri22:18

72' Primo gol in Serie A per Felipe Loyola22:49

71' GOL! PISA-Milan 1-1. Rete di Felipe Loyola. Pareggio dei padroni di casa con l'inserimento di Loyola, bravo a raccogliere sul tocco di Pavlovic - che aveva anticipato Moreo - e a battere Maignan da due passi.22:48

70' Ancora duello Iling Junior-Athekame, questa volta è perfetto l'intervento in tackle dello svizzero che si rifugia in fallo laterale. Prova ad alzare il ritmo il Pisa22:14

67' Iling-Junior duella in velocità con Athekame, ci riesce e prende il fondo ma il suo cross viene intercettato da Modric22:12

65' Moreo guida la ripartenza del Pisa, palla a sinistra dove crossa Angori ma il suo servizio finisce direttamente tra le braccia di Maignan22:48

62' Ci prova ATHEKAME con un destro dal limite dell'area, ma viene murato dalla difesa del Pisa22:06

61' Bartesaghi scambia con Loftus-Cheek e prova a sfondare sulla sinistra. Angolo guadagnato dal Milan che, dopo aver fallito due occasioni per il 2-0, studia come colpire da situazione di palla inattiva.22:06

59' Gabbia sbaglia tutto sull'opposizione di Iling-Junior, palla per Stojilkovic che spara però a lato. Occasione sfumata per il Pisa22:04

58' E Hiljemark si gioca anche la carta Akinsanmiro al posto di Aebischer22:02

57' DOPPIO CAMBIO PISA!!! Ecco le sostituzioni dei padroni di casa: tocca a Iling-Junior dare brio davanti. L'ex Juve prende il posto di Tramoni22:01

56' FULLKRUG SBAGLIA IL RIGORE!!! Il Milan manca la chance di fare 2-0 con Fullkrug che trova il palo esterno alla destra di Nicolas, che aveva capito l'angolo di tiro.22:47

54' RIGORE PER IL MILAN!!! Pavlovic entra in area, dopo l'uno-due con Bartesaghi, e viene sgambettato da Loyola. Rigore netto21:59

52' Hiljemark non ha avuto l'inizio di secondo tempo che si aspettava ed è pronto ad un doppio cambio. Sta per entrare l'ex Juventus Iling-Junior21:58

51' Il Milan tiene palla nella metà campo avversaria. Segnale che non vuole lasciare spazio al Pisa, anche per non rischiare di abbassarsi troppo21:57

48' C'è stato comunque un check del VAR, ma tutto confermato. C'era il tocco di braccio di Fullkrug prima della conclusione di Rabiot. Si resta sull'1-0 Milan22:46

47' GOL ANNULLATO AL MILAN!!! Sinistro al volo di Rabiot che batte Nicolas. Ma l'arbitro fischia subito per un tocco di mano di Fullkrug21:52

47' ALLEGRI CAMBIA!!! E il Milan un cambio lo fa all'intervallo: dentro Fullkrug che prende il posto di Nkunku che ha trovato poco spazio nel primo tempo. Una scelta tecnica quella di Allegri.21:50

46' SI RIPARTE A PISA!!!21:50

Il Milan dovrà fare molto attenzione nel secondo tempo. Vietato pensare che sia già finita. A dimostrazione di ciò, c'è proprio la partita d'andata, quando il Milan rientrò in campo quasi con la vittoria in mano e rischiò di perderla a San Siro. Sarà interessante capire se ci sarà l'ingresso di uno come Leao e Pulisic, per allargare la difesa del Pisa e tenere su la squadra. Nella formazione toscana, invece, c'è stato tanto movimento, ma forse si è sentita l'assenza di un vero n° 9 davanti.21:38

Si è appena concluso un primo tempo in cui il Milan ha fatto molta fatica a trovare sbocchi in avanti, con Nkunku e Loftus Cheek molto statici. Dall'altra parte il Pisa ha attaccato con forza quando ha potuto, rischiando anche di fare gol con Stojilkovic: con Maignan decisivo in uscita. Poi, al primo tiro in porta, il gol di Loftus Cheek che ha premiato il cross da destra di Athekame. Adesso vedremo se, una volta sbloccato il risultato, ci sarà una partita diversa nella ripresa.21:46

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Milan avanti sul campo del Pisa al termine dei primi 45': 1-0 per i rossoneri, decide il gol di Loftus-Cheek21:33

45'+2' Niente di fatto dal corner. Per ora Fabbri lascia giocare per l'attesa che c'è stata per battere l'angolo.21:33

45'+1' Il Pisa ha l'ultima palla del primo tempo. Tramoni guadagna un angolo da sinistra sulla deviazione di Modric21:32

45'+1' Un minuto di recupero in questo primo tempo...21:31

45' Loftus Cheek cerca un recupero sulla trequarti avversaria, ma commette fallo su Loyola. Il gol ha galvanizzato il centrocampista britannico21:31

43' Ottimo intervento difensivo di Modric che recupera in scivolata su Moreo21:29

41' Un po' più sereno Allegri a bordo campo. Si è sentito il suo: "Ne è bastata una", facendo riferimento al movimento senza palla che si aspettava dai suoi attaccanti21:45

40' Per Loftus-Cheek è il terzo gol in campionato, il secondo consecutivo dopo quello al Bologna21:27

39' GOL! Pisa-MILAN 0-1. Rete di Ruben Loftus-Cheek. E i rossoneri riescono a sbloccarla proprio con Loftus-Cheek che trova finalmente spazio e batte Nicolas sull'assist da destra di Athekame. L'ex Chelsea è liberissimo per schiacciare di testa.



38' Il Milan fatica a trovare spazi là davanti. Merito del Pisa che sta chiudendo tutto dietro, ma Nkunku e Loftus-Cheek per ora hanno fatto poco movimento senza palla21:24

35' Maignan in uscita, Touré prova ad anticiparlo ma lo travolge. Deve fare attenzione il giocatore del Pisa già ammonito21:21

33' Pericoloso Loftus-Cheek sugli sviluppi del calcio di punizione, ma non trova la porta di Nicolas21:19

31' Dal replay sembrava comunque in offside Stojilkovic sull'occasione di poco fa. Sarebbe stato annullato l'eventuale gol del Pisa.21:18

30' 68% di possesso palla per il Milan in questa prima mezz'ora di gioco. Possesso però sterile finora.21:16

29' MAIGNAN SALVA IL MILAN!!! Buon tocco di Moreo per Stojilkovic che parte in posizione regolare e cerca la conclusione immediata, ma Maignan copre la porta con un grande intervento.21:44

26' Occhio al Pisa con Touré che cerca Moreo sul secondo palo, ma c'è la deviazione di Rabiot che favorisce l'uscita di Maignan21:12

25' Maignan col lancio lungo a cercare direttamente Nkunku, c'è il movimento dell'ex Chelsea ma capisce tutto Nicolas che recupera in uscita21:10

23' Athekame commette fallo e ferma una possibile ripartenza del Pisa. Rumoreggia il pubblico di casa che vorrebbe il cartellino giallo, anche memore della manata su Angori di poco fa.21:09

23' Altro cross di Bartesaghi che cerca Athekame sul secondo palo, provvidenziale il recupero di Caracciolo21:08

22' Questa volta è Pavlovic a cercare il cross da sinistra, ma anticipa tutti Bozhinov21:07

19' L'obiettivo di Tramoni è proprio pressare sul miglior portatore palla del Milan. Un po' come capitato all'andata a San Siro21:43

18' Modric perde un brutto pallone sull'opposizione di Tramoni, ma il Milan riesce comunque a recuperare. Che rischio per i rossoneri21:04

17' OCCHIO A MODRIC!!! Lo spiovente di Modric diventa un tiro, in qualche modo smanaccia Nicolas Andrade21:03

16' Primo giallo del match. Arriva ai danni di Touré per il fallo su Pavlovic che si era portato nei pressi dell'area di rigore21:43

14' Molto arrabbiato Allegri a bordo campo. I suoi giocatori non attaccano la profondità come vorrebbe.21:01

12' Prova a sfondare il Pisa sulla fascia sinistra, bravo Fofana a chiudere su Angori aiutando Tomori da quella parte20:58

8' Gioco fermo per una manata di Athekame su Angori. Il giocatore svizzero rischia anche il cartellino per l'intervento, ma il sig. Fabbri comanda solo il calcio di punizione.20:54

7' Bartesaghi prova ancora a sfondare sulla sinistra, ma Touré è bravissimo a vincere il duello e a far ripartire il Pisa20:53

5' Cercato Tramoni con una palla lunga, Maignan capisce tutto e recupera in uscita20:51

3' Bartesaghi sale sulla sinistra e cerca il cross per l'inserimento di Fofana che viene anticipato da Canestrelli che spazza20:49

2' Athekame perde palla sull'opposizione di Tramoni ed è costretto al fallo. Prima palla persa in avanti per il Milan.20:48

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Pisa...20:46

Il direttore di gara sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Passeri e dal quarto ufficiale, il sig. Marco Piccinini. Nella sala VAR di Lissone ci sono Gianluca Aureliano (VAR) e Marco Serra (AVAR).18:50

Sono 19 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Pisa e Milan. Bilancio nettamente a favore dei rossoneri con 14 vittorie oltre a 4 pareggi e un solo successo per la compagine toscana. L'unica vittoria del Pisa risale al 24 maggio 1981, quando il Milan era in Serie B. I toscani vinsero a San Siro grazie al gol di Odoacre Chierico. Nel '91, invece, l'ultima sfida tra le due all'Arena Garibaldi, con successo dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di un giovane Paolo Maldini.18:49

Nel Milan rientrano Pulisic e Leão, ma Allegri li tiene precauzionalmente in panchina affidandosi ancora alla coppia Nkunku-Loftus Cheek come già successo contro il Bologna. Rispetto allo 0-3 del Dall'Ara fa un solo cambio: dentro Tomori nei 3 di difesa al posto di De Winter. Sempre assente Saelemaekers: c'è Athekame a destra, autore del gol del 2-2 dell'andata. Out anche Santiago Giménez che non gioca dal 28 ottobre scorso.19:49

Due i cambi per Hiljemark rispetto all'ultima contro il Verona. C'è Nicolas Andrade in porta vista la contemporanea assenza di Scuffet e Semper. E in attacco si affida, nuovamente, a Moreo come falso nueve come già successo nel secondo tempo del Bentegodi. Alle sue spalle Tramoni e Stojilkovic, mentre Durosinmi si accomoda in panchina. Out anche Raúl Albiol, Denoon e Vural oltre a Marin squalificato.19:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Athekame, Y.Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Loftus-Cheek - Nkunku. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: Pittarella, Terracciano - De Winter, Estupiñan, Odogu - Jashari, S.Ricci; Pulisic, Füllkrug, Leão.19:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Nicolas Andrade - Canestrelli, And.Caracciolo, Bozhinov - I.Touré, Aebischer, Loyola, Angori - Tramoni, Stojilkovic - Moreo. All. Oscar Hiljemark. A disposizione: Guizzo, Luppichini - Calabresi, F.Coppola - Akisanmiro, Cuadrado, Hojholt, Iling-Junior, Piccinini - Léris, Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs.19:43

Milan che non gioca invece dal 3 febbraio, dalla vittoria per 3-0 a Bologna, considerando l'impossibilità di disputare Milan-Como a San Siro (utilizzato per la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina) nel week end scorso. La squadra di Allegri si ritrova a -8 dall'Inter capolista, ma resta comunque davanti a Napoli, Juventus e Roma.18:48

Pisa che arriva a questa sfida dopo il pareggio per 0-0 col Verona, ma la squadra toscana non vince dal 7 novembre scorso, dall'1-0 alla Cremonese. Fanno 3 mesi senza successi per i nerazzurri che sono ultimissimi in classifica (in coabitazione con l'Hellas) e hanno recentemente cambiato allenatore. Tocca a Oscar Hiljemark cercare l'impresa in queste ultime 14 giornate di campionato18:48

Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Milan, gara valida per la Giornata 25 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa.18:47

