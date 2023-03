Grazie per aver seguito con noi il match di questa sera. Arrivederci ai prossimi incontri di Serie A.22:51

Tante, tantissime occasioni per la squadra di Pioli che, però, ha trovato più volte un super Ochoa a sbarrare la strada agli attaccanti rossoneri. La Salernitana è riuscita a capitalizzare le poche occasioni create e a mettere in difficoltà sul piano atletico la formazione di casa. Un punto prezioso in ottica salvezza, ottenuto con tenacia e caparbietà da parte degli uomini di Paulo Sousa.22:51

Serata di rimpianti per i colori rossoneri contro la Salernitana. La squadra di Pioli torna da San Siro con un solo punto, dopo una partita giocata ad alto livello ma che non è riuscita a chiudere nel corso del secondo tempo. La rete di Giroud allo scadere della prima frazione sembrava concedere al Milan l'occasione per portare a casa i tre punti, ma il gol di Dia in contropiede imprime il risultato sul pareggio.22:51

90'+9' FINISCE IL MATCH: Milan-Salernitana 1-1.22:47

90'+8' Piatek ha l'occasione di mettere in pressione la difesa rossonera. L'ex dell'incontro si fa tutto il campo palla al piede, ma poi sbaglia un semplice assist per Bradaric in contropiede. Occasione che sfuma.22:47

90'+7' Allungato il recupero da parte dell'arbitro La Penna dopo la mischia di pochi istanti fa. Si giocherà fino al 98esimo minuto.22:45

90'+6' AMMONIZIONE SALERNITANA: cartellino giallo per Dia.22:44

90'+5' Momenti di tensione a San Siro dopo una trattenuta di Sambia sulla linea del fallo laterale. Basta una scintilla per scatenare le furie dei difensori rossoneri, in particolare Theo, e della panchina granta. Mischia in varie zone del campo e gioco fermo.22:43

90'+4' AMMONIZIONE MILAN: cartellino giallo per Tomori.22:42

90'+1' OCCASIONE MILAN! Origi a testa bassa attacca la difesa ospite, poi serve largo Ibrahimovic. Conclusione a incrociare dell'attaccante svedese e altra ottima parata di Ochoa a chiudere lo specchio.22:40

90' Sei minuti di recupero decretati dall'arbitro La Penna.22:39

89' AMMONIZIONE SALERNITANA: cartellino giallo per Coulibaly.22:37

87' OCCASIONE MILAN! Incredibile intervento di Ochoa sul tocco sottomisura di Florenzi in area di rigore. L'estremo difensore granata tiene in vita la formazione di Paulo Sousa con una parata prodigiosa sulla linea di porta.22:36

85' SOSTITUZIONE MILAN: esce Bennacer, entra Tonali.22:33

85' AMMONIZIONE SALERNITANA: cartellino giallo per Sambia.22:33

84' Bradaric sfrutta una indecisione di Florenzi e si prende la licenza di attaccare sulla sinistra. Passaggio a rimorchio per la conclusione di prima di Dia, respinta dalla difesa rossonera.22:33

83' SOSTITUZIONE SALERNITANA: esce Mazzocchi, entra Sambia.22:31

83' SOSTITUZIONE SALERNITANA: esce Bohinen, entra Crnigoj.22:31

82' OCCASIONE SALERNITANA! Piatek si libera della marcatura di Kalulu e prova a calciare da fuori area. Destro secco e basso che impegna Maignan in maniera insidiosa.22:31

80' Momento di estrema sofferenza da parte della Salernitana a tenere un pareggio preziosissimo. Tutto il Milan nella metacampo avversaria per vincere la partita.22:29

78' Si fa vedere subito Florenzi a destra con intraprendenza. Cross verso il centro e spizzata di De Ketelaere che non trova lo specchio della porta.22:26

77' SOSTITUZIONE MILAN: esce Saelemaekers, entra Florenzi.22:25

76' OCCASIONE MILAN! Enorme parata di Ochoa sul doppio tocco in area di rigore di Ibrahimovic e Origi a due passi dalla linea di porta. Spiazzata dello svedese, su cross preciso di Saelemaekers, e tocco di Origi sul quale si salva l'estremo difensore granata.22:25

73' Piatek prova ad andarsene in velocità su Tomori che, con forza e decisione, lo contiene e serve Maignan in uscita.22:21

72' NIENTE RIGORE! L'arbitro La Penna, dopo aver rivisto le immagini al VAR, ritorna sulla propria decisione e non concede il rigore ai rossoneri.22:20

70' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! De Ketelaere serve l'inserimento in area di rigore di Bennacer, messo giù da Bradaric in allungo. L'arbitro La Penna non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Il direttore di gara, però, viene richiamato al VAR.22:19

68' SOSTITUZIONE SALERNITANA: esce Candreva, entra Bonazzoli.22:16

68' SOSTITUZIONE SALERNITANA: esce Pirola, entra Lovato.22:16

67' Momento di stop a San Siro causa infortuni. Rimangono a terra sia Pirola sia Theo Hernandez e gioco fermo.22:16

65' OCCASIONE MILAN! Ripartenza di Origi che aspetta la sovrapposizione di Theo Hernandez per cercare Bennacer a rimorchio. Conclusione dal limite, potente e precisa, che finisce alta sopra la traversa.22:13

62' SOSTITUZIONE MILAN: esce Leao, entra De Ketelaere.22:11

62' SOSTITUZIONE MILAN: esce Giroud, entra Ibrahimovic.22:11

62' SOSTITUZIONE MILAN: esce Brahim, entra Origi.22:11

61' GOL! Milan-SALERNITANA 1-1! Rete di Dia! Disattenzione incredibile della difesa rossonera che si apre al contropiede della Salernitana. Palla sull'esterno per Bradaric che trova tutto solo in area di rigore l'attaccante senegalese pronto a battere a rete.



59' AMMONIZIONE MILAN: cartellino giallo per Giroud.22:08

56' Subito scarico di Piatek fuori dall'area di rigore per l'inserimento di Candreva. Conclusione da fuori area del fantasista granata che, però, trova pronto Maignan.22:05

56' SOSTITUZIONE SALERNITANA: esce Kastanos, entra Piatek.22:04

52' OCCASIONE MILAN! Bennacer parte palla al piede ed entra col sinistro in area di rigore. Conclusione a incrociare, deviata da Leao verso la porta ma senza trovare lo specchio da parte dell'ala portoghese.22:00

49' Milan che ricomincia la ripresa da dove aveva concluso la prima frazione. Rossoneri nella metacampo della Salernitana e solito giro palla a trovare la soluzione giusta.21:57

46' COMINCIA LA RIPRESA: primo pallone del secondo tempo gestito dagli ospiti.21:54

Finisce la prima frazione a San Siro con il vantaggio rossonero arrivato all'ultimo respiro. Alla squadra di Pioli, al momento, basta la zampata sugli sviluppi da calcio d'angolo di Giroud per avere la meglio su una tenace Salernitana. I padroni di casa mantengono il predominio del gioco, ma a parte un paio di fiammate di Leao e a una girata fuori dello stesso Giroud, producono poco in fase offensiva. Dall'altra parte, può risultare decisivo l'errore di Dia in contropiede a tu per tu con Maignan: provvidenziale l'estremo difensore milanista in uscita.21:38

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Milan-Salernitana 1-0.21:36

45'+1' GOL! MILAN-Salernitana 1-0! Rete di Giroud. Calcio d'angolo battuto benissimo dal solito Bennacer all'interno dell'area di rigore. Spizzata in anticipo di Giroud che insacca nel recupero del primo tempo il vantaggio rossonero.



45' Un minuto di recupero decretato dall'arbitro La Penna.21:34

44' Prova a rispondere subito il Milan con forza e veemenza. Saelemaekers trova Brahim tra le linee che, a sua volta, tocca in area per l'inserimento di Krunic. Conclusione strozzata che finisce fuori.21:33

42' OCCASIONE SALERNITANA! Ingenuità di Thiaw che lascia andare in velocità Dia. L'attaccante senegalese ha la possibilità di sfidare Maignan in uscita, ma il portiere rossonero esce in maniera perfetta e si prende gli applausi di San Siro.21:32

41' Calcio d'angolo di Bennacer come al solito preciso dentro l'area di rigore. Pallone respinto che diventa buono per la conclusione di Theo Hernandez: sinistro respinto al mittente.21:30

40' Il Milan cerca la conclusione da fuori area, questa volta con Theo Hernandez. Sinistro di prima intenzione del laterale francese che finisce a lato su suggerimento di Saelemaekers.21:29

39' Saelemaekers prova il cross di prima intenzione verso il primo palo. Frustata di testa da parte di Giroud fuori dallo specchio della porta.21:27

37' OCCASIONE MILAN! Manovra avvolgente del Milan da destra verso sinistra. Brahim trova Leao pronto a calciare col destro a rientrare: conclusione precisa, deviata in angolo dalla Salernitana.21:26

33' OCCASIONE SALERNITANA! Bennacer si allunga il pallone e prova a farsi aiutare da Maignan in uscita. Il pallone danza in area di rigore e Kastanos può calciare con la porta spalancata. Incredibile errore del centrocampista granata, con deviazione finale di Krunic in angolo.21:23

31' Punizione interessata guadagnata da Candreva sul vertice sinistro dell'area di rigore. Battuta del fantasista granata nell'area di rigore, ma respinta dalla difesa milanista.21:20

28' OCCASIONE MILAN! Bennacer cerca nel cuore dell'area la spizzata di Giroud. Acrobazia incredibile dell'ariete rossonero che, in mezza rovesciata, manda il pallone di poco sopra la traversa. Si accende San Siro in questo primo tempo dopo la giocata del francese.21:17

26' Il Milan ha preso possesso della metacampo avversaria in questo frangente di gara. Si sta schiacciando la Salernitana, provando a ripartire in contropiede, e con ordine si difende dagli attacchi dei padroni di casa.21:15

23' OCCASIONE MILAN! Brahim prova a trovare tra le linee l'inserimento di Theo Hernandez, anticipato in scivolata da Gyomber. Palla che arriva sull'esterno per il cross preciso di Kalulu verso il centro. Sul secondo palo, Leao sterza e calcia col sinistro: conclusione fuori di poco.21:12

20' Leao prova ad incunearsi in area di rigore, ma viene respinto al mittente dai granata. Il pallone arriva in qualche modo a Giroud che ci prova subito col destro: conclusione murata.21:08

17' Primo quarto d'ora andato via velocemente a San Siro. Salernitana intraprendente dal punto di vista fisico: senza timore la squadra di Paulo Sousa di fronte al Milan.21:06

14' Punizione insidiosa in favore del Milan al limite dell'area. Bennacer prova il sinistro a giro sopra la barriera, ma Bohinen devia la sfera in corner.21:02

11' Bennacer pennella un bel cross verso il cuore dell'area alla ricerca dell'inserimento di Krunic. Il centrocampista rossonero riesce soltanto a pizzicare il pallone senza trovare lo specchio della porta.21:00

10' Leao prova la sua solita azione, distendendosi a sinistra e poi convergendo verso il centro. Destro dai venti metri del portoghese ribattutto dai difensori di Paulo Sousa.20:58

7' Mazzocchi abbassa la testa e brucia sul primo passo Leao a destra. Entra in area di rigore e tenta il sinistro, rimpallato dalla difesa rossonera.20:56

5' Saelemaekers sfida Bradaric sulla corsia destra, rientra e mette sul secondo palo verso Giroud. Anticipo della difesa granata in calcio d'angolo.20:53

3' Subito alta intensità da parte della Salernitana che tenta di mandare in difficoltà il possesso palla rossonero.20:52

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone dell'incontro gestito dai padroni di casa.20:49

Milan e Salernitana pronte a darsi battaglia sul terreno di gioco dello stadio San Siro. Tutto pronto agli ordini dell'arbitro La Penna.20:48

Manca poco al fischio d'inizio del match di questa sera tra Milan e Salernitana. Sarà Federico La Penna a dirigere l'incontro: gara numero 54 nel massimo campionato italiano per il fischietto di Roma. Ad accompagnarlo gli assistenti Zingarelli e Di Monte, insieme al quarto uomo Perenzoni. Banti al VAR, assistito da Guida.20:35

Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale). San Siro per i granata sembra essere tabù: dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza, con un punteggio complessivo di 9-0. In nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium).20:21

SALERNITANA, INTERVISTE: Giulio Maggiore, centrocampista della Salernitana con un passato anche nelle giovanili del Milan, ha dichiarato a Sky prima della sfida contro i rossoneri: "Giochiamo in uno stadio incredibile contro una grande squadra. Per noi sarà difficile, ma proveremo a fare quello che abbiamo provato in settimana. Io al Milan? E' una storia passata, la ricordo con affetto anche se è durato poco. E' un'esperienza che mi ha formato e quindi la ricordo con piacere".20:21

MILAN, INTERVISTE: Prima del match contro la Salernitana, Alexis Saelemaekers ha parlato così ai microfoni di Sky: "E' una partita importante per noi dopo Firenze, vogliamo vincere. Torniamo a San Siro, spero che l'ambiente ci aiuti". E sulla posizione in campo: "Per me e Messias non cambia molto. Dobbiamo aiutare di più in fase difensiva, ma siamo pronti a farlo". 20:19

Pioli sceglie di ruotare alcuni uomini rispetto all'11 di riferimento. In mezzo al campo, fa rifiatare Tonali rilanciando Bennacer dal primo minuto accanto a Krunic, mentre a destra c'è Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias. Trio difensivo composto dai soliti Kalulu-Tomori-Thiaw, in panchina Kjaer. Brahim Diaz vince il ballottaggio con De Ketelaere per supportare Leao e Giroud davanti.20:17

Paulo Sousa cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite. A destra si rivede Mazzocchi dal primo minuto, così come a centrocampo viene riproposto Bohinen al posto di Crnigoj in cabina di regia. Candreva e Kastanos confermati dietro l'unica punta che, rispetto alle indicazioni della vigilia, sarà Dia e non l'ex dell'incontro Piatek.20:16

SALERNITANA, FORMAZIONE UFFICIALE (3-4-2-1) Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.20:13

MILAN, FORMAZIONE UFFICIALE (3-4-2-1) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.20:12

Milan e Salernitana si ritrovano a San Siro per l'ultima partita della 26a giornata. I rossoneri sono reduci dal passaggio ai quarti di Champions, mentre i granata hanno messo in cassaforte due risultati utili di fila, un pari e una vittoria. Pioli ha perso contro la Fiorentina nell'ultimo turno, farà un mini turnover, mentre la Salernitana di Paulo Sousa - subentrato a Davide Nicola - deve trovare continuità di risultati per continuare a mantenere la massima categoria.20:12

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Salernitana, incontro valido per la 26esima giornata di Serie A.20:10