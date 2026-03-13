Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Torino-Parma: 4-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
13 Marzo 2026 ore 20:45
Torino
4
Parma
1
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 3' 1-0 Giovanni Simeone
  2. 20' 1-1 Mateo Pellegrino
  3. 54' 2-1 Emirhan Ilkhan
  4. 56' 3-1 Mandela Keita (A)
  5. 90+1' 4-1 Duván Zapata
0'
45'
90'
90'
95'

Torino che porta a casa i tre punti e si allontana definitivamente dalla zona retrocessione, ora a nove punti. 4-1 al finale, con il Toro spinto dal Cholito Simeone.

Parma che riesce una volta a pareggiare con Pellegrino il vantaggio locale di Simeone, ma che poi trova tanta difficoltá nel rispondere alle due reti di Ilkhan e l'autogol di Keita. Chiude poi Zapata con un eurogol.

Le Pagelle

  1. Da Torino e Parma é tutto, appuntamento alla prossima sfida!22:45

  2. 90'+5'

    FINISCE TORINO - PARMA! 4-1 il risultato finale!22:43

  3. 90'+3'

    Sostituzione TORINO: esce Enzo Ebosse, entra Luca Marianucci.22:40

  4. 90'+2'

    Sostituzione TORINO: esce Nikola Vlasic, entra Tino Anjorin.22:40

  5. 90'+2'

    Zapata chiude una partita giá in ghiaccio per il Toro, ma che gol per il capitano granata.22:39

  7. 90'+1'

    GOL! TORINO - Parma 4-1! Rete di Duván Zapata. Contropiede Toro, l'ex Udinese dal limite lascia partire un destro imprendibile per Suzuki. Che gol per il bomber!

    Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata22:39

    Duván Zapata
  8. 90'

    Cinque i minuti di recupero.22:38

  9. 88'

    Vlasic importante anche nel recupero palla, che partita per il trequartista.22:35

  10. 85'

    AMMONITO Sandro Kulenovic. Intervento in ritardo su Strefezza22:32

  11. 83'

    Parma che ora si butta tutto in avanti, Ducali alla ricerca del gol per riaprire il match.22:30

  13. 81'

    Tocco di braccio sulla trequarti, punizione per il Parma dalla trequarti.22:28

  14. 79'

    GRAN PARATA DI SUZUKI! Ci prova Kulenovic, che respinta del giapponese!22:26

  15. 78'

    Sostituzione PARMA: esce Sascha Britschgi, entra Jacob Ondrejka.22:25

  16. 77'

    AMMONITO Gabriel Strefezza. Sgambetto inutile su Prati.22:25

  17. 77'

    Sostituzione TORINO: esce Giovanni Simeone, entra Sandro Kulenovic.22:24

  19. 76'

    Sostituzione TORINO: esce Emirhan Ilkhan, entra Matteo Prati.22:24

  20. 74'

    Problemi per Ismajli, probabile cambio per lui.22:22

  21. 72'

    Vlasic, oggi veramente decisivo, sbaglia al momento del tiro da buona posizione.22:20

  22. 70'

    Che fatica per il Parma, i ducali non trovano la reazione offensiva.22:17

  23. 68'

    Oristanio cerca lo spazio per il tiro, ma la posizione é di fuorigioco.22:17

  25. 66'

    Torino che continua a spingere, Ilkhan calcia di poco alto da buona posizione.22:15

  26. 63'

    Sostituzione PARMA: esce Mandela Keita, entra Nahuel Estévez.22:11

  27. 63'

    Sostituzione PARMA: esce Christian Ordóñez, entra Gaetano Oristanio.22:11

  28. 62'

    Sostituzione PARMA: esce Mariano Troilo, entra Lautaro Valenti.22:13

  29. 61'

    Sostituzione TORINO: esce Ché Adams, entra Duván Zapata.22:08

  31. 61'

    Torino che mantiene il possesso palla anche sul 3-1.22:07

  32. 59'

    AMMONITO Enrico Delprato. Giallo per proteste. 22:07

  33. 59'

    AMMONITO Christian Ordóñez. Giallo per un fallo su Adams. 22:07

  34. 57'

    Pazzesco uno - due del Torino che mette due reti di vantaggio sul Parma.22:06

  35. 56'

    GOL! TORINO - Parma 3-1! Autorete di Mandela Keita. Conclusione di Simeone che prender la traversa, sul rimpallo sfortunato il mediano che mette sella sua porta.

    Guarda la scheda del giocatore Mandela Keita22:06

    Mandela Keita
  37. 54'

    GOL! TORINO - Parma 2-1! Rete di Ilkhan Adams conclude di potenza sugli sviluppi del corner, il mediano sul secondo palo devia quanto basta per battere Suzuki!

    Guarda la scheda del giocatore Emirhan Ilkhan22:05

    Emirhan Ilkhan
  38. 54'

    OCCASIONE TORO! Gineitis con una punizione a giro, Suzuki mette sopra la traversa!22:01

  39. 53'

    Adams steso al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per il Torino.22:00

  40. 52'

    Torino che sta prendendo metri, anche Saul Coco in avanti.21:59

  41. 49'

    Ebosse salva a pochi passi dalla linea, ma azione ferma per fuorigioco.21:56

  43. 48'

    Secondo tempo iniziato con una prolungata fase di studio tra le due squadre.21:55

  44. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:53

  45. Torino che passa in vantaggio con Simeone con la complicitá di Suzuki, risponde il Parma con il classico Pellegrino, abile nel insaccare il cross di Strefezza.21:36

  46. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! PARMA - TORINO 1-1!21:35

  47. 45'+2'

    Gineitis su punizione manda direttamente sul fondo: pallone probabilmente per le torri sul secondo palo ma troppo lunta.21:34

  49. 45'

    Tre i minuti di recupero.21:31

  50. 43'

    VLASIC! Conclusione deviata, Suzuki mette in angolo!21:28

  51. 42'

    Grandissima chiusura di Keita sul pallone profondo di Gineitis su Simeone.21:28

  52. 40'

    SIMEONE! Il Cholito di testa manda di poco a lato: improvvisamente torna il Torino.21:26

  53. 38'

    Possesso palla del Parma, che sta alzando il proprio baricentro.21:24

  55. 36'

    Strefezza per il taglio di Valeri, il cross per Pellegrino è fermato da Ebosse.21:22

  56. 34'

    Gran chiusura di Sorensen su Gineitis che stava caricando il tiro.21:21

  57. 32'

    TROILO! Sugli sviluppi del corner, palla che rimane sul secondo palo: il difensore prova il tap in vincente, Paleari blocca.21:18

  58. 31'

    STREFEZZA! Tiro cross del brasiliano, Paleari rientra tra i pali e mette in angolo!21:17

  59. 30'

    Strefezza con un ottimo cross, Pellegrino anticipato. Parma sempre pericoloso in ripartenza.21:17

  61. 28'

    VLASIC! Conclusione potente dalla distanza, pala di poco a lato!21:14

  62. 26'

    Strefezza con un ottimo pallone in vericale per Valeri, che controlla male in area.21:12

  63. 25'

    Parma che é tornato a difendersi a ripartire, Toro che fatica a gestire il gioco.21:13

  64. 23'

    Gara ora decisamente in equilibrio, dopo che il Parma ha trovato il pareggio.21:12

  65. 20'

    GOL! Torino - PARMA 1-1! Rete di Mateo Pellegrino. Ducali che sfondano alla prima occasione: Strefezza rientra sul destro e mette al centro, l'argentino di tests insacca sul secondo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Mateo Pellegrino21:08

    Mateo Pellegrino
  67. 19'

    Gran inizio di gara di Ismajli, che sta dominando, anche fisicamente, Pellegrino.21:06

  68. 17'

    Ducali che stanno faticando veramente a creare occasioni, con Pellegrino che ha toccato fino ad ora solo tre palloni, sbagliandone due.21:04

  69. 16'

    Tanti errori in questi primi 15 minuti da parte del Parma, Torino in contollo.21:03

  70. 13'

    Coco dal limite dopo un controllo sbagliato di Pedersen in area, palla ampiamente a lato.21:00

  71. 11'

    Sostituzione PARMA: esce Benjamín Cremaschi, entra Sascha Britschgi.20:58

  73. 10'

    Cremaschi non ce la fa: probabile cambio per il giocatore.20:56

  74. 9'

    Angolo per il Parma: Valeri al centro, Sorensen anticipato.20:55

  75. 7'

    Cremaschi fuori dal campo, Parma in dieci.20:54

  76. 6'

    Gioco fermo, problemi fisici per Cremaschi.20:53

  77. 5'

    Torino che passa in vantaggio alla prima occasione, tanta caparbietá per Vlasic e Simeone, ma errore di Suzuki nel chiudere sul primo palo.20:51

  79. 3'

    GOL! TORINO - Parma 1-0! Rete di Giovanni Simeone. Un rimpallo vinto di Vlasic in area trova il Cholito defilato, destro che passa sotto le gambe di un incerto Suzuki!

    Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone20:50

    Giovanni Simeone
  80. 2'

    Primo pallone per il Torino, in granata, Parma con la divisa bianca e la croce blu sul petto.20:48

  81. 1'

    INIZIA TORINO - PARMA!20:46

  82. Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca.20:17

  83. Il Parma è imbattuto nelle ultime 5 partite di campionato, il Torino ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite.20:16

  85. Cuesta sceglie Suzuki in porta, confermato Strefezza alle spalle di Pellegrino, Cremaschi come esterno con Valeri nella altra fascia.20:15

  86. D'Aversa con la coppia d'attacco Simeone - Adams, Vlasic che potrebbe agire o da trequartista o da mezzala. Ismajli al centro della difesa, Obrador e Pedersen da quinti.20:14

  87. La formazione del PARMA (3-5-2), Suzuki - Delprato, Troilo, Circati - Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri - Strefezza, Pellegrino20:13

  88. Sono ufficiali le formazioni del match: TORINO (3-5-2), Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse - Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Obrador - Simeone, Adams20:12

  89. Benvenuti e benvenute a questo anticipo del venerdí della ventinovesima giornata di Serie A: allo Stadio Olimpico grande Torino il Toro ospita il Parma.20:10

  91. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Olimpico Grande Torino
    Città: Torino
    Capienza: 27958 spettatori20:10

    Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

Formazioni Torino - Parma

Highlights e tabellino della partita

  • 3'

    Gol di Giovanni Simeone (Torino)

  • 11'

    Sostituzione: esce Benjamín Cremaschi ed entra Sascha Britschgi (Parma)

  • 20'

    Gol di Mateo Pellegrino (Parma)

  • 54'

    Gol di Emirhan Ilkhan (Torino)

  • 56'

    Autogol di Mandela Keita (Parma)

  • 59'

    Ammonito Enrico Delprato (Parma)

  • 61'

    Sostituzione: esce Ché Adams ed entra Duván Zapata (Torino)

  • 62'

    Sostituzione: esce Mariano Troilo ed entra Lautaro Valenti (Parma)

  • 63'

    Sostituzione: esce Christian Ordóñez ed entra Gaetano Oristanio (Parma)

  • 76'

    Sostituzione: esce Emirhan Ilkhan ed entra Matteo Prati (Torino)

  • 77'

    Ammonito Gabriel Strefezza (Parma)

  • 78'

    Sostituzione: esce Sascha Britschgi ed entra Jacob Ondrejka (Parma)

  • 85'

    Ammonito Sandro Kulenovic (Torino)

  • 91'

    Gol di Duván Zapata (Torino)

  • 92'

    Sostituzione: esce Nikola Vlasic ed entra Tino Anjorin (Torino)

  • 93'

    Sostituzione: esce Enzo Ebosse ed entra Luca Marianucci (Torino)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Torino - Parma?
La gara tra Torino e Parma si giocherà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Torino - Parma?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Parma sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Torino - Parma?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Parma?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Parma?
La gara tra Torino e Parma si è conclusa con il risultato di 4-1
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Parma?
I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 3', Emirhan Ilkhan al 54' e Duván Zapata al 91' mentre il marcatore del Parma è stato Mandela Keita(A) (autogol) al 56' e Mateo Pellegrino al 20'
PREPARTITA

Torino - Parma è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Parma sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati160
Fuorigioco23
Rigori assegnati1
Ammonizioni20
Espulsioni1
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0
08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2
14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0
25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2
13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte).
Il Torino ha segnato 32 gol e ne ha subiti 50; il Parma ha segnato 21 gol e ne ha subiti 36.
La partita di andata Parma - Torino si è giocata il 29 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Torino ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 4-1 mentre Il Parma ha incontrato la Fiorentina pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.

Torino e Parma si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 7 volte, il Parma ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Torino-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 29 settembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2012/13 con Roberto Donadoni allenatore.
  • Torino e Parma hanno pareggiato nove delle 18 partite in casa dei granata in Serie A (completano cinque successi emiliani e quattro piemontesi): solo contro l'Inter (10) i gialloblù hanno registrato più pareggi in trasferta nella loro storia nel massimo campionato (nove anche contro la Fiorentina).
  • Roberto D'Aversa ha vinto il suo primo match casalingo alla guida del Torino in campionato (2-0 contro la Lazio lo scorso 1° marzo), solo tre allenatori hanno vinto entrambe le prime due gare interne alla guida dei granata in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Walter Mazzarri (nel gennaio 2018), Giovanni De Biasi (nel febbraio-marzo 2007) e Renato Zaccarelli (nel marzo 2003).
  • A partire dall'ultima sosta delle nazionali (dal weekend 22-23 novembre 2025), nessuna squadra ha perso più partite del Torino in Serie A: 11, al pari di Cremonese, Hellas Verona e Pisa.
  • Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (tre vittorie sono state seguite da due pareggi); l'ultima volta che i crociati hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitta in Serie A risale al marzo-aprile 2025 (sette in quel caso - 1V, 6N); quella è stata anche l'ultima volta che hanno pareggiato almeno tre match di fila nel torneo (tutte le prime cinque gare di quella serie).
  • Il Parma non ha subito alcun gol nelle ultime tre trasferte di campionato e potrebbe registrare quattro clean sheet di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A.
  • Nessuna squadra ha segnato più reti in seguito a contropiede del Torino (sette, al pari di Juventus ed Hellas Verona) nel campionato in corso; dall'altra parte, invece, il Parma è una delle tre formazioni a non aver realizzato alcun gol questo tipo di azioni, insieme a Genoa e Lecce.
  • Sfida tra la squadra la squadra che ha subito il maggior numero di gol nel 1° tempo (Torino, 23) e quella che invece ha segnato meno reti nella prima frazione di gioco (Parma, sette) in questa stagione di Serie A.
  • Dopo la rete nell'ultimo match casalingo contro la Lazio, Duván Zapata potrebbe segnare in due gare consecutive all'Olimpico Grande Torino in Serie A solo per la seconda volta in maglia granata, dopo il dicembre 2023 (contro Empoli e Atalanta). Il colombiano ha realizzato quattro gol contro il Parma in Serie A, inclusa una doppietta il 31 marzo 2019 con l'Atalanta.
  • Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato più reti in Serie A: quattro, grazie a due doppiette (entrambe al Tardini tra marzo e settembre 2025). Il classe 2001 ha però realizzato un solo gol nelle sue ultime nove presenze in campionato (contro l'Hellas Verona lo scorso 15 febbraio).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoParma
Partite giocate2828
Numero di partite vinte88
Numero di partite perse1410
Numero di partite pareggiate610
Gol totali segnati2820
Gol totali subiti4932
Media gol subiti per partita1.81.1
Percentuale possesso palla43.944.7
Numero totale di passaggi1048510232
Numero totale di passaggi riusciti83228208
Tiri nello specchio della porta11880
Percentuale di tiri in porta51.137.4
Numero totale di cross486511
Numero medio di cross riusciti120107
Duelli per partita vinti13571319
Duelli per partita persi14061326
Corner subiti128128
Corner guadagnati111111
Numero di punizioni a favore280365
Numero di punizioni concesse402305
Tackle totali470395
Percentuale di successo nei tackle55.759.0
Fuorigiochi totali4931
Numero totale di cartellini gialli5745
Numero totale di cartellini rossi14

Torino - Parma Live

Ford

Classifica SERIE A

  1. Inter67
  2. Milan60
  3. Napoli56
  4. Como51
  5. Roma51
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Keinan Davis9
  3. Tasos Douvikas9
  4. Rasmus Højlund9
  5. Nico Paz9
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio