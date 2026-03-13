DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Parma? La gara tra Torino e Parma si giocherà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Torino - Parma? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Parma sarà Davide Ghersini Dove si gioca Torino - Parma? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Parma? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Parma? La gara tra Torino e Parma si è conclusa con il risultato di 4-1 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Parma? I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 3', Emirhan Ilkhan al 54' e Duván Zapata al 91' mentre il marcatore del Parma è stato Mandela Keita(A) (autogol) al 56' e Mateo Pellegrino al 20'

PREPARTITA

Torino - Parma è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Parma sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 160 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 20 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte).

Il Torino ha segnato 32 gol e ne ha subiti 50; il Parma ha segnato 21 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Parma - Torino si è giocata il 29 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Torino ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 4-1 mentre Il Parma ha incontrato la Fiorentina pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.

Torino e Parma si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 7 volte, il Parma ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Torino-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 29 settembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2012/13 con Roberto Donadoni allenatore.

Torino e Parma hanno pareggiato nove delle 18 partite in casa dei granata in Serie A (completano cinque successi emiliani e quattro piemontesi): solo contro l'Inter (10) i gialloblù hanno registrato più pareggi in trasferta nella loro storia nel massimo campionato (nove anche contro la Fiorentina).

Roberto D'Aversa ha vinto il suo primo match casalingo alla guida del Torino in campionato (2-0 contro la Lazio lo scorso 1° marzo), solo tre allenatori hanno vinto entrambe le prime due gare interne alla guida dei granata in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Walter Mazzarri (nel gennaio 2018), Giovanni De Biasi (nel febbraio-marzo 2007) e Renato Zaccarelli (nel marzo 2003).

A partire dall'ultima sosta delle nazionali (dal weekend 22-23 novembre 2025), nessuna squadra ha perso più partite del Torino in Serie A: 11, al pari di Cremonese, Hellas Verona e Pisa.

Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (tre vittorie sono state seguite da due pareggi); l'ultima volta che i crociati hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitta in Serie A risale al marzo-aprile 2025 (sette in quel caso - 1V, 6N); quella è stata anche l'ultima volta che hanno pareggiato almeno tre match di fila nel torneo (tutte le prime cinque gare di quella serie).

Il Parma non ha subito alcun gol nelle ultime tre trasferte di campionato e potrebbe registrare quattro clean sheet di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Nessuna squadra ha segnato più reti in seguito a contropiede del Torino (sette, al pari di Juventus ed Hellas Verona) nel campionato in corso; dall'altra parte, invece, il Parma è una delle tre formazioni a non aver realizzato alcun gol questo tipo di azioni, insieme a Genoa e Lecce.

Sfida tra la squadra la squadra che ha subito il maggior numero di gol nel 1° tempo (Torino, 23) e quella che invece ha segnato meno reti nella prima frazione di gioco (Parma, sette) in questa stagione di Serie A.

Dopo la rete nell'ultimo match casalingo contro la Lazio, Duván Zapata potrebbe segnare in due gare consecutive all'Olimpico Grande Torino in Serie A solo per la seconda volta in maglia granata, dopo il dicembre 2023 (contro Empoli e Atalanta). Il colombiano ha realizzato quattro gol contro il Parma in Serie A, inclusa una doppietta il 31 marzo 2019 con l'Atalanta.

Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato più reti in Serie A: quattro, grazie a due doppiette (entrambe al Tardini tra marzo e settembre 2025). Il classe 2001 ha però realizzato un solo gol nelle sue ultime nove presenze in campionato (contro l'Hellas Verona lo scorso 15 febbraio).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: