I rossoblu dominano il gioco, creano e sprecano con Ferguson e Orsolini, rimbalzando contro i brianzoli, attenti in fase difensiva - mai pericolosi in ripartenza. Thiago Motta non sfrutta i cambi, secondo 0-0 consecutivo che mantiene inalterate le posizioni in zona Champions.

Nella trentatresima giornata, i ragazzi di Thiago Motta sono attesi dallo scontro diretto in casa della Roma mentre la squadra di Palladino ospiterà l'Atalanta.

Dal Renato Dall'Ara è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.