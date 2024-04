Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Juventus e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:12

90'+8' FISCHIO FINALE: TORINO-JUVENTUS 0-0. Pareggio a reti inviolate nel derby della Mole.20:06

90'+6' In questi ultimi minuti McKennie si allarga sulla fascia destra, con Alcaraz nel ruolo di mezzala.20:03

90'+5' Quinta sostituzione per la Juventus. Esce Andrea Cambiaso, entra Carlos Alcaraz.20:02

90'+4' Linetty riceve sulla linea di fondo e crossa sul secondo palo per Lazaro, il cui colpo di testa finisce alto.20:02

90'+1' Si riprende a giocare con Szczesny regolarmente in campo.19:58

90' Segnalati sette minuti di recupero.19:58

88' Duro colpo al volto subito da Szczensy, rimasto a terra dolorante.19:56

87' ESPULSO Ivan Juric per aver ecceduto nelle proteste nei confronti di Maresca.19:54

85' Terza sostituzione per il Torino. Non ne ha più Raoul Bellanova, al suo posto Adam Masina.19:53

82' Intensità sempre altissima, ma anche qualche errore tecnico, in questa fase finale del derby.19:50

79' Alex Sandro si piazza sul centrosinistra della difesa a tre, con Danilo che si sposta sul centrodestra.19:47

78' Quarta sostituzione per la Juventus. Fuori Federico Gatti, dentro Alex Sandro.19:46

78' Terza sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Dušan Vlahović, minuti per Moise Kean.19:46

78' Seconda sostituzione per il Torino. Mërgim Vojvoda lascia spazio a Valentino Lazaro.19:45

77' Prima sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Antonio Sanabria, al suo posto David Okereke.19:45

76' AMMONITO Karol Linetty per un fallo su McKennie.19:44

76' CI PROVA YILDIZ! Contropiede bianconero con Rabiot che porta palla e allarga per il turco. Yildiz rientra sul destro e calcia rasoterra sul secondo palo, ma la sua conclusione viene respinta da Milinkovic-Savic.19:44

73' Tameze alza un pallone sul secondo palo per Vojvoda, che lo lascia rimbalzare e calcia di controbalzo con il destro. Conclusione centrale, bloccata da Szczesny.19:41

72' Pressing alto del Torino, che non vuole far uscire la Juventus dalla propria metà campo.19:40

69' AMMONITO Andrea Cambiaso per una trattenuta su Vojvoda.19:37

68' Traversone di Danilo, che cerca Yildiz sul secondo palo, ma sbaglia la misura del passaggio.19:36

65' Seconda sostituzione per la Juventus. Esce Federico Chiesa, entra Kenan Yıldız.19:32

64' Prima sostituzione per la Juventus. Fuori Filip Kostić, dentro Samuel Iling-Junior.19:32

62' Gatti verticalizza per Vlahovic, che controlla il pallone, se lo sposta sul sinistro e calcia dal limite dell'area. Conclusione centrale, bloccata da Milinkovic-Savic.19:32

60' GRAN PARATA DI SZCZESNY! Bellanova crossa sul secondo palo per Sanabria, che anticipa Gatti e schiaccia a terra. Il portiere bianconero valuta bene il rimbalzo e respinge.19:28

57' Ritmo un po' più basso adesso. La Juve prova a gestire palla.19:25

54' Ottimo avvio di ripresa del Torino, che muove il pallone alla ricerca di spazi.19:22

51' Momento di tensione per un presunto fallo di Kostic ai danni di Ricci. Per l'arbitro Maresca non c'è nulla.19:20

49' Errore tecnico di Gatti, che sbaglia il passaggio in verticale per McKennie.19:17

46' GOL ANNULLATO AL TORINO! Rodriguez crossa sul secondo palo, dove Kostic anticipa Bellanova ma cade in seguito a un contatto con l'esterno granata. Il pallone arriva nella zona di Zapata, che lo gira alle spalle di Szczesny, ma Maresca ferma tutto fischiando il fallo di Bellanova su Kostic.20:12

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Juventus. Nessun cambio all'intervallo.19:13

Juric può essere soddisfatto della fase difensiva dei suoi, che hanno seguito uomo a uomo gli undici bianconeri, lasciando poco spazio ai due attaccanti di Allegri. Diversa l'efficacia in fase offensiva, visto che i granata sono riusciti poco a coinvolgere Bellanova sulla destra e Vlasic tra le linee, mentre Zapata ha perso diversi duelli con Bremer. La Juventus, invece, ha dato l'impressione di accendersi quando è riuscito a farlo Chiesa, ma ha anche dimostrato di poter mettere paura al Torino con gli inserimenti di centrocampisti e difensori, con McKennie e Gatti tra i più attivi. Prova in chiaroscuro, finora, per Vlahovic, che oltre alle due occasioni sprecate non ha avuto vita facile contro Buongiorno.19:05

È 0-0 all'intervallo di Torino-Juventus. Nessun gol, ma qualche occasione, soprattutto per i bianconeri. La più importante arriva dopo sette minuti, quando Chiesa scappa sulla destra e crossa basso sul secondo palo per Vlahovic, il cui sinistro di prima intenzione finisce sul palo. La squadra di Allegri ci prova ancora al 10' con una conclusione alta di Locatelli, mentre al 31' è di nuovo protagonista Vlahovic, stavolta murato da un grande intervento di Milinkovic-Savic. In chiusura di primo tempo si fanno vedere anche i granata, con un colpo di testa di Vlasic che termina sul fondo.19:02

45'+5' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-JUVENTUS 0-0. Non si sblocca il derby della Mole.18:56

45'+4' AMMONITO anche Mërgim Vojvoda per proteste.18:54

45'+2' AMMONITO Samuele Ricci per proteste. Era diffidato, salterà Torino-Frosinone.18:53

45' Concessi tre minuti di recupero.18:53

44' AMMONITO Federico Gatti per un intervento in gioco pericoloso ai danni di Buongiorno.18:49

42' Bellanova crossa al centro dell'area per l'inserimento di Vlasic, che prende il tempo a tutti e gira di testa sul secondo palo, ma non trova la porta.18:48

39' Si riprende ora a giocare. Tutto ok per Gatti e Locatelli.18:44

37' Scontro aereo fortuito tra Gatti e Locatelli. Maresca interrompe il gioco per sincerarsi delle condizioni dei due giocatori.18:43

34' Intensità altissima in questa fase del derby.18:39

31' MILINKOVIC-SAVIC SALVA IL TORO! Gatti va via a destra e crossa sul secondo palo per Vlahovic, che stoppa il pallone e calcia a botta sicura con il sinistro. Il portiere granata gli chiude lo specchio e riesce a deviare in corner.18:37

30' Proteste da parte di Buongiorno per un fischio di Maresca conseguente a un suo contrasto con Vlahovic. Calcio di punizione per la Juventus.18:36

27' Vlasic riceve sulla sinistra e cerca il cross sul primo palo per Zapata, che non riesce però ad arrivare sul pallone.18:33

24' Corner a rientrare di Rodriguez e ottima uscita alta di Szczesny, che subisce anche il fallo di Buongiorno.18:29

22' Richiamo verbale di Maresca nei confronti di Locatelli, autore di un intervento duro ai danni di Sanabria.18:27

21' Si riprende a giocare con Gatti regolarmente in campo.18:26

18' Problema fisico per Gatti, rimasto a terra dolorante a causa di un colpo di Zapata.18:23

16' Vojvoda rientra sul destro e fa partire un traversone alla ricerca di Zapata, ma sbaglia la misura e il pallone finisce tra le braccia di Szczesny.18:21

13' OCCASIONE PER LOCATELLI! Chiesa ruba palla a Bellanova e trova Cambiaso al centro dell'area. Il numero 27 bianconero appoggia all'indietro per la conclusione di prima di Locatelli, che termina alta di poco.18:19

10' Linetty si butta nello spazio e viene servito sulla fascia sinistra. L'ex Sampdoria crossa il pallone al centro dell'area, dove Szczesny esce in presa alta.18:15

7' PALO DI VLAHOVIC! Chiesa scappa a Tameze sulla destra e crossa basso sul secondo palo per il serbo, che colpisce di prima intenzione con il sinistro, ma sbatte sul legno.18:13

4' Giropalla della Juventus. Il Toro attende.18:09

CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Juventus. Il primo pallone della sfida è giocato dai granata.18:05

In corso un minuto di raccoglimento in memoria delle sette vittime dell'incidente nella centrale idroelettrica del Lago di Suviana.18:04

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Fabio Maresca darà il via al match.17:58

Formazione-tipo per Allegri, che deve fare a meno solo di Milik, oltre a Pogba e Fagioli. Cambiaso e Kostic vincono i rispettivi ballottaggi sulle fasce con Weah e Iling-Junior, mentre in attacco sarà ancora Chiesa ad affiancare Vlahovic. Panchina per Yildiz.17:57

Quattro assenze per Juric, che deve rinunciare a Schuurs, Djidji, Gineitis e Pellegri. Tameze viene confermato sulla linea dei difensori, con Lovato e Masina in panchina. Vojvoda vince il ballottaggio con Lazaro sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo l'escluso è Ilic, a cui sono preferiti Ricci e Linetty. Titolarità, infine, per Sanabria, con Okereke in panchina.17:56

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con il 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Djalò, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi C., Yildiz, Iling Jr., Kean.17:54

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con il 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sazonov, Ciammaglichella, Ilic, Lazaro, Masina, Kabic, Okereke, Savva.17:53

Oltre alla voglia di interrompere la striscia negativa, il Torino deve vincere per tenere vivo il sogno Europa, visto che conquistando i tre punti oggi si porterebbe a due lunghezze dal settimo posto occupato dalla Lazio. La squadra di Ivan Juric, però, è reduce dalla sconfiitta sul campo dell'Empoli, che ha interrotto un periodo positivo caratterizzato da cinque risultati utili consecutivi. Discorso opposto per la Juventus, che nella giornata precedente è tornata a vincere in Serie A, battendo la Fiorentina dopo quattro partite senza vittorie. I bianconeri vogliono i tre punti per mettere al sicuro il terzo posto e tornare a insidiare la seconda posizione del Milan, al momento distante sei punti.17:52

È il giorno del derby della Mole. Il Torino e la Juventus si affrontano per la centocinquantottesima volta in Serie A e il bilancio dei precedenti pende a favore dei bianconeri, che hanno collezionato 77 successi, a fronte di 35 vittorie granata e 45 pareggi. Il Torino non vince il derby da poco meno di nove anni, con la Vecchia Signora che in questo periodo di tempo ha inanellato 17 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 4 pareggi). Se riuscisse a non perdere oggi, la Juventus porterebbe a 18 questa striscia per la prima volta nella sua storia. All'andata, la squadra di Massimiliano Allegri aveva vinto 2-0, con le reti di Gatti e Milik.19:06

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Juventus, gara valida per la 32^ giornata di Serie A.17:40