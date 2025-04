Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

90'+7' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA! Como-Torino 1-019:56

90'+7' Rinvio sbilenco di Milinkovic-Savic che si spegne in rimessa laterale.19:56

90'+5' Si continua a giocare per recuperare il tempo perso in occasione della rete non convalidata. Butta palla in avanti il Torino alla ricerca dei 2 attaccanti.19:55

90'+4' GOL ANNULLATO AL TORINO! Corner calciato da Biraghi a centro area e palla respinta dalla difesa al limite dell'area. Ilic da fuori libera il sinistro che si infila alla sinistra di Butez. La rete non viene convalidata perché Biraghi, scivolando nel momento della battuta dell'angolo, ha toccato la palla 2 volte.19:54

90'+1' Biraghi sfida Vojvoda sulla sinistra e ottiene corner per il Torino. Scintille tra i 2 a fine azione.19:51

90' 5 minuti di recupero.19:49

90' 5a sostituzione Como. Esce Alberto Moreno ed entra Álex Valle.19:49

89' 5a sostituzione Torino. Esce Karol Linetty ed entra Tamèze.19:48

87' Intervento in ritardo nelle vicinanze dell'area di rigore di Lucas da Cunha che viene ammonito da Marcenaro.19:50

87' SPRECA IL TORINO! Pallone sanguinoso perso dal Como in uscita con la palla che viene subito messa al centro per Elmas che da solo davanti a Butez non calcia di prima intenzione e sposta sul sinistro permettendo alla difesa di rientrare. La conclusione viene murata e deviata in corner.19:48

87' Altra azione da manuale del Como. La palla si muove da destra a sinistra al limite dell'area granata per trovare spazi. Alla fine si mette in proprio Douvikas che colpisce l'esterno della rete.19:46

85' Sanabria viene ammonito per aver staccato col gomito alto su Kempf. 19:44

83' 4a sostituzione Como. Esce Assane Diao ed entra Alieu Fadera.19:42

83' 3a sostituzione Como. Esce Sergi Roberto ed entra Nico Paz.19:42

81' Sergi Roberto riceve una gran verticalizzazione davanti alla porta del Torino ma, nel momento del controllo si accascia a terra dolorante. Ennesimo infortunio per Sergi Roberto che esce sconsolato dal campo.19:42

80' Il Como continua a condurre per 1-0 quando mancano 10 minuti al termine della contesa.19:40

80' 4a sostituzione Torino. Esce Wiktor Walukiewicz ed entra Marcus Pedersen.19:39

80' 3a sostituzione Torino. Esce Gvidas Gineitised entra Ivan Ilić.19:39

80' 2a sostituzione Torino. Esce Saúl Coco ed entra Adam Masina.19:39

79' Ci prova Sanabria con una conclusione dal limite. La palla si impenna una volta deviata dalla difesa, agevolando la parata di Butez.19:38

76' Sugli sviluppi del corner successivo Kempf riceve un colpo doloroso in uno scontro col portiere del Torino. Non c'è fallo.19:36

75' OCCASIONE COMO! Angolo calciato ad uscire e conclusione di testa di Goldaniga da posizione ravvicinata. Milinkovic-Savic alza sopra la traversa.19:35

74' Azione prolungata del Como con la palla che gira con qualità coinvolgendo quasi tutta la squadra. L'azione si conclude con un tiro di Diao deviato in corner.19:34

72' Spinge il Torino. Karamoh punta l'area da posizione defilata a sinistra e, nel momento in cui viene raddoppiato, cade a terra troppo facilmente senza riuscire ad ingannare Marcenaro. La difesa del Como spazza lontano.19:33

71' 2a sostituzione Como. Esce Maxence Caqueret ed entra Sergi Roberto.19:30

71' 1a sostituzione Como. Esce Jonathan Ikoné ed entra Gabriel Strefezza.19:30

69' OCCASIONE TORINO! Biraghi crossa dalla sinistra sul secondo palo. Elmas non calcia di prima intenzione e rientra sul mancino per concludere da posizione centrale. Respinge Butez.19:29

68' Rischio enorme di Butez che cerca la palla corta per uscire dalla pressione del Torino. Gineitis per un soffio non scippa la sfera.19:28

66' Biraghi rimane a terra dolorante. Gioco fermo.19:26

66' 1a sostituzione Torino. Esce Cesare Casadei ed entra Yann Karamoh.19:25

65' Ikone salta ancora Biraghi sulla fascia destra. Il suo cross viene respinto dalla difesa granata.19:24

64' Molto alto il pressing del Torino ora con il Como che continua a palleggiare in maniera efficace.19:24

61' Grande controllo di Sanabria nell'area del Como. E' altrettanto bravo Alberto Moreno a frapporsi con il corpo tra la palla e Sanabria che, nel tentativo di arrivare alla conclusione, commette fallo.19:21

60' Alberto Moreno scende a sinistra e mette una palla arretrata molto forte a centro area. Da Cunha va di prima intenzione ma svirgola completamente.19:20

58' CHE OCCASIONE PER IL TORINO! Cross dalla sinistra al centro dell'area di rigore. Alberto Moreno stringe su Sanabria lasciando completamente solo Gineitis sul secondo palo che riceve un pallone complicato ad un passo dalla porta. Tocca appena Gineitis e non riesce a battere Butez che respinge con i piedi e poi insegue il pallone bloccandolo a terra.19:19

56' Da Cunha da lontano. Palla sul fondo.19:15

55' ELMAS! Il macedone cerca spazio centralmente e riesce a liberare un destro da fuori area. Butez respinge tuffandosi sulla sinistra.19:15

54' Ancora pericoloso Ikone che entra nuovamente in area da destra dopo aver saltato Coco. Il difensore spagnolo però rinviene e chiude in corner l'offensiva.19:13

53' Trattenuta evidente di Linetty su Caqueret all'altezza di centrocampo. Marcenaro non estrae il giallo.19:12

51' CONTROPIEDE COMO! Contropiede fulmineo del Como dopo una palla recuperata da Perrone a centrocampo. Douvikas allarga e Ikonè entra in area di rigore de destra e lascia partire una conclusione violentissima sul primo palo regalando solamente l'illusione del gol.19:11

48' Bella azione del Torino sviluppata sulla sinistra con Elmas che serve Biraghi per il cross. Adams attacca il primo palo ma la sua deviazione di prima intenzione non trova lo specchio della porta.19:08

47' Linetty prolunga di tacco per Adams che si ingaggia con Goldaniga commettendo fallo in attacco.19:07

46' SI RIPARTE! Il Como muove il primo pallone del secondo tempo.19:05

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:51

Partita molto equilibrata fino alla mezz'ora di gioco. Da quel punto in poi i ragazzi di Fabregas hanno alzato i giri del motore costringendo il Torino ad arrettrare. Il frutto di queste azioni manovrate ad alta velocità viene raccolto al 38° quando Douvikas porta in vantaggio i lariani sul cross perfetto di Vojvoda.18:51

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Como-Torino 1-018:48

45' 1 minuto di recupero.18:48

45' OCCASIONE COMO! Quanta qualità il Como. Azione manovrata al limite dell'area con il Torino schiacciato all'indietro. Da Cunha muove il pallone e serve Alberto Moreno che lascia partire il sinistro a incrociare alla sinistra di Milinkovic-Savic, che si distente e respinge.18:48

43' Prova a reagire il Torino che ha alzato il baricentro in queste ultime battute del 1° tempo. Adams non riesce a penetrare nella difesa del Como.18:45

41' Gineitis entra in scivolata in maniera scomposta su Diao a centrocampo. Ammonito.18:43

38' GOL!! COMO-Torino 1-0!! Gol di Anastasios Douvikas! Ikone riceve al limite dell'area, aspetta l'inserimento sulla destra di Vojvoda e lo serve sulla corsa. Il cross del terzino albanese è perfetto sul secondo palo e Douvikas deve solo spingerlo in rete di testa.



37' Punizione dalla trequarti sinistra calciata da Biraghi. Gineitis raccoglie la respinta della difesa scartando anche Marcenaro e calciando di prima intenzione. Conclusione murata.18:40

36' Ribaltamento di fronte con il Torino che prova ad alleggerire la pressione. Cross di Biraghi dalla sinistra. Kempf appoggia di testa per Butez.18:38

34' Continua il Como a tessere trame di gioco a velocità elevate. Il Torino ha abbassato il baricentro e la formazione di Fabregas spinge forte.18:37

32' DA CUNHA! Da Cunha batte il calcio piazzato e col mancino va dritto sul palo difeso da Milinkovic-Savic. Il portiere granata deve distendersi alla sua destra per togliere la palla dal sette e mettere in angolo.18:35

31' Altra azione a gran velocità del Como. Douvikas serve Caqueret che con il controllo salta Coco che lo mette giù al limite dell'area di rigore. Cartellino giallo per lui.18:33

28' Disimpegno delizioso dei lariani che escono con una fitta rete di passaggi a gran velocità eludendo il pressing del Torino. Palla a destra per Ikone che lascia partire un traversone basso a centro area. Dopo una deviazione, il pallone arriva sporco a Diao che non riesce a coordinarsi per il tiro.18:32

25' Aggressione di Kempf che ruba palla al Torino in uscita. Da Cunha cerca il destro da fuori ma non riesce ad impensierire il portiere granata.18:28

24' DIAO! Azione prolungata del Como con un buon fraseggio sulla fascia sinistra. Diao salta secco Linetty, entra in area di rigore e lascia partire un sinitro violento sul primo palo da posizione molto defilata. Non si lascia sorprendere Milinkovic-Savic.18:28

21' Fallo duro di Walukiewicz su Diao all'altezza di centrocampo. Marcenaro ferma il gioco e richiama verbalmente il difensore granata.18:24

20' Incomprensione tra Ikone e Da Cunha. L'ex-Fiorentina, da ottima posizione, mette palla in avanti per la sovrapposizione di Da Cunha che non avviene con la palla che rotola oltre la linea di fondo.18:23

18' Si accende Diao. Si lancia nella corsia di destra l'esterno senegalese e tenta l'azione personale entrando in area di rigore. Biraghi lo contrasta in corner.18:21

17' Biraghi batte il corner molto lungo. Sanabria rimette al centro di testa e la palla arriva ad Adams che, a due passi dalla porta, non riesce a coordinarsi per calciare.18:19

16' Elmas riceve lo scarico di Adams sulla sinistra e punta Vojvoda. Buona la copertura del terzino che ferma l'offensiva in calcio d'angolo.18:18

13' OCCASIONE TORINO!! Palla lunga da centrocampo a cercare Adams. Lo scozzese, ostacolato da Goldaniga, non arriva sul pallone che sfila verso la porta. Linetty ne approfitta e va a colpire di testa completamente solo con la palla che esce a lato.18:17

11' Douvikas riceve e gestisce palla dentro all'area del Torino. Palla allargata sulla destra per Vojvoda che lascia partire un buon traversone. Coco svetta e allontana.18:14

9' Conclusione di Elmas col mancino da posizione ravvicinata. Mura la difesa del Como.18:11

8' Che rischio per i granata. Biraghi passa all'indietro per Coco e Douvikas si lancia all'inseguimento del pallone. Il difensore del Torino è obbligato ad anticipare l'intervento con un tackle ad un passo da Milinkovic-Savic.18:11

6' Kempf getta una buona azione manovrata del Como sbagliando la misura del passaggio sull'esterno sinistro per Alberto Moreno. Rimessa Torino.18:09

5' Ritmo molto alto in questo avvio di contesa con la maggior parte dei duelli combattuti a centrocampo.18:07

2' Ikonè riceve palla da Douvikas all'interno dell'area di rigore e con una sterzata sfugge alla marcatura arrivando sulla linea di fondo. Palla molto forte al centro dove non arriva alcuna deviazione.18:05

1' Subito una palla lunga con cui il Torino cerca di sorprendere la difesa lariana. Sponda di Casadei per Sanabria ma la sfera viene intercettata e allontanata dalla difesa.18:03

INIZIA LA PARTITA! Fischia Marcenaro e il Torino muove il primo pallone del match.18:02

Squadre schierate al centro del campo mentre risuona l'inno della Seria A. E' tutto pronto al Sinigaglia per l'inizio della partita.18:00

Cambio di modulo anche per Vanoli che passa dal collaudato 4-2-3-1 ad un 4-3-1-2. Che Adams non sarà più l'unico terminale offensivo ma sarà affiancato da Sanabria con Elmas che agirà alle loro spalle.17:41

Non sarà titolare il talento argentino Nico Paz, portato solo in panchina da Fabregas per un fastidio al polpaccio. Al suo posto Perrone che agirà a centrocampo al fianco di Da Cunha e Caqueret.17:58

A disposizione Torino. Donnarumma, Paleari, Sosa, Masina, Ilic, Pedersen, Tameze, Karamoh, Dembélé.17:34

A disposizione Como. Reina, Smolcic, Strefezza, Sergi Roberto, Fellipe Jack, Cutrone, Engelhardt, Van Der Brempt, Gabrielloni, Fadera, Alex Valle, Nico Paz, Iovine, Braunoder, Dele Alli.17:31

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 4-3-1-2. Milinkovic-Savic; Biraghi, Maripan, Coco, Walukiewicz; Gineitis, Linetty, Casadei; Elmas; Sanabria, Adams.17:33

FORMAZIONE UFFICIALE COMO. 4-3-3. Butez; Moreno, Kempf, Goldaniga, Vojvoda; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Diao, Douvikas, Ikone.17:29

Infermeria più affollata invece per Vanoli. Schuurs, Lazaro, Zapata, Njie e Salama sono fermi ai box. Inoltre non sarà della partita nemmeno Ricci che deve scontare il turno di squalifica a causa del cartellino rosso ricevuto a causa dell'intervento scomposto ai danni di Ajayi del Verona. Coco e Lazaro i diffidati.14:30

Dossena è l'unico uomo a non essere a disposizione per Fabregas. Attenzione però al lungo elenco di diffidati; Alberto Moreno, Strefezza, Sergi Roberto e Perrone sono a rischio squalifica.14:25

I PRECEDENTI. Quella di oggi sarà la 28a sfida tra Como e Torino nella massima serie. I lariani hanno vinto solamente 4 volte contro i granata, che di successi ne hanno ottenuti 14. 9 volte le 2 compagini sono impattate in un pareggio. Nel turno di andata il Torino si è imposto per 1-0 grazie alla marcatura di Njie.14:22

La direzione di gara è affidata al sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti di linea saranno Bindoni e Biffi, mentre il quarto uomo designato è Rutella. Al VAR ci sarà Aureliano, affiancato da Guida nel ruolo di AVAR.14:13

Stagione più che tranquilla per il Torino che si trova nella parte sinistra della classifica dopo aver raggiunto l'Udinese al 10° posto con 40 punti. I granata non perdono da 6 giornate e nelle ultime 2 di campionato sono arrivati 2 pareggi per 1-1 contro Lazio ed Hellas Verona.14:08

Il Como è tornato alla vittoria durante l'ultimo turno di campionato imponendosi per 3-1 del fanalino di coda Monza grazie alle reti di Ikone, Diao e Vojvoda. I lariani non ottenevano il successo dal 23 Febbraio, data in cui si imposero sul Napoli tra le mura del Sinigaglia. Sono 9 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione per i ragazzi di Fabregas che si trovano al 13° posto grazie ai 33 punti conquistati fin'ora.14:05

Siamo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia! Il Como di Cesc Fabregas ospita il Torino di Paolo Vanoli.13:54

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como e Torino, gara valida per la 32a giornata di Serie A.13:54

