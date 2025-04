Grazie per aver seguito con noi la diretta di Fiorentina-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:57

90'+4' Fine partita: FIORENTINA-PARMA 0-016:53

90' Grandissima occasione per Dodò in contropiede, decisivo l'intervento di Valeri.16:49

88' Cartellino giallo per Lautaro Valenti.16:47

85' Squadre stanche, ritmi molto bassi, il match non si sblocca.16:45

82' Sostituzione Parma: esce Ange-Yoan Bonny, entra Milan Đjurić.16:41

82' Sostituzione Parma: esce Mateo Pellegrino, entra Dennis Man.16:41

80' Sostituzione Fiorentina: esce Marin Pongračić, entra Pietro Comuzzo.16:39

78' La statistica del possesso palla vede la Fiorentina avanti con il 57%.16:42

76' Sostituzione Fiorentina: esce Fabiano Parisi, entra Michael Folorunsho.16:34

76' Sostituzione Fiorentina: esce Albert Gudmundsson, entra Lucas Beltrán.16:34

74' Segna la Fiorentina con Richardson, l'assistente però ferma tutto per posizione di fuorigioco del centrocampista della Fiorentina.16:33

71' Sostituzione Fiorentina: esce Rolando Mandragora, entra Michael Richardson.16:29

71' Sostituzione Fiorentina: esce Nicolò Fagioli, entra Yacine Adli.16:28

70' Grande occasione per la Fiorentina in contropiede con Dodò che arriva al tiro incrociato, bravo Suzuki a respingere.16:28

68' Sostituzione Parma: esce Adrián Bernabé, entra Jacob Ondrejka.16:26

65' Ennesimo ottimo intervento di Pablo Marì che domina su Pellegrino, attaccanti dei crociati in netto affanno.16:24

61' Parata fantastica di De Gea su Bonny, l'assistente di linea ferma però tutto per fuorigioco.16:23

58' Ci prova a sorpresa Fagioli direttamente da calcio d'angolo, respinge Suzuki.16:16

57' Sostituzione Parma: esce Giovanni Leoni, entra Botond Balogh.16:16

57' Sostituzione Parma: esce Simon Sohm, entra Hernani.16:16

55' Giocata pazzesca di Gudmundsson che libera bene Mandragora, bravo ad imbeccare Kean che però, tutto solo dinanzi a Suzuki, mette fuori a lato.16:14

52' Tiro diretto di Mandragora su punizione, palla abbondantamente alta sopra la traversa.16:11

49' Ci prova la Fiorentina in contropiede, vanifica tutto Gudmundsson che non riesce ad imbeccare Kean.16:10

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA-PARMA!16:10

Occhio in casa Fiorentina a Beltran e Zaniolo che scaplitano, nel Parma pronti Man e Ondrejka.15:50

Non è di certo spettacolare il match tra Parma e Fiorentina. L'occasione più importante arriva dopo appena tre minuti con Bernabé che sfiora il gol, decisiva la parata di De Gea. La Fiorentina superiore in termini di possesso palla, ma gli ospiti sono apparsi decisamente più pimpanti. Nonostante ciò, il gol non arriva, all'intervallo è 0-0.15:49

45' Finisce il primo tempo di FIORENTINA-PARMA!15:47

43' Cartellino giallo per Simon Sohm.15:43

41' Cartellino giallo per Giovanni Leoni.15:41

39' Break pericoloso del Parma con Valeri che arriva in ritardo per il cross, si salva la Fiorentina con Pongracic.15:40

36' Cartellino giallo per Emanuele Valeri.15:36

34' Ci prova ancora il Parma, questa volta con Pellegrino che tira di prima intenzione. Fondamentale l'intervento di Marì in scivolata.15:34

30' Buona occasione per il Parma con Valenti che arriva al tiro, la sua conclusione però attraversa tutta l'area ed entra nella disponibilità di Parisi che libera.15:31

27' Ottimo cross di Valeri con il mancino, decisivo l'intervento di testa di Ranieri.15:27

23' Ci prova Mandragora da fuori area con il sinistro, palla alta sopra la traversa.15:22

20' Buona trama di Kean e Gudmundsson, copre bene però Valenti. Si salva il Parma.15:20

16' Primo squillo di Kean che scappa in profondità: il centravanti della Fiorentina viene però fermato dall'assistente dell'arbitro per posizione di fuorigioco.15:16

13' Cartellino giallo Mateo Pellegrino.15:13

12' Ottimo spunto personale di Keita che, dopo 50/60 metri palla al piede, arriva alla conclusione di destro: palla centrale e facilmente gestibile da De Gea.15:11

10' La Fiorentina prova ad imbeccare Kean in verticale, molto attenta la linea difensiva del Parma.15:10

7' Fraseggia bene il Parma che si appoggia tanto ai due centravanti, in affanno la Fiorentina.15:10

3' Subito una grandissima occasione per il Parma: colpo di testa perfetto di Bernabé, super parata di De Gea che nega il vantaggio agli ospiti.15:06

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-PARMA!15:02

Grande equilibrio nelle ultime 14 partite tra Fiorentina e Parma in Serie A: tre vittorie per parte e ben otto pareggi, tra cui tutti i tre confronti più recenti (stagione 2020/21 e l’1-1 nel match d’andata alla prima giornata); solo nel periodo tra il 1992 e il 1995 le due formazioni hanno pareggiato più sfide consecutive nel massimo campionato (cinque in quel caso).14:26

La Fiorentina è l’avversaria contro cui il Parma ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 19 su 49, completano 14 vittorie degli emiliani e 16 successi dei dei toscani.14:25

Le scelte di Chivu: a sorpresa va in panchina Man, c'è Pellegrino con Bonny in avanti. Cambio modulo con Delprato e Valeri a tutta fascia, in difesa c'è Leoni dal 1' con Valenti e Vogliacco.14:24

Le scelte di Palladino: ancora Parisi a sinistra, in avanti giocano Gudmundsson e Kean. In difesa panchina per Comuzzo, c'è Pongracic con Marì e Ranieri. Confermato Fagioli in mediana.14:23

Panchina Parma: Balogh, Camara, Circati, Corvi, Djuric, Estevez, Hainaut, Haj, Hernani, Lovik, Man, Marcone, Ondrejka.14:23

Panchina Fiorentina: Adli, Beltran, Caprini, Comuzzo, Folorunsho, Martinelli, Moreno, Ndour, Richardson, Terracciano, Zaniolo.14:22

Formazione PARMA (3-5-2): Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Bernabé, Valeri; Pellegrino, Bonny14:21

Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.14:20

La Fiorentina arriva dal 2-2 con il Milan, risultato che l'accomuna con il Parma, reduce da un 2-2 con l'altra squadra di Milano, l'Inter.14:19

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Parma, match valido per la 32a giornata di Serie A!14:18

