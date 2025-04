Da Lazio - Roma, il Derby della Capitale, é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:41

90'+5' FINISCE LAZIO - ROMA! 1-1 il risultato finale.22:39

90'+4' Roma ora che ci prova, ma Lazio che si distende in contropiede.22:37

90'+2' Mandas blocca un pallone alto in area dopo che il cross di Rensch era stato deviato.22:36

90'+1' NOSLIN! Sull'angolo, deviazione della punta che temrina a lato!22:35

90' Cinque i minuti di recupero.22:35

90' Pedro entra in area e crossa al centro, si salva Mancini in angolo.22:34

88' Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Stephan El Shaarawy.22:33

88' AMMONITO Nicolò Rovella. Giallo per proteste al mediano. 22:31

87' Si sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti, tanta la tensione in campo.22:29

86' Pellegrini rimane a terra, infuriati Soulé e Ranieri perché il gioco si ferma quando c'era lo spazio per ripartire.22:29

84' Sostituzione ROMA: esce Artem Dovbyk, entra Tommaso Baldanzi.22:27

82' SOULE! L'argentino dopo l'angolo prova una conclusione a giro sul primo palo, palla alta.22:25

81' Angolo per la Roma: salgono le torri giallorosse.22:24

79' Sostituzione LAZIO: esce Mattia Zaccagni, entra Reda Belahyane.22:23

78' Cross di Pellegrini, attento ancora Svilar. Problemi ora per Zaccagni.22:22

77' DOPPIO MIRACOLO DI SVILAR! Il portiere prima si salva sulla deviazione fortuita di Ndicka, poi sul tap in di Dia!22:20

76' SUBITO PEDRO! Mancino dal limite, Svilar si salva in angolo.22:18

75' Shomurodov commette fallo in pressing, subendo poi le spinte di Gigot e Guendouzi.22:18

73' Sostituzione LAZIO: esce Gustav Tang Isaksen, entra Pedro.22:17

73' Sostituzione LAZIO: esce Taty Castellanos, entra Boulaye Dia.22:16

72' Saelemaekers rientra e conclude con il destro: palla che termina ampiamente a lato.22:16

71' Roma ora sulle ali dell'entusiasmo, Baroni chiama i cambi per tamponare il momento negativo22:15

70' Giocata di grande classe dell'ex Juventus, che trova il suo quarto gol stagione.22:13

69' GOL! Lazio - ROMA 1-1! Rete di Matías Soulé. Conclusione a giro dell'argentino che trova la parte bassa della traversa, la palla entra secondo Sozza e la gaol line technology.



67' Gara che si sta accendendo: Roma che spinge con forza, si aprono peró le porte dei contropiedi della LAzio.22:09

66' ZACCAGNI! Conclusione a giro del capitano della Lazio, palla che termina di pochissimo a lato del palo.22:09

65' CELIK! Conclusione di esterno del terzino, attento Mandas che blocca al petto.22:08

63' AMMONITO Luca Pellegrini. Intervento su Soulé, altro giallo per la Lazio. 22:07

60' OCCASIONE LAZIO! Guendouzi di testa manda sul secondo palo, Svilar allunga in angolo.22:04

59' Sostituzione ROMA: esce Lorenzo Pellegrini, entra Eldor Shomurodov.22:04

58' A terra Pellegrini dopo un intervento di Rovella, gioco ancora fermo.22:00

57' Soulé prova una conclusione a giro improvvisa, palla a lato.21:59

55' AMMONITO Gianluca Mancini. Intervento in ritardo su Castellanos, altro giallo del match. 21:58

54' É IL TURNO DI MANDAS! Colpo di testa di Mancini sul secondo palo, il portiere riesce a stendersi e salvare i suoi!21:57

53' Reazione della Roma, che prova a spingere e guadagna un angolo. Gioco fermo peró perché Zaccagni é a terra per la pallonata ricevuto.21:57

51' Sozza chiama a sé Saelemaekers e Gigot: il direttore di gara non estrae il cartellino ma fa capire che alla prossima ci sarßa il provvedimento.21:54

50' Tensione ora altissima per un intervento di Marusic su Saelemaekers: si accende una rissa, con Gigot che viene colpito dal belga.21:53

48' Assist per il grande ex della partita, Luca Pellegrini, che festeggia con i compagni: partita che si sblocca dopo poco piú di un minuto in questo secondo tempo.21:52

47' GOL! LAZIO - Roma 1-0! Rete di Alessio Romagnoli. Punizione per le Aquile, velo di Marusic e colpo di testa del centrale che manda sul primo palo, dove Svilar non arriva!



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO121:49

46' Sostituzione ROMA: esce Leandro Daniel Paredes, entra Bryan Cristante.21:49

Roma che non é riuscita a pungere, una sola conclusione su angolo che non ha impegnato Mandas.21:35

Il portiere prima respinge con un riflesso un colpo di testa ravvicinato di Romagnoli, poi respinge due conclusioni di Isaksen.21:34

Partita bloccata, due squadre che stanno concedendo pochissimo e quando arrivano le occasioni della Lazio, Svilar si supera.21:34

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LAZIO - ROMA! 0-0 il risultato parziale.21:33

45'+1' AMMONITO Gustav Tang Isaksen. L'esterno si allunga il pallone e stende Kone che lo aveva anticipato.21:32

45' Marusic con la rimessa lunga, la sponda di petto di Castellanos non trova compagni.21:31

44' Un minuto di recupero.21:31

42' Svilar in uscita anticipa Isaksen: contatto tra i due, che poi si danno la mano.21:28

40' Pellegrini trova il fondo ma il suo cross é allontanato da Mancini.21:26

38' Angolo per la Lazio: Dovbyk allontana.21:23

36' ISAKSEN! Conclusione a giro dalla distanza, Svilar non si fida della presa e mette in angolo.21:23

34' Buon momento della gara per la Roma, che sta gestendo il possesso palla.21:20

32' Cross di Angelino, Dovbyk non trova il pallone sul secodno palo, cadendo: per Sozza non ci sono gli etremi per il calcio di rigore.21:17

30' AMMONITO Mattia Zaccagni. Intervento ruvido su Celik, dopo un lungo possesso palla giallorosso. 21:16

28' Gran uscita palla al piede della Roma, con Koné che non riesce nell'ultimo passaggio e si rifugia su Celik.21:13

26' Fallo duro di Angelino su Isaksen, Sozza fischia fallo ma non estrae il giallo.21:12

25' Azione personale di Zaccagni, chiuso al limite: palla che arriva a Castellanos che non sfrutta.21:10

23' Lazio che si sta affidando al talento nell'uno contro uno del suo esterno, Roma che soffre sulla sua sinistra.21:08

22' CHE AZIONE DI ISAKSEN! Doppio dribbling in area dell'esterno, altro miracolo di Svilar che chiude il primo palo!21:08

20' Gran chiusura di Romagnoli su Dovbyk, che con un tocco aveva superato in velocitá Gigot.21:05

18' Angolo di Paredes, deviazione di Mancini, Mandas ancora in angolo.21:04

17' Soulé mette in mezzo, una deviazione regala l'angolo alla Roma.21:03

16' Tiro cross di Angelino, palla che termina sopra la traversa.21:01

15' Ritmo che non si sta alzando, ovviamente la tensione é alta e nessuna delle due formazioni vuole lasciare metri.21:00

14' Scontro aereo tra Marusic e Saelemaekers. Ha la peggio l'Ex Bologna, che rimane a terra molto dolorante.21:00

12' Possesso palla ora per la Lazio, Isaksen prova a sfondare in area, Ndicka lo chiude in angolo.20:57

10' Si tarda a riniziare il gioco, maglia strappata per Pellegrini.20:55

9' Contrasto tra Dovbyk e Romagnoli, il laziale rimane a terra. In questo caso per Sozza si puó continuare.20:54

8' Brutta palla persa di Mancini, non ne approfitta Isaksen.20:54

7' MIRACOLO DI SVILAR! Punizione per la Lazio, colpo di testa di Romagnoli con il portiere che di riflesso manda in angolo.20:53

5' AMMONITO Leandro Daniel Paredes. Intervento di Paredes a palla lontana su Zaccagni. Lazio che chiede il rosso. 20:51

4' Roma che inizia con la difesa a quattro, Saelemaekers largo a sinistra e Soulé a destra. 4-4-1-1 con Pellegrini alle spalle di Dovbyk.20:49

3' Fuorigioco di Mancini, si riparte con il pallone per la Lazio.20:48

2' Saelemaekers steso al limite dell'area: subito una punizione pericolosa per la Roma.20:47

1' Possesso palla della Roma, Lazio che aspetta.20:47

1' INIZIA LAZIO - ROMA! Primo pallone per i giallorossi!20:46

Spettacolari coreografie delle due curve, si percepisce l'importanza della partita per le due tifoserie.20:42

Dirige il match l'arbitro Simone Sozza.20:22

Ranieri con Dovbyk unica punta, Soulé, e Pellegrini alle sue spalle. Saelemaekers quinto di destra, Mancini e Ndicka in difesa con Celik.20:22

Baroni schiera il Taty dal primo minuto, con Isaksen, Dele-Bashiru,e Zaccagni alle sue spalle. Guendouzi con Rovella, in difesa Pellegrini dal primo minuto.20:21

La formazione della ROMA: (3-4-2-1), Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino - Soulé, Lo. Pellegrini - Dovbyk.20:19

Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO (4-2-3-1), Mandas - Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni - Castellanos.20:18

Lazio e Roma si sono affrontate 161 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 42 volte, la Roma ha vinto 58 volte mentre i pareggi sono stati 61.20:16

Una delle sfide piú attese dell'anno, nella Capitale di gioca il Derby: la Lazio ospita la Roma in una gara sicuramente piú sentita delle altre.20:16

