Terzo pareggio consecutivo per il Verona, il secondo di fila per 0-0 in casa. Un punto comunque utile per i gialloblù in chiave salvezza, la squadra di Zanetti ha disputato un ottimo secondo tempo dove avrebbe probabilmente meritato i tre punti. Il Genoa, con la salvezza ormai in tasca, non ha offerto la miglior prova a livello offensivo, con Montipò quasi mai chiamato in causa.

Le Pagelle