Partita equilibrata e che si sblocca nel primo tempo grazie ad un colpo di testa di Gosens. La Lazio prova a portarsi in avanti nella ripresa, riuscendo a rendersi pericolosa, ma la difesa viola regge e porta a casa tre punti fondamentali per la propria classifica.
Vittoria che scaccia molti pensieri dalla testa della Fiorentina, che si porta a 35 lunghezze, a +8 dalla zona retrocessione. La Lazio rimane ferma a 44 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47
90'+7'
Fine partita: FIORENTINA - LAZIO 1-0.22:46
90'+6'
Improvvisa conclusione angolata di Ndour, palla di poco alla sinistra di Motta.22:45
90'+4'
Cartellino giallo per Pedro per un'entrata dura su Piccoli.22:43
90'+3'
Cross di Dodo in area, Fabbian prova a girarla di testa ma non trova lo specchio della porta.22:42
90'+1'
Cartellino giallo per Piccoli per proteste.22:41
90'
Ci saranno 7 minuti di recupero.22:40
88'
Preme la Lazio che sta cercando di chiudere la Fiorentina nella propria area.22:36
84'
Sostituzione nella Fiorentina, entra Solomon per Fazzini.22:33
81'
Ci prova subito Ratkov di testa, De Gea è attento.22:30
80'
Cartellino giallo per Dodo.22:32
80'
Nella Fiorentina dentro Balbo per Gosens.22:29
79'
Sostituzione nella Lazio entra Ratkov per Taylor.22:29
76'
NOSLIN! Isaksen crossa in area, Noslin cerca di angolarla di testa, palla di poco alla destra di De Gea.22:25
74'
Punizione per la Lazio dai 25 metri, ci prova Nuno Tavares ma non trova la porta.22:24
71'
Cambio anche nella Fiorentina, Pongracic prende il posto di Rugani.22:20
67'
Isaksen prende il posto di Cancellieri.22:39
67'
Nella Lazio entra Pedro per Dia.22:39
67'
NON C'È RIGORE PER LA LAZIO! Dopo il check, Fabbri non cambia la propria decisione. Non c'è rigore.22:39
64'
Fabbri viene richiamato al VAR per un possibile calcio di rigore per la Lazio.22:13
63'
Cartellino giallo per Noslin per simulazione.22:13
61'
Superata l'ora di gioco, ritmi leggermente calati, la squadra di casa ricomincia ad affacciarsi in avanti.22:12
57'
Noslin riceve palla al limite, cerca spazio e calcia con il destro. Palla alta sopra la traversa.22:06
56'
Prova a pressare e ad alzare il ritmo la Lazio, la Fiorentina è bene organizzata.22:05
51'
Calcio d'angolo Lazio, Noslin crossa in area, mischia in area, Mandragora spazza nuovamente in angolo.22:01
46'
Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - LAZIO.21:57
46'
Noslin prende il posto di Zaccagni.21:57
46'
Due cambi nella Lazio, entra Dele Bashiru per Basic.21:57
Buon avvio da parte degli ospiti che sfiorano subito il gol con Zaccagni, la Fiorentina esce alla distanza e trova la rete del vantaggio con un colpo di testa angolato di Gosens.21:35
45'+1'
Fine primo tempo: FIORENTINA - LAZIO 1-0.21:35
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.21:34
44'
Conclusione di Zaccagni da fuori area, blocca sicuro De Gea.21:33
41'
Fase di gioco con molti errori in fase di impostazione su entrambi i lati.21:29
36'
Giropalla Lazio, la difesa della Fiorentina non lascia spazi.21:24
31'
Cartellino giallo per Rugani, entrata da dietro su Dia.21:19
28'
GOL! FIORENTINA - Lazio 1-0! Rete di Gosens. Dodo per Harrison che dalla destra mette un pallone morbido in area, Gosens schiaccia di testa e trova l'angolino alla sinistra di Motta.
Dodo crossa in area dalla destra, Fabbian arriva da dietro e prova a colpire di testa ma commette fallo su Lazzari.21:13
20'
Venti minuti di gioco, dopo un buon avvio le due squadre sembrano fare un po' fatica ora a creare azioni.21:08
15'
Partita vivace, entrambe le squadre giocano a viso aperto.21:03
10'
Ripartenza Fiorentina, Fazzini serve Piccoli al limite dell'area, gran botta che non trova lo specchio della porta.20:59
10'
Cancellieri servito in profondità, entra in area, controlla ma con trova l'angolo e calcia addosso a De Gea.20:58
7'
Partita meglio la Lazio in questi primi minuti, la Fiorentina bada a difendersi.20:55
3'
DE GEA! Dia apre per Zaccagni, l'esterno controlla e prova a piazzarla, De Gea con un grande intervento manda in calcio d'angolo.20:52
1'
FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - LAZIO. Arbitra Fabbri.20:48
Molti indisponibili nella Fiorentina che schiera Piccoli come punta con ai lati Fazzini e Harrison. In mezzo al campo con Mandragora ci sono Fabbian e Ndour. Torna per la panchina Solomon, out Kean e Parisi. Nella Lazio sorpresa Zaccagni che parte dal primo minuto, in attacco gioca Dia, mentre a destra spazio a Cancellieri. In difesa giocano Romagnoli e Provstgaard. Promti a subentrare Pedro, Isaksen e Cataldi.20:00
Formazione LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Dele Bashiru, Przyborek, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov.20:52
Sostituzione: esce Mattia Zaccagni ed entra Tijjani Noslin (Lazio)
63'
Ammonito Tijjani Noslin (Lazio)
67'
Sostituzione: esce Matteo Cancellieri ed entra Gustav Isaksen (Lazio)
71'
Sostituzione: esce Daniele Rugani ed entra Marin Pongracic (Fiorentina)
79'
Sostituzione: esce Kenneth Taylor ed entra Petar Ratkov (Lazio)
80'
Sostituzione: esce Robin Gosens ed entra Luís Balbo (Fiorentina)
84'
Sostituzione: esce Jacopo Fazzini ed entra Manor Solomon (Fiorentina)
91'
Ammonito Roberto Piccoli (Fiorentina)
94'
Ammonito Pedro (Lazio)
PREPARTITA
Fiorentina - Lazio è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Lazio sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
329
Fuorigioco
35
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
50
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
01-11-2025
Serie A
Udinese-Atalanta 1-0
29-11-2025
Serie A
Genoa-Verona 2-1
07-12-2025
Serie A
Lazio-Bologna 1-1
28-12-2025
Serie A
Milan-Verona 3-0
03-01-2026
Serie A
Atalanta-Roma 1-0
14-01-2026
Serie A
Napoli-Parma 0-0
19-01-2026
Serie A
Lazio-Como 0-3
05-02-2026
Coppa Italia
Atalanta-Juventus 3-0
13-02-2026
Serie A
Pisa-Milan 1-2
28-02-2026
Serie A
Inter-Genoa 2-0
06-03-2026
Serie A
Napoli-Torino 2-1
21-03-2026
Serie A
Parma-Cremonese 0-2
13-04-2026
Serie A
Fiorentina-Lazio 1-0
Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 37 gol e ne ha subiti 44; la Lazio ha segnato 32 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Lazio - Fiorentina si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.
In casa la Fiorentina ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 1-0 mentre La Lazio ha incontrato il Parma pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 4 gol.
Fiorentina e Lazio si sono affrontate 153 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 50 volte, la Lazio ha vinto 59 volte mentre i pareggi sono stati 44.
Fiorentina-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A - 59 su 153 sfide totali, completano il quadro 44 pareggi e 50 successi viola - sia segnato più reti (213).
Nelle ultime quattro sfide in Serie A tra Fiorentina e Lazio, ben tre vittorie viola e il pareggio 2-2 nel match d'andata di questo campionato: i toscani potrebbero rimanere imbattuti per cinque match di fila contro i biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1980 e il 1989 (sei in quel caso).
La Fiorentina ha vinto - entrambe col punteggio di 2-1 - le ultime due sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A e non ottiene tre successi interni di fila contro i biancocelesti nella competizione dal periodo tra il dicembre 2006 e il febbraio 2009, quando in panchina c'era Cesare Prandelli.
Da inizio febbraio la Fiorentina ha cambiato marcia in Serie A: quattro vittorie in otto giornate (ne aveva collezionate appena tre nelle precedenti 23 partite di questo torneo) e una media punti di 1.88, contro quella di 0.74 registrata nella precedente parte di questo campionato.
La Lazio ha vinto l'ultima trasferta in Serie A a Bologna e in questo campionato non è ancora riuscita a ottenere due successi di fila fuori casa: l'ultima volta risale ad aprile-maggio 2025 (tre consecutivi contro Atalanta, Genoa ed Empoli).
Decisamente migliorata anche la fase difensiva della Fiorentina, con tre clean sheet collezionati nelle ultime sei giornate di campionato: i viola avevano chiuso con la porta inviolata appena uno dei precedenti 20 match nella competizione.
La media punti della Lazio di Maurizio Sarri in questo campionato è di appena 1.42 punti a match, il secondo peggior risultato del tecnico toscano in termini di media punti in un singolo torneo di Serie A dopo il 2014/15 alla guida dell'Empoli (1.11 in quel caso, in quella che era la sua prima stagione alla guida di un club di massima serie).
Con la rete di Noslin al Parma nell'ultimo turno e includendo anche il 2-2 di Pedro nel match d'andata contro la Fiorentina, la Lazio ha segnato ben 12 dei suoi 32 gol in questo campionato nel quarto d'ora finale di match, un record in percentuale (38%) dal 76' in avanti in questa Serie A.
La Lazio è la squadra contro cui Robin Gosens - a segno nel 2-2 dell'Olimpico all'andata - ha preso parte a più reti in Serie A: sette, grazie a quattro gol e tre assist; l'esterno tedesco ha partecipato attivamente ad appena tre gol in 20 match di questo campionato (due reti e un assist), mentre nella scorsa stagione in viola aveva chiuso con cinque gol e cinque assist in 32 gare giocate.
Da quando veste biancoceleste, Kenneth Taylor è il giocatore della Lazio che ha preso parte attiva a più gol in Serie A: quattro, frutto di tre reti e un assist - l'olandese nelle ultime due presenze nella competizione ha segnato una doppietta in trasferta a Bologna e fornito un assist per Noslin nell'ultimo match contro il Parma.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: