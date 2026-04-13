Molti indisponibili nella Fiorentina che schiera Piccoli come punta con ai lati Fazzini e Harrison. In mezzo al campo con Mandragora ci sono Fabbian e Ndour. Torna per la panchina Solomon, out Kean e Parisi. Nella Lazio sorpresa Zaccagni che parte dal primo minuto, in attacco gioca Dia, mentre a destra spazio a Cancellieri. In difesa giocano Romagnoli e Provstgaard. Promti a subentrare Pedro, Isaksen e Cataldi.20:00

PREPARTITA

Fiorentina - Lazio è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Lazio sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 329 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 50 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0 14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0 19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3 05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0 13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2 28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0 06-03-2026 Serie A Napoli-Torino 2-1 21-03-2026 Serie A Parma-Cremonese 0-2 13-04-2026 Serie A Fiorentina-Lazio 1-0

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 35 punti (frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 37 gol e ne ha subiti 44; la Lazio ha segnato 32 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Lazio - Fiorentina si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.

In casa la Fiorentina ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 1-0 mentre La Lazio ha incontrato il Parma pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 4 gol.

Fiorentina e Lazio si sono affrontate 153 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 50 volte, la Lazio ha vinto 59 volte mentre i pareggi sono stati 44.

Fiorentina-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A - 59 su 153 sfide totali, completano il quadro 44 pareggi e 50 successi viola - sia segnato più reti (213).

Nelle ultime quattro sfide in Serie A tra Fiorentina e Lazio, ben tre vittorie viola e il pareggio 2-2 nel match d'andata di questo campionato: i toscani potrebbero rimanere imbattuti per cinque match di fila contro i biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1980 e il 1989 (sei in quel caso).

La Fiorentina ha vinto - entrambe col punteggio di 2-1 - le ultime due sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A e non ottiene tre successi interni di fila contro i biancocelesti nella competizione dal periodo tra il dicembre 2006 e il febbraio 2009, quando in panchina c'era Cesare Prandelli.

Da inizio febbraio la Fiorentina ha cambiato marcia in Serie A: quattro vittorie in otto giornate (ne aveva collezionate appena tre nelle precedenti 23 partite di questo torneo) e una media punti di 1.88, contro quella di 0.74 registrata nella precedente parte di questo campionato.

La Lazio ha vinto l'ultima trasferta in Serie A a Bologna e in questo campionato non è ancora riuscita a ottenere due successi di fila fuori casa: l'ultima volta risale ad aprile-maggio 2025 (tre consecutivi contro Atalanta, Genoa ed Empoli).

Decisamente migliorata anche la fase difensiva della Fiorentina, con tre clean sheet collezionati nelle ultime sei giornate di campionato: i viola avevano chiuso con la porta inviolata appena uno dei precedenti 20 match nella competizione.

La media punti della Lazio di Maurizio Sarri in questo campionato è di appena 1.42 punti a match, il secondo peggior risultato del tecnico toscano in termini di media punti in un singolo torneo di Serie A dopo il 2014/15 alla guida dell'Empoli (1.11 in quel caso, in quella che era la sua prima stagione alla guida di un club di massima serie).

Con la rete di Noslin al Parma nell'ultimo turno e includendo anche il 2-2 di Pedro nel match d'andata contro la Fiorentina, la Lazio ha segnato ben 12 dei suoi 32 gol in questo campionato nel quarto d'ora finale di match, un record in percentuale (38%) dal 76' in avanti in questa Serie A.

La Lazio è la squadra contro cui Robin Gosens - a segno nel 2-2 dell'Olimpico all'andata - ha preso parte a più reti in Serie A: sette, grazie a quattro gol e tre assist; l'esterno tedesco ha partecipato attivamente ad appena tre gol in 20 match di questo campionato (due reti e un assist), mentre nella scorsa stagione in viola aveva chiuso con cinque gol e cinque assist in 32 gare giocate.

Da quando veste biancoceleste, Kenneth Taylor è il giocatore della Lazio che ha preso parte attiva a più gol in Serie A: quattro, frutto di tre reti e un assist - l'olandese nelle ultime due presenze nella competizione ha segnato una doppietta in trasferta a Bologna e fornito un assist per Noslin nell'ultimo match contro il Parma.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: