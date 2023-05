Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:01

Che partita all'Arechi! Nel primo tempo l'Atalanta va vicina alla rete più volte con Zapata, protagonista di almeno tre palle gol. Nella ripresa è invece la Salernitana a rendersi maggiormente pericolosa, nel finale entra Candreva ed è proprio lui a pescare il jolly che vale i tre punti. Se lo Spezia non dovesse battere il Milan alle 18 per i campani sarebbe salvezza aritmetica17:00

90'+7' FINISCE QUI! Colpo della Salernitana che si porta ad un passo dalla salvezza aritmetica, Atalanta sempre più lontana dalla zona Champions!16:58

90'+6' Fallo in attacco dell'Atalanta, punizione per la Salernitana che inizia a intravedere il traguardo16:56

90'+3' GOL! SALERNITANA-Atalanta 1-0! Gol di Candreva! Spettacolare azione dei granata, Candreva serve al volo Piatek il quale, sempre di prima, la restituisce al numero 87 che insacca con una precisa conclusione all'angolino basso!



90'+1' Hojlund al limite dell'area si gira e conclude, tiro smorzato e azione che in seguito sfuma16:51

90' Cinque minuti di recupero16:49

89' Esce Vilhena nella Salernitana, dentro Bohinen16:49

87' Corner di Candreva, stacco di Daniliuc che però colpisce debolmente, tutto facile per Sportiello16:46

85' MURIEL! Si riaffaccia in avanti l'Atalanta, dribbling secco del colombiano e conclusione improvvisa ma fuori dallo specchio16:45

85' Kastanos ci prova da lontano ma impatta male, palla fuori16:44

84' È entrato eccome in partita Candreva, da una sua iniziativa nasce una combinazione che porta al tiro proprio il numero 87, si rifugia in angolo la Dea16:43

81' Conclusione di Piatek dal limite sporcata in corner, spinge il pubblico dell'Arechi16:41

80' Torna in campo Candreva, Sousa lo manda in campo al posto di Botheim16:39

79' Tante interruzioni adesso, resiste per il momento lo 0-0 all'Arechi16:38

76' Hojlund brucia in progressione Coulibaly che in scivolata lo stende, ammonito il centrocampista della Salernitana16:35

73' Combinazione cercata tra Vilhena e Coulibaly, manca il controllo difficile il centrocampista maliano16:33

70' Altro cambio obbligato e slot finiti per Gasperini: non ce la fa Djimsiti, entra Demiral16:30

68' Resta a terra Djimsiti, il centrale dell'Atalanta ha subìto un pestone su un piede già dolorante16:29

66' Cambia anche Sousa, Kastanos rileva Mazzocchi16:25

66' Finisce la partita di Zapata, al suo posto dentro Muriel16:25

62' Koopmeiners avanza e attende la sovrapposizione di Zapata il quale, servito dall'olandese, manda alto16:21

61' Okoli ci prova al volo sul suggerimento di testa di De Roon, palla alle stelle16:20

60' Molti errori in questa fase, De Roon perde palla ed è costretto al fallo tattico su Coulibaly, giallo anche per lui16:19

59' Arriva il primo ammonito anche tra le fila della Salernitana: Lovato trattiene Koopmeiners e finsice sul taccuino di Piccinini16:18

57' ANCORA OCCASIONE SALERNITANA! Botheim viaggia sulla destra e crossa in mezzo, Sportiello in tuffo respinge centralmente e Piatek di testa non centra lo specchio!16:17

56' SI DIVORA IL VANTAGGIO DIA! Zapata scivola perdendo un pallone sanguinoso, Daniliuc verticalizza subito per Dia che davanti a Sportiello calcia incredibilmente alto! Che occasione per la Salernitana!16:16

54' Ci prova dalla distanza Vilhena, conclusione con il piede debole controllata senza problemi da Sportiello16:14

53' Strappo centrale di Coulibaly, palla per Piatek il cui cross però supera la linea di fondo16:13

50' Non piove più all'Arechi, ma il campo è molto pesante e rende difficile la circolazione della palla16:10

49' Scalvini affossa Botheim e si guadagna il primo giallo del match16:08

48' Entra Okoli al posto di Soppy16:07

47' Guaio muscolare per Soppy, che si è accasciato dopo uno scatto. Non sembra farcela l'ex Udinese16:07

46' SI RIPARTE! Iniziato il secondo tempo!16:05

46' C'è un cambio nell'Atalanta: resta negli spogliatoi Pasalic, al suo posto entra Hojlund16:04

Negli ultimi istanti di primo tempo, dopo che si è ridotta l'intensità della pioggia, si è visto un timido sole sbucare nel cielo di Salerno. Vediamo come il meteo influenzerà i secondi 45 minuti15:50

Termina senza reti la prima frazione di gioco. La Salernitana è ordinata in campo ma è l'Atalanta ad avere le occasioni più nitide, soprattutto con Zapata che per ben tre volte va vicino a sbloccare il punteggio. Partita condizionata anche dalle avverse condizioni atmosferiche, con un violento nubifragio che si è abbattuto sull'Arechi a partire dal 35'15:49

45'+1' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre a riposo sullo 0-015:46

45' Un minuto di recupero15:45

45' Sul cross dalla bandierina ci prova con il tacco Botheim, sfera allontanata15:46

44' Cross teso di Mazzocchi, De Roon libera in corner15:44

43' Ochoa deve uscire in anticipo su Zapata prendendosi qualche rischio, poi spazza la difesa della Salernitana15:43

42' ALTRA OCCASIONE PER ZAPATA! Cross di De Roon dalla sinistra, stacco aereo del colombiano che schiaccia la palla mandando a lato!15:42

40' Va direttamente in porta Mazzocchi, tiro telefonato e presa facile per Sportiello15:40

39' Ottimo lavoro di Piatek spalle alla porta, Scalvini lo stende e la Salernitana usufruirà di un interessante calcio di punizione15:39

38' Un vero e proprio nubifragio in corso adesso all'Arechi15:38

36' Staff medico dell'Atalanta in campo per soccorrere Toloi, il quale ha subìto un colpo al volto15:36

34' Condizioni metereologiche in peggioramento all'Arechi: aumenta in modo deciso l'intensità della pioggia, ma a dare fastidio ai ventidue in campo è principalmente il forte vento15:34

32' Punizione di Koopmeiners non toccata da nessuno, Ochoa lascia sfilare sul fondo15:32

31' Percussione offensiva di Scalvini che alla fine commette fallo15:31

29' Strappo di Ederson che serve Pasalic sul vertice dell'area, il tiro del croato viene sporcato e deviato in corner15:29

27' EDERSON! Si mette in proprio e opta per la soluzione dalla distanza, Ochoa vola e respinge15:27

23' Prova a reagire la Salernitana, fischiato però un fuorigioco di rientro da parte di Piatek15:23

19' ANCORA ZAPATA! Cross stavolta dalla parte opposta di Soppy, Zapata si inserisce tra Pirola e Daniliuc e in tuffo di testa manda alto!15:20

18' Zapata! Primo squillo del colombiano, cross di Zappacosta dalla sinistra e stacco del 91 nerazzurro intercettato da Ochoa15:18

16' Guadagna un po' di campo l'Atalanta, la squadra di Gasperini prova ad aumentare i ritmi di gioco15:16

13' Rischia l'autorete Pirola! Cross forte e teso di Soppy, deviazione di Pirola che devia sopra la traversa causando più di un brivido a Ochoa15:14

11' Si allarga sulla destra Koopmeiners e prova il cross, tentativo impreciso15:11

10' Ha approcciato bene la gara la Salernitana, molto ordinata la squadra di Sousa in questo avvio di match15:10

7' Pasalic! Spizzata sul primo palo su calcio d'angolo, blocca con sicurezza Ochoa15:08

6' Buon recupero palla di Ederson che poi prova la combinazione con Zapata. Il tocco del colombiano è fuori misura e la sfera sfila in fallo laterale15:07

3' Iniziativa offensiva dell'Atalanta fermata dall'assistente di Piccinini, il quale ravvisa una posizione di fuorigioco15:04

Subito pressione aggressiva della Salernitana, recupera palla e riparte da dietro la squadra di Sousa15:01

FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone toccato dalla Dea15:00

Squadre in campo all'Arechi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!14:57

Le scelte di Gasperini: recuperato Hojlund che però parte inzialmente in panchina, confermato Zapata al centro dell'attacco. Senza Maehle squalificato, c'è Soppy sulla fascia destra con Zappacosta a sinistra. Rinnovata la fiducia a Sportiello tra i pali14:38

Le scelte di Sousa: tridente pesante per i campani con Piatek, Dia e Botheim in campo contemporaneamente. Parte ancora fuori Candreva, ci sono Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. Daniliuc al posto dello squalificato Bronn in difesa14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: risponde con lo stesso modulo l'Atalanta, ecco lo schieramento dei nerazzurri: Sportiello - Toloi, Djimsiti, Scalvini - Soppy, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta - Pasalic, Ederson - Zapata. PANCHINA: Musso, Rossi Fr., Demiral, Bernasconi, Okoli, Palestra, Hojlund, Muriel, De Nipoti14:34

FORMAZIONI UFFICIALI: la Salernitana scende in campo con un 3-4-2-1: Ochoa - Lovato, Daniliuc, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly L., Vilhena, Bradaric - Dia, Botheim - Piatek. PANCHINA: Sepe, Fiorillo, Gyomber, Troost-Ekong, Sambia, Bohinen, Nicolussi, Kastanos, Candreva, Maggiore, Bonazzoli14:34

Addirittura dieci le reti realizzate nella gara d'andata disputata al Gewiss Stadium, con l'Atalanta che si impose con un perentorio 8-2 sulla Salernitana, allora ancora allenata da Davide Nicola.13:28

Dirigerà l'incontro Marco Piccinini della sezione di Forlì, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Palermo e dal quarto ufficiale Camplone. Nasca e Sozza saranno invece gli addetti al Var13:28

Nonostante la sconfitta al Castellani contro l'Empoli, la Salernitana si trova ancora a distanza di sicurezza per quanto riguarda la questione retrocessione. I campani hanno infatti un vantaggio di 8 punti sullo Spezia, staccato domenica scorsa dal Verona.13:27

Gara cruciale per l'Atalanta di Gasperini che, dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, arriva a Salerno con l'obbligo dei tre punti per restare agganciata al treno Champions. Il quarto posto dista cinque punti, i nerazzurri occupano attualmente la sesta posizione a pari merito con la Roma.13:27

Benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Atalanta, gara valida per la 35' giornata del campionato di Serie A 2022/2023!13:26