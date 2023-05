Per la diretta di Spezia-Milan è davvero tutto, buon proseguimento di serata. 20:01

In classifica, tre punti pesanti per lo Spezia che agguanta il Verona a 30, in attesa degli scaligeri. Milan fermo a 61, zona Champions che si allontana. Nel prossimo turno, Milan-Sampdoria e Lecce-Spezia. 20:01

Lo Spezia torna alla vittoria dopo due mesi grazie ai gol di Wisniewski e Esposito nel secondo tempo. Il Milan cade ancora dopo l'euroderby, vicino alla rete con Tonali che ha colpito il palo. 19:58

90'+7' E' FINITA! SPEZIA-MILAN 2-0! Reti di Wisniewski e Esposito. 19:56

90'+6' Corner conquistato da Nzola. 19:54

90'+5' Traversone di Tonali in mischia, respinge la difesa ligure di testa. 19:53

90'+3' SECONDO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Kovalenko, esce Gyasi. 19:51

90'+1' Lo stesso Giroud va alla trasformazione della punizione ma centra la barriera. 19:50

90' Sei minuti di recupero. 19:49

90' Spinta ai danni di Giroud a circa 22 metri dalla porta di Dragowski. 19:49

89' Slalom di Adli in area dello Spezia, cross respinto in corner. 19:48

88' Girata aerea di Giroud, deviazione in calcio d'angolo. 19:47

86' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il centrocampista numero 25. 19:44

85' GOL! SPEZIA-Milan 2-0! Rete di Esposito. Raddoppio dei padroni di casa: punizione perfetta di Esposito che Maignan può solo sfiorare.



Guarda la scheda del giocatore Salvatore Esposito19:44

85' QUINTO CAMBIO NEL MILAN: entra Calabria, esce Tomori. 19:42

83' Scatto di Nzola, fallo di Kalulu in posizione favorevole per lo Spezia. 19:42

82' Tomori anticipa Nzola, sfera raccolta da Maignan. 19:41

80' Gioco fermo, colpo al capo subito da Nikolaou a opera di Giroud. Tutto ok per il difensore di casa. 19:39

79' Rinvio di Dragowski direttamente in fallo laterale. 19:37

77' Cross di Ballo-Touré che però arriva quando la sfera oltrepassa la linea di fondo campo. 19:36

76' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il difensore polacco. 19:36

75' GOL! SPEZIA-Milan 1-0! Rete di Wisniewski. Padroni di casa in vantaggio: sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Amian sul palo e tap in vincente di Wisniewski.



Guarda la scheda del giocatore Przemyslaw Wisniewski19:35

74' Calcio d'angolo per lo Spezia. 19:32

73' Maignan anticipa Gyasi, imbeccato da Nzola, in fallo laterale. 19:32

71' QUARTO CAMBIO NEL MILAN: entra Giroud, esce Rebic. 19:30

71' TERZO CAMBIO NEL MILAN: entra Adli, esce Diaz. 19:29

70' Spinge Kalulu che poi va al cross per Rebic, anticipato in corner. 19:29

69' EKDAL! Inserimento sulla linea di fondo, tiro-cross su cui il portiere francese mette il guantone e concede il tiro dalla bandierina. 19:27

68' OCCASIONE PER LO SPEZIA! De Ketelaere perde palla, Gyasi mette Nzola davanti alla porta, tiro respinto da Maignan. 19:27

67' Punizione per Diaz a causa del fallo di Zurkowski. 19:26

65' Destro di Origi murato dalla retroguardia bianconera. 19:24

64' SECONDO CAMBIO NEL MILAN: entra Ballo-Touré, esce Hernandez. 19:22

64' PRIMO CAMBIO NEL MILAN: entra De Ketelaere, esce Saelemaekers. 19:22

64' PRIMO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Zurkowski, esce Bourabia. 19:22

62' Espulso Lorieri, il preparatore dei portieri dello Spezia, reo di aver ritardato la ripresa del gioco. 19:21

61' Saelemaekers pescato solo in area ma perde il momento della conclusione e fa fallo sulla chiusura di Esposito. 19:20

59' Ripartenza rossonera, Hernandez galoppa e crossa, Ampadu mette in corner. Sugli sviluppi, colpo di testa di Pobega alto. 19:17

58' Kalulu chiude Reca in fallo laterale. 19:16

56' PALO ESTERNO DEL MILAN! Tonali imbecca Diaz che tira e colpisce l'esterno del montante. 19:15

56' BOURABIA! Assist di Gyasi e destro dal limite dell'area che esce alto di poco. 19:14

54' Entrata fallosa di Ekdal ai danni di Kalulu. 19:14

53' Traversone profondo di Tonali che esce a lato del secondo palo. 19:11

52' AMMONITO DIAZ: proteste eccessive nei confronti di Doveri. 19:11

51' Gyasi in posizione di fuorigioco. 19:09

49' Sinistro di Reca smorzato da Tonali che facilita la presa di Maignan. 19:07

48' Traversone insidioso che costringe la difesa rossonera a fare gli straordinari. 19:06

47' Iniziativa di Nzola con cross in area, Hernandez che allontana di testa. 19:06

46' Nessun cambio del corso dell'intervallo. 19:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SPEZIA-MILAN! Si riparte dal risultato di 0-0. 19:03

Squadre negli spogliatoi: Semplici e Pioli studiano le mosse in vista della ripresa. 18:48

Nessuna rete all'intervallo al ''Picco'' tra Spezia e Milan. Match equilibrato, Tonali il più pericoloso con il palo colpito al 7'. 18:48

45' FINE PRIMO TEMPO! SPEZIA-MILAN 0-0! 18:46

44' Non ci sarà recupero. 18:46

43' Contatto Tonali-Ampadu, braccio largo del centrocampista azzurro: punizione in favore dei padroni di casa. 18:44

42' Possesso palla dello Spezia, poi Saelemaekers interrompe la trama. 18:43

40' Pestone di Esposito ai danni di Tonali, fischio di Doveri. 18:40

38' AMMONITO AMIAN: trattenuta ai danni di Origi. Era diffidato, salta il Lecce. 18:38

36' POBEGA! Tiro da fuori area, la palla rimbalza e Dragowski respinge evitando guai peggiori. 18:38

35' Taglio di Nzola sul filtrante di Ekdal, Tomori anticipa in spaccata. 18:35

33' Conquista campo la formazione di Semplici, arretra quella di Pioli. 18:34

31' Colpo di testa di Kjaer in anticipo su Nzola. 18:32

30' Botta mancina di Reca, opposizione di Kalulu in corner. 18:31

29' Doppia conclusione dello Spezia, prima con Reca, poi con Nzola: prima respinge Tomori, poi Tonali. 18:30

27' Cross di Reca e colpo di testa di Amian che svetta bene ma impatta male e manda il pallone in curva. 18:28

25' Gli ospiti insistono, Bourabia deve ripiegare su Hernandez e concedere il tiro dalla bandierina. 18:26

24' OCCASIONE MILAN! Azione condotta da Tonali, tacco per il destro di Rebic murato; poi arriva Hernandez che di sinistro impegna Dragowski in corner. 18:27

23' Metà della prima frazione di gioco: punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 18:23

22' Sponda aerea di Rebic per Origi, anticipato in calcio d'angolo. 18:23

20' Azione in attacco del Milan, conclusione al volo di Saelemaekers a lato. 18:21

18' Origi scodella per Rebic, il pallone schizza sul terreno di gioco e termina fuori. 18:19

17' NZOLA! Assist di Reca, l'attaccante calcia di prima intenzione ma manda la sfera sul fondo. 18:17

16' Schema da corner, pallone a centro area per il tiro di Nzola che scivola al momento della conclusione: deviazione di Pobega in calcio d'angolo. 18:18

15' Primo tiro dalla bandierina anche per lo Spezia. 18:16

15' Fermato Hernandez in posizione di fuorigioco. 18:15

13' Calcio d'angolo conquistato da Rebic. 18:14

12' Batte Esposito verso l'area, respinta aerea in fallo laterale. 18:12

11' Entrata fallosa di Kalulu ai danni di Reca all'altezza della linea laterale della trequarti bianconera. 18:11

9' Forcing rossonero, ancora Tonali al tiro: questa volta il destro si infrange sul muro difensivo dei padroni di casa. 18:10

7' PALO DEL MILAN! Tonali avanza palla al piede, arriva al limite dell'area di rigore e colpisce il montante alla destra di Dragowski! 18:08

6' Sale la pressione dei padroni di casa, Kjaer spazza in fallo laterale. 18:06

4' Fischio del direttore di gara, Gyasi tocca il pallone con il braccio. 18:04

3' Verticalizzazione di Kjaer per Rebic, sfera un po' troppo profonda per il croato. 18:03

1' Spunto di Origi palla al piede, Wisniewski chiude in fallo laterale. 18:02

1' INIZIA SPEZIA-MILAN! Primo pallone giocato da Rebic. 18:01

Squadre in campo agli ordini di Doveri: padroni di casa in maglia bianca e calzoncini neri, ospiti in casacca rossonera. 17:56

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:40

Semplici è senza lo squalificato Agudelo ma ritrova Zurkowski per la panchina; Gyasi-Nzola coppia d'attacco, Amian e Reca a tutta fascia. Pioli perde anche Krunic e Messias dopo Leao e Bennacer: turnover contenuto, con Origi e Rebic titolari. 17:22

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan - Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez - Tonali, Pobega - Saelemaekers, Diaz, Origi - Rebic. A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Giroud. 17:57

FORMAZIONE SPEZIA (3-5-2): Dragowski - Wisniewski, Ampadu, Nikolaou - Amian, Esposito, Ekdal, Bourabia, Reca - Gyasi, Nzola. A disposizione: Marchetti, Zoet, Caldara, Ferrer, Cipot, Kovalenko, Zurkowski, Krollis, Shomurodov, Verde. 17:57

Dirige l'incontro il signor Daniele Doveri della sezione Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Bresmes. Quarto Ufficiale Pairetto. Al VAR Marini, AVAR Mariani. 16:58

Nell'ultimo turno, liguri ko a Cremona, lombardi vittoriosi sulla Lazio ma poi sconfitti nell'andata dell'euroderby. 16:56

Il match del ''Picco'' mette di fronte due compagini che lottano per obbiettivi diversi: i padroni di casa per la salvezza, distante tre punti, gli ospiti per la qualificazione alla Champions League, lontana due lunghezze. All'andata vittoria rossonera 2 a 1 con l'acuto di Giroud nel finale. 16:54

Benvenuti alla diretta di Spezia-Milan, gara valida per il 35° turno di Serie A. 16:52