90'+5' Finisce qui! Fiorentina-Monza 2-1.22:41

90'+4' Cross dalla trequarti sinistra di Zerbin con Djuric che prova la sponda verso il centro dell'area. Milenkovic fa passare e Terracciano la fa sua.22:41

90'+1' Cross dalla destra di Pedro Pereira con Pessina che stacca tra Martinez Quarta e Mandragora, non riuscendo però ad indirizzare verso la porta difesa da Terracciano. Rinvio dal fondo per i Viola.22:38

90' Segnalati 4 minuti di recupero.22:38

89' Lascia pochi spazi la Fiorentina, con il Monza che è costretto a provare delle soluzioni dirette con dei lanci da dietro.22:36

85' Ora è il Monza a velocizzare i ritmi, con la squadra di Palladino che vuole segnare la rete del pareggio.22:32

82' 5a sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, entra Valentín Carboni.22:29

81' Grande giocata di Colpani! Il numero 28 del Monza riceve in area, salta con un palleggio Milenkovic ma poi calcia male con il mancino, mettendo fuori.22:29

80' Sostituzione Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Cristiano Biraghi03:26

80' 5a sostituzione Fiorentina: esce Fabiano Parisi, entra Cristiano Biraghi.03:26

80' 4a sostituzione Fiorentina: esce Michael Kayode, entra Davide Faraoni.22:29

78' GOL! FIORENTINA-Monza 2-1! Rete di Arthur! Il centrocampista brasiliano riceve in mezzo al campo, porta palla senza pressione fino al limite dell'area e calcia con il destro, trovando la rete verso l'angolino basso di sinistra.22:27

78' Prova a gestire il pallone il Monza, con la Fiorentina che continua a pressare a tutto campo.22:25

74' 2a sostituzione Fiorentina: esce Gaetano Castrovilli, entra Lucas Beltrán.22:21

73' 4a sostituzione Monza: esce Pablo Marí, entra Danilo D'Ambrosio.22:20

72' Pablo Marì resta a terra e chiede alla panchina la sostituzione. Di Gregorio mette la palla in fallo laterale per consentire allo staff di medicare il difensore spagnolo.22:19

70' Occasione per Mandragora! Sponda di testa in area di Barak con Mandragora che a pochi passi dalla porta la tocca appena con la punta: blocca al petto Di Gregorio.22:17

69' Il centrocampista del Monza viene punito per un intervento in mezzo al campo ai danni di Martinez Quarta.22:19

69' 1o ammonito Monza: cartellino giallo per Warren Bondo.22:18

68' Kayode prova delle finte sulla destra, ma colpisce involontariamente il pallone mettendolo in fallo laterale.22:15

64' 3a sostituzione Monza: esce Dany Mota Carvalho, entra Jean Akpa Akpro.22:12

64' 2a sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli, entra Pedro Pereira.22:11

63' Di Gregorio dice no a Mandragora! Colpani si perde Mandragora in area, il quale viene servito e calcia al volo con il sinistro: Di Gregorio si abbassa e respinge in angolo.22:10

61' 1a sostituzione Fiorentina: esce M'Bala Nzola, entra Christian Kouamé.22:08

60' Cross profondo dalla destra di Kayode con Caldirola che legge male la traiettoria facendo passare il pallone. Colpisce dunque di testa Castrovilli, che consegna però a Di Gregorio.22:07

59' Sviluppo dell'azione sulla trequarti della Fiorentina, che da sinistra prima passa al centro, poi prova ad andare a destra con un passaggio di Martinez Quarta per Kayode. Il passaggio è fuori misura e termina sul fondo.22:06

56' Con l'ingresso di Caldirola ad inizio ripresa, la squadra di Palladino è passata ad un 3-4-2-1, con Birindelli e Zerbin sulle fasce e con Colpani e Dany Mota alle spalle di Djuric.22:03

53' Continua a provarci Nico Gonzalez, questa volta dopo dal limite dell'area di prima intenzione. Il mancino a giro, però, termina lontano dal palo di sinistra.22:00

52' Nico Gonzalez si accentra da destra e calcia con il mancino. Palla lenta che Di Gregorio può bloccare a terra.21:59

51' Castrovilli punta Birindelli e lo salta sul fondo di sinistra: il cross del centrocampista Viola, però, termina tra le braccia di Di Gregorio.21:58

49' Dany Mota conquista la bandierina sulla sinistra, crossa contro Kayode e guadagna un calcio d'angolo.21:56

47' Corner battuto da Mandragora che viene messo fuori dalla difesa del Monza; Castrovilli arriva sul pallone ma sbaglia lo stop, concedendo rimessa laterale al Monza.21:54

46' Parisi lancia in profondità Castrovilli, che crossa trovando una deviazione. Corner per la Fiorentina.21:53

46' Via alla ripresa. Possesso per il Monza.21:52

46' 1a sostituzione Monza: esce Giorgos Kyriakopoulos, entra Luca Caldirola.21:52

Partita movimentata fin qui, con il Monza che parte meglio, ma che poi perde un po' di intensità dopo il gol di Djuric. Scatenato Nico Gonzalez, che oltre al gol sta creando numerosi grattacapi alla retroguardia di Palladino.21:39

Il Monza trova il gol del vantaggio dopo 9 minuti: palla profonda sulla destra per Dany Mota, con il portoghese che rientra e crossa verso il centro: Djuric stacca su Martinez Quarta e di testa mette in rete verso sinistra. Al 32esimo la Fiorentina trova la rete del pareggio, con Barak che crossa a rientrare dalla destra e con Nico Gonzalez che di testa spiazza Di Gregorio.21:37

45'+3' Finisce il primo tempo. Fiorentina-Monza 1-1.21:35

45'+2' Martinez Quarta di testa! Sviluppo sulla trequarti di destra, con Barak che crossa perfettamente al centro dove Martinez Quarta colpisce di testa, mettendo di poco sopra la traversa.21:35

45' Segnalati 2 minuti di recupero.21:32

45' Colpani prova subito a puntare Parisi, che è stato ammonito, ma il terzino Viola ha la meglio e riconquista il pallone, poi guadagna anche un rinvio dal fondo.21:32

41' Il terzino della Fiorentina resta a terra in area e viene ammonito per simulazione.21:29

41' 1o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Fabiano Parisi.21:29

40' Di Gregorio risponde a Nzola! L'attaccante della Fiorentina entra in area di rigore dalla destra, poi prova uno scavetto con il destro: Di Gregorio allarga il braccio e respinge centralmente. Spazza poi la difesa.21:28

38' A terra Djuric in mezzo al campo dopo un contatto con Milenkovic. Costretto a fermare il gioco l'arbitro, che riconsegnerà poi alla Fiorentina.21:26

36' Nico Gonzalez in solitaria! Contropiede della Fiorentina con l'attaccante argentino che parte palla al piede direttamente dalla propria area, arriva dalla parte opposta e calcia con il destro: Di Gregorio respinge in calcio d'angolo.21:24

32' GOL! FIORENTINA-Monza 1-1! Rete di Nico Gonzalez! Barak riceve sulla destra vicino all'area di rigore, rientra sul sinistro e crossa verso il secondo palo: in traiettoria non arriva Nzola, ma alle sue spalle sbuca Nico Gonzalez che di testa realizza verso destra.



31' Cross morbido di Kayode dalla destra, con la palla che viene leggermente spizzata verso il secondo palo: lì si fa trovare pronto Castrovilli che stoppa di petto e calcia verso la porta. Pablo Marì respinge la conclusione in calcio d'angolo.21:18

28' Nzola sbaglia lo stop! Lancio di Nico Gonzalez che apre la difesa del Monza, con Nzola che anticipa Di Gregorio al limite dell'area, provando a saltarlo in corsa: l'attaccante della Fiorentina stoppa male e la palla termina direttamente sul fondo.21:15

26' Qualche protesta di Martinez Quarta, che nel corso della precedente azione era rimasto a terra per un contatto con Izzo. L'arbitro invita il difensore argentino a rialzarsi.21:13

25' Arthur riceve sulla trequarti, non trova spazi per servire i compagni e calcia a giro: Di Gregorio aspetta centralmente e blocca.21:13

24' Grande giocata di Nico Gonzalez che con l'esterno sinistro manda Kayode al cross da dentro l'area: la difesa del Monza spazza in angolo.21:11

21' Kyriakopoulos si avventa su una palla all'interno dell'area, rientra sul destro e conclude: conclusione molto alta.21:08

20' Azione simile a quella del gol da parte del Monza, con i due interpreti che si scambiano: Djuric riceve in profondità sulla destra, poi crossa basso al centro per Dany Mota, il quale conclude contro Kayode.21:08

17' Mandragora stoppa bene al centro dell'area, ma prima che il centrocampista in maglia viola possa colpire o servire Nzola a rimorchio, interviene Bondo che gli strappa il possesso del pallone.21:04

14' Castrovilli si inserisce in area sul centro-sinistra con la palla tra i piedi: il numero 17 prova poi un servizio al centro dove non arriva Nzola. La palla termina poi fuori sulla corsia opposta.21:02

13' La punizione di Mandragora viene respinta fuori dall'area, con la Viola che poi riconsolida il possesso, tentando in un secondo momento un lancio verso l'area di rigore: esce Di Gregorio, che la fa sua.21:00

12' Castrovilli converge da sinistra e viene travolto a pochi metri dall'area di rigore. Calcio di punizione per la Fiorentina.20:59

11' Izzo scivola in mezzo all'area concedendo palla a Barak, il quale prova la conclusione, trovando però il corpo dell'ex Torino che si era prontamente rialzato.20:58

9' GOL! Fiorentina-MONZA 0-1! Rete di Djuric! Lancio profondo sulla destra con Dany Mota che arriva sul pallone, punta l'area di rigore poi crossa al centro: Djuric vince il duello aereo con Martinez Quarta e di testa la mette in rete verso sinistra.



6' Primo squillo di Nico Gonzalez: l'argentino si accentra sulla trequarti, poi prova una conclusione con il mancino; Di Gregorio si tuffa alla sua destra e blocca con sicurezza.20:55

5' Calcio d'angolo da destra battuto da Mandragora con Nzola che a centro area commette fallo su Izzo. Calcio di punizione per il Monza.20:53

4' Calcio di punizione battuto velocemente verso destra, con Baràk che poi guadagna un corner.20:51

4' Incursione palla al piede di Arthur, con il centrocampista che viene strattonato da Dany Mota. Calcio di punizione per la Fiorentina.20:51

2' Lancio di Martinez Quarta alla ricerca di Castrovilli sulla sinistra: la palla arriva dove c'è solo Birindelli, che fa scorrere sul fondo.20:50

Inizia il match. Primo possesso per la Fiorentina.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Zufferli, della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Passeri e Votta. Il quarto uomo Rutella. Al Var e Avar spazio alla coppia Maggioni-Marini.19:53

Palladino schiera una difesa a quattro composta da Birindelli, Izzo, Marì e Kyriakopoulos in difesa della porta di Di Gregorio. A centrocampo spazio a Bondo e Pessina, con Gagliardini inizialmente in panchina. Sulla trequarti Colpani verrà affiancato da Zerbin e Mota, con Djuric punta centrale.19:53

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con un 4-2-3-1: Di Gregorio – Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos – Bondo, Pessina – Zerbin, Colpani, Mota – Djuric.20:44

Italiano si affida a Terracciano tra i pali, con Kayode e Parisi ai lati di Milenkovic e Martinez Quarta. In mediana ci saranno Arthur e Mandragora, mentre in zona trequarti agiranno Gonzalez, Baràk e Castrovilli. Davanti l’unica punta sarà Nzola.19:53

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 4-2-3-1: Terracciano – Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi – Arthur, Mandragora – Gonzalez, Baràk, Castrovilli – Nzola.19:52

Il match di andata, del 7 dicembre scorso, ha visto la Fiorentina imporsi in trasferta per 1-0: in quell’occasione il gol partita venne siglato da Beltran.18:24

Il Monza mantiene ritmi simili a quelli dello scorso anno e, con tre giornate ancora da giocare, potrebbe addirittura siglare il proprio record di punti. In caso di triplice vittoria, la squadra di Palladino supererebbe i 52 punti messi a segno lo scorso anno, risultato che fu storico per una squadra al primo anno in Serie A.18:24

I Viola hanno vissuto un campionato altalenante, tra ottime prestazioni e alcune meno convincenti, realizzando fin qui 51 reti e subendone 39. La squadra di Italiano, però, può dirsi estremamente soddisfatta del percorso europeo: pochi giorni fa, infatti, la Fiorentina ha ottenuto il pass per la finale di Conference League (per il secondo anno di fila).18:23

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Monza di Raffaele Palladino, con le due squadre che si trovano rispettivamente in nona e in dodicesima posizione.18:22

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Monza, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A.18:22