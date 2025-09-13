Prima vittoria in campionato per il Cagliari, che batte il Parma e sale a quota 4 punti in classifica. I sardi non partono benissimo, e in avvio di gara subiscono i tentativi di Pellegrino e Cutrone. Dopo la mezz'ora, però, a sbloccare il match è proprio Yerry Mina di testa, al 33', che accende la gara dei padroni di casa. Nel secondo tempo gli emiliani continuano a provarci e prendono anche una traversa con Oristanio, ma il Cagliari è cinico e raddoppia con Felici, che al 77' – appena entrato – segna e ipoteca i tre punti.

Ricordiamo a tutti gli spettatori che, alle 18, è previsto il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Alle 20:45 sarà, invece, la volta di Fiorentina-Napoli.15:00

CHANCE PARMA! Il Cagliari è troppo lezioso e in fase di possesso Yerri Mina, sulla linea di difesa, sbaglia regalando di fatto una doppia super occasione per gli avversari che vanno prima al tiro in porta con Pellegrino su cui Caprile è perfetto; poi ritentano in ribattuta con Cutrone, ma l'estremo difensore di casa dice ancora "no" e salva il risultato!15:38

Il Cagliari è avanti 1-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Il gol lo ha messo a segno Yerry Mina che ha spedito il pallone in porta di testa ribattendo la respinta di Suzuki su Belotti. La marcatura di Yerry Mina arriva al 33', dopo che all'8' e al 29' il Parma ha avuto ben tre chance con Pellegrino e Cutrone, che però hanno dovuto fare i conti con le ottime parate di Caprile.15:53

GOL! Cagliari 2-0 Parma! Rete di Felici che, appena entrato, segna la sua prima marcatura con il Cagliari! I sardi costruiscono una ripartenza perfetta con la qualità di Palestra che si mangia mezzo campo e serve Borrelli bravo ad andare in verticale su Adopo, che fa tunnel a Suzuki e prende il palo. È lesto Felici, appena entrato, con il suo tap-in vincente! Guarda la scheda del giocatore Mattia Felici 16:43

PREPARTITA

Cagliari - Parma è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Parma sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente il Cagliari si trova 6° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Parma si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Parma nelle prime 2 giornate ha affrontato la Juventus, l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-0 mentre Il Parma ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Mattia Felici con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Patrick Cutrone con 1 gol.

Cagliari e Parma si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 16 volte, il Parma ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Cagliari-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Serie A contro il Parma (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata contro il Brescia, cinque tra il 1992 e il 2004.

Il Parma ha segnato 12 gol nelle ultime otto gare contro il Cagliari nel massimo campionato, con una media di 1.5 centri a incontro - tuttavia, i gialloblù hanno vinto solo una di queste sfide, a fronte di due pareggi e cinque sconfitte.

Il Cagliari è rimasto imbattuto in ben 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (8V, 5N) – l’unico successo gialloblù nel parziale è arrivato l’8 maggio 2013, 1-0 con un gol di Aleandro Rosi.

Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali (4N, 4P) – ultimo successo che risale al 20 ottobre 2019, contro il Genoa (5-1).

Il Cagliari non ha vinto nelle prime due gare giocate in questo campionato (1N, 1P) e più in generale non ha trovato il successo nelle prime tre partite stagionali in nessuna delle precedenti quattro partecipazioni in Serie A: l’ultima vittoria dei rossoblù in incontri di questo tipo risale al 15 settembre 2019, proprio contro il Parma (3-1).

Il Parma ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte di Serie A (5N, 8P): 3-2 lo scorso 25 maggio nell’ultima gara dello scorso campionato, contro l’Atalanta.

Il Cagliari ha incassato entrambe le sue due reti in questo campionato nell'ultima mezzora di gioco, lo stesso lasso di tempo in cui il Parma ha trovato il suo unico gol nel torneo, firmato da Cutrone contro l'Atalanta.

Il Parma ha una differenza tra tiri effettuati e tiri subiti di -21 in questo campionato, la peggiore tra le 20 squadre di Serie A – dall’altra parte il Cagliari è in perfetto equilibrio, con 24 conclusioni a favore e 24 contro.

Andrea Belotti è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro il Parma (un centro e due assist); il neo attaccante del Cagliari è già andato a segno con cinque maglie differenti nel massimo campionato italiano e dal suo esordio nel 2014/15 solo Simone Verdi (sette) e Gianluca Caprari (sei) hanno fatto meglio.

Patrick Cutrone, a segno nel suo esordio in campionato con il Parma, può trovare la rete in due presenze di fila di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (contro Lecce e Lazio in quel caso). In generale, l’attaccante gialloblù ha realizzato tre centri contro il Cagliari nella competizione e solo contro l’Hellas Verona ne conta di più (quattro).

