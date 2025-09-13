Prima vittoria in campionato per il Cagliari, che batte il Parma e sale a quota 4 punti in classifica. I sardi non partono benissimo, e in avvio di gara subiscono i tentativi di Pellegrino e Cutrone. Dopo la mezz'ora, però, a sbloccare il match è proprio Yerry Mina di testa, al 33', che accende la gara dei padroni di casa. Nel secondo tempo gli emiliani continuano a provarci e prendono anche una traversa con Oristanio, ma il Cagliari è cinico e raddoppia con Felici, che al 77' – appena entrato – segna e ipoteca i tre punti.
Nella quarta giornata di campionato il Cagliari giocherà a Lecce, mentre il Parma affronterà la Cremonese.
90'+8'
Finisce qui: Cagliari 2-0 Parma!16:59
90'+7'
Oristanio (Parma) prova a inventare in avanti, ma la difesa di casa è solida.16:59
90'+5'
Il Parma prova a rendersi pericoloso con Djuric, ma Caprile è sicuro tra i pali e ben protetto dalla linea di difesa.16:57
90'+4'
Il Cagliari gestisce bene il finale.16:56
90'+1'
Sette minuti di recupero.16:51
88'
Ultimo cambio anche per il Cagliari: esce Folorunsho per Zé Pedro.16:49
86'
Il Cagliari gestisce il possesso.16:47
85'
Doppia sostituzione Parma: escono Cutrone per Djuric e Sorensen per Keita.16:46
83'
Il Parma continua a crederci: Almqvist serve in area Cutrone che trova il gol; il direttore di gara, però, fischia un fallo in attacco.16:45
80'
Sostituzione Parma: esce Bernabé per Estevez.16:41
77'
GOL! Cagliari 2-0 Parma! Rete di Felici che, appena entrato, segna la sua prima marcatura con il Cagliari! I sardi costruiscono una ripartenza perfetta con la qualità di Palestra che si mangia mezzo campo e serve Borrelli bravo ad andare in verticale su Adopo, che fa tunnel a Suzuki e prende il palo. È lesto Felici, appena entrato, con il suo tap-in vincente!
Due cambi per il Cagliari: fuori Esposito e Belotti, dentro Felici e Borrelli.16:35
72'
Cooling break.16:32
71'
TRAVERSA PARMA! Almqvist entra in area e brucia tutti, arrivato sul fondo tocca dietro per Oristanio che con il destro secco becca il legno!16:33
70'
Girata di Cutrone (Parma), para Caprile.16:31
67'
Bernabé (Parma) viene servito al limite dell'area e prova a piazzarla con il mancino, il tiro è interessante ma termina fuori dallo specchio della porta.16:28
65'
Il Cagliari conquista un calcio di punizione nella propria metà campo e avvia la manovra offensiva. Cè poi la spinta a destra di Palestra che va al cross basso ma il Parma allontana il pericolo.16:27
62'
Sostituzione Parma: fuori Lovik per Almqvist.16:23
62'
Cartellino giallo anche per Deiola (Cagliari): il fallo è sempre ai danni di Bernabé, attivissimo.16:23
61'
Mezz'ora al termine, Cagliari sempre avanti 1-0.16:22
58'
Cartellino giallo per Esposito (Cagliari) che blocca la ripartenza pericolosa del Parma con Bernabé.16:20
57'
OCCASIONE ANCHE PER IL PARMA! Cross di Oristanio per Crutone che stacca e sfiora il pari!16:19
56'
CI RIPROVA IL CAGLIARI! Belotti carica il destro potente, Suzuki fa sua la sfera complice la deviazione di Ndiaye!16:18
55'
Doppio cambio per i sardi: fuori Gaetano e Zappa per Deiola e Palestra.16:15
53'
RISPONDE SUBITO IL CAGLIARI! Gran palla di Esposito per Gaetano che entra in area e tenta il diagonale con il pallone che termina al lato!16:15
51'
CHANCE PARMA! Cross dentro di Valeri, ci arriva bene di testa Ndiaye che schiaccia ma Suzuki para.16:14
50'
Zappa ferma Valeri con un fallo. Calcio di punizione dalla trequarti per il Parma.16:11
50'
Giropalla del Parma.16:10
46'
Sostituzione Parma: esce Ordonez per Oristanio.16:06
46'
Si ricomincia!16:06
Due i cartellini estratti fino ad ora, entrambi gialli: per Zappa (Cagliari) e Ordonez (Parma).15:55
Il Cagliari è avanti 1-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Il gol lo ha messo a segno Yerry Mina che ha spedito il pallone in porta di testa ribattendo la respinta di Suzuki su Belotti. La marcatura di Yerry Mina arriva al 33', dopo che all'8' e al 29' il Parma ha avuto ben tre chance con Pellegrino e Cutrone, che però hanno dovuto fare i conti con le ottime parate di Caprile.15:53
45'+4'
Finisce il primo tempo: Cagliari 1-0 Parma.15:50
45'+2'
Il Parma conquista un corner, ma i padroni di casa si difendono bene e ripartono.15:48
45'+1'
Quattro minuti di recupero.15:47
45'
Il Parma riconquista palla e tenta l'offensiva.15:46
44'
Il Cagliari mantiene il possesso.15:45
40'
Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo. Buono il momento del Cagliari che prova a gestire il finale della prima frazione di gioco e conservare il vantaggio.15:41
38'
Giropalla dei padroni di casa.15:39
35'
Cinico, dunque, il Cagliari bravo a concretizzare la sua prima vera occasione del match.15:36
33'
GOL! Cagliari 1-0 Parma! La sblocca Yerry Mina che concretizza di testa ribadendo in porta la respinta di Suzuki – che effettivamente pasticcia un po' – sulla conclusione aerea di Belotti su cross morbido da sinistra di Obert!
Prima ammonizione anche per il Parma: tocca a Ordonez.22:48
29'
ANCORA PARMA! Cutrone arriva nuovamente di fronte a Caprile che, proprio come prima, annienta la conclusione in diagonale dell'attaccante emiliano!15:43
28'
Si torna a giocare, il possesso è del Parma.15:30
26'
Cooling break.15:27
23'
Cartellino giallo per Zappa (Cagliari) che commette fallo ai danni di Bernabé in fase di ripartenza.15:25
22'
Spinge il Parma che si affida alla regia di Bernabé.15:25
20'
Venti minuti sul cronometro: si resta sullo 0-0.15:20
16'
C'è anche il tentativo da fuori area di Folorunsho (Cagliari), la conclusione è imprecisa.15:19
15'
Torna in fase offensiva il Cagliari che guadagna un calcio d'angolo. Il cross di Gaetano trova Esposito che tenta il tiro di prima intenzione, muro della difesa emiliana.15:16
12'
Calcio di punizione a favore del Parma con Bernabè che tenta la conclusione dalla trequarti: la palla termina direttamente sulla barriera.15:18
8'
CHANCE PARMA! Il Cagliari è troppo lezioso e in fase di possesso Yerri Mina, sulla linea di difesa, sbaglia regalando di fatto una doppia super occasione per gli avversari che vanno prima al tiro in porta con Pellegrino su cui Caprile è perfetto; poi ritentano in ribattuta con Cutrone, ma l'estremo difensore di casa dice ancora "no" e salva il risultato!15:38
7'
Possesso Cagliari: giropalla dei padroni di casa.15:08
4'
Il primo corner della partita lo batte il Parma con Valeri, allontana il Cagliari.15:04
2'
Subito il Cagliari con Belotti che prova a farsi spazio in area avversaria. Controlla bene la difesa del Parma.15:04
1'
Si comincia! Il primo pallone lo gestiscono gli ospiti con Bernabé!15:01
Ricordiamo a tutti gli spettatori che, alle 18, è previsto il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Alle 20:45 sarà, invece, la volta di Fiorentina-Napoli.15:00
Sguardo ai precedenti prima dell'avvio del match: nelle ultime sette gare di Serie A contro il Parma, i sardi non hanno mai perso. Cinque le vittorie, due i pareggi.14:46
PREPARTITA
Cagliari - Parma è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Parma sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Attualmente il Cagliari si trova 6° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Parma si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Parma nelle prime 2 giornate ha affrontato la Juventus, l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-0 mentre Il Parma ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Mattia Felici con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Patrick Cutrone con 1 gol.
Cagliari e Parma si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 16 volte, il Parma ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Cagliari-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Serie A contro il Parma (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata contro il Brescia, cinque tra il 1992 e il 2004.
Il Parma ha segnato 12 gol nelle ultime otto gare contro il Cagliari nel massimo campionato, con una media di 1.5 centri a incontro - tuttavia, i gialloblù hanno vinto solo una di queste sfide, a fronte di due pareggi e cinque sconfitte.
Il Cagliari è rimasto imbattuto in ben 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (8V, 5N) – l’unico successo gialloblù nel parziale è arrivato l’8 maggio 2013, 1-0 con un gol di Aleandro Rosi.
Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali (4N, 4P) – ultimo successo che risale al 20 ottobre 2019, contro il Genoa (5-1).
Il Cagliari non ha vinto nelle prime due gare giocate in questo campionato (1N, 1P) e più in generale non ha trovato il successo nelle prime tre partite stagionali in nessuna delle precedenti quattro partecipazioni in Serie A: l’ultima vittoria dei rossoblù in incontri di questo tipo risale al 15 settembre 2019, proprio contro il Parma (3-1).
Il Parma ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte di Serie A (5N, 8P): 3-2 lo scorso 25 maggio nell’ultima gara dello scorso campionato, contro l’Atalanta.
Il Cagliari ha incassato entrambe le sue due reti in questo campionato nell'ultima mezzora di gioco, lo stesso lasso di tempo in cui il Parma ha trovato il suo unico gol nel torneo, firmato da Cutrone contro l'Atalanta.
Il Parma ha una differenza tra tiri effettuati e tiri subiti di -21 in questo campionato, la peggiore tra le 20 squadre di Serie A – dall’altra parte il Cagliari è in perfetto equilibrio, con 24 conclusioni a favore e 24 contro.
Andrea Belotti è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro il Parma (un centro e due assist); il neo attaccante del Cagliari è già andato a segno con cinque maglie differenti nel massimo campionato italiano e dal suo esordio nel 2014/15 solo Simone Verdi (sette) e Gianluca Caprari (sei) hanno fatto meglio.
Patrick Cutrone, a segno nel suo esordio in campionato con il Parma, può trovare la rete in due presenze di fila di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (contro Lecce e Lazio in quel caso). In generale, l’attaccante gialloblù ha realizzato tre centri contro il Cagliari nella competizione e solo contro l’Hellas Verona ne conta di più (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: