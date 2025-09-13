DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Napoli? La gara tra Fiorentina e Napoli si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Napoli? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Napoli sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Fiorentina - Napoli? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Napoli? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 1 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Napoli? La gara tra Fiorentina e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-3 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Napoli? Il marcatore della Fiorentina è stato Luca Ranieri al 79' mentre i marcatori del Napoli sono stati Kevin De Bruyne al 6', Rasmus Højlund al 14' e Sam Beukema al 51'

Fiorentina - Napoli è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Napoli sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente la Fiorentina si trova 13° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Napoli si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; il Napoli ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Napoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Napoli nelle prime 2 giornate ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 1-3 mentre Il Napoli ha incontrato il Cagliari vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 2 gol.

Fiorentina e Napoli si sono affrontate 150 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 55 volte, il Napoli ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Fiorentina-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte – successi arrivati il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1).

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4V, 3N) e in generale nelle più recenti 16 gare esterne contro la Viola in campionato ha perso solo una volta (8V, 7N): 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone.

Il Napoli ha ottenuto 54 successi in Serie A contro la Fiorentina, contro nessuna avversaria ne conta di più (54 anche contro la Lazio); dall’altra parte, la Viola ha battuto in 55 occasioni i partenopei in Serie A e solo contro il Bologna (58) vanta più vittorie nella competizione.

La Fiorentina ha aperto il campionato con due pareggi consecutivi e ora potrebbe eguagliare un suo primato storico: solo due volte, nel 1936/37 (tra cui una sfida proprio contro il Napoli) e nel 2024/25, la Viola ha pareggiato tutte e tre le prime partite di una stagione di Serie A.

Il Napoli ha vinto ben sei delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali – l’unica eccezione in questa serie è un 0-3 contro l’Atalanta datato 30 marzo 2024.

La Fiorentina ha vinto ben sette delle ultime nove gare casalinghe in Serie A, trovando nel parziale appena un pareggio (0-0 contro il Parma ad aprile) e una sconfitta (0-2 contro il Como a febbraio).

Nessuna squadra ha concesso meno tocchi in area di rigore rispetto al Napoli nel corso delle prime due giornate di questa Serie A: 18, come la Roma – infatti, quella partenopea è la formazione che ha subito meno tiri dall’interno della propria area, appena sei.

La Fiorentina è, insieme al Lecce, una delle uniche due squadre che non hanno effettuato neanche un tiro in seguito a un recupero offensivo nelle prime due giornate di questa Serie A – dall’altra parte, il Napoli è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che non hanno subito alcuna conclusione finora da queste situazioni di gioco.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A, solo contro Milan (sei) e Genoa (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato. Già autore di un assist in questo torneo, questa può essere la sua 11ª stagione di Serie A consecutiva in cui trova almeno un gol e almeno un passaggio vincente - gli unici due giocatori insieme a lui ad esserci riusciti in tutte le 10 precedenti sono Piotr Zielinski e Paulo Dybala.

Il Napoli è la squadra contro cui Moise Kean ha giocato più minuti in Serie A senza riuscire a segnare (302); tuttavia, l’attaccante della Fiorentina è quello che ha realizzato più gol in casa dall’inizio della scorsa stagione nel massimo campionato italiano (13).

