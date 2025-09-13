La Juventus batte l'Inter al termine di una partita davvero spettacolare. Un 4-3 scoppiettante sigillato da Adzic nel finale di gara con una vera e propria perla. Nel mezzo tanti e continui colpi di scena: i due fratelli Thuram protagonisti, la doppietta di Calhanoglu e uno splendido Kenan Yildiz. La Juventus vince e vola a punteggio pieno, l'Inter sembrerebbe già in crisi.
Nel prossimo turno la Juventus affronterà il Verona, mentre l'Inter dovrà vedersela con il Sassuolo.
90'+5'
Fine partita: JUVENTUS-INTER 4-3 (14' Kelly, 30', 65' Calhanoglu, 38' Yildiz, 76' M. Thuram, 83' K. Thuram, 91' Adzic).19:54
90'+1'
GOL! JUVENTUS-Inter 4-3! Rete di Vasilije ADZIC! Vero e proprio gioiello del talento bianconero che raccoglie palla al limite dell'area e lascia partire una conclusione spaventosa che batte un Sommer non proprio perfetto.
Sostituzione Inter: esce Carlos Augusto, entra Federico Dimarco.19:23
61'
Inter molto aggressiva, la Juventus lotta e, per ora, regge.19:20
58'
Insiste l'Inter, questa volta con Barella. Si salva ancora una volta la Juventus, in questa occasione con l'intervento di Gatti.19:17
55'
Tiro di controbalzo di Calhanoglu con il destro, palla abbondantemente alta sopra la traversa.19:13
53'
Ottimo avvio ripresa di Thuram, senza dubbio il più vivo in casa Inter. Juventus in affanno.19:12
50'
Grande giocata di Thuram a centrocampo, Mkhitaryan si inserisce e Carlos Augusto crossa di prima intenzione con il mancino, la palla attraversa tutta l'area e termina sul fondo.19:09
46'
Inizia il secondo tempo di JUVENTUS-INTER!19:04
In casa Juventus naturalmente occhio ad Openda e David dalla panchina, per l'Inter scalpitano invece Dimarco e Bonny.18:49
Una prima frazione super divertente quella offerta tra Juventus e Inter. All'intervallo il risultato è di 2-1 per la Juventus, molto concreta e cinica, spinta soprattutto da un Kenan Yildiz in grandissima forma. Ad aprire le danze è Kelly per i bianconeri, mentre nel mezzo arriva anche il pareggio dell'Inter con Calhanoglu. I nerazzurri attaccano tanto, ma in maniera frenetica e a tratti sterile. La Juve risulta ben organizzata e dopo 45 minuti si ritrova in vantaggio.18:48
45'+1'
Finisce il primo tempo di JUVENTUS-INTER!18:47
45'
E' stato concesso un minuto di recupero!18:46
43'
Ancora Yildiz devastante: il turco serve alla perfezione Koopmeiners che cicca però completamente la conclusione con il mancino.18:43
41'
Reazione immediata dell'Inter con Mkhitaryan che ci prova dalla distanza con il destro, la palla termina di poco fuori a lato.18:42
38'
GOL! JUVENTUS-Inter 2-1! Rete di Kenan YILDIZ! Splendida giocata del numero 10 della Juventus che si libera alla grande e con il destro conclude all'angolino dove Sommer non può arrivare.
Ancora Calhanoglu dalla distanza, questa volta però Di Gregorio blocca in presa bassa.18:35
33'
Cartellino giallo per Teun Koopmeiners.18:35
30'
GOL! Juventus-INTER 1-1! Rete di Hakan CALHANOGLU! Ottima manovra dell'Inter che arriva al limite dell'are di rigore della Juventus con velocità e qualità. Preciso lo spunto di Carlos Augusto per Calhanoglu che di prima intenzione conclude con il mancino e batte Di Gregorio.
Tiro di prima intenzione di Locatelli con il destro, doppia deviazione dei difensori dell'Inter che manda la palla di poco fuori a lato.18:30
27'
Colpo di testa di Acerbi che svetta indisturbato, Thuram non riesce però a sfruttare la sponda del compagno. 18:28
25'
Giro palla prolungato dell'Inter che non riesce però ad affondare il colpo. Molto ben organizzata la Juventus.18:26
22'
Si rivede l'Inter in avanti con Thuram che prova la conclusione di mancino, palla deviata in calcio d'angolo. Si salva la Juventus.18:23
20'
Yildiz senza dubbio il più vivace, a tratti praticamente imprendibile. L'Inter prova a reggere.18:21
17'
Prova subito a reagire l'Inter, ma in maniera frenetica e confusa, libera la Juventus.18:18
14'
GOL! JUVENTUS-Inter 1-0! Rete di Lloyd KELLY! Pennellata precisa di Locatelli che innesca Bremer, bravo a trovare il compagno in area con un destro al volo splendido. Kelly, di prima intenzione, con il mancino, piazza all'angolino una conclusione imparabile.
Splendido spunto di Yildiz che prova a servire Kalulu, decisivo l'intervento di Carlos Augusto in scivolata.18:14
9'
Ci prova Thuram in girata, blocca facilmente Di Gregorio.18:09
7'
Partita molto fisica e con ritmi elevati fin da subito. Inter decisamente più pimpante in questi primi minuti.18:09
4'
Sfiora il gol Barella con uno splendido tiro al volo che si spegne di pochissimo fuori a lato.18:04
1'
Inizia il primo tempo di JUVENTUS-INTER!18:01
Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità, dopo che nessuna delle precedenti tre si era chiusa in equilibrio (un successo nerazzurro e due juventini).17:13
Lautaro Martinez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus, solo contro il Genoa (571) l’attaccante dell’Inter ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A.17:12
Le scelte di Chivu: Dimarco parte dalla panchina, al suo posto gioca Carlos Augusto. A centrocampo c'è Mkhitaryan e non Sucic, subito debutto da titolare in difesa per Akanji.17:12
Le scelte di Tudor: gioca Vlahovic in attacco, dalla panchina sia David che Openda. Titolare Koopmeiners, confermato Kalulu a tutta fascia. A sinistra gioca McKennie al posto dello squalificato Cambiaso.17:11
Panchina Inter: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito.17:10
Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.17:09
Formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.17:08
Nelle prime due partite di campionato la Juventus ha racimolato 6 punti battendo Parma e Genoa, mentre l'Inter solo tre dopo la vittoria al debutto con il Torino e la sconfitta casalinga con l'Udinese alla seconda giornata.17:07
Benvenuti alla diretta di Juventus-Inter, match valevole per la 3a giornata di Serie A.17:05
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41507 spettatori17:05
PREPARTITA
Juventus - Inter è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Inter sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente la Juventus si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Inter si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Juventus ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; l'Inter ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Juventus ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Juventus nelle prime 2 partite ha affrontato il Parma, il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Inter nelle prime 2 giornate ha affrontato il Torino, l'Udinese ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-1 mentre L'Inter ha incontrato l'Udinese perdendo 1-2.
Juventus e Inter si sono affrontate 184 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 88 volte, l'Inter ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 47.
Juventus-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro la Juventus (2N, 3P): 1-0 il 4 febbraio 2024, con un’autorete di Federico Gatti; in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88).
Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità (completa un successo dei bianconeri), dopo che nessuna delle precedenti tre si era chiusa in equilibrio (un successo nerazzurro e due bianconeri).
La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (8V, 3N), l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Çalhanoglu su rigore).
Inter e Juventus si affronteranno nel corso delle prime tre giornate di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il 17 settembre 1939 (successo per 4-0 a favore dei nerazzurri) e il 14 settembre 2013 (pareggio 1-1); in aggiunta, due dei loro ultimi quattro incroci all’Allianz Stadium si sono verificati proprio dopo una sosta per le Nazionali (un successo per i lombardi e un pareggio).
Dopo il 2-0 sul Parma e l’1-0 contro il Genoa, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali per due tornei di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.
Dopo il ko contro l’Udinese nella scorsa giornata di campionato, l’Inter può registrare due sconfitte nelle prime tre gare stagionali per la prima volta dal 2011/12.
Nessuna squadra ha tentato più tiri dall’interno dell’area di rigore rispetto all’Inter nelle prime due giornate di questo campionato (27, come il Milan), mentre la Juventus è la formazione che ne ha registrati di più dalla distanza (16), oltre ad essere quella con più conclusioni totali nel complesso insieme ai rossoneri (38 per entrambe).
Dopo i gol contro Parma e Genoa, Dusan Vlahovic può andare a segno per la prima volta in ciascuna delle prime tre giornate di una stagione di Serie A; inoltre, l’attaccante della Juventus ha trovato due reti negli ultimi tre incroci contro l’Inter in campionato, dopo che aveva realizzato solo un centro nei sette precedenti.
Nella gara d’andata dello scorso campionato, Kenan Yildiz (19 anni e 176 giorni) è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A; nessun giocatore bianconero con meno di 21 anni ha realizzato più centri contro i nerazzurri in campionato (due anche per Pietro Anastasi).
Lautaro Martínez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus, solo contro il Genoa (571) l’attaccante dell’Inter ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A.
