La Juventus batte l'Inter al termine di una partita davvero spettacolare. Un 4-3 scoppiettante sigillato da Adzic nel finale di gara con una vera e propria perla. Nel mezzo tanti e continui colpi di scena: i due fratelli Thuram protagonisti, la doppietta di Calhanoglu e uno splendido Kenan Yildiz. La Juventus vince e vola a punteggio pieno, l'Inter sembrerebbe già in crisi.

Nelle prime due partite di campionato la Juventus ha racimolato 6 punti battendo Parma e Genoa, mentre l'Inter solo tre dopo la vittoria al debutto con il Torino e la sconfitta casalinga con l'Udinese alla seconda giornata.17:07

Una prima frazione super divertente quella offerta tra Juventus e Inter. All'intervallo il risultato è di 2-1 per la Juventus, molto concreta e cinica, spinta soprattutto da un Kenan Yildiz in grandissima forma. Ad aprire le danze è Kelly per i bianconeri, mentre nel mezzo arriva anche il pareggio dell'Inter con Calhanoglu. I nerazzurri attaccano tanto, ma in maniera frenetica e a tratti sterile. La Juve risulta ben organizzata e dopo 45 minuti si ritrova in vantaggio.18:48

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Inter? La gara tra Juventus e Inter si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Juventus - Inter? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Juventus - Inter? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Inter? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Inter? La gara tra Juventus e Inter si è conclusa con il risultato di 4-3 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Inter? I marcatori della Juventus sono stati Lloyd Kelly al 14', Kenan Yildiz al 38', Khéphren Thuram al 82' e Vasilije Adzic al 91' mentre i marcatori dell'Inter sono stati Hakan Çalhanoglu al 30', 65' e Marcus Thuram al 76'

PREPARTITA

Juventus - Inter è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Inter sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente la Juventus si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Inter si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; l'Inter ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Juventus ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e l'Inter ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter nelle prime 2 giornate ha affrontato il Torino, l'Udinese ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 4-3 mentre L'Inter ha incontrato l'Udinese perdendo 1-2.

Juventus e Inter si sono affrontate 184 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 88 volte, l'Inter ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Juventus-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro la Juventus (2N, 3P): 1-0 il 4 febbraio 2024, con un’autorete di Federico Gatti; in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88).

Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità (completa un successo dei bianconeri), dopo che nessuna delle precedenti tre si era chiusa in equilibrio (un successo nerazzurro e due bianconeri).

La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (8V, 3N), l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Çalhanoglu su rigore).

Inter e Juventus si affronteranno nel corso delle prime tre giornate di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il 17 settembre 1939 (successo per 4-0 a favore dei nerazzurri) e il 14 settembre 2013 (pareggio 1-1); in aggiunta, due dei loro ultimi quattro incroci all’Allianz Stadium si sono verificati proprio dopo una sosta per le Nazionali (un successo per i lombardi e un pareggio).

Dopo il 2-0 sul Parma e l’1-0 contro il Genoa, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali per due tornei di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Dopo il ko contro l’Udinese nella scorsa giornata di campionato, l’Inter può registrare due sconfitte nelle prime tre gare stagionali per la prima volta dal 2011/12.

Nessuna squadra ha tentato più tiri dall’interno dell’area di rigore rispetto all’Inter nelle prime due giornate di questo campionato (27, come il Milan), mentre la Juventus è la formazione che ne ha registrati di più dalla distanza (16), oltre ad essere quella con più conclusioni totali nel complesso insieme ai rossoneri (38 per entrambe).

Dopo i gol contro Parma e Genoa, Dusan Vlahovic può andare a segno per la prima volta in ciascuna delle prime tre giornate di una stagione di Serie A; inoltre, l’attaccante della Juventus ha trovato due reti negli ultimi tre incroci contro l’Inter in campionato, dopo che aveva realizzato solo un centro nei sette precedenti.

Nella gara d’andata dello scorso campionato, Kenan Yildiz (19 anni e 176 giorni) è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A; nessun giocatore bianconero con meno di 21 anni ha realizzato più centri contro i nerazzurri in campionato (due anche per Pietro Anastasi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: