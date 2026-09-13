Il Lecce torna a vincere, e a segnare, dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Cagliari. In gol due volte Coulibaly e Tiago Gabriel. Rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato il Monza di Juric: non bastano i gol di Mangas e, a ridosso del recupero, di Zeballos.

Gran primo tempo in quel di Lecce. Sblocca in apertura Coulibaly e raddoppia Tiago Gabriel. Ad accorciare le distanze è il migliore del Monza, Mangas, ma dopo un minuto Coulibaly rimette le cose in chiaro. Ai punti il Monza tira di più e meglio, ma il Lecce si dimostra più solido. 15:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Monza? La gara tra Lecce e Monza si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lecce - Monza? L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Monza sarà Francesco Cosso Dove si gioca Lecce - Monza? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Monza? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Monza? La gara tra Lecce e Monza si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Monza? I marcatori del Lecce sono stati Lassana Coulibaly al 3', Tiago Gabriel al 10' e 21' mentre i marcatori del Monza sono stati Ricardo Mangas al 20' e Exequiel Zeballos al 89'

PREPARTITA

Lecce - Monza è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Monza sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 30 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1 29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0

Attualmente il Lecce si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; il Monza ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Roma e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Il Monza ha incontrato il Parma pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 2 gol.

Lecce e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Lecce-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è imbattuto contro il Monza in Serie A, con un bilancio di due vittorie e quattro pareggi; tra le squadre contro cui i salentini non hanno mai perso nel massimo campionato, solo contro il Venezia hanno disputato più partite (sette).

In tutte e tre le sfide di Serie A giocate in casa del Lecce contro il Monza, entrambe le squadre sono sempre andate a segno, con un bilancio di una vittoria per i salentini e due pareggi.

Il Lecce ha perso le ultime due partite di Serie A senza segnare; sotto la guida di Eusebio Di Francesco la squadra salentina ha già registrato una striscia di tre sconfitte consecutive senza trovare il gol nel massimo campionato: tra marzo e aprile scorsi.

Il Lecce ha perso la sua prima gara casalinga in questo campionato e rischia di perdere le prime due partite interne in due partecipazioni consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo quanto accaduto tra il 1993/94 e il 1997/98 e tra il 2011/12 e il 2019/20.

Ivan Juric non vince da 10 partite in Serie A (6N, 4P), considerando le sue esperienze tra Atalanta e Monza; l'allenatore non registra una striscia negativa più lunga dal periodo tra aprile e agosto 2021, quando rimase senza successi per 11 gare consecutive alla guida di Hellas Verona e Torino.

Dalla stagione 2024/25, il Monza ha perso il 67% delle proprie trasferte in Serie A (14 su 21), la percentuale più alta tra tutte le squadre del massimo campionato nel periodo.

In vista della sfida di Serie A, Lecce e Monza figurano tra le cinque squadre con il minor numero di sequenze di almeno 10 passaggi in questa stagione, avendo registrato rispettivamente 17 e 20 sequenze di questo tipo; le altre sono Udinese (17), Fiorentina (14) e Frosinone (7).

Il Monza ha già subito tre gol sugli sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel campionato (nessun'altra ne ha concessi più di uno); si tratta del massimo a pari merito nei cinque maggiori campionati europei di questa stagione, insieme all'Auxerre.

Dall'inizio della scorsa stagione di Serie A, Tiago Gabriel del Lecce ha effettuato 254 respinte difensive, un dato superato solo da Victor Nelsson (261); nel campionato in corso, invece, è Kialonda Gaspar a occupare la seconda posizione in questa graduatoria con 21 respinte, dietro solo ad Amir Rrahmani (27).

Andrea Colpani ha realizzato tre gol in Serie A contro il Lecce e solo contro l'Udinese (quattro) ha segnato più reti nel massimo campionato. Con 13 reti con i brianzoli in Serie A, è il secondo miglior marcatore nella storia del Monza nel torneo, alle spalle di Dany Mota (14).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: