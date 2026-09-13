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Lecce-Monza: 3-2 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

13 Settembre 2026 ore 15:00
Lecce
3
Monza
2
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 3' 1-0 Lassana Coulibaly
  2. 10' 2-0 Tiago Gabriel
  3. 20' 2-1 Ricardo Mangas
  4. 21' 3-1 Lassana Coulibaly
  5. 89' 3-2 Exequiel Zeballos
0'
45'
90'
90'
94'

Il Lecce torna a vincere, e a segnare, dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Cagliari. In gol due volte Coulibaly e Tiago Gabriel. Rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato il Monza di Juric: non bastano i gol di Mangas e, a ridosso del recupero, di Zeballos.

Prossima giornata: Monza-Sassuolo e Milan-Lecce.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 17:02

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: LECCE-MONZA 3-2. Al Monza non riesce la rimonta. 17:00

  3. 90'+2'

    Destro di Zeballos ribattuto, poi Thiam attaccante aggiunto viene chiuso in angolo. 16:57

  4. 90'+2'

    Calcio d'angolo per il Monza. 16:56

  5. 90'+1'

    Quattro minuti di recupero, il Monza va alla ricerca del pareggio. 16:55

  7. 90'+1'

    Primo gol italiano per Zeballos.16:55

  8. 90'

    CARTELLINO GIALLO PER IL LECCE. Ammonito Veiga per proteste.16:54

  9. 89'

    GOL! Lecce-MONZA 3-2. Rete di Zeballos. Punizione di Zeballos, un Falcone in questo caso rivedibile non trattiene. 16:54

    Exequiel Zeballos
  10. 87'

    Conclusione di Cutrone, ma Falcone si fa trovare pronto. 16:51

  11. 86'

    Ci si avvia verso la conclusione del match. 16:50

  13. 85'

    SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Maleh, dentro Kaba.16:50

  14. 84'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Akinsanmiro, dentro Mout. 16:49

  15. 80'

    Destro a giro che termina alto di Fatah. 16:45

  16. 79'

    Cutrone sull'esterno della rete sugli sviluppi del corner. 16:44

  17. 78'

    Zeballos a campo aperto crea qualche grattacapo e conquista un prezioso angolo. 16:43

  19. 75'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Varela, dentro Forson. 16:39

  20. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Stulic, esordio in Serie A per Esteban.16:40

  21. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Monteiro, dentro Fatah.16:39

  22. 72'

    Maleh cerca Monteiro in area, la difesa del Monza è ben piazzata in questo caso. 16:37

  23. 69'

    Il Monza ha poco più di venti minuti per tentare la rimonta. 16:35

  25. 66'

    SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Ilic, dentro Ngom.16:31

  26. 64'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Colpani, dentro Zeballos.16:29

  27. 64'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Robinson, dentro Cutrone.16:29

  28. 63'

    Ci prova Birindelli da posizione defilata, tutto facile per Falcone. 16:27

  29. 59'

    Il ritmo non sembra essere, in questo avvio di ripresa, lo stesso del primo tempo. 16:22

  31. 57'

    Robinson, in mezzo a quattro maglie giallorosse, conclude: trattiene a terra Falcone. 16:21

  32. 54'

    Primo calcio d'angolo della ripresa per il Monza.16:18

  33. 53'

    Sinistro strozzato di Maleh, blocca senza problemi Thiam. 16:18

  34. 48'

    Conclusione di Maleh deviata sugli sviluppi di una punizione, angolo per il Lecce. 16:12

  35. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI LECCE-MONZA. Si riparte dal 3-1 della prima frazione. 16:10

  37. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori N'Dri, dentro Pierotti. 16:10

  38. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Mangas, dentro Bakoune. 16:10

  39. Le due squadre stanno per tornare in campo. 16:05

  40. Gran primo tempo in quel di Lecce. Sblocca in apertura Coulibaly e raddoppia Tiago Gabriel. Ad accorciare le distanze è il migliore del Monza, Mangas, ma dopo un minuto Coulibaly rimette le cose in chiaro. Ai punti il Monza tira di più e meglio, ma il Lecce si dimostra più solido. 15:52

  41. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO: LECCE-MONZA 3-1. Primo tempo spettacolare. 15:50

  43. 45'

    Due minuti di recupero. 15:48

  44. 42'

    Ci si avvia verso la conclusione del primo tempo. 15:48

  45. 38'

    CARTELLINO GIALLO PER IL LECCE. Ammonito N'Dri per un fallo su Mangas.15:41

  46. 35'

    Colpani va direttamente in porta da calcio di punizione, sempre attento Falcone. 15:37

  47. 33'

    OCCASIONE MONZA! Cross basso di Varela al centro, Robinson con il destro sfiora il palo. 15:36

  49. 31'

    Gran cross di un ispirato Mangas, Varela di testa sfiora il palo. 15:34

  50. 28'

    Tante imprecisioni da parte del Monza. 15:31

  51. 25'

    Sterzata e cross di Akinsanmiro, Colpani in rovesciata non inquadra lo specchio. 15:28

  52. 24'

    Varela in area, Tiago Gabriel e Veiga fanno buona guardia. 15:27

  53. 21'

    GOL! LECCE-Monza 3-1. Rete di Coulibaly. Cross di Veiga da destra, Coulibaly nell'area piccola è il più lesto.

    Guarda la scheda del giocatore Lassana Coulibaly15:25

    Lassana Coulibaly
  55. 21'

    Primo gol in Serie A per Mangas.15:24

  56. 20'

    GOL! Lecce-MONZA 2-1. Rete di Mangas. Apertura di Robinson per Birindelli, che la mette dentro per il comodo tap-in di Mangas. 15:23

    Ricardo Mangas
  57. 17'

    OCCASIONE MONZA! Un super Falcone dice di no a Robinson e Varela, poi è Gallo a opporsi a Colpani. 15:20

  58. 16'

    Cross basso di Mangas, la difesa del Lecce è attenta.15:18

  59. 10'

    GOL! LECCE-Monza 2-0. Rete di Tiago Gabriel. Altro mancino al bacio di Ilic da angolo, Tiago Gabriel di testa infila Thiam.

    Guarda la scheda del giocatore Tiago Gabriel15:14

    Tiago Gabriel
  61. 10'

    Cross di Ilic, Thiam sfiora: secondo angolo per il Lecce, dal primo è arrivato il gol di Coulibaly. 15:12

  62. 9'

    Lucchesi si ritrova la palla in area, ma non ha il tempo per colpire al meglio. 15:12

  63. 8'

    Siebert anticipa Falcone chiudendo in angolo su cross da sinistra. 15:11

  64. 3'

    GOL! LECCE-Monza 1-0. Rete di Coulibaly. Angolo battuto da Ilic, colpo di testa perfetto di Coulibaly sul secondo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Lassana Coulibaly15:08

    Lassana Coulibaly
  65. 3'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per il Lecce: bravo, a conquistarlo, Veiga.15:05

  67. 2'

    Buon avvio da parte del Monza. 15:05

  68. INIZIA LECCE-MONZA. Prima palla per gli ospiti. 15:03

  69. In casa Lecce Maleh la spunta su Ngom per un posto in regia a centrocampo. Nel Monza torna Varela e Juric lo schiera subito titolare al posto di Cutrone. 14:48

  70. 3-4-2-1 per il Monza: Thiam - Kouadio, Lucchesi, Carboni - Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas - Colpani, Robinson - Varela. 14:45

  71. 4-3-3 per il Lecce: Falcone - Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Ilic, Maleh, Coulibaly - N'Dri, Stulic, Monteiro. 14:45

  73. Il Monza è ancora alla ricerca del primo successo in questo campionato. 14:44

  74. Operazione riscatto per il Lecce, chiamato a dare un segnale in casa dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Cagliari. 14:43

  75. Benvenuti alla diretta del match tra Lecce e Monza, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. 14:40

Formazioni Lecce - Monza

Lecce
Monza
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Ivan Juric

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lecce - Monza?
La gara tra Lecce e Monza si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Monza?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Monza sarà Francesco Cosso
Dove si gioca Lecce - Monza?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Monza?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Monza?
La gara tra Lecce e Monza si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Monza?
I marcatori del Lecce sono stati Lassana Coulibaly al 3', Tiago Gabriel al 10' e 21' mentre i marcatori del Monza sono stati Ricardo Mangas al 20' e Exequiel Zeballos al 89'
PREPARTITA

Lecce - Monza è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Monza sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati30
Fuorigioco1
Rigori assegnati0
Ammonizioni0
Espulsioni0
Cartellini per partita0.0
Falli per cartellino0

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0
23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1
29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0

Attualmente il Lecce si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; il Monza ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Roma e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Il Monza ha incontrato il Parma pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 2 gol.

Lecce e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Lecce-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lecce è imbattuto contro il Monza in Serie A, con un bilancio di due vittorie e quattro pareggi; tra le squadre contro cui i salentini non hanno mai perso nel massimo campionato, solo contro il Venezia hanno disputato più partite (sette).
  • In tutte e tre le sfide di Serie A giocate in casa del Lecce contro il Monza, entrambe le squadre sono sempre andate a segno, con un bilancio di una vittoria per i salentini e due pareggi.
  • Il Lecce ha perso le ultime due partite di Serie A senza segnare; sotto la guida di Eusebio Di Francesco la squadra salentina ha già registrato una striscia di tre sconfitte consecutive senza trovare il gol nel massimo campionato: tra marzo e aprile scorsi.
  • Il Lecce ha perso la sua prima gara casalinga in questo campionato e rischia di perdere le prime due partite interne in due partecipazioni consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo quanto accaduto tra il 1993/94 e il 1997/98 e tra il 2011/12 e il 2019/20.
  • Ivan Juric non vince da 10 partite in Serie A (6N, 4P), considerando le sue esperienze tra Atalanta e Monza; l'allenatore non registra una striscia negativa più lunga dal periodo tra aprile e agosto 2021, quando rimase senza successi per 11 gare consecutive alla guida di Hellas Verona e Torino.
  • Dalla stagione 2024/25, il Monza ha perso il 67% delle proprie trasferte in Serie A (14 su 21), la percentuale più alta tra tutte le squadre del massimo campionato nel periodo.
  • In vista della sfida di Serie A, Lecce e Monza figurano tra le cinque squadre con il minor numero di sequenze di almeno 10 passaggi in questa stagione, avendo registrato rispettivamente 17 e 20 sequenze di questo tipo; le altre sono Udinese (17), Fiorentina (14) e Frosinone (7).
  • Il Monza ha già subito tre gol sugli sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel campionato (nessun'altra ne ha concessi più di uno); si tratta del massimo a pari merito nei cinque maggiori campionati europei di questa stagione, insieme all'Auxerre.
  • Dall'inizio della scorsa stagione di Serie A, Tiago Gabriel del Lecce ha effettuato 254 respinte difensive, un dato superato solo da Victor Nelsson (261); nel campionato in corso, invece, è Kialonda Gaspar a occupare la seconda posizione in questa graduatoria con 21 respinte, dietro solo ad Amir Rrahmani (27).
  • Andrea Colpani ha realizzato tre gol in Serie A contro il Lecce e solo contro l'Udinese (quattro) ha segnato più reti nel massimo campionato. Con 13 reti con i brianzoli in Serie A, è il secondo miglior marcatore nella storia del Monza nel torneo, alle spalle di Dany Mota (14).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceMonza
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati24
Gol totali subiti58
Media gol subiti per partita1.72.7
Percentuale possesso palla40.944.8
Numero totale di passaggi11491122
Numero totale di passaggi riusciti906924
Tiri nello specchio della porta1113
Percentuale di tiri in porta44.041.9
Numero totale di cross3554
Numero medio di cross riusciti517
Duelli per partita vinti129109
Duelli per partita persi155119
Corner subiti1312
Corner guadagnati109
Numero di punizioni a favore2232
Numero di punizioni concesse3440
Tackle totali5831
Percentuale di successo nei tackle60.348.4
Fuorigiochi totali316
Numero totale di cartellini gialli75
Numero totale di cartellini rossi00

Lecce - Monza Live

Classifica SERIE A

  1. Lazio10
  2. Roma9
  3. Inter9
  4. Cagliari9
  5. Milan8
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen5
  2. Antonio Raimondo4
  3. Davide Frattesi3
  4. Franco Mastantuono3
  5. Ché Adams2
MOSTRA COMPLETA

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