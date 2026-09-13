Napoli che ritrova la vittoria dopo le tre sconfitte, decide il gol di Lobotka: Bologna troppo passivo che non ha mai trovato la vera reazione.
Napoli che ritrova la vittoria dopo le tre sconfitte, decide il gol di Lobotka: Bologna troppo passivo che non ha mai trovato la vera reazione.
Da Napoli - Bologna é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:06
Contropiede Napoli, Lucca entra in area me é chiuso dalla difesa.19:55
Napoli che continua a spingere, Bologna che deve difendersi.19:53
Napoli con il possesso palla, Bologna che fatica a pressare.19:51
Cinque i minuti di recupero!19:50
PESSINA! Prima un errore grossolano in impostazione, poi una grande parata su Favasuli!19:50
Sostituzione Kevin De Bruyne Mathías Olivera19:48
OCCASIONE BOLOGNA! Dopo una sponda, conclusione di Mbangula che Milinkovic Savic blocca a terra.19:47
Possesso palla del Bologna, ma faticano gli emiliani a trovaee varchi.19:46
Bologna che proba la reazione dopo i cambi, ma Napoli che lascia pochissimi spazi.19:44
Sostituzione BOLOGNA: esce Federico Bernardeschim, entra Jay Enem19:43
Sostituzione BOLOGNA: esce Nicolò Cambiaghi, entra Samuel Mbangula19:42
Cross di Lang, la conclusione di Gilmour al volo é ribattuta.19:40
In difficoltá il Bologna che non riesce a uscire dalla propria trequarti.19:38
Sostituzione NAPOLI: esce Rasmus Højlund, entra Lorenzo Lucca19:34
Anche dopo la pausa, Bologna che non riesce a reagire. Palla al Napoli.19:33
Cooling break anche in questo secondo tempo!19:31
HOJLUND! Palla di Lobotka per la punta che prova il pallonetto su Pessina: il portiere in angolo.19:31
Favasuli trova l'assist dopo essere entrato veramente bene in partita, con il Bologna che faticava a limitare le sue incursioni sulla sinistra.19:28
GOL! NAPOLI - Bologna 1-0! Rete di Stanislav Lobotka. Cross di Fvasuli, sul primo palo Lobotka anticipa tutti e batte Pessina.
Guarda la scheda del giocatore Stanislav Lobotka19:27
Sostituzione BOLOGNA: esce Mikel Amondarain, entra Nikola Moro19:26
Sugli sviluppi dell'angolo, fuorigioco per il Napoli.19:24
OCCASIONE NAPOLI! Conclusione di Hojlund, palla deviata di poco in angolo!19:23
Angolo per il Napoli: nel batti e ribati, Martin manda a lato chiedendo la deviazione. Nuovo angolo per i partenopei.19:21
DE BRUYNE! Percussione e conclusione del belga, palla deviata in angolo!19:18
Sostituzione BOLOGNA: esce Tommaso Pobega, entra Marco Libra19:18
Sostituzione BOLOGNA: esce Roberto Piccoli, entra Jens Odgaard19:18
Bologna che ora cerca di limitare le offensive del Napoli con il possesso palla.19:17
Forcing ora del Napoli, Bologna bloccato nella propria area.19:13
Napoli sicuramente piú pungente dalle fasce, con Lang e Favasuli sempre pronti a puntare i rispettivi marcatori19:11
FAVASULI! Tunnel su Miranda e cross al centro: Hojlund anticipato all'ultimo, angolo per il Napoli.19:10
Ottima presa di Pessina sul cross di De Bruyne.19:09
Partito molto forte il Napoli, con i partenopei che guadagnano l'angolo con Lang.19:08
LANG! iL neo entrato lascia partire un sinistro dal limite che si perde di poco sul fondo!19:06
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05
Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Costantino Favasuli19:05
Sostituzione NAPOLI: esce Antonio Vergara, entra Noa Lang19:05
FINISCE NAPOLI - BOLOGNA! 1-0 il finale!19:55
Napoli e Bologna non si fanno male: poche occasioni, le due formazioni controllano ed annullano l'avversario in un primo tempo non troppo emozionante.18:50
FINISCE IL PRIMO TEMPO! NAPOLI - BOLOGNA 0-0!18:49
Napoli che prova a spingere, ma le trame partenopee sono sempre intuite dalla difesa del Bologna.18:48
Tre i minuti di recupero.18:46
Partita che non si blocca, due squadre molto attente e bisognose di punti dopo un inizio difficile di campionato18:44
MILINKOVIC SAVIC! Conclusione dal limite di Bernardeschi, palla bloccata dal portiere.18:40
OCCASIONE NAPOLI! Ancora Vergara in area, la sua conclusione peró é bloccata da Pessina.18:38
Vergara in area controlla econclude, devia Holm in angolo.18:37
Forcing ora del Napoli, che si scontra peró contro una ordinata difesa felsinea.18:34
Hojlund prova a girarsi al limite dell'area per concludere, fa buona guardia la difesa del Bologna.18:33
AMMONITO Mikel Amondarain. Intervento in ritardo su Rrahmani in fase di pressing. 18:32
Conclusione di Spinazzola di prima intenzione, palla altissima sopra la traversa.18:31
Cross di Bernardeschi, Piccoli sbaglia la sponda per Cambiaghi.18:30
Ritmi che rimangono abbastanza bassi, le due squadre si stanno abbastanza controllando lasciando pochi spazi.18:29
Cooling break in campo, squadre che si avvicinano alla panchina.18:26
Partita non cattiva ma sicuramente fisica, due squadre che vogliono i tre punti per svoltare il campionato.18:25
Napoli ora molto piú propositivo, ma poco pericoloso per il Bologna.18:23
Pessina blocca una conclusione di Hojlund senza pretese sul primo palo18:21
OCCASIONE NAPOLI! Cross dalla destra di Politano, Hojlund di testa, in tuffo, anticipa Pessina ma la palla va a lato.18:19
Punizione dalla trequarti per il Bologna: Ferguson mette al centro, la torre di Heggem non trova compagni.18:17
OCCASIONE NAPOLI! Percussione sulla sinistra si Santos, palla bassa per De Bruyne che dal limite calcia alto!18:14
Santos con il cross, respinge la difesa del Bologna.18:13
Napoli che sta faticando sulla propria trequarti: gran recupero di Lobotka su Ferguson, ma tanto spazio per lo scozzese che poi commette fallo.18:13
Napoli che si salva, ma Bologna che sta sviluppando buone trame di gioco.18:10
ANNULLATO IL GOL AL BOLOGNA! Colpo di testa DI Theate, su punizione dalla trequarti di Ferguson , Milinkovic Savic non ci arriva. Dopo la revisione del VAR, segnalato il fuorigioco del difensore.18:09
Bologna che ora prova a mantenere il possesso palla, Napoli che aspetta senza alzare troppo il pressing.18:05
OCCASIONE NAPOLI! Cross di De Bruyne, Vergara di testa a lato. Bonacina assegna l'angolo, ma i felsinei chiedono il VAR e il corner viene annullato.18:04
Napoli che sembra iniziare con Spinazzola molto alto, quasi sulla linea dei centrocampisti.18:03
INIZIA NAPOLI - BOLOGNA! Primo pallone per i partenopei.18:01
Dirige il match l'arbitro Kevin Bonacina17:35
Napoli che arriva da tre sconfitte, due in campionato e una in Champions League: una terza sconfitta consecutiva in Serie A sarebbe la prima del Napoli dal gennaio 202017:36
Tedesco schiera il diciottenne Pessina in porta, Miranda da terzino sinistro, Amondarain a centrocampo. Confermato il tridente Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.17:32
Allegri deve far fronte a varie assenze, attacco con Politano e Santos ai lati di Hojilund; De Bruyne da mezzala con Gilmour a sostegno di Lobotka. Rafa Marin al centro con Rrahmani.17:30
La formazione del BOLOGNA (4-3-3) Pessina - Holm, Theate, Heggem, Miranda - Pobega, Ferguson, Amondarain - Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.17:27
La formazione del NAPOLI (4-3-3): Milinkovic Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola - Gilmour, Lobotka, De Bruyne - Politano, Hojilund, Vergara17:24
Partenopei reduci da un inizio non facile di campionato e alla ricerca della prima vittoria al Maradona, felsinei che vogliono trovare i tre punti dopo il solo pareggio con il Sassuolo in tre giornate.17:22
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Napoli - Bologna, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A.17:20
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Napoli - Bologna è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Kevin Bonacina
|Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|01-09-2026
|Coppa Italia
|Parma-Cremonese 0-2
|06-09-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Vicenza 2-2
Attualmente il Napoli si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bologna si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; il Bologna ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Napoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Como e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Atalanta e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Sassuolo pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rasmus Højlund con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Domenico Tedesco è Artem Dovbyk con 1 gol.
Napoli e Bologna si sono affrontate 134 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, il Bologna ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 40.
Napoli-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Napoli
|Bologna
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|5
|2
|Gol totali subiti
|5
|4
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.3
|Percentuale possesso palla
|44.5
|59.6
|Numero totale di passaggi
|1289
|1686
|Numero totale di passaggi riusciti
|1103
|1540
|Tiri nello specchio della porta
|13
|13
|Percentuale di tiri in porta
|46.4
|36.1
|Numero totale di cross
|47
|65
|Numero medio di cross riusciti
|9
|16
|Duelli per partita vinti
|118
|125
|Duelli per partita persi
|142
|117
|Corner subiti
|22
|14
|Corner guadagnati
|12
|20
|Numero di punizioni a favore
|21
|37
|Numero di punizioni concesse
|24
|45
|Tackle totali
|48
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|55.3
|Fuorigiochi totali
|13
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0