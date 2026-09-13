DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Bologna? La gara tra Napoli e Bologna si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Bologna? L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Bologna sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Napoli - Bologna? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Bologna? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Artem Dovbyk con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Bologna? La gara tra Napoli e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Bologna? Il marcatore del Napoli è stato Stanislav Lobotka al 66'

PREPARTITA

Napoli - Bologna è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 01-09-2026 Coppa Italia Parma-Cremonese 0-2 06-09-2026 Serie B Virtus Entella-Vicenza 2-2

Attualmente il Napoli si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bologna si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; il Bologna ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Napoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Como e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Atalanta e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Sassuolo pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rasmus Højlund con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Domenico Tedesco è Artem Dovbyk con 1 gol.

Napoli e Bologna si sono affrontate 134 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, il Bologna ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Napoli-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Napoli, dopo che aveva registrato appena un successo nelle precedenti 11 (4N, 6P); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato risale al periodo 1935-1937, cinque in quell'occasione con Árpád Weisz in panchina.

Nonostante il Napoli abbia vinto ben nove delle ultime 12 gare interne contro il Bologna in Serie A (3P), due delle ultime tre delle sfide in terra campana sono state vinte dai rossoblù.

Il Napoli non ha trovato la rete in tre delle ultime sei gare col Bologna in Serie A, dopo una serie ininterrotta di 20 partite di fila a segno contro i rossoblù, parziale in cui i partenopei avevano realizzato 55 reti, una media di 2.75 a incontro.

Il Bologna è una delle sei squadre ancora senza successi in questa Serie A (1N, 2P) e nel torneo in corso ha realizzato solo due gol; i rossoblù non realizzano meno di tre reti nelle prime quattro gare stagionali dal 2018/19 (zero in quell'occasione).

Dopo il successo all'esordio di questo campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso le due successive sfide contro Como e Inter; i partenopei non registrano tre sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2020, con Gennaro Gattuso in panchina.

Nonostante il ko nell'ultima trasferta fuori casa contro l'Atalanta, il Bologna ha vinto ben sei delle ultime otto gare esterne in Serie A (2P), da febbraio ad oggi meno solo del Como (sette) e tante quante Inter e Milan (sei).

Solo l'Atalanta (77) ha subito più tiri del Napoli (61) in questa Serie A; i partenopei avevano chiuso lo scorso campionato con 389 conclusione fronteggiate, con solo quattro squadre che avevano fatto meglio.

I giocatori del Bologna hanno portato a buon fine il 57.5% dei dribbling tentati in questa Serie A, solo l'Inter (60.7%) ha registrato una percentuale migliore; dall'altro lato, il Napoli è ultimo in questa graduatoria, con solo il 25.6%.

Rasmus Højlund è andato a segno in quattro delle ultime cinque presenze di Serie A, tra cui le due più recenti (contro Como e Inter). L'attaccante del Napoli può trovare la rete in almeno tre gare di fila per la terza volta nei cinque grandi campionati europei, dopo esserci riuscito nel gennaio 2023 con l'Atalanta (tre) e tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con il Manchester United (sei).

L'attaccante del Bologna Artem Dovbyk - a referto contro il Sassuolo - non riesce ad andare a bersaglio per due gare di Serie A consecutive da marzo 2025; il centravanti ucraino ha segnato quattro dei suoi 16 gol in Serie A nel mese di settembre (25%) e in nessun altro mese ha fatto meglio (quattro anche a gennaio).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: