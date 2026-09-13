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Napoli-Bologna: 1-0 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

13 Settembre 2026 ore 18:00
Napoli
1
Bologna
0
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 66' 1-0 Stanislav Lobotka
0'
45'
90'
90'
95'

Napoli che ritrova la vittoria dopo le tre sconfitte, decide il gol di Lobotka: Bologna troppo passivo che non ha mai trovato la vera reazione.

Le Pagelle

  1. Da Napoli - Bologna é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:06

  2. 90'+5'

    Contropiede Napoli, Lucca entra in area me é chiuso dalla difesa.19:55

  3. 90'+5'

    Napoli che continua a spingere, Bologna che deve difendersi.19:53

  4. 90'+3'

    Napoli con il possesso palla, Bologna che fatica a pressare.19:51

  5. 90'+1'

    Cinque i minuti di recupero!19:50

  6. 90'

    PESSINA! Prima un errore grossolano in impostazione, poi una grande parata su Favasuli!19:50

  8. 88'

    Sostituzione Kevin De Bruyne Mathías Olivera19:48

  9. 88'

    OCCASIONE BOLOGNA! Dopo una sponda, conclusione di Mbangula che Milinkovic Savic blocca a terra.19:47

  10. 86'

    Possesso palla del Bologna, ma faticano gli emiliani a trovaee varchi.19:46

  11. 84'

    Bologna che proba la reazione dopo i cambi, ma Napoli che lascia pochissimi spazi.19:44

  12. 82'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Federico Bernardeschim, entra Jay Enem19:43

  14. 82'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Nicolò Cambiaghi, entra Samuel Mbangula19:42

  15. 79'

    Cross di Lang, la conclusione di Gilmour al volo é ribattuta.19:40

  16. 77'

    In difficoltá il Bologna che non riesce a uscire dalla propria trequarti.19:38

  17. 75'

    Sostituzione NAPOLI: esce Rasmus Højlund, entra Lorenzo Lucca19:34

  18. 73'

    Anche dopo la pausa, Bologna che non riesce a reagire. Palla al Napoli.19:33

  20. 71'

    Cooling break anche in questo secondo tempo!19:31

  21. 70'

    HOJLUND! Palla di Lobotka per la punta che prova il pallonetto su Pessina: il portiere in angolo.19:31

  22. 68'

    Favasuli trova l'assist dopo essere entrato veramente bene in partita, con il Bologna che faticava a limitare le sue incursioni sulla sinistra.19:28

  23. 66'

    GOL! NAPOLI - Bologna 1-0! Rete di Stanislav Lobotka. Cross di Fvasuli, sul primo palo Lobotka anticipa tutti e batte Pessina.

    Guarda la scheda del giocatore Stanislav Lobotka19:27

    Stanislav Lobotka
  24. 66'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Mikel Amondarain, entra Nikola Moro19:26

  26. 65'

    Sugli sviluppi dell'angolo, fuorigioco per il Napoli.19:24

  27. 64'

    OCCASIONE NAPOLI! Conclusione di Hojlund, palla deviata di poco in angolo!19:23

  28. 62'

    Angolo per il Napoli: nel batti e ribati, Martin manda a lato chiedendo la deviazione. Nuovo angolo per i partenopei.19:21

  29. 60'

    DE BRUYNE! Percussione e conclusione del belga, palla deviata in angolo!19:18

  30. 58'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Tommaso Pobega, entra Marco Libra19:18

  32. 58'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Roberto Piccoli, entra Jens Odgaard19:18

  33. 57'

    Bologna che ora cerca di limitare le offensive del Napoli con il possesso palla.19:17

  34. 55'

    Forcing ora del Napoli, Bologna bloccato nella propria area.19:13

  35. 53'

    Napoli sicuramente piú pungente dalle fasce, con Lang e Favasuli sempre pronti a puntare i rispettivi marcatori19:11

  36. 51'

    FAVASULI! Tunnel su Miranda e cross al centro: Hojlund anticipato all'ultimo, angolo per il Napoli.19:10

  38. 50'

    Ottima presa di Pessina sul cross di De Bruyne.19:09

  39. 49'

    Partito molto forte il Napoli, con i partenopei che guadagnano l'angolo con Lang.19:08

  40. 47'

    LANG! iL neo entrato lascia partire un sinistro dal limite che si perde di poco sul fondo!19:06

  41. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05

  42. 46'

    Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Costantino Favasuli19:05

  44. 46'

    Sostituzione NAPOLI: esce Antonio Vergara, entra Noa Lang19:05

  45. FINISCE NAPOLI - BOLOGNA! 1-0 il finale!19:55

  46. Napoli e Bologna non si fanno male: poche occasioni, le due formazioni controllano ed annullano l'avversario in un primo tempo non troppo emozionante.18:50

  47. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! NAPOLI - BOLOGNA 0-0!18:49

  48. 45'+2'

    Napoli che prova a spingere, ma le trame partenopee sono sempre intuite dalla difesa del Bologna.18:48

  50. 45'

    Tre i minuti di recupero.18:46

  51. 43'

    Partita che non si blocca, due squadre molto attente e bisognose di punti dopo un inizio difficile di campionato18:44

  52. 40'

    MILINKOVIC SAVIC! Conclusione dal limite di Bernardeschi, palla bloccata dal portiere.18:40

  53. 38'

    OCCASIONE NAPOLI! Ancora Vergara in area, la sua conclusione peró é bloccata da Pessina.18:38

  54. 37'

    Vergara in area controlla econclude, devia Holm in angolo.18:37

  56. 35'

    Forcing ora del Napoli, che si scontra peró contro una ordinata difesa felsinea.18:34

  57. 33'

    Hojlund prova a girarsi al limite dell'area per concludere, fa buona guardia la difesa del Bologna.18:33

  58. 31'

    AMMONITO Mikel Amondarain. Intervento in ritardo su Rrahmani in fase di pressing. 18:32

  59. 31'

    Conclusione di Spinazzola di prima intenzione, palla altissima sopra la traversa.18:31

  60. 30'

    Cross di Bernardeschi, Piccoli sbaglia la sponda per Cambiaghi.18:30

  62. 29'

    Ritmi che rimangono abbastanza bassi, le due squadre si stanno abbastanza controllando lasciando pochi spazi.18:29

  63. 26'

    Cooling break in campo, squadre che si avvicinano alla panchina.18:26

  64. 25'

    Partita non cattiva ma sicuramente fisica, due squadre che vogliono i tre punti per svoltare il campionato.18:25

  65. 23'

    Napoli ora molto piú propositivo, ma poco pericoloso per il Bologna.18:23

  66. 21'

    Pessina blocca una conclusione di Hojlund senza pretese sul primo palo18:21

  68. 19'

    OCCASIONE NAPOLI! Cross dalla destra di Politano, Hojlund di testa, in tuffo, anticipa Pessina ma la palla va a lato.18:19

  69. 17'

    Punizione dalla trequarti per il Bologna: Ferguson mette al centro, la torre di Heggem non trova compagni.18:17

  70. 15'

    OCCASIONE NAPOLI! Percussione sulla sinistra si Santos, palla bassa per De Bruyne che dal limite calcia alto!18:14

  71. 13'

    Santos con il cross, respinge la difesa del Bologna.18:13

  72. 12'

    Napoli che sta faticando sulla propria trequarti: gran recupero di Lobotka su Ferguson, ma tanto spazio per lo scozzese che poi commette fallo.18:13

  74. 10'

    Napoli che si salva, ma Bologna che sta sviluppando buone trame di gioco.18:10

  75. 8'

    ANNULLATO IL GOL AL BOLOGNA! Colpo di testa DI Theate, su punizione dalla trequarti di Ferguson , Milinkovic Savic non ci arriva. Dopo la revisione del VAR, segnalato il fuorigioco del difensore.18:09

  76. 6'

    Bologna che ora prova a mantenere il possesso palla, Napoli che aspetta senza alzare troppo il pressing.18:05

  77. 4'

    OCCASIONE NAPOLI! Cross di De Bruyne, Vergara di testa a lato. Bonacina assegna l'angolo, ma i felsinei chiedono il VAR e il corner viene annullato.18:04

  78. 2'

    Napoli che sembra iniziare con Spinazzola molto alto, quasi sulla linea dei centrocampisti.18:03

  80. 1'

    INIZIA NAPOLI - BOLOGNA! Primo pallone per i partenopei.18:01

  81. Dirige il match l'arbitro Kevin Bonacina17:35

  82. Napoli che arriva da tre sconfitte, due in campionato e una in Champions League: una terza sconfitta consecutiva in Serie A sarebbe la prima del Napoli dal gennaio 202017:36

  83. Tedesco schiera il diciottenne Pessina in porta, Miranda da terzino sinistro, Amondarain a centrocampo. Confermato il tridente Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.17:32

  84. Allegri deve far fronte a varie assenze, attacco con Politano e Santos ai lati di Hojilund; De Bruyne da mezzala con Gilmour a sostegno di Lobotka. Rafa Marin al centro con Rrahmani.17:30

  86. La formazione del BOLOGNA (4-3-3) Pessina - Holm, Theate, Heggem, Miranda - Pobega, Ferguson, Amondarain - Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.17:27

  87. La formazione del NAPOLI (4-3-3): Milinkovic Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola - Gilmour, Lobotka, De Bruyne - Politano, Hojilund, Vergara17:24

  88. Partenopei reduci da un inizio non facile di campionato e alla ricerca della prima vittoria al Maradona, felsinei che vogliono trovare i tre punti dopo il solo pareggio con il Sassuolo in tre giornate.17:22

  89. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Napoli - Bologna, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A.17:20

Formazioni Napoli - Bologna

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Napoli - Bologna?
La gara tra Napoli e Bologna si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Bologna?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Bologna sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Napoli - Bologna?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Bologna?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Artem Dovbyk con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Bologna?
La gara tra Napoli e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Bologna?
Il marcatore del Napoli è stato Stanislav Lobotka al 66'
PREPARTITA

Napoli - Bologna è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Kevin Bonacina

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
01-09-2026 Coppa Italia Parma-Cremonese 0-2
06-09-2026 Serie B Virtus Entella-Vicenza 2-2

Attualmente il Napoli si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bologna si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; il Bologna ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Napoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Como e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Atalanta e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Sassuolo pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rasmus Højlund con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Domenico Tedesco è Artem Dovbyk con 1 gol.

Napoli e Bologna si sono affrontate 134 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, il Bologna ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Napoli-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bologna ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Napoli, dopo che aveva registrato appena un successo nelle precedenti 11 (4N, 6P); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato risale al periodo 1935-1937, cinque in quell'occasione con Árpád Weisz in panchina.
  • Nonostante il Napoli abbia vinto ben nove delle ultime 12 gare interne contro il Bologna in Serie A (3P), due delle ultime tre delle sfide in terra campana sono state vinte dai rossoblù.
  • Il Napoli non ha trovato la rete in tre delle ultime sei gare col Bologna in Serie A, dopo una serie ininterrotta di 20 partite di fila a segno contro i rossoblù, parziale in cui i partenopei avevano realizzato 55 reti, una media di 2.75 a incontro.
  • Il Bologna è una delle sei squadre ancora senza successi in questa Serie A (1N, 2P) e nel torneo in corso ha realizzato solo due gol; i rossoblù non realizzano meno di tre reti nelle prime quattro gare stagionali dal 2018/19 (zero in quell'occasione).
  • Dopo il successo all'esordio di questo campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso le due successive sfide contro Como e Inter; i partenopei non registrano tre sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2020, con Gennaro Gattuso in panchina.
  • Nonostante il ko nell'ultima trasferta fuori casa contro l'Atalanta, il Bologna ha vinto ben sei delle ultime otto gare esterne in Serie A (2P), da febbraio ad oggi meno solo del Como (sette) e tante quante Inter e Milan (sei).
  • Solo l'Atalanta (77) ha subito più tiri del Napoli (61) in questa Serie A; i partenopei avevano chiuso lo scorso campionato con 389 conclusione fronteggiate, con solo quattro squadre che avevano fatto meglio.
  • I giocatori del Bologna hanno portato a buon fine il 57.5% dei dribbling tentati in questa Serie A, solo l'Inter (60.7%) ha registrato una percentuale migliore; dall'altro lato, il Napoli è ultimo in questa graduatoria, con solo il 25.6%.
  • Rasmus Højlund è andato a segno in quattro delle ultime cinque presenze di Serie A, tra cui le due più recenti (contro Como e Inter). L'attaccante del Napoli può trovare la rete in almeno tre gare di fila per la terza volta nei cinque grandi campionati europei, dopo esserci riuscito nel gennaio 2023 con l'Atalanta (tre) e tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con il Manchester United (sei).
  • L'attaccante del Bologna Artem Dovbyk - a referto contro il Sassuolo - non riesce ad andare a bersaglio per due gare di Serie A consecutive da marzo 2025; il centravanti ucraino ha segnato quattro dei suoi 16 gol in Serie A nel mese di settembre (25%) e in nessun altro mese ha fatto meglio (quattro anche a gennaio).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliBologna
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati52
Gol totali subiti54
Media gol subiti per partita1.71.3
Percentuale possesso palla44.559.6
Numero totale di passaggi12891686
Numero totale di passaggi riusciti11031540
Tiri nello specchio della porta1313
Percentuale di tiri in porta46.436.1
Numero totale di cross4765
Numero medio di cross riusciti916
Duelli per partita vinti118125
Duelli per partita persi142117
Corner subiti2214
Corner guadagnati1220
Numero di punizioni a favore2137
Numero di punizioni concesse2445
Tackle totali4847
Percentuale di successo nei tackle62.555.3
Fuorigiochi totali136
Numero totale di cartellini gialli47
Numero totale di cartellini rossi00

Napoli - Bologna Live

Classifica SERIE A

  1. Lazio10
  2. Roma9
  3. Inter9
  4. Cagliari9
  5. Milan8
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen5
  2. Antonio Raimondo4
  3. Davide Frattesi3
  4. Franco Mastantuono3
  5. Ché Adams2
MOSTRA COMPLETA

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