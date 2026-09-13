Partita incredibile a Reggio Emilia con un secondo tempo fiammeggiante, condito da tante occasioni da gol e cinque reti nell'ultima mezz'ora di gioco. La gara si sblocca con Esposito, mandato in porta da un tocco perfetto di Matic al 65'. La Juve va subito vicina al pari con Douglas Luiz ma deve aspettare l'82' per riacciuffare gli avversari grazie a Zhegrova. I bianconeri si sbilanciano a caccia della vittoria, subiscono il 2-1 di Bowie ma subito dopo tornano in parità ancora con Zhegrova. Nell'ultimo minuto di recupero fa tutto Adzic: prima spreca un ghiotto contropiede, poi regala la vittoria ai suoi con un destro piazzato.
Destini diversi per le due squadre rispetto alla scorsa giornata: il Sassuolo era stato ripreso a Bologna nel finale, la Juventus invece aveva riacciuffato il Milan. Oggi succede il contrario coi padroni di casa che ottengono sul gong la quinta vittoria in A contro i bianconeri e li raggiungono a quota sette punti in classifica. Prima sconfitta di questa stagione per la squadra di Spalletti.
Nel prossimo turno il Sassuolo sarà di scena a Monza nell'anticipo di venerdì sera, per la Juventus, dopo l'Europa League di giovedi contro il NEC, ci sarà invece l'appuntamento casalingo con l'Atalanta, domenica alle 18.
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sassuolo-Juventus 3-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2026/27.22:49
90'+4'
Finisce qui! Sassuolo-Juventus 3-2 al Mapei Stadium. Reti di Esposito, Bowie e Adzic per i padroni di casa, doppietta di Zhegrova per gli ospiti.22:39
90'+4'
GOL! SASSUOLO-Juventus 3-2! Rete di Adzic. Stavolta l'ex Juve non sbaglia! Adzic riceve palla da Laurienté con solo Douglas Luiz davanti a sé e la insacca col destro alle spalle di Vicario. La vince il Sassuolo!
GOL! SASSUOLO-Juventus 2-1! Rete di Bowie. Bakola salta netto Bremer e scarica al centro per Bowie, perfetto nell'insaccare col sinistro rasoterra alle spalle di Vicario. Sassuolo di nuovo avanti!22:31
87'
Sostituzione Juventus: fuori Kerim Alajbegovic, dentro Justin Oboavwoduo.22:29
86'
Sassuolo in difficoltà, Juventus che prova ad approfittarne per completare la rimonta.22:28
84'
WOLTEMADE! Il tedesco viene lasciato tutto solo sul secondo palo, schiaccia di testa ma non inquadra lo specchio!22:26
84'
ANCORA JUVENTUS! Numero di Alajbegovic in area e botta col sinistro, Muric riesce a deviarla in corner.22:26
82'
GOL! Sassuolo-JUVENTUS 1-1! Rete di Zhegrova. Uscita difettosa di Muric che riesce lo stesso ad anticipare Kolo Muani, la sfera arriva a Zhegrova, freddissimo nel controllo e nel sinistro che vale il pareggio bianconero.
Dalla parte opposta ci prova Alajbegovic col destro a giro, conclusione totalmente fuori misura.22:06
64'
Palla meravigliosa di Bakola per Berardi che perde però l'uno contro uno con Celik. Grande intervento del turco.22:05
62'
Tunnel di Zhegrova che poi perde palla, l'azione bianconera si chiude con un fallo ai danni di Thorstvedt.22:04
61'
Alajbegovic prova il destro dal limite, respinto coi pugni da Muric.22:02
60'
Sostituzione Juventus: fuori anche Nico Gonzalez, al suo posto entra Nick Woltemade.22:02
60'
Sostituzione Juventus: esce Francisco Conceiçao, entra Edon Zhegrova.22:01
59'
Conceiçao tocca in orizzontale per Nico Gonzalez, l'argentino cerca la porta col sinistro ma ottiene solo un calcio d'angolo.22:00
58'
Conceiçao a terra in area emiliana dopo un contatto con Doig, Sacchi fa proseguire.22:00
57'
Tutto ok, si riparte.21:58
56'
Bakola viene atterrato subito da Douglas Luiz, Sacchi lascia correre poi i giocatori del Sassuolo mettono fuori il pallone per verificare meglio le condizioni del neo entrato.21:58
55'
Sostituzione Sassuolo: termina la partita di Luca Lipani, inizia quella di Darryl Bakola.21:57
54'
Discesa centrale di Esposito e apertura a destra per Berardi, sul quale arriva però la chiusura di Celik.21:55
53'
Accelerazione di Kolo Muani a sinistra, chiuso in fallo laterale da Cinquegrano.21:54
52'
Fase confusa del match con contui cambi di possesso.21:53
48'
Fallo tattico di Lipani che trattiene vistosamente Kolo Muani. Arriva il giallo per il numero 35 neroverde.21:50
47'
BERARDI! Risponde il Sassuolo sviluppando l'azione palla a terra sulla destra, con Berard che ci prova a giro dalla distanza col mancino. Vicario ci arriva e devia in corner.21:49
46'
OCCASIONE JUVENTUS! Alajbegovic si accentra dalla sinistra e calcia col destro sul palo lungo, Muric riesce a toccarlo in corner in tuffo alla propria sinistra.21:48
46'
Si ricomincia!21:47
45'
Sostituzione Juventus: fuori Jhon Lucumí, dentro Lloyd Kelly.21:46
Nessuna rete in una prima frazione dai due volti, la Juventus colpisce subito una traversa con Nico Gonzalez poi gestisce il possesso per una ventina di minuti senza però colpire. Nella seconda parte viene fuori il Sassuolo che si muove bene negli spazi, creando la migliore occasione poco dopo la mezz'ora, quando Doig calcia sull'esterno della rete da breve distanza, subito dopo essere stato graziato da Koopmeiners. Pareggio per ora congruo con quanto messo in campo dalle due squadre.21:36
45'+1'
Fine primo tempo. Sassuolo-Juventus è 0-0 al 45'.21:32
45'+1'
Conclusione diagonale di Conceiçao dalla distanza, Muric la blocca in due tempi.21:31
45'
Un minuto di recupero.21:31
45'
Filtrante di Nico Gonzalez per Conceiçao, il portoghese entra in area dalla destra e tocca in area piccola, trovando la deviazione di Leysen in corner.21:30
43'
Berardi ci prova al volo col sinistro dai 25 metri, conclusione debole che viene bloccata a terra da Vicario.21:28
41'
Respinta corta della difesa bianconera, Doig si coordina col mancino ma la palla viene deviata in rimessa laterale dalla difesa ospite.21:26
40'
Laurienté sfida Kalulu nell'uno contro uno e guadagna un calcio d'angolo per i suoi.21:25
37'
ESPOSITO! Tentativo dalla distanza di Esposito, la palla esce di pochissimo alla sinistra di Vicario, parso comunque in traiettoria.21:24
36'
Doig protagonista anche dalla parte opposta, intercettando un cross basso di Conceiçao dopo l'ingress in area dalla destra.21:23
36'
OCCASIONE SASSUOLO! Doig viene servito in profondità alle spalle della difesa bianconera, entra in area e prova a sorprendere Vicario sul primo palo. Esterno della rete ma che rischio per la Juve.21:22
35'
Bremer prova l'anticipo alto su Esposito ma finisce per travolgere l'ex Cagliari. Sacchi richiama verbalmente il capitano della Juve.21:20
33'
OCCASIONE JUVENTUS! Recupero alto di Conceiçao, palla a Nico Gonzalez che serve Koopmeiners in orizzontale, l'olandese, con tanto spazio a disposizione, non riesce però a impegnare Muric dalla distanza.21:19
32'
Traversone di Koopmeiners dalla sinistra, Doig lo appoggia in corner evitando l'intervento di Conceiçao.21:17
30'
Errore in palleggio di Douglas Luiz che regala una rimessa laterale al Sassuolo. Dopo un buon avvio di match, la Juventus ha perso campo e spinta una decina di minuti.21:16
28'
Lob di Esposito in area a cercare Berardi, Vicario è costretto all'uscita per evitare la conclusione ravvicinata dell'avversario.21:13
25'
Negli ultimi minuti è uscito il Sassuolo, con la Juventus che pressa a tutto campo ma non riesce a riprendere in mano le redini del match.21:10
22'
Cross di Laurienté sul secondo palo dalla sinistra, Cinquegrano non ci arriva in allungo.21:07
20'
Tackle in ritardo di Lucumì su Esposito, per Sacchi è fallo con anche il giallo per il colombiano.21:06
19'
Manovra bianconera sin qui troppo prevedibile, agli uomini di Spalletti sembra mancare la scintilla a ridosso dell'area avversaria.21:04
17'
Scontro tra Idzes e Alajbegovic, il bosniaco ha la peggio e rimane fuori dal campo mentre la Juventus prosegue nel proprio palleggio. Sembra esserci un problema alla caviglia per il trequartista di Spalletti.21:03
15'
Slalom di Alajbegovic e ingresso in area dalla sinistra, la sua palla rasoterra in area piccola non trova però nessun compagno pronto alla deviazione.21:01
14'
Sbracciata di Doig a liberarsi di Conceiçao. Sacchi fischia fallo allo scozzese tra i mugugni del Mapei Stadium.21:00
13'
Juventus che torna a palleggiare con continuità, senza però trovare sbocchi in zona offensiva.20:58
10'
Intervento in ritardo di Alajbegovic su Idzes e calcio piazzato per il Sassuolo. Si interrompe dunque il possesso della Juventus, quasi totale in questo avvio di match.20:56
7'
Rischio per la Juve in contropiede. Doig macina campo centralmente ma sbaglia il tocco per Lipani a sinistra, sul pallone interviene Conceiçao che finisce però per servire Berardi in profondità ma il numero 10 neroverde non riesce a concludere, fermato da un perfetto intervento di Lucumì.20:54
6'
Iniziativa tutta tra i piedi dei giocatori di Spalletti, il Sassuolo sta provando a chiudersi davanti alla propria area per agire in contropiede.20:52
4'
Possesso palla prolungato da parte della Juve, interrotto da una palla profonda di Matic per Berardi, chiuso bene da Douglas Luiz al limite dell'area bianconera.20:50
2'
TRAVERSA JUVENTUS! Nico Gonzalez calcia dal limite col destro, la palla scheggia la traversa a Muric battuto!20:48
Laurienté apre a destra per Berardi, il capitano neroverde entra in area ma viene chiuso da Celik, poi si alza la bandierina dell'assistente a ravvisarne il fuorigioco.20:47
Si comincia!20:45
Squadre in campo a Reggio Emilia, manca pochissimo al via del match.20:44
Spalletti sceglie Koopmeiners per sostituire l'infortunato Locatelli, unica modifica, obbligata, rispetto all'undici sceso in campo dal 1' con il Milan. Ci sarà quindi Vicario tra i pali con Bremer-Lucumì davanti a lui. Sulla destra c'è Kalulu, a sinistra Celik. Douglas Luiz è ancora in mezzo al campo con Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic a supporto dell'unica punta Kolo Muani.20:30
Aquilani conferma tutto il pacchetto arretrato sceso in campo col Bologna con Cinquegrano a destra, Doig a sinistra e Idzes-Leysen coppia centrale davanti a Muric. Nei tre di centrocampo torna Thorstvedt, gli fa spazio Adzic, con Matic e Lipani. Cambiano anche due terzi del trio offensivo con Volpato e Bowie che lasciano spazio a Berardi e Seba Esposito, Laurienté completa il reparto.20:27
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 4-2-3-1 per i bianconeri. Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik - Douglas Luiz, Koopmeiners - Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic - Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Zhegrova, Rugani, Woltemade, Sarr, Owusu, Pagnucco, Oboavwoduo.22:29
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: 4-3-3 per gli emiliani. Muric - Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig - Thorstvedt, Matic, Lipani - Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Nyarko, Turati, Ghion, Bowie, Caleta-Car, Adzic, Skjellerup, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Bakola, Sulemana, Pierini.20:24
La squadra di Spalletti va dunque a caccia di tre punti che la porterebbero in testa alla classifica almeno per una notte, quella di Aquilani cerca uno scalpo importante oltre che una vittoria per proseguire il proprio percorso verso una stagione in zona tranquilla.18:56
Dirige il match Sacchi con Imperiale e Miniutti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Zufferli mentre in sala VAR ci sono Ghersini e Piccinini.18:53
A Reggio Emilia si affrontano due squadre reduci da pareggi all'ultimo respiro: il Sassuolo è stato infatti ripreso nel recupero dal Bologna, la Juventus ha invece racciuffato il Milan a pochissimo dal triplice fischio. Stati d'animo dunque differenti tra le due compagini che in classifica sono separate da tre lunghezze: i neroverdi hanno infatti ottenuto quattro punti nelle prime tre giornate, i bianconeri sono invece imbattuti a quota sette. Fischio d'inizio alle ore 20.45.18:51
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Juventus, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27.18:39
La gara tra Sassuolo e Juventus si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Juventus?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Juventus sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Sassuolo - Juventus?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Juventus?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 1 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Juventus?
La gara tra Sassuolo e Juventus si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Juventus?
I marcatori del Sassuolo sono stati Sebastiano Esposito al 65', Kieron Bowie al 89' e Vasilije Adzic al 94' mentre i marcatori della Juventus sono stati Edon Zhegrova al 82', 91'
PREPARTITA
Sassuolo - Juventus è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Juventus sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie B
Cesena-Sampdoria 1-1
07-09-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 1-0
Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; la Juventus ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Sassuolo ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Torino e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Parma e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 2-2 mentre La Juventus ha incontrato il Milan pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Edon Zhegrova con 2 gol.
Sassuolo e Juventus si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Sassuolo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). L'ultima volta che queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020.
Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P), dopo che nelle prime nove sfide interne contro i bianconeri aveva ottenuto solo un successo (2N, 6P).
La Juventus è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (56) contro il Sassuolo in Serie A; per i bianconeri, la media di 2.3 gol a partita contro i neroverdi è la più alta rispetto a qualsiasi avversaria attualmente nella competizione.
Il Sassuolo ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A (2P) - nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), solo la Roma (sette) ha registrato più vittorie interne (a quota sei anche l'Inter).
Da inizio marzo ad oggi, la Juventus è la squadra che ha subito meno gol in Serie A (neopromosse escluse), appena 10 reti - nel periodo nessuna formazione ha perso meno volte (una, come l'Inter, sempre escluse neopromosse), mentre solo la Roma (32) ha ottenuto più punti dei bianconeri (30, alla pari del Como).
La Juventus ha ottenuto sette punti in questa Serie A nonostante abbia segnato solo quattro reti, una media di 1.75 punti a gol, con solo il Cagliari (3.0) e Lazio (2.25) che hanno performato meglio da questo punto di vista.
Tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, la Juventus è quella con la percentuale realizzativa più bassa nelle prime quattro giornate di questa Serie A (7.3%). Nonostante le 55 conclusioni, i bianconeri sono andati a segno solo quattro volte, con quattro marcatori differenti; solo una volta nelle ultime cinque stagioni hanno segnato le prime cinque reti stagionali con cinque giocatori diversi, nel 2024/25.
Vasilije Adzic, a segno nell'ultima giornata di campionato, ha giocato le sue prime 16 presenze di Serie A con la Juventus, realizzando una rete. Infatti, il giocatore del Sassuolo è il primo nato dal 2006 in avanti ad avere all'attivo almeno un gol con due maglie differenti nel massimo campionato italiano.
L'attaccante del Sassuolo Armand Laurienté (16) è il giocatore che ha tentato più tiri senza segnare in questo avvio di Serie A; è invece un altro neroverde, Kieron Bowie, il calciatore che ha totalizzato più Expected Goals (1.55) tra quelli che non sono ancora andati a segno, mentre subito dietro di lui è presente l'avversario di giornata Randal Kolo Muani (1.54).
Il Sassuolo è la squadra contro cui Nico González ha segnato più gol in Serie A (quattro); l'attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in campionato da marzo in avanti, tra i giocatori che hanno segnato almeno lo stesso numero di reti nei cinque grandi tornei europei, l'argentino è quello che è rimasto in campo meno minuti (418).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: