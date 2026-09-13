Destini diversi per le due squadre rispetto alla scorsa giornata: il Sassuolo era stato ripreso a Bologna nel finale, la Juventus invece aveva riacciuffato il Milan. Oggi succede il contrario coi padroni di casa che ottengono sul gong la quinta vittoria in A contro i bianconeri e li raggiungono a quota sette punti in classifica. Prima sconfitta di questa stagione per la squadra di Spalletti.

A Reggio Emilia si affrontano due squadre reduci da pareggi all'ultimo respiro: il Sassuolo è stato infatti ripreso nel recupero dal Bologna, la Juventus ha invece racciuffato il Milan a pochissimo dal triplice fischio. Stati d'animo dunque differenti tra le due compagini che in classifica sono separate da tre lunghezze: i neroverdi hanno infatti ottenuto quattro punti nelle prime tre giornate, i bianconeri sono invece imbattuti a quota sette. Fischio d'inizio alle ore 20.45.18:51

Dirige il match Sacchi con Imperiale e Miniutti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Zufferli mentre in sala VAR ci sono Ghersini e Piccinini.18:53

Aquilani conferma tutto il pacchetto arretrato sceso in campo col Bologna con Cinquegrano a destra, Doig a sinistra e Idzes-Leysen coppia centrale davanti a Muric. Nei tre di centrocampo torna Thorstvedt, gli fa spazio Adzic, con Matic e Lipani. Cambiano anche due terzi del trio offensivo con Volpato e Bowie che lasciano spazio a Berardi e Seba Esposito, Laurienté completa il reparto.20:27

Spalletti sceglie Koopmeiners per sostituire l'infortunato Locatelli, unica modifica, obbligata, rispetto all'undici sceso in campo dal 1' con il Milan. Ci sarà quindi Vicario tra i pali con Bremer-Lucumì davanti a lui. Sulla destra c'è Kalulu, a sinistra Celik. Douglas Luiz è ancora in mezzo al campo con Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic a supporto dell'unica punta Kolo Muani.20:30

Scontro tra Idzes e Alajbegovic, il bosniaco ha la peggio e rimane fuori dal campo mentre la Juventus prosegue nel proprio palleggio. Sembra esserci un problema alla caviglia per il trequartista di Spalletti.21:03

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Juventus? La gara tra Sassuolo e Juventus si giocherà domenica 13 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Juventus? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Juventus sarà Davide Ghersini Dove si gioca Sassuolo - Juventus? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Juventus? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 1 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Juventus? La gara tra Sassuolo e Juventus si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Juventus? I marcatori del Sassuolo sono stati Sebastiano Esposito al 65', Kieron Bowie al 89' e Vasilije Adzic al 94' mentre i marcatori della Juventus sono stati Edon Zhegrova al 82', 91'

PREPARTITA

Sassuolo - Juventus è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Juventus sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1 07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0

Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; la Juventus ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Sassuolo ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Torino e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Parma e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 2-2 mentre La Juventus ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Edon Zhegrova con 2 gol.

Sassuolo e Juventus si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Sassuolo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). L'ultima volta che queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020.

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P), dopo che nelle prime nove sfide interne contro i bianconeri aveva ottenuto solo un successo (2N, 6P).

La Juventus è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (56) contro il Sassuolo in Serie A; per i bianconeri, la media di 2.3 gol a partita contro i neroverdi è la più alta rispetto a qualsiasi avversaria attualmente nella competizione.

Il Sassuolo ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A (2P) - nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), solo la Roma (sette) ha registrato più vittorie interne (a quota sei anche l'Inter).

Da inizio marzo ad oggi, la Juventus è la squadra che ha subito meno gol in Serie A (neopromosse escluse), appena 10 reti - nel periodo nessuna formazione ha perso meno volte (una, come l'Inter, sempre escluse neopromosse), mentre solo la Roma (32) ha ottenuto più punti dei bianconeri (30, alla pari del Como).

La Juventus ha ottenuto sette punti in questa Serie A nonostante abbia segnato solo quattro reti, una media di 1.75 punti a gol, con solo il Cagliari (3.0) e Lazio (2.25) che hanno performato meglio da questo punto di vista.

Tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, la Juventus è quella con la percentuale realizzativa più bassa nelle prime quattro giornate di questa Serie A (7.3%). Nonostante le 55 conclusioni, i bianconeri sono andati a segno solo quattro volte, con quattro marcatori differenti; solo una volta nelle ultime cinque stagioni hanno segnato le prime cinque reti stagionali con cinque giocatori diversi, nel 2024/25.

Vasilije Adzic, a segno nell'ultima giornata di campionato, ha giocato le sue prime 16 presenze di Serie A con la Juventus, realizzando una rete. Infatti, il giocatore del Sassuolo è il primo nato dal 2006 in avanti ad avere all'attivo almeno un gol con due maglie differenti nel massimo campionato italiano.

L'attaccante del Sassuolo Armand Laurienté (16) è il giocatore che ha tentato più tiri senza segnare in questo avvio di Serie A; è invece un altro neroverde, Kieron Bowie, il calciatore che ha totalizzato più Expected Goals (1.55) tra quelli che non sono ancora andati a segno, mentre subito dietro di lui è presente l'avversario di giornata Randal Kolo Muani (1.54).

Il Sassuolo è la squadra contro cui Nico González ha segnato più gol in Serie A (quattro); l'attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in campionato da marzo in avanti, tra i giocatori che hanno segnato almeno lo stesso numero di reti nei cinque grandi tornei europei, l'argentino è quello che è rimasto in campo meno minuti (418).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: