Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

Dopo un primo terminato in parità, con Orsolini che apre le marcature e Petagna che risponde poco dopo, nella ripresa i ritmi si abbassano e la squadra di Thiago Motta non riesce a rendersi pericolosa. Sono invece i rossoblù di Ranieri a trovare il guizzo per rimontare il risultato grazie alla gran giocata di Wieteska che innesca l'autorete di Calafiori. A nulla serve l'assalto finale degli ospiti, colpo di vitale importanza per il Cagliari16:58

Altra sconfitta per il Bologna, che non vince il campionato dal successo interno contro l'Atalanta dello scorso 23 dicembre!16:55

90'+6' FINISCE QUI! Colpo del Cagliari che batte il Bologna e guadagna punti fondamentali per la lotta salvezza!16:54

90'+4' Esce anche Makoumbou, dentro Deiola16:51

90'+4' ULTIMI DUE CAMBI NEL CAGLIARI: Pavoletti entra al posto di Petagna16:51

90' Vengono concessi cinque minuti di recupero16:48

89' AMMONITO WIETESKA16:48

89' Ferguson! Ci prova in equilibrio precario dopo un'azione confusa nell'area del Cagliari, palla alta16:47

88' AMMONITO CALAFIORI, reo di una trattenuta su Petagna che stava scappando sulla destra16:45

86' TERZO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Jankto al posto di Viola16:43

83' FABBIAN! Colpo di testa in anticipo su Wieteska, palla fuori non di molto16:41

82' SCUFFET! Respinge una conclusione di Freuler dall'ingresso dell'area di rigore16:40

82' SECONDO CAMBIO NEL CAGLIARI: esce proprio uno stremato Nandez, entra Di Pardo16:39

80' È ovunque Nahitan Nandez, migliore in campo per distacco il capitano del Cagliari16:38

78' TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: esce Van Hooijdonk ed entra Moro16:36

78' Bella azione del Bologna con il diagonale di Orsolini che termina fuori, ma c'era un fuorigioco in avvio di azione16:35

77' Rientra in campo per il momento Lucumi16:34

74' Problemi per Lucumi, non sembra poter proseguire il centrale del Bologna16:32

69' GOL! CAGLIARI-Bologna 2-1! Autorete di Calafiori! Giocata clamorosa di Wieteska che su una carambola sugli sviluppi di un corner effettua un controllo strepitoso e mette il pallone in mezzo, sfortunato Calafiori che devia nella propria porta battendo il suo portiere Skorupski



66' Entra anche Fabbian, gli lascia il posto Aebischer16:24

66' PRIMI DUE CAMBI NEL BOLOGNA: Lykogiannis prende il posto di Kristiansen16:23

63' Ritmi bassi in questa fase, ripresa meno vivace rispetto alla prima frazione16:21

58' Ci prova Viola direttamente su calcio di punizione, pallone calciato basso che si infrange sulla barriera16:16

52' Ottima giocata di Urbanski che si libera di due avversari e serve Kristiansen in sovrapposizione, il cross del terzino del Bologna però viene raccolto da Scuffet16:10

50' Brivido in area del Cagliari! Tiro cross di Orsolini che mette in difficoltà Scuffet, poi Van Hooijdonk non riesce a ribadire in rete di testa16:08

47' Partenza aggressiva del Cagliari che prova subito a rendersi pericoloso con un cross in mezzo all'area, allontana la difesa del Bologna16:05

46' SI RIPARTE! È iniziata la ripresa!16:03

46' PRIMO CAMBIO PER IL CAGLIARI: esce Augello, entra Azzi16:02

Sono tre i cartellini sventolati da Manganiello, uno per il Bologna e due nel finale per il Cagliari15:50

Un bel primo tempo all'Unipol Domus, il Bologna approccia con più decisione la gara e sblocca la gara a metà frazione con il tocco sotto di Orsolini che da posizione defilata batte Scuffet. Pochi minuti dopo Petagna trova il suo primo gol stagionale sfruttando una delle rare indecisioni di Calafiori e firmando il paareggio dopo aver saltato Skorupski15:49

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cagliari e Bologna vanno al riposo in parità!15:48

45'+2' GIALLO ANCHE PER DOSSENA, sanzionato per proteste15:47

45'+2' AMMONITO Nandez! Fallo a centrocampo su Ferguson, scatta il giallo per il capitano del Cagliari15:47

45' Due minuti di recupero15:45

41' Potenziale occasione sprecata dal Bologna con Ferguson che viene ostacolato da Van Hooijdonk15:41

36' Cross di Nandez sul secondo palo, buona uscita alta da parte di Skorupski15:36

35' Zappa prova la soluzione dalla distanza, tiro debole facilmente bloccato da Skorupski15:35

31' GOL! CAGLIARI-Bologna 1-1! Gol di Petagna! Lancio di Dossena dalle retrovie per il centravanti numero 32 che stavolta vince il duello con Calafiori, salta Skorupski e deposita in fondo al sacco la rete del pareggio!



30' Altra grande occasione per Orsolini che stavolta si fa respingere il tiro da Scuffet, ma l'azione era viziata da un fuorigioco 15:31

25' Qualche attimo di esitazione dopo la rete, il Var ha controllato che il pallone non fosse uscito dopo la giocata di Orsolini che ha messo a sedere Augello. Sfera che, come certificato da Valeri e Abbattista, non aveva interamente oltrepassato la linea, per cui gol regolare15:46

24' GOL! Cagliari-BOLOGNA 0-1! Gran gol di Orsolini! Lancio di Posch per il 7 del Bologna che vince il duello con Augello e con un delizioso tocco sotto batte Scuffet!



20' Impenetrabile Calafiori che al momento sta stra vincendo il duello con Petagna15:20

18' Sponda di Van Hooijdonk per Freuler, il cui tiro di prima termina fuori alla destra della porta difesa da Scuffet15:18

14' Orsolini riceve sulla destra, converge e con il sinistro cerca un tiro cross che però si perde sul fondo15:15

13' Dalla bandierina Urbanski pesca Ferguson che di prima intenzione con il destro calcia altissimo15:13

12' Imbucata di Orsolini per l'inserimento di Freuler, il cross dell'ex Atalanta viene respinto in corner15:12

11' VIOLA DA CENTROCAMPO! Il trequartista del Cagliari vede Skorupski fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla lunga distanza, palla alta di poco!15:11

10' Ancora Urbanski ci prova, l'esterno rossoblù si coordina al volo su cross dalla destra ma impatta male e consegna la palla a Scuffet15:11

9' URBANSKI! Dopo un rimpallo trova lo spazio per la conclusione dal limite, si distende Scuffet che respinge non facendosi ingannare dalla deviazione di un compagno!15:10

7' È il Bologna a fare la partita, la squadra di Thiago Motta sta cercando di sfruttare soprattutto la fascia sinistra15:07

5' Gioco fermo in seguito ad una pallonata che ha colpito in pieno volto Zappa15:05

4' Primo squillo del Bologna: corner di Orsolini respinto al limite dell'area dove c'è Freuler, il quale si coordina con il destro mandando il pallone alto15:04

3' AMMONITO POSCH. Manganiello attende il termine dell'azione e ammonisce il difensore del Bologna per un precedente intervento duro ai danni di Nandez15:03

1' È del Bologna il primo possesso del match15:02

SI PARTE! È iniziata Cagliari-Bologna!15:00

Squadre in campo, pochi istanti ancora al calcio d'inizio!14:57

Le scelte di Motta: pesano le assenze di Zirkzee e quella dell'ultimo minuto di Saelemaekers in casa Bologna, rimpiazzati rispettivamente da Van Hooijdonk e Urbanski. Torna Freuler in mediana insieme ad Aebischer, in difesa riposa Beukema e agiranno Calafiori e Lucumi in mezzo con Posch e Kristiansen sugli esterni. Tra i pali Skorupski vince il ballottaggio con Ravaglia14:24

Le scelte di Ranieri: si affida al solo Petagna il tecnico romano, che lascia quindi in panchina inizialmente Pavoletti a favore dell'ex Napoli e Atalanta che sarà supportato da Viola e Nandez. A centrocampo confermato il giovane Prati con Sulemana e Makoumbou, davanti a Scuffet agiranno Zappa, Dossena, Wieteska e Augello14:22

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Aebischer - Orsolini, Ferguson, Urbanski - Van Hooijdonk14:19

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: il Cagliari si schiera con un 4-3-2-1: Scuffet - Zappa, Dossena, Wieteska, Augello - Makoumbou, Prati, Sulemana - Viola, Nandez - Petagna14:17

La gara sarà diretta da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Moro e dal quarto ufficiale Ayroldi. Dalla sala Var di Lissone opereranno invece Valeri e Abbattista14:12

Dopo un inizio al di sopra delle aspettative, il Bologna ha rallentato nell'ultimo periodo, uscendo sconfitto pesantemente da Udine e con un punto strappato allo scadere contro il Genoa. Nel mezzo anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, in Sardegna la squadra di Thiago Motta mira a a ritrovare i tre punti nonostante la pesante assenza causa squalifica di Joshua Zirkzee14:10

Momento grigio per il Cagliari di Claudio Ranieri che quest'oggi cerca una vittoria che manca dallo scorso 11 dicembre, quando i rossoblù rimontarono nel recupero il Sassuolo qui all'Unipol Domus. Nel mezzo tre sconfitte e due pareggi, un bottino troppo magro per la compagine sarda che è uscita con un solo punto dagli scontri diretti con Verona ed Empoli14:07

Benvenuti alla diretta di Cagliari-Bologna, gara valida per la 20' giornata del campionato di Serie A!14:03