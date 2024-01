Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Lecce 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24.14:27

Nel prossimo weekend la Lazio sarà impegnata nella Final Four di Supercoppa Italia, quindi i biancocelesti ritroveranno la Serie A domenica 28 gennaio nel big match delle ore 18:00 contro il Napoli (squalificati sia Immobile che Zaccagni). Il Lecce sarà invece impegnato domenica 21 gennaio, dalle ore 20:45, nella sfida casalinga contro la Juvevntus. 14:27

Una Lazio decisamente cinica, visti i soli due tiri in porta, conquista tre punti importantissimi per la sua classifica, nonché il quinto successo di fila grazie al gol decisivo di F. Anderson. I biancocelesti salgono così provvisoriamente al quinto posto (33 punti) e agganciano pure la Fiorentina, che però sarà impegnata oggi pomeriggio. Il Lecce resta invece a 21 punti e allunga a quattro la striscia di partite senza vittorie in campionato. 14:25

90'+5' FINISCE QUI. Lazio-Lecce 1-0, triplice fischio di Maria Sole Ferrieri Caputi. I biancocelesti vincono la quinta partita di fila in campionato: è la prima volta da quando c'è Maurizio Sarri in panchina. 14:23

90'+3' AMMONITO PURE PONGRACIC. Spintoni con Immobile, cartellino giallo per il centrale giallorosso. 14:25

90'+3' GIALLO PER IMMOBILE. Reazione su Falcone dopo l'uscita del portiere giallorosso, era diffidato e salterà la sfida contro il Napoli.14:21

90'+2' Gila determinante! Grande ripartenza di Almqvist, il quale scappa via sulla sinistra fino a entrare in area e trovare un suggerimento in orizzontale su cui il centrale biancoceleste è perfetto nella chiusura.14:20

89' AMMONITO VECINO. Il numero 5 della Lazio falcia Blin per evitarne la ripartenza. 14:17

87' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Lazio e Lecce. Biancocelesti avanti 1-0 nonostante due soli tiri nello specchio.14:16

86' DENTRO ANCHE PICCOLI. Ultimo cambio per mister D'Aversa, il quale richiama in panchina un Oudin mai protagonista nella ripresa.14:14

86' SPAZIO PER DORGU. Entra il numero 13 giallorosso, gli lascia il posto Gallo. 14:13

85' A terra Romagnoli nell'area di rigore della Lazio. Duro scontro in un duello aereo vinto contro Krstovic. Si rialza però il numero 13 della Lazio, che può proseguire nonostante la bella botta al costato. 14:13

83' Check terminato da parte del VAR: resta giallo il cartellino sventolato in faccia a Ramadani dall'arbitra Ferrieri Caputi. Ha rischiato però grosso il numero 20 giallorosso. 14:11

81' AMMONITO RAMADANI. Intervento duro e in ritardo su Rovella. 9° giallo in questo campionato per il numero 20, ma attenzione perché c'è il VAR al lavoro per un potenziale rosso diretto.14:10

79' ENTRA IMMOBILE. Boato per il ritorno in campo del capitano, con l'Olimpico tutto in piedi. Esce Zaccagni. 14:07

77' AMMONITO GUENDOUZI. Entrata in ritardo su Strefezza, cartellino anche per il centrocampista biancoceleste. 14:05

75' GIALLO PER VENUTI. Ammonizione per il numero 12 del Lecce, autore di un brutto intervento su Zaccagni. 14:02

74' Zaccagni manca il gol per un soffio. Ottimo cross di Lazzari dalla destra, il numero 20 laziale taglia bene sul primo palo ma non impatta la sfera per la deviazione vincente da due passi. Era l'occasione del potenziale 2-0 nonché la possibilità di chiudere in anticipo questo lunch match. 14:02

72' DENTRO STREFEZZA. Entra anche il numero 27, che rileva Gonzalez e garantisce così quattro giocatori ultra-offensivi alla formazione ospite. 14:00

72' DOPPIO CAMBIO GIALLOROSSO. Kaba lascia il posto ad Alexis Blin, resta invariato il modulo del Lecce. 14:00

71' ANCORA IL LECCE. Dialogo tra Kaba e Gallo, col numero 25 che rimette in mezzo un perfetto cross rasoterra su cui si avventa lo stesso Kaba. Sinistro strozzato e troppo chiuso, palla che sfila lenta oltre il palo alla sinistra di Provedel. 13:59

69' Squadre molto allungate, ma ancora tanti errori negli ultimi 20-25 metri e soprattutto nel momento in cui si potrebbero creare reali occasioni da gol. Qui F. Anderson attende troppo al limite e poi sbaglia la misura del passaggio in orizzontale per Guendouzi. 13:57

67' OCCASIONE PER IL LECCE. Almqvist, passato a sinistra, scappa via e arriva in area: dal fondo mette in mezzo un cross tesissimo, su cui Krstovic ci mette la testa senza però riuscire a inquadrare la porta difesa da Provedel. Squillo dei giallorossi. 13:55

65' FUORI PELLEGRINI. Cambia un terzino mister Sarri: dentro Manuel Lazzari, per un ruolo a tutta fascia sulla destra.14:03

65' OUT ANCHE LUIS ALBERTO. Applauditissimo il numero 10, che lascia il posto a Matias Vecino. 13:53

64' Si preparano altri cambi per la Lazio. Già due le sostituzioni effettuate dai padroni di casa, una soltanto invece quella del Lecce finora. 13:51

63' Stupendo l'abbraccio tra Luis Alberto e mister D'Aversa in attesa di una rimessa laterale per la Lazio. Il tecnico giallorosso dà anche un buffetto fraterno sulla guancia del numero 10 laziale. 13:51

62' Strappo di Kaba, il quale entra in area e poi cade sul contatto con Pellegrini. L'arbitra Ferrieri Caputi dice che è tutto regolare e c'è anche il check positivo del VAR: non sarà rigore per il Lecce. 13:50

60' Secondo gol in questa Serie A per Felipe Anderson, il 42° nel massimo campionato italiano. Diventano invece 57 gli assist in Serie A per Luis Alberto, come sempre metronomo e rifinitore assoluto dei biancocelesti. 13:49

58' GOL! LAZIO-Lecce 1-0! Rete di Felipe Anderson. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Rovella ricama e trova in area Luis Alberto. Il numero 10 di prima serve F. Anderson, il quale non può sbagliare dai 10 metri: destro a incrociare sotto la traversa e partita sbloccata.



Guarda la scheda del giocatore Felipe Anderson13:47

57' CAMBIO LECCE. Gendrey, ammonito, lascia spazio a Lorenzo Venuti, anche perché Zaccagni cominciava a puntare sistematicamente il terzino numero 17 giallorosso. 13:45

56' La Lazio sta cercando di alzare il proprio ritmo offensivo, con ottime ripartenze in cui Guendouzi e Rovella sono spesso protagonisti. Ottimo ingresso, almeno per ora, di Pedro, si sta svegliando del tutto Luis Alberto. 13:44

54' PALLA GOL PER ZACCAGNI. Ripartenza della Lazio con un ottimo Pedro, il quale scarica per Luis Alberto. Il numero 10, sulla trequarti, trova un grande filtrante in area e mette Zaccagni davanti a Falcone. Il numero 20 si gira e cerca il destro all'incrocio: conclusione smorzata e palla alta di un soffio sopra la traversa. 13:43

52' Intensificano il proprio riscaldamento sia Ciro Immobile che Manuel Lazzari. Potrebbero essere loro a subentrare tra poco, con mister Sarri pronto ad altri cambi. 13:39

51' Ci prova Pedro! Azione insistita della Lazio, con Luis Alberto che resta a terra per un colpo subito al volto da Kaba (involontariamente). Palla che arriva a Pedro, il quale non ci pensa su due volte: destro secco dalla distanza, ma conclusione alta sopra la traversa.13:38

48' F. Anderson lanciato in profondità da Luis Alberto, ma Falcone è attento con l'uscita in presa bassa praticamente al vertice della sua area piccola. 13:36

47' Guendouzi scivola sulla sua trequarti e perde palla su Gonzalez, il quale prova a sfondare centralmente. Ottima l'uscita di Gila, che fa schermo al limite e ruba anche palla all'avversario. 13:35

47' COMINCIA LA RIPRESA. Lazio-Lecce 0-0. Si riparte all'Olimpico, manovrano gli ospiti di D'Aversa, il quale non ha effettuato alcuna sostituzione all'intervallo. 13:33

46' CAMBIO LAZIO. Fuori uno spento e impreciso Isaksen, dentro Pedro. 13:32

Facilmente ipotizzabili dei cambi per entrambe le formazioni. La Lazio non ha creato davvero nulla, se non un velleitario tentativo di Isaksen al 13' di gioco e magari Sarri darà minuti al rientrante Immobile, anche per permettere al suo bomber di migliorare la condizione in vista della Final Four di Supercoppa Italiana. D'Aversa deve invece fare i conti con l'ammonito Gendrey e potrebbe anche provare un cambio nel tridente offensivo, con Strefezza che scalpita in panchina. 13:21

Animi accesi e tanto nervosismo prima del rientro negli spogliatoi, con Zaccagni che ha ancora qualcosa da ridire a diversi giocatori del Lecce. Primo tempo davvero brutto, con ritmi troppo bassi, tantissimi errori (specie negli ultimi 20-25 metri) e poche giocate degne di nota. Oudin uno dei migliori in campo, Provedel comunque decisivo tra i pali. 13:19

45'+2' FINE 1° TEMPO. Lazio-Lecce 0-0. Prima metà di gara con pochissimi squilli ma troppi, davvero troppi, errori tecnici. Infortunio alla spalla destra per Patric, costretto al cambio al 24' di gioco. 13:17

45' GIALLO ANCHE PER GENDREY. Viene ammonito pure il numero 17, che perde sangue dal labbro per un colpo subito in precedenza proprio da Zaccagni.13:16

45' AMMONITO ZACCAGNI. Il numero 20 strattona per la maglia Gendrey, reo a suo dire di aver simulato. Era diffidato, salterà il prossimo turno di campionato. 13:16

43' Errore di Provedel, che forza il passaggio su Guendouzi. Il centrocampista viene anticipato sulla sua trequarti e la palla finisce in area sui piedi di Kaba. Il numero 77 non riesce a calciare, ma era comunque in offside di partenza. 13:15

41' Isaksen indubbiamente il peggiore tra le file dei padroni di casa. Il numero 18 laziale ha vanificato almeno tre azioni potenzialmente pericolose con scelte sbagliatissime ed errori nei passaggi. Oudin invece tra i migliori del Lecce.13:12

39' Altra transizione improvvisa del Lecce, con azione che parte sempre da Oudin. Gonzalez verticalizza per Krstovic, il quale prova a sfondare centralmente in area. Perfetto però l'intervento in chiusura di Marusic, sempre molto attento. 13:10

36' Continuo possesso palla della Lazio, mentre il Lecce cerca di sorprendere i padroni di casa con sfuriate improvvise in contropiede, grazie all'ottimo lavoro in rifinitura di Oudin. Resta però ancora poca la qualità negli ultimi 20-25 metri, per entrambe le formazioni. 13:07

33' OCCASIONE PER IL LECCE! Almqvist scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone davvero stupendo. Oudin liscia col mancino all'altezza del dischetto, ma la palla arriva a Kaba. Il numero 77 stoppa, si sistema e calcia sul primo palo, trovando però l'ottima risposta di Provedel in angolo. 13:04

32' Isaksen e F. Anderson si scambiano le posizioni, col numero 7 che ora agisce largo a destra lasciando il ruolo di "falso nueve" al compagno. Vediamo se la scelta tattica di Sarri pagherà qualche dividendo.13:03

31' Iniziativa del Lecce, ancora sulla destra. Gendrey ruba il tempo a due avversari e mette in mezzo un cross rasoterra che attraversa tutta l'area laziale. Né Krstovic, né Almqvist riescono però a deviare verso la porta difesa da Provedel. 13:01

29' Si sgola Luis Alberto verso i compagni: il numero 10 richiede maggiore intensità e migliore qualità, nonché un aumento del ritmo. Lo stesso aveva fatto poco prima Provedel. 13:00

27' Poca precisione per entrambe le squadre, specialmente nei momenti in cui sia Lazio che Lecce potrebbero mettere in seria difficoltà le difese avversarie. Prima mezz'ora decisamente avara di spettacolo e occasioni. 12:58

25' Erroraccio di Isaksen. La Lazio recupera palla con un ottimo intervento di Guendouzi, il quale poi lancia la profondità del compagno. Il numero 18 laziale cerca un suggerimento in orizzontale a centro area per F. Anderson, il quale sarebbe tutto solo davanti a Falcone, ma sbaglia la misura del passaggio. 12:56

24' ESCE PATRIC. Cambio obbligato per infortunio, al suo posto entra Alessio Romagnoli. 12:54

23' Ritmi nuovamente compassati. Provedel mette volontariamente palla in fallo laterale perché Patric non ce la fa a proseguire. Braccio destro bloccato per il numero 4 laziale, costretto al cambio.12:54

20' A terra Patric dopo un contatto con un avversario. Problema alla spalla destra per il numero 4 laziale, ma non sembra nulla di serio e mister Sarri lo sprona a riprendersi velocemente. 12:52

19' Break di Isaksen, poi bravissimo a trovare centralmente Luis Alberto. Il numero 10 porta palla fino al limite dell'area avversaria, scambia con F. Anderson e poi si butta in area chiedendo l'uno-due. Il passaggio di ritorno del numero 7 è però facilmente leggibile dalla difesa giallorosa. 12:50

17' Iniziativa del Lecce sull'out di destra. Tutto parte dai piedi di Oudin, il quale vede la sovrapposizione di Gendrey e prova a servirlo in area, ma la difesa della Lazio fa buona guardia e concede soltanto angolo. Sugli sviluppi del corner, presa alta e sicura di Provedel in uscita. 12:47

15' Dopo un avvio con ritmi abbastanza bassi, ora entrambe le squadre sembrano voler aumentare le loro proiezioni offensive. Lazio finora dominante nel possesso palla, ma non è certo una novità per le squadre allenate da Sarri. 12:45

13' Occasione Lazio! Luis Alberto un mago in mezzo all'area avversaria, con palla incollata ai piedi. Tacco del numero 10 laziale per il rimorchio di Isaksen, il quale calcia in corsa di punta da due passi e nel traffico, non riuscendo però a superare Falcone. 12:44

12' Giocata a memoria di Oudin, poiché il numero 10 verticalizza di prima per la profondità di Krstovic. Il 9 del Lecce entra in area e, da posizione un po' defilata, calcia col destro sul primo palo. Provedel risponde presente con ottimo posizionamento. 12:46

10' Punizione calciata da Luis Alberto, Falcone non accenna l'uscita e allora è Baschirotto a dover intervenire di testa sul secondo palo per anticipare F. Anderson. Buono l'intervento aereo del centrale giallorosso. 12:41

9' Ottimor recupero di Rovella sul tentativo di ripartenza del Lecce, F.Anderson scappa sull'out di sinistra, salta un avversario e, praticamente a ridosso della linea di fondo campo, conquista una punizione molto interessante. Sorta di corner corto per i biancocelesti.12:40

7' Punizione dai 40 metri di Oudin. Linea difensiva della Lazio che resta altissima, Baschirotto sbuca nell'area piccola ma, di testa, non riesce a imprimere forza al pallone ed è comoda allora la presa di Provedel. 12:38

6' F. Anderson ovviamente al centro dell'attacco laziale, in un ruolo non inedito da "falso nueve". C'è però già Pedro a scaldarsi, proprio come soluzione precauzionale nel caso in cui lo stesso F. Anderson non dovesse farcela, visto il trauma per un duro colpo subito nell'ultimo allenamento di ieri. 12:37

4' Ci prova Oudin. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, il numero 10 del Lecce riceve palla e, nonostante una posizione defilata da fuori area, lascia partire il sinistro. Palla deviata da Patric in calcio d'angolo, Provedel comunque aveva recuperato il tempo per l'eventuale parata. 12:36

2' Subito possesso palla per la Lazio di Sarri, che ovviamente cercherà di fare la partita. Moduli 4-3-3 speculari, sarà interessante capire chi dei quattro "attaccanti" esterni avrà gli spunti più interessanti e potenzialmente decisivi. 12:33

1' INIZIA Lazio-Lecce, fischio di Ferrieri Caputi e si può partire qui all'Olimpico. Calcio d'inizio battuto dai biancocelesti. Consueta maglia celeste con calzoncini bianchi per la Lazio, divisa rossa con numeri e inserti gialli per la squadra ospite. 12:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell’Olimpico. A dirigere questo Lazio-Lecce sarà Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno), coadiuvata da Daniele Bindoni (Venezia) e Alberto Tegoni (Milano). IV Ufficiale Andrea Colombo (Como), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Aleandro Di Paolo (Avezzano).12:16

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide in Serie A contro la Lazio, pareggiando l’altra. Dopo il successo nella gara d’andata (2-1), i giallorossi potrebbero vincere entrambe le gare contro la Lazio in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella loro storia.12:15

Mister D’Aversa cambia soltanto un giocatore rispetto all’11 titolare che aveva iniziato la gara pareggiata (1-1) contro il Cagliari: Almqvist parte infatti al posto di Strefezza. Per il resto scelte obbligate per il Lecce, viste alcune assenze di giocatori impegnati nella Coppa D’Africa e gli infortuni di Dermaku e Sansone.12:14

Rispetto alla vittoria (2-1) contro l’Udinese, i biancocelesti non possono contare su Castellanos, out per infortunio, e tengono il rientrante Immobile in panchina. F. Anderson falso nueve al centro dell’attacco, supportato, nel tridente, da Zaccagni e Isaksen. Ritorna titolare Luis Alberto, assente per un problema muscolare nella precedente giornata.12:15

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce risponde con un 4-3-3 speculare agli avversari e in cui figurano: Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo - Kaba, Ramadani, Gonzalez - Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Listkowski, Smajlovic, Strefezza, Blin, Piccoli.12:57

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera con un consueto 4-3-3 formato da: Provedel - Pellegrini, Gila, Patric, Marusic - Luis Alberto, Rovella, Guendouzi - Zaccagni, F. Anderson, Isaksen. All. Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Romagnoli, Casale, Hysaj, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Immobile, Pedro, Sana Fernandes.12:58

Il Lecce allenato da Roberto D’Aversa ha invece conquistato soltanto una vittoria (2-1 contro il Frosinone) nelle ultime 14 giornate di campionato e, dopo un avvio strepitoso, si trova adesso al 13° posto in classifica con 21 punti. I giallorossi non hanno peraltro ancora mai vinto in trasferta in questa stagione di Serie A: cinque pareggi e quattro sconfitte.12:09

La Lazio di Maurizio Sarri è reduce da quattro vittorie di fila, inclusa quella contro la Roma (1-0) nei quarti di Coppa Italia. Con 30 punti conquistati in 19 giornate, i biancocelesti occupano attualmente l’ottavo posto in classifica ma, vincendo oggi, potrebbero scavalcare diverse squadre, tra cui il Napoli (sesto con 31 punti).12:09

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio e Lecce, gara valida per la Giornata 20 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.12:09