Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Roma 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:55

Nel prossimo turno il Milan sarà impegnato a Udine mentre la Roma attende il Verona all'Olimpico.22:55

Milan a quota 42 in classifica, a meno nove dall'Inter capolista ma a più nove sulla Lazio quinta. Il posto in Champions dei rossoneri sembra ormai consolidato con qualche speranza nascosta di approfittare di eventuali crolli delle due davanti e sognare in grande. La Roma spreca invece una chance di avvicinare il quarto posto, scivolando a cinque lunghezze dalla Fiorentina. Settimana da dimenticare per gli uomini di Mourinho, eliminati in Coppa Italia dalla Lazio e sconfitti in maniera netta questa sera.22:54

Vittoria convincente del Milan che, dopo il vantaggio della prima frazione, apre il secondo tempo col decimo col in campionato di Giroud, su assist di Kjaer. La Roma reagisce e accorcia le distanze dagli undici metri con Paredes. I giallorossi ci provano ancora con Pellegrini, entrato al 46', ma non riescono a pareggiarla. Nel finale la perla tutta francese: assist di tacco di Giroud e bomba sotto la traversa di Theo Hernandez a chiudere la gara. Gli uomini di Pioli vanno poi vicini al poker cogliendo un palo con Musah ma il risultato non cambia più fino al fischio finale di Guida.22:56

90'+6' Triplice fischio a San Siro. Milan batte Roma 3-1.22:43

90'+6' Maignan rischia qualcosa nel tentativo di controllare una palla vagante in area di rigore, per fortuna sua non ci sono avversari nei paraggi e può recuperare la palla.22:43

90'+5' Cross di Zalewski dalla destra a cercare Belotti, anticipato dalla difesa rossonera.22:42

90'+4' Recupero che scivola via con la Roma che prova a creare qualcosa in zona offensiva, senza successo.22:41

90' Giallo per Gabbia dopo un fallo su Lukaku.22:38

90' Cinque minuti di recupero.22:39

90' PALO DI MUSAH! Azione travolgente di Musah che calcia di punta in area di rigore e centra la base del palo. Milan vicinissimo al poker.22:37

89' Sostituzione Milan: fuori Theo Hernandez, dentro Alex Jimenez.22:37

89' Sostituzione Milan: Adli fa spazio a Kevin Zeroli.22:36

88' Altro fuorigioco di Lukaku dopo una conclusione alle stelle da ottima posizione. Serata estremamente negativa per l'attaccante belga.22:35

86' PELLEGRINI! Il capitano giallorosso non ci sta e gira in porta col mancino dal limite, Maignan si allunga in tuffo alla propria destra e devia in corner.22:34

84' GOL! MILAN-Roma 3-1! Rete di Theo Hernandez. Uno-due micidiale tra Theo e Giroud chiuso dal missile del numero 19 sotto la traversa a chiudere il match. Notevole anche l'assist di tacco dell'attaccante rossonero a mandare in porta il compagno.



81' Cartellino giallo per Huijsen costretto a trattenere Loftus-Cheek per fermare una pericolosa ripartenza rossonera.22:28

79' Sostituzione Milan: Pulisic viene sostituito da Musah.22:27

79' Sostituzione Milan: Leao lascia il campo a Okafor.22:26

78' Sostituzione Roma: esce anche Diego Llorente, dentro Donny Huijsen.22:26

78' Sostituzione Roma: fuori Celik, dentro Zalewski.22:26

78' Fuorigioco anche dalla parte opposta dove Lukaku si presenta a tu per tu con Maignan e gli calcia addosso ma c'è l'assistente che segnala la posizione irregolare del belga.22:25

77' Leao impegna Svilar con una girata di destro su assist di Pulisic ma c'è la bandierina dell'assistente alzata.22:24

76' Terza sponda efficace di Lukaku che libera Pellegrini al tiro dai sedici metri, Maignan blocca a terra il destro del capitano giallorosso.22:23

76' Cross teso dalla sinistra di Theo Hernandez, Svilar la blocca in presa alta e rilancia il contropiede dei suoi.22:23

74' ANCORA PELLEGRINI! Sponda di Belotti in area per il compagno che si gira in un fazzoletto e calcia col destro ma trova il corpo di Gabbia a respingere la conclusione!22:21

73' OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia a giro cercando il sette, decisiva la deviazione di Giroud in barriera.22:20

71' Kjaer stende Belotti al limite dell'area rossonera. Giallo per il danese e punizione ghiotta per la Roma in posizione centrale.22:18

70' Altro lavoro da centroboa di Lukaku che apre a destra per Celik ma la difesa del Milan si chiude. Poi Llorente prova il destro dai venti metri ma colpisce malissimo.22:17

69' GOL! Milan-ROMA 2-1! Rete di Paredes su rigore. Non trema l'argentino che calcia alto centralmente e batte Maignan riaprendo la gara.



67' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! La prima vera giocata di Lukaku del match frutta la massima punizione. Pellegrini anticipa Calabria sulla sponda del belga e viene atterrato. Nessun dubbio per Guida che indica subito il dischetto.22:15

66' Calabria si accentra e prova il mancino dalla lunga distanza. Palla fuori di un paio di metri sotto lo sguardo attento di Svilar.22:14

65' Recupero difensivo di Leao a fermare sul nascere l'iniziativa della Roma. Sale la frustrazione tra gli uomini di Mourinho che in questo secondo tempo non stanno trovando il modo per scalfire le certezze rossonere.22:13

64' OCCASIONE MILAN! Si aprono gli spazi per i padroni di casa con Leao che pesca Pulisic al limite, l'americano si porta la palla sul sinistro ma conclude male e non trova la porta. Terza occasione nitida in questa partita per lui.22:11

62' Spinazzola va al cross dalla sinistra, Maignan esce in presa alta e fa sua la sfera.22:09

61' Sostituzione Roma: El Shaarawy lascia il posto a Belotti.22:08

60' Roma colpita ancora a freddo come nella prima frazione e Milan che ora gioca sul velluto.22:07

58' Raddoppio del Milan confermato, Giroud raggiunge così quota 10 reti in campionato.22:07

56' Giallo a Cristante per proteste dopo il gol rossonero.22:07

56' GOL! MILAN-Roma 2-0! Rete di Giroud. Sponda di Kjaer perfetta per Giroud che segna di testa da due passi. Proteste giallorosse per un blocco di Pulisic su Cristante ma Guida convalida.



55' Gabbia riesce a colpire di testa in area sul pallone messo in mezzo da Hernandez ma manda la palla lateralmente anziché verso lo specchio della porta con Kjaer che non ci arriva per un soffio.22:03

53' Sgambetto di Kristensen ai danni di Leao a una ventina di metri dalla porta giallorossa. Calcio piazzato interessante per i rossoneri.22:01

51' Destro di Loftus-Cheek a chiudere un fraseggio del Milan sulla trequarti avversaria. Palla fuori di qualche metro.21:59

51' Bove va a terra al limite dell'area rossonera, qualche protesta dei giocatori della Roma ma Guida è impassibile.21:58

49' Reijnders illumina per Leao in verticale, il portoghese appoggia a rimorchio per Loftus-Cheek che viene però murato da Celik in area.21:56

48' Reijnders prova a pescare il jolly col destro dalla distanza, palla ampiamente a lato della porta difesa da Svilar.21:55

46' Discesa di El Shaarawy a sinistra e tocco in area a cercare Lukaku che si trova però troppo avanti rispetto al servizio del compagno e non riesce ad agganciare la sfera.21:53

46' Si ricomincia!21:52

45' Sostituzione Roma: fuori Gianluca Mancini, dentro Lorenzo Pellegrini.21:52

Le due squadre non hanno badato di certo a risparmiarsi in questo primo tempo giocato a ritmi sostenuti, si attendono dunque le mosse dei due allenatori. Per la Roma potrebbe esserci la carta Belotti per dare maggior peso a un attacco parso fuori dal gioco mentre per il Milan potrebbero essere necessarie forze fresche per mantenere alta l'intensità vista sinora.21:49

Gara vibrante al Meazza decisa finora dalla prima rete in Serie A di Yacine Adli, realizzata al minuto 11. Dopo un avvio propositivo della Roma, i rossoneri trovano la rete del vantaggio e sfiorano il raddoppio con un tiro-cross di Theo Hernadez che tocca il palo. La Roma risponde con Celik, sul quale è miracoloso Maignan, poi arrivano altre occasioni per il Milan, entrambe con Pulisic a legittimare il vantaggio rossonero prima di un'altra occasione giallorossa con Paredes che spara alto da ottima posizione.21:37

45'+1' Duplice fischio di Guida. Si va al riposo sull'1-0 per il Milan.21:34

45' Un minuto di recupero.21:33

44' El Shaarawy viene atterrato sull'out di sinistra da Kjaer, i rossoneri protestano per un intervento al limite di Mancini su Calabria non ravvisato dal direttore di gara.21:32

43' Pestone di Mancini su Giroud e giallo per il centrale giallorosso che era diffidato e salterà la prossima partita dei giallorossi.21:31

42' Spinazzola pesca Kristensen in area col cross dalla sinistra, il danese sovrasta Theo Hernandez ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.21:30

41' Mancini a terra e gioco fermo. Il centrale giallorosso sembra non farcela a proseguire.21:29

41' Bove prova a saltare Adli e viene atterrato dal francese. Punizione per la Roma nel campo rossonero.21:28

40' SPINAZZOLA! Celik taglia il campo dalla destra e trova Spinazzola, l'ex Atalanta si porta la palla sul destro e trova la porta dai 25 metri ma Maignan ci arriva in due tempi tuffandosi alla propria destra.21:28

39' Loftus-Cheek a terra in area giallorossa, Guida lascia correre.21:26

38' OCCASIONE ROMA! Paredes ha tanto spazio al limite dell'area rossonera e va col destro violento dal limite ma non trova la porta.21:26

37' PULISIC! Leao mette in mezzo col destro dalla sinistra, Pulisic stacca perfettamente di testa nel cuore dell'area ma non trova la porta per un soffio con Svilar che ha potuto solo osservare la palla andare fuori.21:25

36' Fuorigioco di Spinazzola che era comunque stato chiuso in fallo laterale da Kjaer.21:24

35' Roma che attacca a caccia del pari ma continuano le incompresioni tra Lukaku e i propri compagni al limite dell'area rossonera.21:23

34' Paredes viene atterrato da un intervento in ritardo di Loftus-Cheek. Guida richiama verbalmente il giocatore inglese che ha rischiato il giallo.21:22

32' Nulla di fatto sul corner per il Milan che rimane però in possesso della palla in zona offensiva.21:20

31' OCCASIONE MILAN! Asse Theo-Giroud-Pulisic in area giallorossa, il sinistro dell'americano viene deviato in corner da un provvidenziale Spinazzola.21:20

30' MIRACOLO DI MAIGNAN! Cristante porta a spasso mezza difesa del Milan e serve Celik in area di rigore, il destro rasoterra del turco viene deviato prima da Theo Hernandez e poi da uno strepitoso Maignan che toglie la palla dall'angolino basso.21:18

29' PALO MILAN! Ripartenza rossonera condotta da Leao, il portoghese prolunga per Theo Hernandez che colpisce il primo palo con un tiro-cross dalla sinistra. Svilar aveva lasciato scorrere la palla e ha rischiato una beffa clamorosa.21:17

27' Percussione centrale di Pulisic che calcia col mancino dalla lunetta dell'area giallorossa ma non riesce ad angolare la conclusione. Svilar blocca in due tempi.21:16

27' Fuorigioco di rientro di Lukaku, finora completamente fuori dalla partita.21:15

24' Ritmo più basso rispetto all'avvio di gara, il Milan ne approfitta per gestire possesso e risultato.21:12

23' Spinazzola arriva al cross sul fondo dalla sinistra, la difesa rossonera è attenta e ne esce in bello stile con la calma di Reijnders che rilancia l'azione dei suoi.21:11

20' Milan che spreca una buona opportunità in contropiede, Leao apre per Pulisic a destra ma l'americano è troppo lento nella giocata e viene chiuso in fallo laterale da Llorente.21:08

19' Paredes prova a scodellare in area di rigore ma la difesa rossonera respinge, il possesso resta però giallorosso.21:06

18' Fallo di Pulisic su Bove nella metà campo rossonera. Opportunità su calcio piazzato per i giallorossi.21:06

16' Tanta energia in campo per il Milan che sta tenendo la Roma nella propria metà campo e spinge a caccia del 2-0.21:04

15' Scintille tra Cristante e Theo Hernandez dopo un contrasto al limite dell'area giallorossa. I due vengono richiamati verbalmente da Guida che ristabilisce l'ordine e placa gli animi in campo.21:03

14' El Shaarawy apre a sinistra per Spinazzola che cerca Lukaku in area di rigore ma trova l'ottima chiusura di Adli in ripiegamento difensivo.21:02

11' GOL! MILAN-Roma 1-0! Rete di Adli. Reijnders serve Adli in orizzontale nella lunetta dell'area di rigore, il francese si libera per il tiro con una finta e batte Svilar con un preciso rasoterra mancino.



Guarda la scheda del giocatore Yacine Adli21:00

10' Leao prova a servire Giroud con un tacco forse troppo imprevedibile, la palla finisce direttamente tra le mani di Svilar.20:57

8' Sul ribaltamento di fronte, Calabria toglie palla a El Shaarawy in area rossonera. Ritmo altissimo in queste prime fasi del match.20:56

8' Cross di Loftus-Cheek dalla destra, palla troppo alta per tutti.20:56

7' Theo Hernandez riceve palla centralmente dopo un recupero alto di Loftus-Cheek, il francese prova l'imbucata per Giroud ma trova la chiusura della difesa ospite.20:55

6' Cross basso dalla sinistra in area rossonera, la difesa libera non senza affanni.20:54

5' Celik e Lukaku non si capiscono sulla trequarti offensiva regalando palla al Milan. C'è in campo però una Roma molto diversa rispetto a quella delle ultime uscite, i giallorossi sono praticamente sempre in possesso della palla in zona offensiva.20:54

4' Lancio verticale di Mancini a cercare Celik, Maignan capisce tutto e fa sua la sfera, poi si scontra col turco ma Guida lascia correre. Un attimo dopo arriva anche un fallo plateale su Theo Hernandez che fa infiammare il pubblico di fede rossonera.20:53

4' Duello fisico tra Giroud e Llorente, Guida opta per il fallo del francese tra le proteste del Meazza.20:51

3' Doppio traversone di Paredes e doppia respinta di Leao appostato sul primo palo. La Roma rimane però in possesso della sfera nel terzo di campo del Milan.20:51

2' Cristante al cross dalla destra, Theo ci mette il piede deviando la palla in corner.20:50

Giroud subito al tiro da posizione defilata dopo un retropassaggio sbagliato di Celik. La conclusione del francese è però debole con Svilar che blocca la sfera senza patemi.20:49

Si comincia!20:48

A San Siro è tutto pronto e si attende solo l'ingresso delle due squadre.20:40

La sorpresa per la Roma è tra i pali dove c'è Svilar al posto di Rui Patricio, nella difesa a tre non trova invece spazio Huijsen, con Mancini centrale ci sono infatti Kristensen e Llorente. Sulle corsie esterne agiranno Celik a destra e Spinazzola a sinistra con Karsdorp e Zalewski inizialmente in panchina. In mezzo al campo giocano Paredes, Cristante e Bove. In avanti c'è El Shaarawy, ex di turno, e non Belotti a far coppia con Lukaku. Panchina cortissima per i giallorossi con soli nove elementi di cui due estremi difensori.20:39

Pioli schiera dal 1' Gabbia, richiamato dal prestito al Villarreal, che farà coppia con Kjaer davanti a Maignan. Theo Hernandez torna nel suo ruolo naturale di esterno sinistro con Calabria schierato a destra. In mezzo al campo c'è Adli con Reijnders che agiranno alle spalle del trio Pulisic-Loftus-Cheek-Leao. In avanti fiducia a Giroud, a caccia del decimo gol in questo campionato.20:36

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: Mourinho, oggi assente per squalifica, schiera il consueto 3-5-2. Svilar - Kristensen, Mancini, Llorente - Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola - Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.20:34

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: Pioli opta per il 4-2-3-1. Maignan - Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Adli, Reijnders - Pulisic, Loftus-Cheek, Leao - Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Jovic, Okafor, Romero, Terracciano, Traoré, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.20:32

Dirige il match Guida con Bercigli e Cecconi ad assisterlo, il quarto uomo sarà Sacchi. In sala VAR a Lissone ci sono Mazzoleni e La Penna.20:30

Dopo le dolorose eliminazioni in Coppa Italia per mano di Atalanta e Lazio, Milan e Roma si affrontano a San Siro per una gara fondamentale nella lotta per l'Europa. I Rossoneri da dicembre in poi si sono rimessi in carreggiata perdendo, curiosamente, solo due gare in tutte le competizioni ed entrambe contro la squadra di Gasperini. Discorso invece diverso per la Roma che nelle ultime sette trasferte ha vinto solo quella di Sassuolo del 3 dicembre, perdendo poi le ultime tre consecutive senza mai segnare una rete. Per i giallorossi quella di stasera potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia per rimanere in lotta per il quarto posto che vale l'accesso alla nuova Champions League.20:29

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Roma, gara valida per la giornata numero 20 del campionato di Serie A.19:55