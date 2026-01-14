Partita molto combattuta e che ha visto l'Inter riuscire a scardinare la retroguardia del Lecce solo nel finale, grazie alla rete di Esposito. Buona la gara dei salentini che per quasi tutta la gara hanno retto, giocando in maniera ordinata e rendendosi insidiosi con alcune ripartenze.

Turnover su entrambi i lati, nell'Inter in avanti spazio a Bonny che farà coppia con Thuram. In mezzo al campo gioca Mkhitaryan con Zielinski e Barella, mentre sulle fasce ci sono Carlos Augusto e Diouf. Partono dalla panchina Dimarco e Lautaro Martinez. Nel Lecce in attacco confermato Stulic con Pierotti, Gandelman e Sottil alle sue spalle. Davanti a Falcone difesa a quattro con Siebert e Tiago Gabriel centrali e Veiga e Gallo ai lati.19:49

CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Bonny cerca spazio in area, prova il dribbling e viene atterrato da Veiga. Maresca non ha dubbi e indica il dischetto.21:10

SIEBERT! Ripartenza del Lecce, Siebert si trova in area e prova la conclusione centrale, Sommer è attento e d'istinto salva tutto.22:21

PREPARTITA

Inter - Lecce è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Lecce sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 99 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.2 Falli per cartellino 11.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 46 punti (frutto di 15 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte).

L'Inter ha segnato 43 gol e ne ha subiti 17; il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28.

In casa l'Inter ha fatto 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Napoli e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Parma perdendo 1-2.

Inter e Lecce si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 30 volte, il Lecce ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Inter-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due reti nel periodo (16 reti - 2.7 di media); solo una volta i nerazzurri hanno ottenuto sette successi consecutivi contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1999.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in campionato e solo contro il Como (sei) ha una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in Serie A.

Il Lecce è l'avversario contro cui l'Inter ha vinto in percentuale più sfide casalinghe nella sua storia in Serie A: 95% - 18 su 19 (1P), minimo 15 gare interne.

Il Lecce ha perso, senza segnare alcun gol, tutte le ultime cinque partite di Serie A contro squadre che occupavano prima del match la prima posizione della classifica: tra queste cinque sconfitte, anche due contro l'Inter, 2-0 nel dicembre 2023 e 4-0 nel febbraio 2024.

Il Lecce ha segnato in quattro delle ultime otto partite di Serie A, alternando un incontro a secco ad uno con gol in questo parziale, e ha segnato nel più recente contro il Parma. I giallorossi hanno incassato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro partite e, in questo campionato, non hanno mai raggiunto quota cinque gare consecutive senza mantenere la porta inviolata.

Il Lecce ha pareggiato l'ultima trasferta di Serie A (1-1 contro la Juventus il 3 gennaio) e in questo campionato non ha mai evitato il ko per due gare esterne di fila (l'ultima volta in un singolo torneo risale alle ultime tre della scorsa stagione - 1V, 2N).

L'Inter ha pareggiato nell'ultima partita di Serie A contro il Napoli, dopo 19 gare senza nemmeno un pari (15V, 4P); i nerazzurri non registrano almeno due pareggi consecutivi in campionato dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Genoa).

In 18 presenze in questo campionato Federico Dimarco ha già trovato tanti gol (quattro) quanti quelli realizzati in 33 partite nel torneo 2024/25; l'esterno italiano non ha mai segnato per tre gare di fila in Serie A (attualmente in una striscia di due). Inoltre, con quattro reti e cinque assist il classe '97 ha partecipato a nove reti in questa stagione di Serie A, nessun difensore ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (nove anche Alejandro Grimaldo).

Dopo una striscia di 13 gare di Serie A senza segnare, Nikola Stulic ha realizzato due gol nelle cinque partite più recenti con il Lecce; tuttavia, l'attaccante non ha ancora trovato il gol fuori casa nel torneo in corso, con la sua ultima rete in trasferta in campionato che risale al 4 maggio 2025 contro lo Standard Liegi quando vestiva la maglia dello Sporting Charleroi.

Riccardo Sottil è l'unico giocatore nell'attuale rosa del Lecce ad aver segnato in Serie A contro l'Inter: per lui due reti ai nerazzurri, entrambe però in gare casalinghe; in generale quella lombarda è l'unica squadra contro cui vanta più di una rete nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: