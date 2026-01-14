Partita molto combattuta e che ha visto l'Inter riuscire a scardinare la retroguardia del Lecce solo nel finale, grazie alla rete di Esposito. Buona la gara dei salentini che per quasi tutta la gara hanno retto, giocando in maniera ordinata e rendendosi insidiosi con alcune ripartenze.
L'Inter allunga in classifica e grazie al pareggio del Napoli si porta a +6 sui partenopei e sul Milan, impegnato domani sera a Como. Il Lecce rimane a 17 lunghezze, a +3 sulla zona salvezza.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
Fine partita: INTER - LECCE 1-0.22:42
90'+3'
Cartellino giallo per Luis Henrique per perdida di tempo.22:41
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.22:38
87'
Nell'Inter entra Sucic per Thuram.22:34
86'
Sostituzione nel Lecce, entra Sala per Maleh.22:34
82'
Sostituzione per il Lecce, entra N’Dri per Pierotti.22:30
78'
GOL! INTER - Lecce 1-0! Rete di Esposito. Palla di Esposito per Lautaro Martinez che controlla in area e calcia di potenza, respinge Falcone che però non può nulla sul tap in dell'attaccante italiano.
Luis Henrique crossa d'esterno in area, spizzata di testa di Esposito, Falcone la devia in angolo.22:25
73'
SIEBERT! Ripartenza del Lecce, Siebert si trova in area e prova la conclusione centrale, Sommer è attento e d'istinto salva tutto.22:21
72'
Sostituzione nell'Inter, finisce la partita di Mkhitaryan, al suo posto entra Lautaro Martínez.22:19
69'
Kaba prende il posto di Gandelman.22:16
68'
Due cambi nel Lecce, entra Tete Morente per Sottil.22:16
67'
Pressione dell'Inter che sta chiudendo il Lecce nella propria area. I salentini non riescono più ad uscire.22:15
63'
Cartellino giallo per Veiga, ostruzione ai danni di Carlos Augusto.22:10
61'
Punizione dai venticinque metri per l'Inter, ci prova Mkhitaryan ma sbatte sulla barriera.22:09
57'
Triplo cambio nell'Inter, entra Frattesi per Barella.22:05
57'
Dentro anche Luis Henrique per Diouf.22:04
56'
Dentro Esposito per Bonny.22:05
53'
Barella d'esterno per Diouf, conclusione rasoterra ma debole, blocca Falcone.22:00
51'
BARELLA! Cross morbido di Carlos Augusto, Barella schiaccia di testa, Falcone è attento.21:59
50'
Si coordina Pierotti da fuori area, conclusione troppo debole.21:57
46'
Inizia il secondo tempo di INTER - LECCE. Si riparte senza sostituzioni.21:52
Partita bloccata con l'Inter che tiene in mano le redini del gioco ma non riesce a sfondare. Bonny e Thuram si rendono pericolosi ma Falcole è sempre attento. Ottima fino ad ora la prova della retroguardia del Lecce.21:36
45'+4'
Fine primo tempo: INTER - LECCE 0-0.21:35
45'+3'
Ripartenza veloce del Lecce, ci prova Sottil con un tiro al volo dalla trequarti, Sommer è fuori dai pali ma la palla finisce a lato.21:35
45'
Ci saranno 4 minuti di recupero.21:32
41'
Continua a premere l'Inter ma non riesce a calciare verso la porta, il Lecce non lascia varchi.21:27
36'
Mkhitaryan ci prova dal limite con un tiro in diagonale, palla sul fondo.21:22
32'
Cross di Bastoni sulla testa di Thuram che impatta di testa, ma non trova la porta.21:18
28'
Dopo il check al VAR, Maresca cambia idea. Non è rigore.21:14
26'
Maresca viene richiamato al VAR!21:12
24'
CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Bonny cerca spazio in area, prova il dribbling e viene atterrato da Veiga. Maresca non ha dubbi e indica il dischetto.21:10
22'
L'Inter spinge ma il Lecce, ben compatto, tiene botta senza grandi difficoltà.21:07
17'
Cartellino giallo per Thuram per simulazione.21:03
15'
Conclusione di Zielinski su assist di Bonny, controllo e tiro del centrocampsta, palla alta sopra la traversa.21:01
11'
Lecce che prova a mettere la testa fuori e non si fa intimorire dal buon inizio dei nerazzurri.20:56
6'
BONNY! Nello stretto l'attaccante nerazzurro cerca spazio e prova a piazzarla, Falcone smanaccia in angolo.20:53
4'
Ritmi sin da subito alti in questo avvio di gara.20:50
1'
FISCHIO D’INIZIO DI INTER - LECCE. Arbitra Maresca.20:46
Turnover su entrambi i lati, nell'Inter in avanti spazio a Bonny che farà coppia con Thuram. In mezzo al campo gioca Mkhitaryan con Zielinski e Barella, mentre sulle fasce ci sono Carlos Augusto e Diouf. Partono dalla panchina Dimarco e Lautaro Martinez. Nel Lecce in attacco confermato Stulic con Pierotti, Gandelman e Sottil alle sue spalle. Davanti a Falcone difesa a quattro con Siebert e Tiago Gabriel centrali e Veiga e Gallo ai lati.19:49
Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Bonny, Thuram. A disposizione: Calligraris, Taho, De Vrij, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Esposito.19:45
Da una parte i nerazzurri vengono da sei vittorie nelle ultime sette giornate di campionato, mentre il Lecce nelle ultime quattro giornate ha racimolato un solo punto.19:04
L'Inter cerca di mantenere saldo il primo posto in classifica ospitando il Lecce in cerca di punti salvezza. Al momento i salentini si trovano a +3 dalla zona calda.19:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori19:02
La gara tra Inter e Lecce si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:45
PREPARTITA
Inter - Lecce è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Lecce sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
99
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
9
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.2
Falli per cartellino
11.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 46 punti (frutto di 15 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte). L'Inter ha segnato 43 gol e ne ha subiti 17; il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28.
In casa l'Inter ha fatto 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Napoli e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Parma perdendo 1-2.
Inter e Lecce si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 30 volte, il Lecce ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Inter-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due reti nel periodo (16 reti - 2.7 di media); solo una volta i nerazzurri hanno ottenuto sette successi consecutivi contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1999.
L'Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in campionato e solo contro il Como (sei) ha una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in Serie A.
Il Lecce è l'avversario contro cui l'Inter ha vinto in percentuale più sfide casalinghe nella sua storia in Serie A: 95% - 18 su 19 (1P), minimo 15 gare interne.
Il Lecce ha perso, senza segnare alcun gol, tutte le ultime cinque partite di Serie A contro squadre che occupavano prima del match la prima posizione della classifica: tra queste cinque sconfitte, anche due contro l'Inter, 2-0 nel dicembre 2023 e 4-0 nel febbraio 2024.
Il Lecce ha segnato in quattro delle ultime otto partite di Serie A, alternando un incontro a secco ad uno con gol in questo parziale, e ha segnato nel più recente contro il Parma. I giallorossi hanno incassato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro partite e, in questo campionato, non hanno mai raggiunto quota cinque gare consecutive senza mantenere la porta inviolata.
Il Lecce ha pareggiato l'ultima trasferta di Serie A (1-1 contro la Juventus il 3 gennaio) e in questo campionato non ha mai evitato il ko per due gare esterne di fila (l'ultima volta in un singolo torneo risale alle ultime tre della scorsa stagione - 1V, 2N).
L'Inter ha pareggiato nell'ultima partita di Serie A contro il Napoli, dopo 19 gare senza nemmeno un pari (15V, 4P); i nerazzurri non registrano almeno due pareggi consecutivi in campionato dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Genoa).
In 18 presenze in questo campionato Federico Dimarco ha già trovato tanti gol (quattro) quanti quelli realizzati in 33 partite nel torneo 2024/25; l'esterno italiano non ha mai segnato per tre gare di fila in Serie A (attualmente in una striscia di due). Inoltre, con quattro reti e cinque assist il classe '97 ha partecipato a nove reti in questa stagione di Serie A, nessun difensore ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (nove anche Alejandro Grimaldo).
Dopo una striscia di 13 gare di Serie A senza segnare, Nikola Stulic ha realizzato due gol nelle cinque partite più recenti con il Lecce; tuttavia, l'attaccante non ha ancora trovato il gol fuori casa nel torneo in corso, con la sua ultima rete in trasferta in campionato che risale al 4 maggio 2025 contro lo Standard Liegi quando vestiva la maglia dello Sporting Charleroi.
Riccardo Sottil è l'unico giocatore nell'attuale rosa del Lecce ad aver segnato in Serie A contro l'Inter: per lui due reti ai nerazzurri, entrambe però in gare casalinghe; in generale quella lombarda è l'unica squadra contro cui vanta più di una rete nella competizione.
