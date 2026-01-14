AMMONITO Mariano Troilo. Trattenuta su Hojlund. 19:49
56'
Napoli con il massimo sforzo, Parma peró che si difende con estremo ordine.19:47
55'
LANG! Sullo sviluppo dell'angolo, conclusione a botta sicura della punta che Cutrone mette in angolo!19:46
53'
OCCASIONE NAPOLI! Rinaldi non trattiene il pallone dopo uno scontro con Circati, Hojlund provaa calciare ma che chiusura di Keita!19:45
52'
Anche in questo secondo tempo assedio del Napoli, Parma tutto chiuso davanti alla propria area.19:42
50'
Cross di Mazzocchi, pallone ancora troppo lungo per le sue torri.19:41
49'
Cross di destro di Politano, pallone troppo lungo per tutti.19:40
48'
Check del VAR per valutare il tocco o meno di mano di Circati: si riparte dall'angolo.19:39
47'
Conclusione ravvicinata di McTominay sul primo palo, Circati mette in angolo. Lo scozzese chiede a gran voce il tocco di mano.19:39
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:37
46'
Sostituzione PARMA: esce Oliver Sørensen, entra Emanuele Valeri.19:36
Ducali sempre compatti, chiusi nella propria trequarti fino al finale dove hanno provato ad alzare il baricentro, senza creare troppi troppi problemi al Napoli.19:21
Partita molto bloccata con il Napoli che si infrange contro il muro del Parma: al 11' i partenopei passano in vantaggio, a Fabbri annulla il gol di McTominay dopo che il VAR ha indicato un precedente fuorigioco di Mazzocchi.19:20
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! NAPOLI - PARMA 0-0!19:19
45'+3'
POLITANO! Conclusione secca dell'esterno che colpisce peró Hojlund.19:18
45'+1'
Due i minuti di recupero.19:16
45'
Cross di Di Lorenzo, pallone forse troppo basso per Hojlund che, di testa, manda a lato.19:16
44'
Che primo tempo di Estevez, sempre pronto in in fase di copertura e nei raddoppi, ma anche attento in fase di impostazione.19:15
42'
Piú Parma in questo finale, Napoli che sta anche riprendendo fiato.19:12
41'
Carica su Milinkovic Savic di Circati, fallo in attacco per il difensore.19:11
40'
Valenti al tiro dalla distanza, Politano con il corpo manda in angolo.19:10
39'
Lang in mezzo, respinge la difesa del Parma, che parte in contropiede: ritorna Politano che ferma Ordonez.19:10
38'
Recupero di Olivera, Lang si getta sul pallone, lo stende Britschgi. Punizione da posizione pericolosa per il Napoli.19:09
37'
Cutrone crossa arretrato per Sorensen, attento Di Lorenzo a spazzare.19:07
35'
Conclusione a giro di Di Lorenzo, palla alta. Continua il forcing del Napoli.19:05
34'
HOJLUND! Primo squillo della punta: stop di petto e sinistro potente, Rinaldi respinge.19:04
33'
Contropiede Parma, che prova il break: conclusione di Ondrejka, facile ancora per Milinkovic Savic.19:03
31'
Altro pallone morbido di Politano, altra respinta della difesa del Parma.19:03
29'
Politano ora molto vicino a Hojlund, Mazzocchi e Lang sulle fasce.19:00
27'
MIRACOLO DI RINALDI! Palla di Lang velenosa, colpo di testa di Buongiorno con il portiere che di riflesso prima respinge, poi blocca al petto!18:58
26'
Cross di Politano, Troilo di fisico anticipa tutti e manda in corner.18:57
25'
Olivera scivola al momento del cross, dopo una ottima costruzione del Napoli nata dal solito McTominay.18:56
23'
Lang trova il fondo ed il cross, un sempre presente Estevez anticipa tutti e allontana.18:53
22'
Fabbri colpito dal pallone di Hojlund al limite dell'area, palla che tornerá ai partenopei.18:52
21'
Bel pallone di Buongiorno in mezzo, non ci arrivano sul secondo palo i suoi compagni.18:51
20'
Altro cross di Mazzocchi, non ci arriva sul secondo palo Lang.18:50
18'
Bella idea di Politano con un tacco per Mazzocchi, capisce Valenti che mette in out.18:48
17'
Si rivede il Parma in avanti, dopo un primo quarto d'ora in trincea.18:48
15'
Si salva il Parma, che era stato bucato sulla sua fascia sinistra dall'inserimento di Mazzocchi, partito alle spalle di Sorensen.18:46
14'
ANNULLATO IL GOL AL NAPOLI! Fuorigioco di Mazzocchi ad inizio azione, si resta 0-0.18:45
12'
Check del VAR per valutare la posizione iniziale di Mazzocchi, partito sul filo del fuorigioco.18:43
11'
Cross di Mazzocchi, Circati per evitare il tap in di Politano manda sul suo palo: in mischia a vincere é la voglia e la forza di Scott McTominay che insacca. Fabbri convalida, ma viene richiamato dal VAR.18:45
10'
Troilo spazza via anticipando un Hojlund che stava per chiudere un pericoloso triangolo con Politano.18:41
9'
Richiamo per Britschgi, intervento duro in pressing su Olivera.18:40
7'
Estevez recupera un bel pallone sulla trequarti, per Fabbri é peró fallo su Lang.18:37
6'
MCTOMINAY! Inserimento e girata volante dello scozzese, palla deviata in angolo.18:37
4'
Cross di Politano, Mazzocchi sul primo palo trova il colpo di testa ma non la porta.18:35
3'
Napoli che fa suo il possesso palla, Parma come da abitudine aspetta nella propria trequarti.18:34
2'
Subito Parma in avanti, scarico di Britschgi per Ondrejka, conclusione deviata e facile per Milinkovic Savic.18:33
1'
INIZIA NAPOLI - PARMA! Primo pallone per i ducali!18:31
Dirige il match l'arbitro Michael Fabbri.18:12
Turn over molto importante per Cuesta, che opta per Rinaldi (esordio) al posto di Corvi, in difesa spazio a Troilo, a centrocampo panchina per Bernabé, con Sorensen che dovrebbe occuparsi della fascia sinistra. In attacco Cutrone scalza Pellegrino, alle sue spalle Ondrejka.18:04
Conte schiera Politano e Lang alle spalle del carico Hojlund; Mazzocchi e Olivera sulle fasce, confermata la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno.18:01
La formazione del PARMA (3-5-1-1): Rinaldi - Circati, Troilo, Valenti - Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez - Ondrejka - Cutrone.17:59
Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera - Politano, Lang - Hojlund.17:59
Azzurri che arrivano dal pareggio per 2-2 nel big match con l'Inter, ducali forti della vittoria nello scontro salvezza con il Lecce.17:58
Benvenuti e benvenute al recupero di Napoli - Parma, sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A ma rinviata per la partecipazione dei partenopei alla Supercoppa Italiana.17:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori17:57
La gara tra Napoli e Parma si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Napoli - Parma?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Parma sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Napoli - Parma?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Parma?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Parma?
La gara tra Napoli e Parma si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Napoli - Parma è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Parma sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
164
Fuorigioco
22
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
24
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
01-11-2025
Serie A
Udinese-Atalanta 1-0
29-11-2025
Serie A
Genoa-Verona 2-1
07-12-2025
Serie A
Lazio-Bologna 1-1
28-12-2025
Serie A
Milan-Verona 3-0
03-01-2026
Serie A
Atalanta-Roma 1-0
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 40 punti (frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Parma si trova 14° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte). Il Napoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 17; il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22.
In casa il Napoli ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Verona e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Inter pareggiando 2-2 mentre Il Parma ha incontrato il Lecce vincendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.
Napoli e Parma si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 18 volte, il Parma ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Napoli-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato (3V, 1N) e non ha mai registrato cinque match di fila senza sconfitta contro gli emiliani in Serie A.
Dopo lo 0-0 del confrontro più recente dello scorso 18 maggio al Tardini, Napoli e Parma potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo tra gennaio e giugno 1993.
Il Napoli ha vinto quattro degli ultimi cinque match casalinghi contro il Parma in campionato (1P), tra cui i due più recenti e potrebbe ottenere tre successi interni di fila contro i Ducali per la prima volta in Serie A.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di Serie A (14V, 5N) e tra le 20 squadre di questo campionato detiene la striscia di imbattibilità interna attualmente aperta più lunga: l'ultimo ko interno degli azzurri nella competizione risale all'8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1, gol di Isaksen).
Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, contro Inter e Hellas Verona, e non arriva a tre pareggi consecutivi in campionato da febbraio 2025, contro Roma, Udinese e Lazio in quel caso.
Il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 partite di Serie A (4V, 2N, 4P); i gialloblù hanno vinto l'incontro più recente contro il Lecce, ma non ottengono due successi consecutivi nella competizione da luglio 2020, sotto la guida di Roberto D'Aversa (il primo in quel caso contro il Napoli).
Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1N), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17N, 23P); inoltre gli emiliani hanno segnato in tutte le ultime cinque gare esterne, dopo che nelle prime quattro di questo campionato non erano riusciti a trovare la via del gol.
Dopo una serie di nove gare a secco di gol, Scott McTominay ha segnato nelle ultime due gare di campionato (tre reti, tante quante nelle precedenti 20); lo scozzese solo una volta è andato a segno per tre gare consecutive in Serie A: lo scorso aprile.
Il Parma (due reti) è una delle tre squadre di Serie A - insieme ad Atalanta (tre) e Sampdoria (due) - contro cui Eljif Elmas conta più di un gol nella competizione. Il centrocampista macedone è andato a segno in entrambe le ultime due presenze nella competizione contro i Ducali (gennaio 2021 con la maglia del Napoli al Maradona e marzo 2025 con il Torino al Tardini).
Cinque dei nove gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati di testa, inclusa la sua ultima rete in campionato contro il Lecce. Dal suo arrivo al Parma nel febbraio 2025, nessun calciatore ha segnato più marcature di testa nella competizione (cinque, al pari di Scott McTominay).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: