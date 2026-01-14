DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Parma? La gara tra Napoli e Parma si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Napoli - Parma? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Parma sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Napoli - Parma? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Parma? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Parma? La gara tra Napoli e Parma si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Napoli - Parma è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Parma sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 164 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 24 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 40 punti (frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Parma si trova 14° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 17; il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Napoli ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Verona e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Inter pareggiando 2-2 mentre Il Parma ha incontrato il Lecce vincendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.

Napoli e Parma si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 18 volte, il Parma ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Napoli-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato (3V, 1N) e non ha mai registrato cinque match di fila senza sconfitta contro gli emiliani in Serie A.

Dopo lo 0-0 del confrontro più recente dello scorso 18 maggio al Tardini, Napoli e Parma potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo tra gennaio e giugno 1993.

Il Napoli ha vinto quattro degli ultimi cinque match casalinghi contro il Parma in campionato (1P), tra cui i due più recenti e potrebbe ottenere tre successi interni di fila contro i Ducali per la prima volta in Serie A.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di Serie A (14V, 5N) e tra le 20 squadre di questo campionato detiene la striscia di imbattibilità interna attualmente aperta più lunga: l'ultimo ko interno degli azzurri nella competizione risale all'8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1, gol di Isaksen).

Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, contro Inter e Hellas Verona, e non arriva a tre pareggi consecutivi in campionato da febbraio 2025, contro Roma, Udinese e Lazio in quel caso.

Il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 partite di Serie A (4V, 2N, 4P); i gialloblù hanno vinto l'incontro più recente contro il Lecce, ma non ottengono due successi consecutivi nella competizione da luglio 2020, sotto la guida di Roberto D'Aversa (il primo in quel caso contro il Napoli).

Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1N), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17N, 23P); inoltre gli emiliani hanno segnato in tutte le ultime cinque gare esterne, dopo che nelle prime quattro di questo campionato non erano riusciti a trovare la via del gol.

Dopo una serie di nove gare a secco di gol, Scott McTominay ha segnato nelle ultime due gare di campionato (tre reti, tante quante nelle precedenti 20); lo scozzese solo una volta è andato a segno per tre gare consecutive in Serie A: lo scorso aprile.

Il Parma (due reti) è una delle tre squadre di Serie A - insieme ad Atalanta (tre) e Sampdoria (due) - contro cui Eljif Elmas conta più di un gol nella competizione. Il centrocampista macedone è andato a segno in entrambe le ultime due presenze nella competizione contro i Ducali (gennaio 2021 con la maglia del Napoli al Maradona e marzo 2025 con il Torino al Tardini).

Cinque dei nove gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati di testa, inclusa la sua ultima rete in campionato contro il Lecce. Dal suo arrivo al Parma nel febbraio 2025, nessun calciatore ha segnato più marcature di testa nella competizione (cinque, al pari di Scott McTominay).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: