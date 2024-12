La Juventus riacciuffa il Venezia in pieno recupero con un rigore realizzato da Vlahovic per un tocco di mano in area di Candela.

Ospiti che erano prima riusciti a pareggiare con Ellertsson il vantaggio di Gatti, poi trovare il 1-2 con Idzes che devia in porta una precisa punizione di Nicolussi Caviglia.

Un punto che forse non accontenta nessuno, quarto pareggio consecutivo per la Juventus e Venezia che ancora non riesce a capitalizzare il buon gicoo prodotto nei 90 minuti.