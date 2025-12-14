Le scelte di Italiano: tornano i titolarissimi in casa Bologna dopo il moderato turnover in Europa League. Dallinga viene a sorpresa preferito a Castro in attacco con Orsolini, Ferguson e Cambiaghi a supporto. Moro e Pobega in mediana, dietro la linea a quattro davanti a Ravaglia è composta da Zortea, Lucumi, Heggem e Miranda.19:53

Le scelte di Spalletti: conferma la difesa a tre il tecnico bianconero, che recupera ma solo per la panchina Gleison Bremer. Davanti a DI Gregorio tocca ancora a Kalulu, Kelly e Koopmeiners, con Cambaiso e Kostic scelti sugli esterni. Locatelli e Thuram in mezzo, mentre davanti fiducia a David dopo il gol in Champions con Yildiz e Conceicao alle sue spalle18:57

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Juventus? La gara tra Bologna e Juventus si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Bologna - Juventus? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Juventus sarà Maurizio Mariani Dove si gioca Bologna - Juventus? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Juventus? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Juventus? La gara tra Bologna e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Juventus? Il marcatore della Juventus è stato Juan Cabal al 64'

PREPARTITA

Bologna - Juventus è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Juventus sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 180 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 30 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.1 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1

Attualmente il Bologna si trova 6° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 23 gol e ne ha subiti 13; la Juventus ha segnato 19 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Bologna ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Cagliari e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 5 gol.

Bologna e Juventus si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 23 volte, la Juventus ha vinto 79 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Bologna-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non sono mai arrivate a sei segni "X" consecutivi nella competizione.

Il Bologna ha perso nell'ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022 (serie di tre in quel caso, il secondo dei tre proprio contro la Juventus, con Sinisa Mihajlovic in panchina).

La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1V, 1N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione.

Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs 22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della classifica maggiore (8 vs 6 punti).

Questa è la seconda miglior partenza del Bologna in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria considerando le prime 14 gare giocate (25 punti, ha fatto meglio solo con 26 nel 2002/03): con una vittoria in questo match, la squadra rossoblù farebbe addirittura meglio di quella stagione, dove nella quindicesima giornata arrivò un pareggio.

Escludendo i rigori, il Bologna ha subito appena una rete (Francesco Camarda, il 28 settembre contro il Lecce) su sviluppo di palla inattiva in questo campionato (record condiviso con la Cremonese); la Juventus, invece, non segna su sviluppo di palla inattiva escludendo i penalty in Serie A dal 29 ottobre contro l'Udinese (Federico Gatti su corner), quando in panchina c'era Massimo Brambilla.

Non è ancora arrivato il cambio di passo per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina: in cinque partite di campionato, una media punti di 1.60 (2V, 2N, 1P), la più bassa per un allenatore della Juventus in Serie A da quella di Luigi Delneri tra il 2010 e il 2011 (1.53).

Riccardo Orsolini - che in carriera vanta due reti contro la Juventus in Serie A, entrambe al Dall'Ara (maggio 2021 e aprile 2023) - potrebbe diventare il primo giocatore del Bologna a partecipare attivamente a 100 gol nel massimo campionato da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05) - attualmente è a 99, grazie a 71 reti e 28 assist.

Kenan Yildiz - che è andato a bersaglio nell'unica gara giocata contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A (20 maggio 2024) - è il quarto giocatore di questa Serie A per partecipazioni dirette a gol: otto, grazie a cinque reti e tre assist: meno solo di Nico Paz (10), Lautaro Martinez (9) e Christian Pulisic (9) ed è uno dei soli sei giocatori nati dal 2005 in poi che vantano almeno otto partecipazioni nei maggiori cinque campionati europei 25/26, insieme a Lamine Yamal, Yan Diomande, Saïd El Mala, Can Uzun e Arda Güler.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: