Tre punti pesanti per la Juve a Bologna, che passa al Dall'Ara grazie ad un colpo di testa di Cabal a metà ripresa. Dopo un primo tempo tirato, i bianconeri sbloccano la gara sugli sviluppi di una palla inattiva e poi si ritrovano in superiorità numerica per l'espulsione di Heggem, reo di aver fermato fallosamente Openda lanciato a rete. Terza partita consecutiva senza vittorie per il Bologna, ritrova il sorriso in trasferta la squadra di Spalletti
OCCASIONE JUVE! Openda appoggia al centro per Yildiz, tiro sporcato in corner da Heggem, palla fuori di poco!22:07
62'
Cross teso di Cambiaghi per Dallinga, chiude in corner Kelly22:05
61'
Secondo cambio nella Juventus: esce Cambiaso, entra Cabal22:03
61'
Primo cambio nella Juventus: esce David, entra Openda22:03
59'
Orsolini cerca a centro area Ferguson, il quale gira verso la porta trovando l'opposizione di un difensore22:01
55'
Azione di forza di Orsolini che penetra in area, un rimbalzo favorisce Dallinga che col piattone calcia alto21:58
53'
Di Gregorio esce in sicurezza ad anticipare Dallinga sul cross di Ferguson21:55
51'
Cambiaghi cambia gioco cercando Orsolini, il 7 rossoblù non riesce a controllare un pallone complicato21:54
47'
Conceicao tenta il sinistro improvviso da fuori, palla alta21:50
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:47
Gara accesa al Dall'Ara. Pericoloso in avvio il Bologna con Orsolini, la Juve risponde con Yildiz e David, quest'ultimo non sempre preciso nell'ultima giocata. Ritmi comunque alti con le due squadre che trovano spazi tra le linee, i bianconeri trovano anche la via della rete con David vanificata dall'iniziale posizione irregolare di McKennie. A tra poco per i secondi 45 minuti!21:35
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Bologna-Juventus 0-0 all'intervallo!21:33
45'+1'
TRAVERSA BOLOGNA! Orsolini punta Cambiaso e premia la sovrapposizione di Zortea, il quale calcia con potenza da posizione leggermente decentrato colpendo in pieno il montante!21:32
45'
Un minuto di recupero21:31
44'
Strappo di Thuram che parte sulla sinistra, appoggio al centro per David con Lucumi che mette un rammendo decisivo21:30
42'
Filtrante di Yildiz per Conceicao che davanti a Ravaglia non riesce ad agganciare il pallone21:28
40'
Manovra la Juve adesso, si difende con ordine il Bologna21:27
36'
ANNULLATO IL GOL DELLA JUVE! David spizza per McKennie, l'americano vince il contrasto con Ravaglia in uscita e appoggia nuovamente al centro per il canadese che a porta sguarnita mette dentro. McKennie era però partito leggermente oltre21:23
33'
David va giù in area nel contatto con Lucumi, proteste bianconere ma per Massa è tutto regolare21:19
32'
Chance per la Juve, McKennie si inserisce con i tempi giusti sul cross dalla destra di Cambiaso, l'americano di testa non inquadra la porta21:19
31'
Combinazione in avanti della Juve, David imbuca per Yildiz che perde il confronto fisico con Zortea agevolando l'uscita bassa di Ravaglia21:17
27'
Scambio tra Orsolini e Zortea, cross al centro per Pobega che non arriva sulla sfera21:14
25'
Batte col mancino Cambiaso, Dallinga con qualche rischio allunga in corner21:12
24'
Ammonito Miranda, trattenuta su Conceicao sul lato corto dell'area. Punizione interessante per la Juventus21:10
23'
Kelly anticipa Dallinga che si stava avventando sul cross dalla sinistra di Miranda21:09
21'
Erroraccio di Ferguson che regala il pallone a David, il quale serve Yildiz ma è determinante il recupero di Zortea21:07
20'
Era diffidato Teun Koopmeiners, l'olandese salterà Juventus-Roma di sabato prossimo21:06
19'
Ammonito Koopmeiners, fallo su Orsolini21:05
18'
ORSOLINI! Converge dalla destra e calcia col mancino, blocca in tuffo Di Gregorio!21:05
17'
Yildiz stava per far partire la ripartenza della Juve, fallo di Ferguson a interrompere la manovra bianconera21:04
13'
Lancio di Locatelli verso Yildiz, che dopo un rimbalzo incrocia trovando la respinta di Ravaglia! Con un po' di ritardo viene poi ravvisata la posizione irregolare del fantasista turco21:00
10'
Thuram carica il destro dal limite, palla a lato20:56
9'
Pasticcia la difesa del Bologna, David per poco non ne approfitta20:56
8'
Accelera Cambiaghi sulla sinistra, l'ex Empoli cerca la porta da posizione defilata, attento Di Gregorio20:55
5'
OCCASIONE BOLOGNA! Punizione dalla sinistra, Pobega gira in qualche modo verso la porta trovando la risposta di Di Gregorio, il quale è reattivo anche sul tentativo di tap in di Orsolini!20:52
2'
Conceicao parte subito sulla destra, converge e cerca la porta. Tentativo respinto20:48
SI PARTE! È iniziata BOLOGNA-JUVENTUS!20:47
Le scelte di Spalletti: conferma la difesa a tre il tecnico bianconero, che recupera ma solo per la panchina Gleison Bremer. Davanti a DI Gregorio tocca ancora a Kalulu, Kelly e Koopmeiners, con Cambaiso e Kostic scelti sugli esterni. Locatelli e Thuram in mezzo, mentre davanti fiducia a David dopo il gol in Champions con Yildiz e Conceicao alle sue spalle18:57
Le scelte di Italiano: tornano i titolarissimi in casa Bologna dopo il moderato turnover in Europa League. Dallinga viene a sorpresa preferito a Castro in attacco con Orsolini, Ferguson e Cambiaghi a supporto. Moro e Pobega in mediana, dietro la linea a quattro davanti a Ravaglia è composta da Zortea, Lucumi, Heggem e Miranda.19:53
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con un 3-4-2-1: Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Koopmeiners - McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso - Conceicao, Yildiz - David19:52
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Ravaglia - Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda - Moro, Pobega - Orsolini, Ferguson, Cambiaghi - Castro19:54
L'arbitro della partita è Davide Massa della sezione di Imperia18:48
Dal primo novembre invece manca la vittoria esterna per la Juventus, reduce dal k.o di Napoli di sette giorni fa. I bianconeri sono chiamati a dare continuità di risultati per restare agganciati al treno del quarto posto, a maggior ragione contro una diretta concorrente18:47
Due partite senza vittorie per il Bologna, che contro i bianconeri vuole tornare al successo che manca dallo scorso 22 novembre. Al Dall'Ara l'ultima vittoria dei rossoblù risale invece al 9 novembre contro il Napoli.18:44
Benvenuti alla diretta di Bologna-Juventus, gara valida per la 15' giornata del campionato di Serie A!18:41
La gara tra Bologna e Juventus si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Bologna - Juventus?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Juventus sarà Maurizio Mariani
Dove si gioca Bologna - Juventus?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Juventus?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Juventus?
La gara tra Bologna e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Juventus?
Il marcatore della Juventus è stato Juan Cabal al 64'
PREPARTITA
Bologna - Juventus è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Juventus sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
180
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
30
Espulsioni
1
Cartellini per partita
5.1
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
Attualmente il Bologna si trova 6° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Bologna ha segnato 23 gol e ne ha subiti 13; la Juventus ha segnato 19 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Bologna ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Cagliari e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 5 gol.
Bologna e Juventus si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 23 volte, la Juventus ha vinto 79 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Bologna-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bologna e Juventus hanno pareggiato in tutte le ultime cinque sfide di Serie A (tre volte per 1-1 nel parziale): le due squadre non sono mai arrivate a sei segni "X" consecutivi nella competizione.
Il Bologna ha perso nell'ultima gara interna contro la Cremonese e non subisce due ko casalinghi consecutivi in Serie A da gennaio 2022 (serie di tre in quel caso, il secondo dei tre proprio contro la Juventus, con Sinisa Mihajlovic in panchina).
La Juventus ha collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare in trasferta in campionato (1V, 1N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 25 partite fuori casa in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare lontano da Torino nella competizione.
Rispetto alla giornata numero 14 dello scorso campionato, la Juventus ha tre punti in meno in classifica (23 vs 26), ha segnato meno gol (18 vs 22), ha subito più reti (14 vs 8) e ha un distacco dalla vetta della classifica maggiore (8 vs 6 punti).
Questa è la seconda miglior partenza del Bologna in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria considerando le prime 14 gare giocate (25 punti, ha fatto meglio solo con 26 nel 2002/03): con una vittoria in questo match, la squadra rossoblù farebbe addirittura meglio di quella stagione, dove nella quindicesima giornata arrivò un pareggio.
Escludendo i rigori, il Bologna ha subito appena una rete (Francesco Camarda, il 28 settembre contro il Lecce) su sviluppo di palla inattiva in questo campionato (record condiviso con la Cremonese); la Juventus, invece, non segna su sviluppo di palla inattiva escludendo i penalty in Serie A dal 29 ottobre contro l'Udinese (Federico Gatti su corner), quando in panchina c'era Massimo Brambilla.
Non è ancora arrivato il cambio di passo per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina: in cinque partite di campionato, una media punti di 1.60 (2V, 2N, 1P), la più bassa per un allenatore della Juventus in Serie A da quella di Luigi Delneri tra il 2010 e il 2011 (1.53).
Riccardo Orsolini - che in carriera vanta due reti contro la Juventus in Serie A, entrambe al Dall'Ara (maggio 2021 e aprile 2023) - potrebbe diventare il primo giocatore del Bologna a partecipare attivamente a 100 gol nel massimo campionato da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05) - attualmente è a 99, grazie a 71 reti e 28 assist.
Kenan Yildiz - che è andato a bersaglio nell'unica gara giocata contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A (20 maggio 2024) - è il quarto giocatore di questa Serie A per partecipazioni dirette a gol: otto, grazie a cinque reti e tre assist: meno solo di Nico Paz (10), Lautaro Martinez (9) e Christian Pulisic (9) ed è uno dei soli sei giocatori nati dal 2005 in poi che vantano almeno otto partecipazioni nei maggiori cinque campionati europei 25/26, insieme a Lamine Yamal, Yan Diomande, Saïd El Mala, Can Uzun e Arda Güler.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: