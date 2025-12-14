La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti.14:44

La prima frazione al Franchi termina con il Verona in vantaggio per 0-1. Una Fiorentina desiderosa ma molto confusionaria non riesce a sbloccare il risultato nonostante il dominio in termini di possesso palla. Il Verona si difende con grande ordine, sfiora il vantaggio con Bernede e Giovane e alla fine trova il vantaggio. Al 41' infatti Orban, subentrato all'infortunato Giovane, scappa in contropiede e batte De Gea. All'intervallo è 0-1 il risultato.15:54

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Verona? La gara tra Fiorentina e Verona si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Verona? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Verona sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Fiorentina - Verona? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Verona? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 4 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Giovane con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Verona? La gara tra Fiorentina e Verona si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Verona? I marcatori del Verona sono stati Unai Núñez(A) (autogol) al 69', Gift Orban al 42' e 93'

PREPARTITA

Fiorentina - Verona è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Verona sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 113 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1

Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Verona si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 12 gol e ne ha subiti 26; il Verona ha segnato 13 gol e ne ha subiti 22.

In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Sassuolo e il Verona ottenendo 0 punti.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 1-2 mentre Il Verona ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-1.

Fiorentina e Verona si sono affrontate 68 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 32 volte, il Verona ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Fiorentina-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime quattro partite di Serie A tra Fiorentina e Hellas Verona, si sono alternate una vittoria viola al Franchi a una veneta al Bentegodi. Nell'ultima in ordine di tempo, successo per 1-0 dei veronesi il 23 febbraio 2025, ma l'Hellas non ottiene due vittorie di fila nella competizione contro i toscani da novembre 2019.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti.

Nell'era dei tre punti a vittoria, solo due squadre si sono salvate ottenendo sei o meno punti dopo le prime 14 gare giocate in un campionato di Serie A: il Crotone nel 2016/17 e proprio l'Hellas Verona nel 2022/23.

L'Hellas Verona, vittorioso nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta, non ottiene due successi di fila in Serie A addirittura da marzo 2024, quando in panchina c'era Marco Baroni.

La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato e non subisce tre sconfitte consecutive nella competizione da febbraio 2025, quando il terzo ko arrivò proprio contro il Verona.

Paolo Vanoli non ha vinto in alcuna delle prime quattro partite di campionato alla guida della Fiorentina (2N, 2P): l'ultimo allenatore dei toscani a non vincere in alcuna delle prime cinque gare in assoluto in Serie A alla guida della Viola fu Ottavio Bianchi (prime sei senza vittoria tra gennaio e febbraio 2002).

Sfida tra due squadre che creano tanto, ma concretizzano poco: Hellas Verona (6.5%) e Fiorentina (6.8%) sono due delle tre peggiori squadre per percentuale realizzativa in questa Serie A (tra di loro il Parma con 6.6%); la formazione Viola è anche la penultima per percentuale di tiri terminati nello specchio (appena 32.7%, più solo del Pisa fermo a 31.8%).

Sfida tra due delle quattro squadre che in questo campionato hanno subito più gol nella prima mezz'ora di gioco: otto la Fiorentina (meno solo delle nove reti del Torino), sette il Verona, come il Sassuolo.

Moise Kean - quattro gol in 19 presenze in A con l'Hellas Verona nel 2017/18 - ha messo a segno cinque reti in sei sfide di massimo campionato contro la squadra veneta, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 10 novembre 2024 al Franchi di Firenze.

Giovane dell'Hellas Verona è uno dei cinque attaccanti di questo campionato che vantano già almeno tre gol e almeno tre assist (quattro per lui), insieme a Kenan Yildiz, Ange-Yoan Bonny, Domenico Berardi e David Neres; tra questi, oltre a essere l'unico all'esordio nella competizione, solo il giocatore turco della Juventus è più giovane di lui.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: