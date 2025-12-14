Perde ancora la Fiorentina. I viola crollano in casa contro il Verona al 93'. Decisivo Orban con una doppietta: l'ex Hoffenheim entra dalla panchina al posto dell'infortunato Giovane e mette a segno due gol. Nel mezzo l'autorete di Nunez che per un attimo illude la Fiorentina. La squadra di Vanoli però perde nuovamente e sprofonda sempre di più.
Nel prossimo turno di campionato la Fiorentina affronterà l'Udinese, mentre il Verona se la vedrà con il Bologna.
90'+7'
Fine partita: FIORENTINA-VERONA 1-2 (43', 93' Orban, 69' Aut. Nunez).17:05
90'+5'
Cartellino giallo per Unai Núñez.17:02
90'+3'
GOL! Fiorentina-VERONA 1-2! Rete di Gift ORBAN! Scappa Bernede lateralmente, bravissimo nel crossa per Orban che di prima intenzione gira con il mancino e batte De Gea.
La statistica del possesso palla vede la Fiorentina avanti con il 67%.16:52
79'
Gran conclusione di Gagliardini, bravissimo De Gea a respingere.16:45
76'
Sostituzione Verona: esce Martin Frese, entra Nicolás Valentini.16:43
76'
Sostituzione Verona: esce Ali Mohamed Al Musrati, entra Suat Serdar.16:43
73'
Spinge tanto la Fiorentina, soprattutto a sinistra. Regge il Verona.16:44
70'
Sostituzione Verona: esce Simon Sohm, entra Edin Dzeko.16:38
69'
GOL! FIORENTINA-Verona 1-1! Autorete di Unai NUNEZ! Ennessimo scatto in profondità di Kean che arriva alla conclusione: riesce a parare Montipò, ma sulla respinta Nunez colpisce in maniera goffa e commette autorete.
In casa Fiorentina scalpita Piccoli per il secondo tempo, nel Verona occhio a Gagliardini e Sarr.15:55
La prima frazione al Franchi termina con il Verona in vantaggio per 0-1. Una Fiorentina desiderosa ma molto confusionaria non riesce a sbloccare il risultato nonostante il dominio in termini di possesso palla. Il Verona si difende con grande ordine, sfiora il vantaggio con Bernede e Giovane e alla fine trova il vantaggio. Al 41' infatti Orban, subentrato all'infortunato Giovane, scappa in contropiede e batte De Gea. All'intervallo è 0-1 il risultato.15:54
45'+4'
Finisce il primo tempo di FIORENTINA-VERONA!15:52
45'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero!15:49
43'
GOL! Fiorentina-VERONA 0-1! Rete di Gift ORBAN! Contropiede fulmineo del Verona con Orban che brucia Ranieri in velocità e batte De Gea con una conclusione rasoterra precisa.
Gran parata di Montipò su Mandragora, autore di una bella conclusione dalla lunga distanza con il mancino.15:42
39'
Cartellino giallo per Ali Al Musrati.15:42
37'
Cartellino giallo per Albert Gudmundsson.15:39
35'
Sostituzione Verona: esce Giovane per infortunio, al suo posto entra Gift Orban.15:38
34'
Lacrime per Giovane. Problemi fisici per l'attaccante del Verona che ha chiesto il cambio.15:37
32'
Cartellino giallo per Martin Frese.15:34
29'
Altra super occasione per Kean che scappa in profondità: l'attaccante della Fiorentina, seppur da posizione defilata, si presenta dinanzi a Montipò senza però riuscire a batterlo. Perfetto l'intervento dell'estremo difensore del Verona.15:32
26'
Cartellino giallo per Cheikh Niasse.15:29
24'
Gioco fermo, problemi fisici per Nunez.15:27
21'
Ci prova Mosquera di testa, palla abbondantemente alta sopra la traversa.15:24
18'
Grandissima chance per la Fiorentina con Kean che scappa in profondità e conclude di sinistro. La palla termina di poco alta sopra la traversa.15:21
14'
Ancora pericoloso Parisi con i suoi cross, Kean manca l'impatto con il pallone per pochi centimetri.15:17
11'
Ottimo spunto di Parisi che prova ad innescare Kean, molto bravo Bella-Kotchap a chiudere in calcio d'angolo.15:14
7'
Occasione clamorosa per il Verona con Bernede che da ottima posizione colpisce la traversa con una conclusione potentissima.15:09
4'
Ci prova Fagioli con il destro da fuori area, bravissimo Nelsson a respingere.15:06
1'
Inizia il primo tempo di FIORENTINA-VERONA!15:01
La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti.14:44
Nelle ultime quattro partite di Serie A tra Fiorentina e Hellas Verona, si sono alternate una vittoria viola al Franchi a una veneta al Bentegodi. Nell'ultima in ordine di tempo, successo per 1-0 dei veronesi il 23 febbraio 2025, ma l'Hellas non ottiene due vittorie di fila nella competizione contro i toscani da novembre 2019.14:43
Le scelte di Zanetti: ancora in panchina Orban, gioca Mosquera con Giovane in avanti. In mediana spazio ad Al Musrati.14:43
Le scelte di Vanoli: gioca Comuzzo, panchina per Marì. Recupera Fagioli, in avanti spazio a Gudmundsson alle spalle di Kean.14:41
La gara tra Fiorentina e Verona si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00
Fiorentina - Verona è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Verona sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Verona si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 12 gol e ne ha subiti 26; il Verona ha segnato 13 gol e ne ha subiti 22.
In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Sassuolo e il Verona ottenendo 0 punti. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 1-2 mentre Il Verona ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-1.
Fiorentina e Verona si sono affrontate 68 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 32 volte, il Verona ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 20.
Fiorentina-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime quattro partite di Serie A tra Fiorentina e Hellas Verona, si sono alternate una vittoria viola al Franchi a una veneta al Bentegodi. Nell'ultima in ordine di tempo, successo per 1-0 dei veronesi il 23 febbraio 2025, ma l'Hellas non ottiene due vittorie di fila nella competizione contro i toscani da novembre 2019.
La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti.
Nell'era dei tre punti a vittoria, solo due squadre si sono salvate ottenendo sei o meno punti dopo le prime 14 gare giocate in un campionato di Serie A: il Crotone nel 2016/17 e proprio l'Hellas Verona nel 2022/23.
L'Hellas Verona, vittorioso nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta, non ottiene due successi di fila in Serie A addirittura da marzo 2024, quando in panchina c'era Marco Baroni.
La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato e non subisce tre sconfitte consecutive nella competizione da febbraio 2025, quando il terzo ko arrivò proprio contro il Verona.
Paolo Vanoli non ha vinto in alcuna delle prime quattro partite di campionato alla guida della Fiorentina (2N, 2P): l'ultimo allenatore dei toscani a non vincere in alcuna delle prime cinque gare in assoluto in Serie A alla guida della Viola fu Ottavio Bianchi (prime sei senza vittoria tra gennaio e febbraio 2002).
Sfida tra due squadre che creano tanto, ma concretizzano poco: Hellas Verona (6.5%) e Fiorentina (6.8%) sono due delle tre peggiori squadre per percentuale realizzativa in questa Serie A (tra di loro il Parma con 6.6%); la formazione Viola è anche la penultima per percentuale di tiri terminati nello specchio (appena 32.7%, più solo del Pisa fermo a 31.8%).
Sfida tra due delle quattro squadre che in questo campionato hanno subito più gol nella prima mezz'ora di gioco: otto la Fiorentina (meno solo delle nove reti del Torino), sette il Verona, come il Sassuolo.
Moise Kean - quattro gol in 19 presenze in A con l'Hellas Verona nel 2017/18 - ha messo a segno cinque reti in sei sfide di massimo campionato contro la squadra veneta, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 10 novembre 2024 al Franchi di Firenze.
Giovane dell'Hellas Verona è uno dei cinque attaccanti di questo campionato che vantano già almeno tre gol e almeno tre assist (quattro per lui), insieme a Kenan Yildiz, Ange-Yoan Bonny, Domenico Berardi e David Neres; tra questi, oltre a essere l'unico all'esordio nella competizione, solo il giocatore turco della Juventus è più giovane di lui.
