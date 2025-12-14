Primo tempo dominato e chiuso avanti dall'Inter 0-2 con i gol di Bisseck e Lautaro Martinez al 6° e 38°. Nel secondo tempo i nerazzuri sembrano ancora in comando del gioco, almeno fino al 68° quando Vitinha approfitta della indecisione di Akanji e deposita in reta dopo aver scartato Sommer. 20 minuti di grande sofferenza per la formazione guidata da Chivu che vince e vola in testa alla classifica.

Periodo di alti e bassi per l'Inter. Grande fatica in Champions complici le sconfitte subite contro Atletico Madrid e Liverpool; prestazioni convincenti invece in campionato e Coppa Italia. 5-1 al Venezia nella coppa nazionale e un netto 4-0 contro il Como di Fabregas. L'Inter si trova al terzo posto in classifica ma, grazie al pareggio del Milan con il Sassuolo e la vittoria dell'Udinese contro il Napoli, stasera ha la possibilità di balzare in testa alla classifica in caso di vittoria.17:27

I PRECEDENTI. Genoa e Inter si affrontano con un bilancio storico sbilanciato a favore dei nerazzurri. Nelle 114 partite di Serie A complessive, i nerazzuti hanno ottenuto 60 vittorie contro le 22 dei rossoblu, 32 i pareggi. Al Luigi Ferraris, in 57 incontri in grifone ha vinto 18 volte contro i 17 successi della beneamata.Ultimi IncontriNegli ultimi 12 duelli di campionato l'Inter domina con 9 vittorie e 3 pareggi, segnando 31 gol (media 2.6 a partita).17:32

Break Genoa con Vitinha che parte sulla sinistra e va in verticale da Colombo che riceve a centro area e controlla prendendo posizione su Bisseck. I due si disturbano a vicenda col difensore tedesco che ha la meglio.18:32

Colombo e Bisseck hanno uno scontro aereo e picchiano entrambi la testa rimanendo a terra. Doveri ferma il gioco e invita le panchine ad intervenire.18:47

Attualmente il Genoa si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 33 punti (frutto di 11 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 16 gol e ne ha subiti 23; l'Inter ha segnato 34 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Genoa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Verona e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Pisa e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-2 mentre L'Inter ha incontrato Como vincendo 4-0.

Genoa e Inter si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 22 volte, l'Inter ha vinto 60 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Genoa-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa non centra la vittoria in Serie A contro l'Inter dal 2-0 casalingo del 17 febbraio 2018 (autorete di Andrea Ranocchia e gol di Goran Pandev, con Davide Ballardini in panchina): nelle ultime 12 sfide sono arrivati nove successi dei nerazzurri e tre pareggi.

Le ultime tre sfide al Ferraris in Serie A tra Genoa e Inter sono terminate in parità ed è dal periodo 1974-1982 che liguri e lombardi non collezionano quattro pareggi consecutivi in casa dei rossoblù nella competizione.

L'Inter ha conquistato 30 punti finora, uno in meno rispetto ai 31 delle prime 14 gare giocate nel torneo 2024/25; in generale, i nerazzurri in cinque delle sei stagioni precedenti a quella in corso, avevano sempre superato i 30 punti a questo punto del campionato (unica eccezione i 27 del 2022/23).

Il Genoa arriva a questo match da cinque risultati utili consecutivi in Serie A (3V, 2N) e da due successi di fila: i liguri non ottengono la vittoria in tre partite di massimo campionato consecutive da febbraio 2021 con Davide Ballardini in panchina.

Daniele De Rossi sta viaggiando a una media di 2.00 punti a partita da allenatore del Genoa (2V, 2N in quattro partite) e in questo campionato, tra chi ha registrato più di una partita da allenatore, soltanto Antonio Conte (2.21), Massimiliano Allegri (2.21) e Cristian Chivu (2.14) contano una media punti migliore; inoltre, l'ultimo tecnico italiano del Grifone imbattuto nelle prime cinque gare in assoluto nel massimo torneo è stato Bruno Giorgi tra settembre e ottobre 1992 (sette partite).

Cristian Chivu ha vinto 10 delle 14 partite di Serie A alla guida dell'Inter (4P), con una percentuale di vittorie del 71.4%: nell'era dei tre punti a vittoria, tra chi ha allenato l'Inter per più di cinque partite, soltanto Leonardo (73.9% in 23 match) ha registrato una percentuale di vittorie maggiore.

Anche contro il Como, l'Inter è andata a segno su sviluppi di calcio d'angolo: solo Lens (9) e Arsenal (8) nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 contano più reti da questa situazione di gioco rispetto ai nerazzurri (sette, primato attuale in Serie A). Il Genoa, invece, ha subito ben sei reti su sviluppo di corner: record negativo nel torneo in corso.

Brooke Norton-Cuffy (2004) è il più giovane difensore con almeno un gol segnato e almeno un assist fornito in questa Serie A; l'esterno inglese è anche il terzo difensore di questo campionato per dribbling riusciti: 18, meno soltanto di Marco Palestra del Cagliari e Rafik Belghali del Verona.

Lautaro Martínez ha segnato solo un gol in otto gare giocate contro il Genoa in Serie A, proprio nell'ultima sfida al Meazza il 22 febbraio 2025: tra le squadre affrontate in trasferta nel massimo torneo, solo contro il Bologna (cinque), l'argentino ha disputato più partite fuori casa senza segnare che contro il Grifone (quattro al Ferraris, zero gol).

Federico Dimarco - primatista degli assist in questa Serie A insieme a Nico Paz (cinque ciascuno) - è solo uno dei sei giocatori dei maggiori cinque tornei europei capaci di fornire almeno cinque assist vincenti in ognuna delle ultime tre stagioni (2023/24, 2024/25 e 2025/26), insieme a Lamine Yamal, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Rayan Cherki e Michael Olise.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: