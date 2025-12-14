Primo tempo dominato e chiuso avanti dall'Inter 0-2 con i gol di Bisseck e Lautaro Martinez al 6° e 38°. Nel secondo tempo i nerazzuri sembrano ancora in comando del gioco, almeno fino al 68° quando Vitinha approfitta della indecisione di Akanji e deposita in reta dopo aver scartato Sommer. 20 minuti di grande sofferenza per la formazione guidata da Chivu che vince e vola in testa alla classifica.
Arriva la prima sconfitta in campionato per il Genoa targato Daniele De Rossi. I rossoblu restano a 14 punti e scivolano al 16° posto in classifica. Nel prossimo turno di campionato il grifone ospiterà l’Atalanta e potrà provare a vendicare il 4-0 subito in Coppa Italia dalla formazione di Palladino.
L’Inter vola al 1° posto a quota 33 punti staccando il Milan e il Napoli rispettivamente di 1 e 2 punti. I nerazzurri giocheranno Venerdì 19 contro il Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana con il recupero della 16° giornata di Serie A, contro il Lecce, fissato Mercoledì 14 Gennaio.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:03
Soffre tremendamente l'Inter nell'ultima parte di gara ma riesce ad espugnare Marassi col risultato di 1-2. I nerazzurri non vincevano contro il Genoa al Ferraris da 5 anni.19:59
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS! Genoa-Inter 1-219:58
90'+6'
Punizione Genoa dalla difesa con Doveri che fa continuare a giocare. Ultima possibilità.19:58
90'+5'
Tocco di Valentin Carboni a contrastare Barella. Thuram lascia scorrere ancora in rimessa laterale.19:57
90'+5'
Ultimo giro di orologio. Rimessa Inter a centrocampo.19:56
90'+3'
Contropiede Inter. Barella lancia per Thuram con Vazquez che colpisce di testa mandando fuori giri anche Leali. Thuram prova a raggiungere il pallone ma il difensore rossoblu e più lesto e chiude in rimessa laterale.19:55
90'+2'
Cartellino giallo per Ekhator per un intervento scomposto e in ritardo.19:53
90'+1'
BRIVIDO PER L'INTER! Ekhuban spizza di testa su un cross da destra. Sommer blocca in 2 tempi rischiando moltissimo.19:53
90'
5 minuti di recupero.19:54
90'
De Vrij prende il posto di Zielinski posizionandosi nei 3 di difesa. Si alza Akanji a centrocampo.19:54
90'
4° sostituzione Inter. Esce Piotr Zielinski ed entra Stefan de Vrij.19:52
89'
Sostituzioni esaurite per De Rossi che vota il Genoa in attacco.19:52
89'
5° sostituzione Genoa. Esce Mikael Ellertsson ed entra Valentín Carboni.19:51
89'
4° sostituzione Genoa. Esce Sebastian Otoa ed entra Maxwel Cornet.19:51
88'
Ancora angolo per l'Inter. Viene fischiato fallo in attacco per un tocco di mano di Carlos Augusto.19:50
87'
THURAM!! Barella batte il corner da sinistra con Thuram che prende il tempo benissimo sul primo palo e colpisce di testa. Respinge Leali.19:50
86'
Azione confusa dell'Inter con Norton-Cuffy che chiude su Diouf e Otoa che perfeziona il disimpegno mettendo in angolo.19:49
86'
Riprende il gioco.19:47
84'
Il gioco viene fermato da Doveri a causa di un fumogeno lanciato dietro la porta del Genoa. Bisogna attendere che si diradi il fumo che potrebbe ostacolare la visuale a Leali.19:47
84'
3° sostituzione Inter. Esce Lautaro Martínez ed entra Andy Diouf.19:46
83'
Zielinski rischia tantissimo pasticciando col pallone in una zona pericolosa del campo. Bravo a recuperare posizione il polacco e a subire il fallo.19:45
82'
Momento di grande pressione dei padroni di casa con la difesa nerazzura costretta a soffrire. Bisseck mette di testa in rimessa laterale un cross dalla destra.19:44
82'
Ekhator prova a sgusciare via a Bastoni nei pressi della bandierina. Chiude in corner il difensore dell'Inter.19:44
81'
Va Gronbaek a calciare direttamente in porta il calcio piazzato. Palla potente ma centrale. Blocca Sommer.19:43
80'
Punizione interessante per il Genoa dai 30 metri conquistata da Ellertsson.19:42
78'
3° sostituzione Genoa. Esce Vítinha ed entra Jeff Ekhator.19:50
78'
Fallo a centrocampo di Bisseck che prende il cartellino giallo. Due difensori ammoniti per l'Inter.19:41
78'
2° sostituzione Genoa. Esce Morten Frendrup ed entra Albert Grønbæk.19:40
77'
Triangolazione tra Mkhtaryan, Thuram e Lautaro con quest'ultimo che serve il francesce con una palla morbida in area. Chiude il Genoa con Thuram che è l'ultimo a toccare con la palla che finisce in rinvio dal fondo.19:40
77'
Danza Mkhitaryan sulla sinistra, trova spazio centralmente e prova la giocata per Lautaro. Chiude la difesa del Genoa.19:39
74'
2° sostituzione Inter. Esce Petar Sucic ed entra Henrikh Mkhitaryan.19:36
74'
1° sostituzione Inter. Esce Francesco Pio Esposito ed entra Marcus Thuram.19:36
73'
Azione prolungata dell'Inter che si conclude a causa del tocco di mano di Barella fischiato da Doveri. Protesta il 23 nerazzurro e arriva il cartellino giallo per lui.19:35
69'
Il Genoa trova il gol che riapre la partita appena dopo l'occasione mancata da Bisseck.19:33
68'
GOOL!! GENOA-Inter 1-2!! Gol di Vitinha!! La riapre il grifone. Palla in profondità di Martin sulla sinistra per Ekuban con Akanji che non interviene sapendo di essere già ammonito. Ekuban non tocca e lascia correre per Vitinha che taglia l'area di rigore, superando Sommer, e deposita in rete.
BISSECK VICINO ALLA DOPPIETTA! Sugli sviluppi del corner la palla arriva sul primo palo dove Bisseck arriva di testa ma non trova lo specchio della porta.19:30
67'
Pio Esposito cercato a centro area. Mette in angolo la difesa del Genoa.19:29
66'
Conclusione potente col mancino di Zielinski da fuori area. Colpito in pieno Otoa.19:28
65'
Torna ad attaccare l'Inter. Tentativo innocuo di Martinez dal limite dell'area che prova a piazzare col destro. La palla arriva docile tra le braccia di Leali.19:27
61'
Marcandalli, bravo ad anticipare Pio Esposito, manda palla sulla sinistra per Vitinha. Bastoni si appoggia con entrambe le mani sull'attaccante portoghese e arriva il fischio di Doveri. Calcio di punizione dalla trequarti per il grifone.19:24
59'
Sucic riceve da Barella dentro l'area in ottima posizione ma arriva la gran chiusura di Norton-Cuffy. Il croato recupera immediatamente con la palla che viene poi servita a destra per Luis Henrique che va al cross conquistando calcio d'angolo.19:22
58'
1° sostituzione Genoa. Esce Lorenzo Colombo ed entra Caleb Ekuban.19:20
57'
Carlos Augusto lancia centralmente per Lautaro Martinez che corre assieme a Marcandalli. Leali è costretto ad uscire dall'area di rigore e a mettere di testa in rimessa laterale.19:20
56'
Tacco di Pio Esposito per Lautaro che non riesci a girarsi immediatamente e perde il tempo ideale per concludere con il destro.19:18
56'
Sucic soffia palla a Malinovskyi e prova a girare palla ad occhi chiuso verso Martinez. Palla imprecisa.19:18
54'
Akanji colpisce Colombo in ritardo mentre provava a girarsi per servire Martin. Primo giallo della partita in direzione del difensore svizzero.19:16
53'
Solito lavoro sporco di Pio Esposito che riceve e difende palla spalle alla porta subendo il fallo dalla difesa rossoblu.19:15
51'
Manovra bene il Genoa a sinistra con la palla che viene servita verso il centro del campo per Malinovskyi che prova ad imbucare in verticale per Colombo. Compatta la difesa nerazzura.19:14
49'
Duello intenso tra Norton-Cuffy e Carlos Augusto sulla fascia destra del Genoa. Spallata dell'esterno brasiliano non fallosa secondo Doveri e palla che esce sul fondo.19:11
47'
Doppio rimpallo tra Vazquez e Marcandalli con la palla che arriva a Lautaro che prova a concludere di prima intenzione con un tocco d'esterno. Si oppone nuovamente Marcandalli.19:09
46'
Rimessa laterale per l'Inter con Bisseck che va lungo a cercare Pio Esposito a centro area. La palla scorre e arriva a Leali.19:08
46'
SI RIPARTE! Nessun cambio all'intervallo. Il pallone rotola nella metà campo dell'Inter.19:07
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:51
Dopo un avvio aggressivo e promettente dei padroni di casa, l'Inter trova il vantaggio al 6° minuto con la conclusione dal limite di Bisseck. Il raddoppio arriva al minuto 38 con il bel mancino di Lautaro a battere Leali sul palo lontano.18:51
45'+4'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Genoa-Inter 0-218:50
45'+3'
Colombo pronto a ripartire dopo che gli viene applicata una vistosa fasciatura attorno alla testa. Si riprende a giocare. 1 minuto a partire da ora.19:07
45'
1 minuto di recupero.18:47
45'
Colombo e Bisseck hanno uno scontro aereo e picchiano entrambi la testa rimanendo a terra. Doveri ferma il gioco e invita le panchine ad intervenire.18:47
44'
Bastoni si spinge avanti a sinistra e riceve palla. Palla bassa al centro messa fuori da Marcandalli.18:45
42'
Prova a costruire sulla sinistra il Genoa ma si copre bene la difesa nerazzurra. 18:44
39'
Ottavo gol in campionato per il capitano dell'Inter che stacca Pulisic e sale al primo posto nella classifica marcatori.18:42
38'
GOOL!! Genoa-INTER 0-2!! Gol di Lautaro Martinez!! Raddoppiano i nerazzuri con un gran mancino di Lautaro Martinez che colpisce da sinistra sul palo lontano.
Lancio dalla difesa per Pio Esposito. Doveri fischia un fallo in favore del Genoa per una spinta a palla lontana di Martinez ad Otoa.18:38
34'
Numero di Sucic che supera Marcandalli sul fondo con un'ottima finta. Il difensore del grifone si appoggia, molto leggermente, e il croato finisce a terra. Doveri fa segno di continuare e assegna il rinvio dal fondo.18:37
33'
Cross telefonato di Luis Henrique da destra. Esce Leali.18:35
31'
OCCASIONE INTER! Esposito viene lanciato in profondità, duella con Otoa, lo supera e calcia cadendo verso la porta difesa da Leali. Il portiere rossoblu para in uscita allargando il volume del corpo.18:34
29'
Break Genoa con Vitinha che parte sulla sinistra e va in verticale da Colombo che riceve a centro area e controlla prendendo posizione su Bisseck. I due si disturbano a vicenda col difensore tedesco che ha la meglio.18:32
26'
Altro fallo ravvisato da Doveri di Barella su Malinovskyi. Calcio da fermo da sinistra per il Genoa.18:28
24'
Carlos Augusto trova spazio centralmente e calcia dai 25 metri col sinistro. Palla sopra la traversa.18:26
24'
Martinez serve per Barella in area che prova ad andarsene in mezzo a 4 venendo fermato. La palla fuori dal vertice destro dove Bisseck prova a replicare la conclusione fatta in occasione del gol. Palla murata dalla difesa.18:26
22'
CHE AZIONE DELL'INTER! Azione veloce e di qualità dell'Inter che si conclude con la palla per Sucic che lascia scorrere per Lautaro al limite dell'area. Conclusione centrale di Martinez con Leali che respinge con i pugni.18:24
20'
Scambiano Barella e Martinez. Arriva lo scarico per Zielinski che prova il mancino dalla distanza. Palla deviata in corner dalla difesa rossoblu.18:22
18'
In difficoltà la difesa del grifone sul pressing altissimo degli attaccanti dell'Inter. 18:20
17'
Sacrificio di Vitinha che ferma l'azione nerazzura sulla fascia sinistra con un buon ripiegamento offensivo.18:19
16'
Sventagliata di Zielinski con l'esterno a sinistra per Carlos Augusto. Palla imprecisa che si perde in rimessa laterale.18:17
15'
Il Genoa arriva abbastanza facilmente sul fondo e prova con i traversoni a impensierire la difesa della beneamata. Allontanano i difensori nerazzurri.18:16
13'
Buonissima la costruzione dell'Inter che libera Luis Henrique sulla destra. Il suo cross arriva sull'inserimento di Carlos Augusto che stringe da sinistra e colpisce di testa mandando la palla a lato.18:15
12'
Batte Martin il calcio fda fermo cercando Marcandalli sul secondo palo. La palla finisce in rinvio dal fondo.18:14
11'
Punizione Genoa dalla trequarti sinistra. Fallo di Barella su Malinovskyi.18:13
10'
Altra azione fatta di triangolazioni veloci per i nerazzuri. Esposito scarica esternamente per Martinez con Ellertsson che si frappone riuscendo a conquistare il calcio di punizione.18:12
9'
Rimessa per il Genoa battuta da Norton-Cuffy in direzione di Colombo all'interno dell'area di rigore. Akanji lo contrasta e sembra mettere palla in corner. L'assistente assegna il rinvio dal fondo all'Inter tra le proteste dei rossoblu.18:11
6'
GOOL!! Genoa-INTER 0-1!! Gol di Yann Bisseck!! Subito in vantaggio l'Inter con il grande lavoro di Esposito che riceve al limite, si gira e imbuca per Martinez. Palla troppo lunga per Lautaro per andare al tiro, con l'argentino che ricicla la palla per Bisseck che la sistema sul sinistro e calcia dal limite beffando Leali sul primo palo.
Colombo, servito benissimo a sinistra dentro l'area, guadagna il fondo e mette palla rasoterra al centro. Il pallone attraversa tutta l'area di rigore e arriva a Norton-Cuffy che calcia alto.18:06
3'
Pressione forte di Ellertsson su Bisseck che se la cava rinviando sulla figura dell'islandese. Rimessa Inter.18:05
2'
Tentativo di pallonetto di Martinez per beffare Leali. Palla innocua per il portiere rossoblu.18:04
2'
Marcandalli riceve sulla destra ma non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.18:03
1'
Parte forte il Genoa. Norton-Cuffy subito lanciato a destra supera Sucic e crossa al centro. Blocca Sommer.18:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Dover e il Genoa muove il primo pallone della partita.18:01
Scendo in campo i giocatori. E' tutto pronto per l'inizio di Genoa-Inter!17:57
Le scelte di Chivu. Rotazioni post-Champions e dovute ai numerosi infortunati (fermi Darmian, Acerbi, Calhanoglu, Di Gennaro, Dumfries e Palacios) per il tecnico rumeno che opta per Esposito dal 1' per far riposare Thuram. Difesa titolare per l'Inter che punta alla vetta della classifica.17:46
Le scelte di De Rossi. Il tecnico romano conferma Frendrup ed Ellertsson a centrocampo dopo la vittoria con l'Udinese, con esterni veloci per duellare contro Carlos Augusto e Luis Henrique.17:38
A disposizione Inter. J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Diouf, Dimarco, Mkhitaryan, Frattesi, Bonny, Thuram.17:39
FORMAZIONE UFFICIALE INTER. 3-5-2. Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito.17:34
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. 3-5-2. Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.17:33
I PRECEDENTI. Genoa e Inter si affrontano con un bilancio storico sbilanciato a favore dei nerazzurri. Nelle 114 partite di Serie A complessive, i nerazzuti hanno ottenuto 60 vittorie contro le 22 dei rossoblu, 32 i pareggi. Al Luigi Ferraris, in 57 incontri in grifone ha vinto 18 volte contro i 17 successi della beneamata.Ultimi IncontriNegli ultimi 12 duelli di campionato l'Inter domina con 9 vittorie e 3 pareggi, segnando 31 gol (media 2.6 a partita).17:32
La direzione di gara è affidata al signor Davide Doveri della sezione di Roma 1.17:28
Periodo di alti e bassi per l'Inter. Grande fatica in Champions complici le sconfitte subite contro Atletico Madrid e Liverpool; prestazioni convincenti invece in campionato e Coppa Italia. 5-1 al Venezia nella coppa nazionale e un netto 4-0 contro il Como di Fabregas. L'Inter si trova al terzo posto in classifica ma, grazie al pareggio del Milan con il Sassuolo e la vittoria dell'Udinese contro il Napoli, stasera ha la possibilità di balzare in testa alla classifica in caso di vittoria.17:27
Il Genoa arriva da una serie di risultati utili consecutivi, condita dalla bella vittoria in trasferta contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, in Serie A. Nell'ultimo mese il grifone ha perso solamente in Coppa Italia contro l'Atalanta. I rossoblu occupano la 15° posizione in classifica grazie ai 14 punti conquistati finora, arrivati in gran parte dall'arrivo di De Rossi in panchina.17:25
Siamo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Il Genoa di Daniele De Rossi ospita l'Inter di Cristian Chivu.17:21
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Inter, gara valida per la 15° giornata di Serie A.17:19
PREPARTITA
Genoa - Inter è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
168
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
30
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
5.4
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
Attualmente il Genoa si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 33 punti (frutto di 11 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Il Genoa ha segnato 16 gol e ne ha subiti 23; l'Inter ha segnato 34 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Genoa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Verona e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Pisa e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-2 mentre L'Inter ha incontrato Como vincendo 4-0.
Genoa e Inter si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 22 volte, l'Inter ha vinto 60 volte mentre i pareggi sono stati 32.
Genoa-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa non centra la vittoria in Serie A contro l'Inter dal 2-0 casalingo del 17 febbraio 2018 (autorete di Andrea Ranocchia e gol di Goran Pandev, con Davide Ballardini in panchina): nelle ultime 12 sfide sono arrivati nove successi dei nerazzurri e tre pareggi.
Le ultime tre sfide al Ferraris in Serie A tra Genoa e Inter sono terminate in parità ed è dal periodo 1974-1982 che liguri e lombardi non collezionano quattro pareggi consecutivi in casa dei rossoblù nella competizione.
L'Inter ha conquistato 30 punti finora, uno in meno rispetto ai 31 delle prime 14 gare giocate nel torneo 2024/25; in generale, i nerazzurri in cinque delle sei stagioni precedenti a quella in corso, avevano sempre superato i 30 punti a questo punto del campionato (unica eccezione i 27 del 2022/23).
Il Genoa arriva a questo match da cinque risultati utili consecutivi in Serie A (3V, 2N) e da due successi di fila: i liguri non ottengono la vittoria in tre partite di massimo campionato consecutive da febbraio 2021 con Davide Ballardini in panchina.
Daniele De Rossi sta viaggiando a una media di 2.00 punti a partita da allenatore del Genoa (2V, 2N in quattro partite) e in questo campionato, tra chi ha registrato più di una partita da allenatore, soltanto Antonio Conte (2.21), Massimiliano Allegri (2.21) e Cristian Chivu (2.14) contano una media punti migliore; inoltre, l'ultimo tecnico italiano del Grifone imbattuto nelle prime cinque gare in assoluto nel massimo torneo è stato Bruno Giorgi tra settembre e ottobre 1992 (sette partite).
Cristian Chivu ha vinto 10 delle 14 partite di Serie A alla guida dell'Inter (4P), con una percentuale di vittorie del 71.4%: nell'era dei tre punti a vittoria, tra chi ha allenato l'Inter per più di cinque partite, soltanto Leonardo (73.9% in 23 match) ha registrato una percentuale di vittorie maggiore.
Anche contro il Como, l'Inter è andata a segno su sviluppi di calcio d'angolo: solo Lens (9) e Arsenal (8) nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 contano più reti da questa situazione di gioco rispetto ai nerazzurri (sette, primato attuale in Serie A). Il Genoa, invece, ha subito ben sei reti su sviluppo di corner: record negativo nel torneo in corso.
Brooke Norton-Cuffy (2004) è il più giovane difensore con almeno un gol segnato e almeno un assist fornito in questa Serie A; l'esterno inglese è anche il terzo difensore di questo campionato per dribbling riusciti: 18, meno soltanto di Marco Palestra del Cagliari e Rafik Belghali del Verona.
Lautaro Martínez ha segnato solo un gol in otto gare giocate contro il Genoa in Serie A, proprio nell'ultima sfida al Meazza il 22 febbraio 2025: tra le squadre affrontate in trasferta nel massimo torneo, solo contro il Bologna (cinque), l'argentino ha disputato più partite fuori casa senza segnare che contro il Grifone (quattro al Ferraris, zero gol).
Federico Dimarco - primatista degli assist in questa Serie A insieme a Nico Paz (cinque ciascuno) - è solo uno dei sei giocatori dei maggiori cinque tornei europei capaci di fornire almeno cinque assist vincenti in ognuna delle ultime tre stagioni (2023/24, 2024/25 e 2025/26), insieme a Lamine Yamal, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Rayan Cherki e Michael Olise.
