Il Milan fallisce un'altra partita casalinga contro una neo promossa e rischia di lasciare la vetta della classifica. E dire che nella ripresa i rossoneri erano partiti fortissimo col gol del 2-1 di Bartesaghi, andando poi a segno anche Pulisic e Rabiot (poi annullati). I cambi di Grosso hanno dato nuova linfa al Sassuolo che ha pareggiato con Laurienté. E il Sassuolo ha anche rischiato di vincerla nel finale col palo dello stesso Laurienté.14:59

90'+8' E FINISCE QUI!!! Ancora punti persi dal Milan contro una neopromossa. 2-2 col Sassuolo: vantaggio con Koné, doppietta di Bartesaghi a ribaltare tutto, ma poi pareggia Laurienté.14:32

90'+8' Dal calcio d'angolo Milan parte il contropiede del Sassuolo, ma Athekame riesce a chiudere su Laurienté prima che partisse in velocità 14:31

90'+7' Walukiewicz regala un calcio d'angolo al Milan. Ultima occasione per i rossoneri14:30

90'+7' Matic si rialza, ma l'arbitro fa cenno che si arriverà al 97'14:29

90'+7' Ancora Matic a terra con i crampi14:29

90'+6' OCCASIONE MILAN!!! Estupinan crossa da sinistra per Nkunku che ci arriva bene, ma il suo destro d'esterno non trova la porta14:29

90'+4' Gioco fermo perché Matic è a terra con i crampi. L'arbitro assicura che recupererà questa interruzione14:28

90'+3' Pavlovic per Loftus-Cheek che si stoppa, mira e calcia ma c'è la deviazione di Idzes in calcio d'angolo.14:26

90'+2' CHEDDIRA A TERRA IN AREA!!! Modric e Rabiot non si intendono, Moro serve Cheddira che finisce giù sul contatto con Pavlovic. Per l'arbitro non c'è niente.14:25

90'+2' E dentro anche Estupinan al posto di Bartesaghi. Cambia le due fasce Allegri per questo finale14:24

90'+1' Intanto arrivano i cambi del Milan: dentro Athekame al posto di Saelemaekers14:23

90'+1' 6 minuti di recupero...14:24

90' Ancora animi tesi in campo e fuori per un fallo fischiato in favore di Matic. Allegri viene portato via dal suo vice Landucci per evitare di prendersi la terza espulsione del suo campionato.14:57

89' PALO DEL SASSUOLO!!! Laurienté velocissimo a campo aperto, calcia da fuori e colpisce in pieno il palo alla destra di Maignan. Sassuolo vicino a ribaltarla.14:22

88' LAURIENTÉ A TERRA IN AREA!!! Proteste del Sassuolo per un contatto tra Laurienté e Tomori, con l'attaccante francese che calcia sbilanciato. Non c'è rigore per l'arbitro.14:56

88' Dentro anche Cheddira che prende il posto di Volpato14:20

87' CAMBI DI GROSSO!!! Dentro Luca Moro che prende il posto di Pinamonti, autore di due assist14:20

86' Proteste di Allegri per un fallo non fischiato su Bartesaghi. Deve intervenire l'arbitro Crezzini che lo richiama14:20

84' Doig si accentra sul destro e fa partire la conclusione, ma si immola col corpo Pavlovic14:17

83' Saelemaekers cerca Pavlovic in area, ma il serbo viene anticipato. Poi Koné messo giù da Ricci. Il Milan fatica a reagire dopo il gol subito. Ancora 7 minuti per cercare di vincere.14:17

82' Rabiot lancia per Loftus-Cheek in area, ma il britannico commette fallo in attacco su Muric14:15

80' Occhio ancora a Pinamonti nei pressi dell'area, c'è Modric che recupera sulla punta del Sassuolo14:13

78' 3° gol in campionato per Laurienté14:11

77' Milan-SASSUOLO 2-2. Rete di Armand Laurienté. Pareggio degli ospiti con l'inserimento di Laurienté che batte Maignan col piattone dopo l'assist di sponda di Pinamonti. Gol fotocopia a quello di Koné dell'1-0.



75' Thorstvedt con lo spiovente verso Pinamonti e Thostvedt, chiusua perfetta di Tomori che va in angolo senza mezzi termini14:08

74' Saelemaekers sposta palla e poi cerca il cambia gioco per Bartesaghi: bella idea, ma servizio impreciso14:07

73' CAMBIA ALLEGRI!!! Fuori Pulisic che oggi non è riuscito a sfondare. Al suo posto Samuele Ricci. Adesso sarà Loftus-Cheek a fare da sotto punta14:06

71' Matic crossa da sinistra, perfetta uscita di Tomori che di testa anticipa tutti. Adesso però il Sassuolo spinge14:04

69' Anche qui c'è stato un check del VAR da Lissone, ma niente da 'segnalare' sulla sbracciata di Pavlovic14:02

68' Volpato a terra nei pressi dell'area di rigore. Si lamenta per aver subito una mano in faccia da Pavlovic14:02

68' RESTA LA DECISIONE DEL GOL ANNULLATO. Hanno visto e rivisto con le linee, e Rabiot era effettivamente in fuorigioco14:01

67' C'è comunque un check del VAR per capire se Rabiot fosse effettivamente in fuorigioco sul colpo di testa di Loftus-Cheek14:01

67' GOL ANNULLATO!!! Altra rete dei rossoneri annullata questa volta per il fuorigioco di Rabiot che tocca sul secondo palo dopo il colpo di testa di Loftus-Cheek14:00

67' Thorstvedt che era anche tra i diffidati e salterà la prossima del Sassuolo13:59

66' Parte Pulisic sulla trequarti, fallo di Thorstvedt che viene anche ammonito13:59

65' Adesso il Sassuolo mette in difficoltà il Milan sulla sinistra. Pulisic però recupera e viene steso da Matic13:58

62' PARATISSIMA DI MAIGNAN!!! Palla dentro per Thorstvedt che brucia sullo scatto i difensori del Milan, ma Maignan va giù con grande reattività e toglie il pallone dallo specchio. Occasionissima per il 2-2.13:55

60' FUORI GABBIA!!! Il difensore del Milan non ce la fa. Aveva provato a rientrare in campo dopo la distorsione al ginocchio, ma Gabbia viene ora sostituito da De Winter.13:54

60' Cambia anche sulla fascia sinistra il Sassuolo: dentro Doig per Candé13:53

59' CAMBI PER IL SASSUOLO!!! Dentro Laurienté per dare nuovo brio all'attacco della squadra di Grosso. Fuori Fadera che era stata la sorpresa dell'XI iniziale13:53

59' Ammonito Muharemovic per proteste14:10

58' GOL ANNULLATO!!! Il Milan segna con Pulisic che realizza da due passi dopo il colpo di testa di Pavlovic, ma viene annullato. Non per fuorigioco, ma per una spinta di Loftus-Cheek all'interno dell'area di rigore.14:54

57' Gabbia prova a tornare in campo13:50

56' OCCASIONE MILAN!!! Nkunku dà fastidio a Muhamerovic, palla che arriva a Pulisic che viene però chiuso in angolo.13:50

56' L'impressione è che Gabbia faccia molta fatica a rimettersi in piedi. De Winter si scalda a bordo campo13:49

55' A terra Gabbia. Gioco fermo perché è rimasto a terra il centrale del Milan proprio su questa azione difensiva su Fadera.13:48

54' Reazione del Sassuolo con Thorstvedt che trova Fadera, cross su cui arrivano prima Tomori e Gabbia. Non è neanche angolo perché Fadera è comunque l'ultimo a toccare.13:47

51' Bartesaghi chiede l'uno-due con Pulisic, ma arriva la spallata di Walukiewicz che commette fallo. Bartesaghi on fire in questo momento13:44

50' Ancora Nkunku pericoloso sulla sinistra, ma c'è Idzes a chiuderlo in angolo13:43

48' Ci prova NKUNKU da fuori area, ma scivola al momento del tiro e Muric para senza troppa difficoltà13:42

48' Secondo gol in campionato di Bartesaghi13:41

47' GOL! MILAN-Sassuolo 2-1. Rete di Davide Bartesaghi. Ancora lui, ancora Bartesaghi e il Milan passa in vantaggio col perfetto inserimento del suo esterno sinistro dopo l'assist di Nkunku. Sinistro e Muric viene trafitto sul primo palo.



46' SI RIPARTE A SAN SIRO!!!13:38

Allegri può cambiare poco però davanti, avendo fuori sia Gimenez che Leao. Si deve accendere anche Pulisic che si era mosso molto in avvio di gara, poi è uscito un po' dal gioco. Tutto merito del Sassuolo che sta chiudendo gli spazi. Al Milan servirà anche un po' più velocità in più per muovere le linee perfettamente compatte della squadra di Grosso.13:24

Il Milan è riuscito a tornare in partita dopo il vantaggio iniziale del Sassuolo, ma il mix di qualità e fisicità a centrocampo dei neroverdi sta dando fastidio alla manovra rossonera. Milan che, soprattutto, paga il non avere un vero attaccante davanti, con la squadra di Allegri che fatica a trovare profondità. È anche una battaglia di nervi a San Siro.13:23

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 dopo i primi 45 minuti: vantaggio Sassuolo con Koné, pareggia il Milan con Bartesaghi13:22

45'+2' Saelemaekers va col cross dalla destra, ma Rabiot non riesce a controllare per andare alla conclusione. Occasione sfumata per il Milan13:20

45' Tre minuti di recupero...13:18

45' L'arbitro non aveva fischiato il fallo, ma c'era il colpo di Idzes alle spalle di Pulisic. Intanto entrano i staff medici delle due squadre13:18

44' Gioco fermo per un testa contro testa tra Pulisic e Idzes13:17

43' Azione un po' troppa macchinosa del Milan con Modric e Saelemaekers che non si intendono, regalando palla al Sassuolo ma Koné viene fermato regolarmente da Tomori13:29

41' Cartellino che rischia di prenderselo Tomori per le forti proteste dopo il fallo fischiato ai danni di Fadera.13:14

40' Riparte il Sassuolo dopo una palla sporcata di Rabiot, Modric si gioca il fallo tattico su Koné. Niente cartellino però per il centrocampista del Milan13:13

38' Animi tesi in campo. Tutto dipeso dal fallo di Tomori su Pinamonti, col difensore del Milan che aveva qualcosa da dire all'attaccante del Sassuolo, considerando la sua tutta una scena13:28

37' Numero di Saelemaekers che rientra sul sinistro e fa partire la conclusione a giro, ma sbaglia il tiro e manda a lato13:11

35' Gioco fermo perché è rimasto a terra Nkunku dopo un contrasto con Thorstvedt. L'arbitro non aveva comunque fischiato fallo su Nkunku13:09

35' Primo gol in campionato per Bartesaghi13:08

34' GOL! MILAN-Sassuolo 1-1. Rete di Davide Bartesaghi. Pareggio del Milan con la rete di Bartesaghi che si inserisce perfettamente sul secondo palo dopo la palla di Loftus-Cheek che attraversa tutta l'area di rigore. Assist dell'inglese.



33' Ci prova Tomori col cross da destra dopo il servizio di Loftus-Cheek, ma Thorstvedt spazza l'area di rigore13:07

32' Milan che attacca ma si ritrova due linee del Sassuolo perfettamente compatte. Difficile sfondare13:06

30' 63% di possesso palla per il Milan nella prima mezz'ora di gioco13:04

30' Tra l'altro Rabiot ha subito anche un colpo sulla conclusione e resta fermo lontano dall'azione13:04

30' L'arbitro fischia fuorigioco sulla seconda occasione di Rabiot. Era in offside Nkunku sul primo tiro.13:03

29' DOPPIA OCCASIONE MILAN!!! Fadera perde palla sulla pressione di Rabiot, sinistro del francese e grande parata di Muric. Sulla ribattuta ancora Rabiot, ma salva tutto Idzes13:03

28' Uscita non perfetta di Maignan sul calcio di punizione battuto da Volpato, poi va al tiro da fuori Walukiewicz che trova una deviazione in angolo. Primo corner per i neroverdi13:02

27' Tunnel di Modric su Koné, ma recupera Candé che fa ripartire il Sassuolo... E Modric finisce per fare fallo13:01

24' E giallo per Fadera che ha speso il fallo tattico per fermare Pavlovic che era ripartito in contropiede12:56

23' Arriva un giallo per Loftus-Cheek per l'intervento precedente su Matic, con l'arbitro che aveva dato il vantaggio agli ospiti12:56

22' Saelemaekers con lo scavetto per Nkunku dentro l'area, ma arriva l'anticipo secco di Muhamerović che manda in angolo12:55

21' Tomori prova a rientrare in campo. Nel cadere dopo lo scontro, aveva avuto una leggera torsione del ginocchio destro.12:54

20' Gioco fermo per un colpo subito da Tomori nel contatto con Matic. Per l'arbitro non c'era neanche fallo, avendo comandato un fallo laterale12:53

18' Adesso è il Sassuolo a fare giro palla e il Milan preferisce attendere e, eventualmente, ripartire12:52

15' SI LAMENTA IL SASSUOLO!!! Thorstvedt a terra in area dopo lo scambio con Pinamonti, ma per l'arbitro è tutto regolare. C'è stata una spinta di Gabbia, ma non abbastanza per dare un calcio di rigore.12:49

14' REAZIONE DEL MILAN!!! Combinazione Bartesaghi-Rabiot sulla sinistra, cross in mezzo e Walukiewicz manda in angolo. Il Milan prova subito a reagire allo svantaggio12:48

14' 3° gol in campionato di Koné12:47

13' GOL! Milan-SASSUOLO 0-1. Rete di Ismael Koné. Vantaggio del Sassuolo col triangolo Pinamonti-Koné che porta alla conclusione il centrocampista dei neroverdi che supera in pallonetto Maignan. Brutta palla persa da Rabiot, rubata di Matic e assist di Pinamonti per Koné. Ospiti in vantaggio.



12' Ancora Pulisic che ha spazio per vie centrali, ma c'è l'ottima chiusura di Fadera che rientra in difesa e blocca sul nascere la partenza di Pulisic.13:26

10' Bella combinazione Rabiot-Pulisic, l'ex Chelsea crossa da sinistra ma Nkunku viene regolarmente anticipato dai centrali del Sassuolo12:44

7' Ancora Pulisic servito da Modric, lo statunitense prova a partire sullo stretto ma viene fermato da Matic con un tackle pulito12:40

6' Gabbia recupera palla, verticalizzazione immediata di Pulisic per Nkunku, ma il francese viene anticipato da Idzes12:39

3' Muric deve intervenire fuori dall'area per anticipare Loftus-Cheek con un colpo di testa sul lancio del collega... Maignan12:36

2' Saelemaekers rischia grosso il cartellino giallo per il tackle in ritardo su Muhamerovic12:35

2' SUBITO MILAN!!! Destro da fuori di Saelemaekers che finisce alto sopra la traversa. Occasione immediata per i rossoneri12:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...12:33

Il direttore di gara sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale, il sig. Daniele Chiffi. Alla sala VAR di Lissone sono presenti Alessandro Prontera (VAR) e Fabio Maresca (AVAR).11:51

Sono 24 i precedenti tra Milan e Sassuolo in tutte le competizioni: il bilancio sorride ai rossoneri con 13 vittorie oltre a 7 hurrà degli emiliani e 4 pareggi. L'ultimo confronto diretto a San Siro è quello degli ottavi di finale di Coppa Italia del 2024: 6-1 per il Milan. L'ultima affermazione del Sassuolo in trasferta è del 29 gennaio 2023, col pirotecnico 5-2 con i gol di Defrel, Frattesi, Berardi, Laurienté e Matheus Henrique. Quella fu l'ultima vittoria degli emiliani in una serie di tre successi consecutivi a San Siro contro il Milan (2-1 a aprile 2021 e 3-1 a novembre 2021).11:51

Nel Milan torna in panchina Allegri dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Torino. Non c'è invece l'allenatore del Sassuolo. Fabio Grosso è squalificato, ci sarà il suo vice Raffaele Longo a bordo campo.11:51

Due i cambi, invece, per Grosso rispetto alla vittoria con la Fiorentina. Dietro c'è Candé sulla fascia sinistra al posto di Doig, mentre nel tridente d'attacco abbiamo Fadera e non Laurienté, insieme a Volpato e Pinamonti. È lunga la lista degli indisponibili per il Sassuolo: fuori Berardi, Boloca, Paz, Pieragnolo, Romagna, Turati e Skjellerup.11:50

Rispetto alla vittoria col Torino, Allegri cambia solo un uomo. Torna Pulisic dal 1' che prende il posto dell'infortunato Leão. Loftus-Cheek sempre da interno visto che non ha ancora recuperato Fofana. Out ancora Giménez anche se il messicano ha ripreso ad allenarsi proprio in settimana, ma era troppo presto per portarlo in panchina.11:48

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Muric - Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé - Thorstvedt, Matic, I.Koné - Volpato, Pinamonti, Fadera. All. Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi - W.Coulibaly, Doig, Odenthal - Iannoni, Lipani, Vranckx - Cheddira, Laurientié, L.Moro, Pierini.11:44

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Nkunku, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: Pittarella, Terracciano - Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu - Jashari, S.Ricci.11:43

Sassuolo che è tornato a vincere proprio nell'ultima settimana grazie al 3-1 alla Fiorentina. Gli emiliani non conquistavano i 3 punti dal 9 novembre scorso, giorno del 3-0 di Bergamo contro l'Atalanta che costò la panchina a Juric.17:39

Milan che arriva a questa sfida dopo una striscia di 3 vittorie consecutive - l'ultima, quella in rimonta col Torino 3-2 - che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri in testa alla classifica (col Napoli). In questo primo scorcio di stagione, però, i rossoneri hanno sempre faticato con le piccole e la sfida al Sassuolo diventa decisiva per mantenere la vetta e dare prova di maturità.17:38

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Sassuolo, gara valida per la Giornata 15 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio San Siro di Milano.17:37

