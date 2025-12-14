Virgilio Sport
Udinese-Napoli: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
14 Dicembre 2025 ore 15:00
Udinese
1
Napoli
0
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 73' 1-0 Jurgen Ekkelenkamp
0'
45'
90'
90'
96'

Partita di carattere per l'Udinese capace di superare un Napoli che, dopo la sconfitta in Champions, rallenta anche in campionato. Decide Ekkelenkamp con un gran destro, bene anche Zaniolo.

Quarta sconfitta in campionato per il Napoli, settima in stagione. Due vittorie nelle ultime tre per l'Udinese.

Prossima giornata: Fiorentina-Udinese e Napoli-Parma.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 17:15

  2. 90'+7'

    FINE PARTITA: UDINESE-NAPOLI 1-0. Decide Ekkelenkamp. 16:55

  3. 90'+5'

    Sinistro alto sopra la traversa di Politano dal limite.16:53

  4. 90'+4'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Zanoli, dentro Goglichidze.16:52

  6. 90'+3'

    OCCASIONE NAPOLI! Cross di Hojlund sul secondo palo, Lucca in spaccata trova il palo esterno. 16:51

  7. 90'+2'

    Zarraga segue al centro una giocata di Ehizibue, ma spara alto. 16:50

  8. 90'+1'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Zaniolo, dentro Iker Bravo.16:49

  9. 89'

    Calcio d'angolo per il Napoli, che ora ci sta provando.16:47

  10. 88'

    OCCASIONE NAPOLI! Assist basso di Lucca al centro per Hojlund, che sbaglia clamorosamente a pochi passi da Okoye. 16:46

  12. 84'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Davis, dentro Buksa.16:42

  13. 84'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Bertola, dentro Ehizibue.16:42

  14. 84'

    Cross fuori misura di Gutierrez, il Napoli continua ad accumulare errori in fase offensiva. 16:43

  15. 83'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Ekkelenkamp, dentro Zarraga.16:42

  16. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Elmas, dentro Lucca.16:41

  18. 82'

    SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Spinazzola, dentro Gutierrez.16:41

  19. 80'

    Politano ci prova sulla destra, ma il cross è troppo su Okoye. 16:39

  20. 78'

    Ci prova McTominay dal limite, muro Udinese. 16:37

  21. 77'

    Incursione di Zanoli sulla destra, calcio d'angolo per un'Udinese ora scatenata. 16:35

  22. 75'

    SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori il dolorante Buongiorno, dentro Olivera.16:34

  24. 73'

    GOL! UDINESE-Napoli 1-0. Rete di Ekkelenkamp. Davis difende bene palla e tocca per Ekkelenkamp, che stoppa dal limite e con un destro clamoroso supera Milinkovic.

    Guarda la scheda del giocatore Jurgen Ekkelenkamp16:33

    Jurgen Ekkelenkamp
  25. 69'

    Annullato un gol a Zaniolo, originato da un fallo di Karlstrom. 16:30

  26. 68'

    OCCASIONE UDINESE! Ekkelenkamp dentro per Zaniolo, che da ottima posizione spedisce sul fondo. 16:27

  27. 67'

    Salta il triangolo tra Zaniolo ed Ekkelenkamp, ma l'Udinese continua a essere incisiva in avanti. 16:26

  28. 66'

    Altro cross impreciso del Napoli, questa volta di Neres. 16:25

  30. 64'

    Cross lungo di Politano per Elmas, rimessa dal fondo per l'Udinese. 16:23

  31. 63'

    Zaniolo al centro per Davis, che si gira e conclude: palla deviata, facile intervento di Milinkovic. 16:22

  32. 61'

    SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Beukema, dentro Politano.16:20

  33. 61'

    SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Lang, dentro Lobotka. 16:20

  34. 59'

    OCCASIONE UDINESE! Botta ravvicinata di Piotrowski, traversa.16:19

  36. 59'

    Brutto destro di Ekkelenkamp dal limite, respinge la difesa del Napoli. 16:18

  37. 57'

    Destro di Ekkelenkamp da punizione, palla troppo bassa respinta dal muro. 16:16

  38. 55'

    Zaniolo, incontenibile, viene messo giù al limite. 16:15

  39. 52'

    Annullato un gol a Davis per fuorigioco al termine di un'azione bellissima dell'Udinese avviata da uno strappo di Zaniolo. 16:14

  40. 49'

    Fiammata Napoli, Hojlund si gira ma non si coordina bene non colpendo la palla. 16:08

  42. 47'

    Ekkelenkamp in girata, spazza via il Napoli. 16:07

  43. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI UDINESE-NAPOLI. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 16:03

  44. Nessun cambio previsto. 16:02

  45. Le due squadre stanno per tornare in campo. 16:02

  46. Ritmi bassi e poche occasioni da una parte e dall'altra; nel complesso, però, l'Udinese si è dimostrata più reattiva e più propositiva in avanti. 15:49

  48. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-NAPOLI 0-0. Partita bloccata, ai punti meglio i padroni di casa. 15:47

  49. 45'

    Un minuto di recupero.15:46

  50. 42'

    Cross di Zaniolo, Piotrowski di testa non inquadra lo specchio. 15:42

  51. 36'

    Filtrante di Ekkelenkamp per Zaniolo, Buongiorno legge bene la situazione. 15:38

  52. 35'

    Partita bloccata, si gioca molto a metà campo. 15:36

  54. 33'

    CARTELLINO GIALLO PER L'UDINESE. Ammonito Zaniolo per un fallo su Elmas. 15:35

  55. 32'

    Zaniolo da calcio di punizione, palla troppo bassa respinta dal muro. 15:34

  56. 31'

    Calcio di punizione da ottima posizione per l'Udinese. 15:32

  57. 31'

    Sinistro di Zaniolo, murato. 15:32

  58. 30'

    Ekkelenkamp va col destro dal limite, Milinkovic respinge lateralmente. 15:32

  60. 30'

    Bertola ancora una volta attento in area, in anticipo di testa su Neres. 15:31

  61. 26'

    Destro di Bertola, c'è il muro della difesa del Napoli. 15:27

  62. 23'

    Destro fuori misura di Solet dal limite. 15:25

  63. 21'

    Bene Hojlund sulla sinistra e cross basso nel mezzo, Bertola spazza via. 15:22

  64. 19'

    Staff medico in campo per Spinazzola. 15:21

  66. 15'

    Tap-in di Hojlund sugli sviluppi dell'angolo, blocca senza problemi Okoye: c'era in ogni caso fuorigioco. 15:18

  67. 14'

    Tocco di Zanoli a interrompere un'azione sulla sinistra del Napoli, calcio d'angolo. 15:16

  68. 11'

    Destro alto sopra la traversa di Lang sugli sviluppi dell'angolo, l'Udinese riparte con una rimessa dal fondo. 15:13

  69. 10'

    OCCASIONE NAPOLI! Cross basso di Spinazzola da sinistra, salvataggio decisivo di Bertola su Lang. 15:13

  70. 8'

    Pressione Udinese, il Napoli si difende bene. 15:10

  72. 6'

    Ritmi non altissimi in questo avvio di match. 15:08

  73. 3'

    Sinistro innocuo da fuori di Piotrowski, palla sul fondo. 15:05

  74. INIZIA UDINESE-NAPOLI. Prima palla per i padroni di casa.15:02

  75. Per il Napoli un cambio: Spinazzola al posto di Olivera. Nell'Udinese pesano le assenze di Kamara, Zemura e Atta. 15:02

  76. Questa la formazione del Napoli: Milinkovic Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo, Mctominay, Elmas, Spinazzola - Neres, Hojlund, Lang.14:58

  78. 3-5-2 per l'Udinese: Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola - Zaniolo, Davis. 14:54

  79. I partenopei scendono in campo per dimenticare subito la sconfitta di Lisbona. 14:49

  80. L'ultima sconfitta del Napoli a Udine risale al 2016. 14:45

  81. Tre vittorie consecutive, invece, hanno rilanciato il Napoli in ottica scudetto: approfittando del pareggio del Milan, gli ospiti potrebbero volare al comando in solitaria. 14:44

  82. Da sette giornate l'Udinese o vince o perde: il pareggio non è più di casa. 14:43

  84. Benvenuti alla diretta del match tra Udinese e Napoli, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. 14:40

  86. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori14:40

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Napoli

PREPARTITA

Udinese - Napoli è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Napoli sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati152
Fuorigioco19
Rigori assegnati3
Ammonizioni18
Espulsioni5
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino5.8

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1
07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Udinese ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 1-0 mentre Il Napoli ha incontrato la Juventus vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol.

Udinese e Napoli si sono affrontate 86 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 17 volte, il Napoli ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Udinese-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese, grazie a 14 successi e quattro pareggi; nella loro storia, i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga nel massimo torneo soltanto contro due squadre: Cesena (26) e Roma (19).
  • L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016 (3-1 in casa con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per i partenopei), ma nelle ultime sei sfide di campionato si sono alternati un successo campano e un pareggio (1-1 nell'ultima sfida di febbraio 2025).
  • In cinque delle ultime sei sfide di Serie A in casa dei friulani, sia Udinese che Napoli sono andate a segno (fa eccezione lo 0-4 campano del 20 settembre 2021): in questo parziale tre pareggi e tre vittorie azzurre, inclusa l'ultima in ordine di tempo il 14 dicembre 2024 per 3-1.
  • Momento di calo dell'Udinese: quattro sconfitte nelle ultime sei partite (2V), subendo sempre almeno due reti in ogni ko: nelle prime otto giornate di questo campionato i friulani avevano perso soltanto due volte (3V, 3N).
  • Cinque delle sette sconfitte totali in campionato del Napoli da quando allena Antonio Conte sono arrivate in trasferta, inclusi i tre ko fin qui accumulati nella Serie A in corso; i campani hanno comunque vinto l'ultima gara fuori casa senza subire gol (a Roma) e cercano due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet per la prima volta da maggio scorso.
  • Dopo la sosta di novembre, sfruttando anche l'utilizzo della difesa a tre, il Napoli è la squadra che in Serie A ha concesso meno tiri nello specchio (appena sette in tre gare) e detiene il valore più basso di Expected Goals Against (1.59).
  • L'Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di Serie A in cui ha ospitato una squadra al primo o al secondo posto della classifica prima di inizio giornata: 4-0 sulla Roma il 4 settembre 2022 (5N, 4P).
  • L'Udinese è una delle quattro squadre (insieme a Fiorentina, Genoa e Lecce) ad aver subito più gol nei secondi tempi di questo campionato: ben 13, dei quali nove in gare casalinghe (incluso uno contro il Genoa nell'ultima giornata).
  • Il primo dei tre gol segnati in Serie A da Jurgen Ekkelenkamp è arrivato proprio contro il Napoli, in trasferta il 9 febbraio 2025: il centrocampista olandese non è ancora andato a bersaglio in questo campionato e ha tentato solamente sei volte la conclusione finora, pur avendo giocato ben 578 minuti.
  • Considerando le ultime tre giornate post sosta di novembre, due dei tre giocatori che sono stati coinvolti in più reti in Serie A sono del Napoli: David Neres (quattro, grazie a tre gol e un assist) e Rasmus Hojlund (quattro, grazie a due reti e due passaggi vincenti) - con loro Nikola Vlasic (4) del Torino.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseNapoli
Partite giocate1414
Numero di partite vinte510
Numero di partite perse63
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati1522
Gol totali subiti2212
Media gol subiti per partita1.60.9
Percentuale possesso palla48.056.2
Numero totale di passaggi51487258
Numero totale di passaggi riusciti41696223
Tiri nello specchio della porta5572
Percentuale di tiri in porta44.454.1
Numero totale di cross236251
Numero medio di cross riusciti5455
Duelli per partita vinti727643
Duelli per partita persi700636
Corner subiti6742
Corner guadagnati7080
Numero di punizioni a favore160172
Numero di punizioni concesse196178
Tackle totali232196
Percentuale di successo nei tackle60.360.7
Fuorigiochi totali1617
Numero totale di cartellini gialli2722
Numero totale di cartellini rossi00

Udinese - Napoli Live

Classifica SERIE A

  1. Milan32
  2. Napoli31
  3. Inter30
  4. Roma27
  5. Bologna25
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez7
  2. Christian Pulisic7
  3. Riccardo Orsolini6
  4. Hakan Çalhanoglu6
  5. Federico Bonazzoli5
MOSTRA COMPLETA

