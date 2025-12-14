Ritmi bassi e poche occasioni da una parte e dall'altra; nel complesso, però, l'Udinese si è dimostrata più reattiva e più propositiva in avanti. 15:49

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Napoli? La gara tra Udinese e Napoli si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Udinese - Napoli? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Napoli sarà Davide Ghersini Dove si gioca Udinese - Napoli? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Napoli? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Frank Anguissa con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Napoli? La gara tra Udinese e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Napoli? Il marcatore dell'Udinese è stato Jurgen Ekkelenkamp al 73'

PREPARTITA

Udinese - Napoli è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Napoli sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 152 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 18 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Udinese ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 1-0 mentre Il Napoli ha incontrato la Juventus vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol.

Udinese e Napoli si sono affrontate 86 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 17 volte, il Napoli ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Udinese-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese, grazie a 14 successi e quattro pareggi; nella loro storia, i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga nel massimo torneo soltanto contro due squadre: Cesena (26) e Roma (19).

L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016 (3-1 in casa con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per i partenopei), ma nelle ultime sei sfide di campionato si sono alternati un successo campano e un pareggio (1-1 nell'ultima sfida di febbraio 2025).

In cinque delle ultime sei sfide di Serie A in casa dei friulani, sia Udinese che Napoli sono andate a segno (fa eccezione lo 0-4 campano del 20 settembre 2021): in questo parziale tre pareggi e tre vittorie azzurre, inclusa l'ultima in ordine di tempo il 14 dicembre 2024 per 3-1.

Momento di calo dell'Udinese: quattro sconfitte nelle ultime sei partite (2V), subendo sempre almeno due reti in ogni ko: nelle prime otto giornate di questo campionato i friulani avevano perso soltanto due volte (3V, 3N).

Cinque delle sette sconfitte totali in campionato del Napoli da quando allena Antonio Conte sono arrivate in trasferta, inclusi i tre ko fin qui accumulati nella Serie A in corso; i campani hanno comunque vinto l'ultima gara fuori casa senza subire gol (a Roma) e cercano due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet per la prima volta da maggio scorso.

Dopo la sosta di novembre, sfruttando anche l'utilizzo della difesa a tre, il Napoli è la squadra che in Serie A ha concesso meno tiri nello specchio (appena sette in tre gare) e detiene il valore più basso di Expected Goals Against (1.59).

L'Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di Serie A in cui ha ospitato una squadra al primo o al secondo posto della classifica prima di inizio giornata: 4-0 sulla Roma il 4 settembre 2022 (5N, 4P).

L'Udinese è una delle quattro squadre (insieme a Fiorentina, Genoa e Lecce) ad aver subito più gol nei secondi tempi di questo campionato: ben 13, dei quali nove in gare casalinghe (incluso uno contro il Genoa nell'ultima giornata).

Il primo dei tre gol segnati in Serie A da Jurgen Ekkelenkamp è arrivato proprio contro il Napoli, in trasferta il 9 febbraio 2025: il centrocampista olandese non è ancora andato a bersaglio in questo campionato e ha tentato solamente sei volte la conclusione finora, pur avendo giocato ben 578 minuti.

Considerando le ultime tre giornate post sosta di novembre, due dei tre giocatori che sono stati coinvolti in più reti in Serie A sono del Napoli: David Neres (quattro, grazie a tre gol e un assist) e Rasmus Hojlund (quattro, grazie a due reti e due passaggi vincenti) - con loro Nikola Vlasic (4) del Torino.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: