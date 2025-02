Grazie per aver seguito con noi la diretta di Bologna-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:47

90'+5' FINE PARTITA: BOLOGNA-TORINO 3-2 (20', 70' Ndoye, 37' Vlasic, 65' Elmas, 90' aut. Biraghi).22:42

90'+4' Cartellino giallo per Adam Masina.22:40

90' GOL! BOLOGNA-Torino 3-2! Autorete di Cristiano BIRAGHI! Tiro di Castro e deviazione goffa di Biraghi che batte un incolpevole Savic.



Guarda la scheda del giocatore Cristiano Biraghi22:37

87' Sostituzione Bologna: esce Emil Holm, entra Davide Calabria.22:30

87' Sostituzione Bologna: esce Nikola Moro, entra Michel Aebischer.22:30

85' Rilancio di Milinkovic e spizzata di Casadei per Adams che tira velocemente, bravo Skorupski.22:29

82' Sostituzione Bologna: esce Tommaso Pobega, entra Giovanni Fabbian.22:26

81' Sostituzione Torino: esce Valentino Lazaro, entra Adam Masina.22:25

81' Sostituzione Torino: esce Borna Sosa, entra Cristiano Biraghi.22:25

78' Splendida palla di Beukema per Ndoye che a tu per tu con Milinkovic tenta il pallonetto: il suo tiro termina però fuori.22:22

76' Sostituzione Bologna: esce Benjamín Domínguez, entra Nicolò Cambiaghi.22:28

74' Ci prova il Bologna da destra, ancora una volta decisivo Coco in scivolata.22:21

70' GOL! BOLOGNA-Torino 2-2! Rete di Dan NDOYE! Lo svizzero si presenta dal dischetto e agguanta il pareggio con un'esecuzione davvero perfetta.



Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye22:15

69' Ingenuità di Casadei che abbatte Pobega in area di rigore: l'arbitro indica il dischetto!22:13

65' GOL! Bologna-TORINO 1-2! Rete di Eljif ELMAS! Gol davvero splendido del macedone che prima confeziona un tunnel su Beukema e poi supera Skorupski con uno scavetto di lusso per la rete del vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas22:10

63' Cartellino giallo per Gvidas Gineitis.22:07

62' Sostituzione Torino: esce Yann Karamoh, entra Eljif Elmas.22:06

62' Sostituzione Torino: esce Karol Linetty, entra Gvidas Gineitis.22:06

61' Cartellino giallo per Yann Karamoh.22:06

58' Buona occasione per il Bologna con l'ennesimo cross di Miranda, decisivo l'intervento di Coco.22:04

54' Sostituzione Torino: esce Sebastian Walukiewicz, entra Marcus Pedersen.21:57

52' Cartellino giallo per Karol Linetty.21:56

50' Ci prova il Bologna, sempre da sinistra e sempre con Miranda e Dominguez. Il Torino libera con Coco.21:54

47' Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-TORINO!21:50

46' Sostituzione Bologan: esce Jhon Lucumí, entra Nicolò Casale.21:49

Nel secondo tempo occhio soprattutto ad Orsolini ed Elmas che potrebbero dare una grossa mano, scalpitano anche Sanabria e Dallinga.21:33

Prima frazione molto divertente quella tra Bologna e Torino. Ad aprire le marcature ci pensa Ndoye su assist di Pobega, ma nel finale di primo tempo la riapre Vlasic con la rete del momentaneo pareggio. Nel mezzo diverse azioni pericolose, tante belle giocate, ma anche diversi errori in costruzione. Partita frizzante e giocata su ritmi alti.21:33

45'+1' Finisce il primo tempo di BOLOGNA-TORINO!21:31

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:31

40' Occasione importantissima per il Torino con Adams che conclude da pochi passi in maniera imprecisa, decisivo l'intervento di Holm.21:26

37' GOL! Bologna-TORINO 1-1! Rete di Nikola VLASIC! Contropiede fulmineo del Torino con Maripan che crossa in mezzo, decisivo l'intervento di Holm che permette a Vlasic di concludere a rete di mancino.



Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic21:25

36' Occasione incredibile per il Torino: errore enorme di Beukema che permette ad Adams di involarsi da solo a tu per tu con Skorupski. Lo scozzese serve Karamoh che scivola e non riesce a segnare.21:23

33' Adams a un passo dal gol, per pochi centimetri non arriva sul pallone. Il direttore di gara ferma però il gioco per posizione irregolare di Lazaro.21:20

31' Ancora Dominguez pericoloso, bravo questa volta Maripan a rifugiarsi in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Pobega non riesce ad inquadrare la porta di testa.21:17

27' Splendida palla di Vlasic per Adams, intervento davvero super di Skorupski che devia in calcio d'angolo.21:13

24' Insiste il Bologna che sembra inarrestabile, soprattutto a sinistra con Dominguez e Miranda che sembrano in gran forma.21:14

20' GOL! BOLOGNA-Torino 1-0! Rete di Dan NDOYE! Palla persa da Adams, bravo Pobega ad innescare Ndoye che brucia Coco e batte un impreciso Milinkovic-Savic.



Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye21:08

17' Spinge ancora il Bologna, questa volta da destra con Castro che lascia partire un cross teso che però non viene intercettato da nessuno.21:03

14' Dopo esser stato richiamato al Var, il direttore di gara revoca il calcio di rigore precedentemente assegnato al Bologna.21:00

13' Splendida azione del Bologna con Dominguez che innesca Ndoye, fermato fallosamente da Linetty. L'arbitro indica il dischetto!21:00

10' Ci prova Pobega dalla lunga distanza, bravo Milinkovic-Savic a respingere.20:56

7' Numero splendido di Dominguez su Linetty ed ennesimo cross di Miranda pericoloso, questa volta però libera bene Maripan.20:53

3' Subito squillo del Bologna con Miranda ben innescato, bravo a trovare Castro che conclude però fuori di poco con un tiro al volo di sinistro.20:49

1' Inizia il primo tempo di BOLOGNA-TORINO!20:46

Il Torino non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro il Bologna (5N, 3P) e, tra le avversarie attualmente nel torneo, ha una serie aperta più lunga di gare esterne senza successi solo contro Inter (nove), Napoli (12), Juventus (19) e Milan (29).20:18

Il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque sfide in Serie A contro il Torino (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 19 gare contro questa avversaria nella competizione (8N, 8P).20:18

Le scelte di Vanoli: esordio dal 1' per Casadei che giocherà nel mezzo con Linetty, in difesa Walukiewicz preferito a Predersen. In attacco ancora Karamoh, panchina per Elmas.20:17

Le scelte di Italiano: va in panchina Fabbian, gioca Moro con Pobega più avanzato. Ndoye e Dominguez sulle fasce, come terzino sinistro spazio invece a Miranda. In panchina Lykogiannis e De Silvestri, al posto di quest'ultimo gioca Holm.20:17

Panchina Torino: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Salama, Pedersen, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia. Allenatore: Vanoli.20:16

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. Allenatore: Italiano.20:15

Formazione TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic - Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa - Casadei, Linetty - Lazaro, Vlasic, Karamoh - Adams.20:15

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Holm, Beukema, Lucumì, Miranda - Freuler, Moro - Ndoye, Pobega, Dominguez - Castro.20:14

Il Bologna è reduce dallo 0-0 con il Lecce, mentre il Torino arriva dall'1-1 casalingo con il Genoa.20:14

Benvenuti alla diretta di Bologna-Torino, match valevole per la 25a giornata di Serie A!20:13

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp