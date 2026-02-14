Virgilio Sport
Como-Fiorentina: 1-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
14 Febbraio 2026 ore 15:00
Como
1
Fiorentina
2
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 26' 0-1 Nicolò Fagioli
  2. 54' 0-2 Moise Kean (R)
  3. 77' 1-2 Fabiano Parisi (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Tre punti pesantissimi per la Fiorentina, che grazie ai gol di Fagioli e di Kean (quest'ultimo su rigore) si tira momentaneamente fuori dalle ultime tre posizioni. Quattro punti nelle ultime due per i viola. Il Como rimane sesto in classifica, ma l'Atalanta stasera ha l'occasione per superarlo.

Il Como è atteso mercoledì dal recupero della scorsa giornata con il Milan.

Il prossimo impegno della Fiorentina sarà contro il Pisa, altra interessante sfida-salvezza.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 16:57

  2. 90'+6'

    FINE PARTITA: COMO-FIORENTINA 1-2. Decidono Fagioli e Kean, non basta al Como l'autorete di Parisi. 16:53

  3. 90'+3'

    Piccoli è davanti a Butez, che risponde con il piede. 16:51

  4. 90'+2'

    Brescianini è l'uomo in campo ad aver corso di più finora, quasi undici chilometri. 16:50

  6. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero. 16:48

  7. 90'

    CARTELLINO GIALLO PER LA FIORENTINA. Ammonito Ranieri. 16:48

  8. 89'

    CARTELLINO ROSSO PER IL COMO. Espulso, con doppia ammonizione, Morata. 16:47

  9. 89'

    Ennesimo giocatore della Fiorentina a terra, il recupero sarà consistente. 16:46

  10. 88'

    CARTELLINO GIALLO PER IL COMO. Ammonito Morata.16:45

  12. 88'

    CARTELLINO GIALLO PER LA FIORENTINA. Ammonito Mandragora.16:45

  13. 86'

    Atmosfera tesa e nervosa in campo. 16:44

  14. 84'

    SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Kean, dentro Piccoli.16:43

  15. 84'

    SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Fagioli, dentro Ndour. 16:42

  16. 83'

    Iniziativa di Addai sulla destra, Parisi chiude in angolo. 16:41

  18. 82'

    CARTELLINO GIALLO PER IL COMO. Ammonito Rodriguez per proteste. 16:40

  19. 81'

    Destro di Nico Paz ribattuto da Fagioli. 16:39

  20. 79'

    Colpo di testa centrale di Kempf su cross di Baturina da angolo. 16:37

  21. 79'

    Calcio d'angolo per il Como, che adesso ci crede. 16:36

  22. 77'

    AUTOGOL! COMO-Fiorentina 1-2. Autorete di Parisi. Cross del solito Rodriguez da sinistra, la deviazione di Parisi con il destro beffa De Gea.

    Fabiano Parisi

    Fabiano Parisi
  24. 72'

    SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Vojvoda, dentro Caqueret. 16:33

  25. 71'

    Tiro-cross di Rodriguez che colpisce Morata, il quale è però in fuorigioco. 16:29

  26. 70'

    CARTELLINO ROSSO PER LA FIORENTINA. Espulso il tecnico Vanoli per proteste. 16:28

  27. 69'

    Rodriguez cade in area, l'arbitro lascia correre: nervosismo in campo in questa fase. 16:27

  28. 65'

    OCCASIONE COMO! Sugli sviluppi dell'angolo, in un flipper impazzito il Como sfiora il gol. 16:24

  30. 65'

    Sugli sviluppi della punizione è Brescianini a rifugiarsi in angolo. 16:23

  31. 64'

    Morata fermato irregolarmente da Brescianini, punizione da posizione interessante per il Como. 16:22

  32. 61'

    Staff medico in campo per Pongracic. 16:19

  33. 57'

    SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Douvikas, dentro Morata. 16:15

  34. 57'

    SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Perrone, dentro Addai. 16:15

  36. 56'

    Di punta Baturina, anticipando l'arrivo di Brescianini: palla sul fondo. 16:15

  37. 56'

    Rodriguez irrompe in area e conclude centrale, trattiene De Gea. 16:14

  38. 54'

    GOL! Como-FIORENTINA 0-2. Rete di Kean. Rigore perfetto di Kean sotto l'incrocio di interno destro.

    Moise Kean

    Moise Kean
  39. 52'

    RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo di Perrone su Mandragora in area. 16:10

  40. 50'

    Serpentina di Parisi che, al momento del tiro, colpisce il compagno Kean. 16:08

  42. 49'

    CARTELLINO GIALLO PER IL COMO. Ammonito Kempf per un fallo su Kean. 16:07

  43. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI COMO-FIORENTINA. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 16:04

  44. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Valle, dentro Moreno. 16:03

  45. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Kuhn, dentro Rodriguez. 16:03

  46. Le due squadre stanno tornando in campo. 16:02

  48. Una Fiorentina ordinata e concentrata è in vantaggio grazie al primo gol in campionato di Fagioli. Il Como tiene palla ma fatica a rendersi davvero pericoloso, non bastano le conclusioni da fuori di Nico Paz. 15:50

  49. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: COMO-FIORENTINA 0-1. La firma è di Fagioli. 15:47

  50. 45'

    Un minuto di recupero. 15:45

  51. 45'

    Baturina se la porta sul sinistro ma, sbilanciato con il corpo, conclude alto. 15:45

  52. 43'

    Cross d'esterno di Baturina, Douvikas di testa alto sopra la traversa. 15:43

  54. 42'

    Cross di Vojvoda, Nico Paz questa volta di testa: nessun problema per De Gea. 15:42

  55. 39'

    Kuhn per un compagno nel mezzo, Parisi fa buona guardia. 15:39

  56. 38'

    Altro sinistro di Nico Paz lontano dallo specchio. 15:38

  57. 36'

    Fiorentina molto bassa e con grande densità dietro a protezione del risultato. 15:35

  58. 35'

    Sinistro altissimo dal limite di Nico Paz. 15:34

  60. 31'

    Destro di Nico Paz, c'è il muro di Parisi. 15:31

  61. 28'

    Reazione immediata del Como, Nico Paz d'esterno gonfia l'esterno della rete. 15:29

  62. 27'

    Primo gol in campionato per Fagioli, oggi alla cinquantesima presenza con la Fiorentina. 15:28

  63. 26'

    GOL! Como-FIORENTINA 0-1. Rete di Fagioli. La difesa del Como non libera, Fagioli conclude e sulla corta respinta infila Butez.

    Nicolò Fagioli

    Nicolò Fagioli
  64. 23'

    Il Como cerca con il palleggio di scardinare la difesa avversaria, ritmi non alti finora. 15:23

  66. 19'

    Tocca a Nico Paz liberare il sinistro, blocca a terra De Gea. 15:19

  67. 18'

    Squillo Harrison, sinistro debole dal limite: palla out. 15:18

  68. 15'

    Cross di Fagioli da angolo, il colpo di testa di Ranieri termina sul fondo. 15:15

  69. 14'

    Cross dalla trequarti, Vojvoda si rifugia in angolo: primo corner anche per la Fiorentina. 15:14

  70. 9'

    Ritmi non altissimi in campo, le due squadre sono ancora in fase di studio. 15:10

  72. 5'

    Terzini del Como molto alti in questo avvio. 15:07

  73. Cross di Nico Paz, Pongracic interviene con il ginocchio: subito angolo per gli uomini di Fabregas. 15:01

  74. INIZIA COMO-FIORENTINA. Prima palla per i padroni di casa. 15:00

  75. In casa Fiorentina assenti Rugani e Gudmundsson, nel Como Perrone fa gli straordinari. 14:59

  76. 4-3-3 per la Fiorentina: De Gea - Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi - Brescianini, Fagioli, Mandragora - Harrison, Kean, Solomon. 14:54

  78. 4-2-3-1 per il Como: Butez - Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle - Perrone, Da Cunha - Kuhn, Nico Paz, Baturina - Douvikas. 14:51

  79. I lariani hanno nel mirino i cinquecento gol nella massima serie: ne mancano solo tre. 14:47

  80. I padroni di casa, dopo l'impresa in Coppa Italia (eliminato il Napoli ai quarti, in semifinale c'è l'Inter), vogliono i tre punti per continuare il sogno anche in campionato. 14:44

  81. La Fiorentina, con sole tre vittorie all'attivo in campionato, cerca l'impresa a Como: è importante fare punti in ottica salvezza. 14:42

  82. Benvenuti alla diretta del match tra Como e Fiorentina, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. 14:40

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giuseppe Sinigaglia
    Città: Como
    Capienza: 13602 spettatori14:40

    Giuseppe Sinigaglia

Formazioni Como - Fiorentina

PREPARTITA

Como - Fiorentina è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Arbitro di Como - Fiorentina sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Matteo Marchetti

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati178
Fuorigioco23
Rigori assegnati2
Ammonizioni26
Espulsioni2
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2
20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1
27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3
07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2
16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).
Como ha segnato 38 gol e ne ha subiti 18; la Fiorentina ha segnato 29 gol e ne ha subiti 39.
La partita di andata Fiorentina - Como si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa Como ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte).
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Como ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 0-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Torino pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 7 gol.

Como e Fiorentina si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 11 volte, la Fiorentina ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Como-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Como ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Fiorentina, entrambe nel 2025: l'unica volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i viola nella competizione risale al 1950, nelle prime tre sfide in assoluto tra le due squadre nel torneo.
  • Como e Fiorentina non hanno pareggiato nessuno degli ultimi sei confronti in Serie A (quattro successi lombardi e due toscani), dopo che sei delle precedenti 10 sfide tra le due squadre erano terminate in equilibrio (completano il parziale una vittoria per i lariani, tre per i viola).
  • La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro il Como (2-0 il 24 novembre 2024), dopo una serie di sette gare esterne senza successi contro questa avversaria nel massimo campionato (4N, 3P) - i viola non hanno mai trovato due successi consecutivi fuori casa contro i lariani nella competizione.
  • Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N) e nelle tre più recenti non ha subito gol - in sole tre occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato quattro clean sheet consecutivi: nell'aprile 1950, nel novembre 1986 e nel maggio 2025.
  • La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in solo una delle ultime 19 gare di Serie A, subendo 32 reti nel periodo, una media di 1.7 a incontro; da inizio ottobre in avanti è la squadra che ha registrato meno clean sheet nella competizione.
  • Il Como ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1N); inoltre, dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, può rimanere a secco di gol in due incontri domestici consecutivi in una stagione di Serie A per la prima volta da febbraio 1989.
  • Da un lato, nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Como in questa Serie A (solo uno, come il Napoli), dall'altro nessuna formazione ha incassato più reti con questo fondamentale rispetto alla Fiorentina (nove, come l'Hellas Verona).
  • Nico Paz (28: 14G+14A) potrebbe diventare soltanto il secondo centrocampista a prendere parte a 30 reti in Serie A prima di compiere 22 anni da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), il primo dopo Érik Lamela (30: 19G+11A con la Roma tra il 2011 e il 2013).
  • Questa partita vede coinvolti i due giocatori con il differenziale negativo più ampio tra gol segnati ed Expected Goals totalizzati in questa Serie A (Moise Kean, -6.6: 6 reti a fronte di 12.6 xG e Álvaro Morata, -3.6: 0 gol e 3.6 xG) e il calciatore nel lato opposto di questa graduatoria, cioè quello che ha realizzato più reti rispetto agli Expected Goals: Martin Baturina (+3.5: quattro centri a fronte di 0.5 xG).
  • Manor Solomon ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato solo un gol nelle precedenti 27 gare di campionato tra Fiorentina, Villarreal, Tottenham e Fulham; l'ultima volta che è andato a segno in almeno tre presenze di fila considerando i cinque grandi tornei europei è stata nel marzo 2023, con il Fulham in Premier League (quattro in quell'occasione).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ComoFiorentina
Partite giocate2324
Numero di partite vinte113
Numero di partite perse412
Numero di partite pareggiate89
Gol totali segnati3727
Gol totali subiti1638
Media gol subiti per partita0.71.6
Percentuale possesso palla62.053.2
Numero totale di passaggi1234510348
Numero totale di passaggi riusciti107528748
Tiri nello specchio della porta12389
Percentuale di tiri in porta47.937.9
Numero totale di cross359492
Numero medio di cross riusciti99111
Duelli per partita vinti11191134
Duelli per partita persi11191109
Corner subiti77112
Corner guadagnati97116
Numero di punizioni a favore265386
Numero di punizioni concesse318310
Tackle totali369305
Percentuale di successo nei tackle57.557.0
Fuorigiochi totali1945
Numero totale di cartellini gialli5352
Numero totale di cartellini rossi21

Como - Fiorentina Live

Virgilio Sport
