PREPARTITA

Como - Fiorentina è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Fiorentina sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 178 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 26 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

Como ha segnato 38 gol e ne ha subiti 18; la Fiorentina ha segnato 29 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Fiorentina - Como si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa Como ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 0-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Torino pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 7 gol.

Como e Fiorentina si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 11 volte, la Fiorentina ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Como-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Fiorentina, entrambe nel 2025: l'unica volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i viola nella competizione risale al 1950, nelle prime tre sfide in assoluto tra le due squadre nel torneo.

Como e Fiorentina non hanno pareggiato nessuno degli ultimi sei confronti in Serie A (quattro successi lombardi e due toscani), dopo che sei delle precedenti 10 sfide tra le due squadre erano terminate in equilibrio (completano il parziale una vittoria per i lariani, tre per i viola).

La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro il Como (2-0 il 24 novembre 2024), dopo una serie di sette gare esterne senza successi contro questa avversaria nel massimo campionato (4N, 3P) - i viola non hanno mai trovato due successi consecutivi fuori casa contro i lariani nella competizione.

Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N) e nelle tre più recenti non ha subito gol - in sole tre occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato quattro clean sheet consecutivi: nell'aprile 1950, nel novembre 1986 e nel maggio 2025.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in solo una delle ultime 19 gare di Serie A, subendo 32 reti nel periodo, una media di 1.7 a incontro; da inizio ottobre in avanti è la squadra che ha registrato meno clean sheet nella competizione.

Il Como ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1N); inoltre, dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, può rimanere a secco di gol in due incontri domestici consecutivi in una stagione di Serie A per la prima volta da febbraio 1989.

Da un lato, nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Como in questa Serie A (solo uno, come il Napoli), dall'altro nessuna formazione ha incassato più reti con questo fondamentale rispetto alla Fiorentina (nove, come l'Hellas Verona).

Nico Paz (28: 14G+14A) potrebbe diventare soltanto il secondo centrocampista a prendere parte a 30 reti in Serie A prima di compiere 22 anni da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), il primo dopo Érik Lamela (30: 19G+11A con la Roma tra il 2011 e il 2013).

Questa partita vede coinvolti i due giocatori con il differenziale negativo più ampio tra gol segnati ed Expected Goals totalizzati in questa Serie A (Moise Kean, -6.6: 6 reti a fronte di 12.6 xG e Álvaro Morata, -3.6: 0 gol e 3.6 xG) e il calciatore nel lato opposto di questa graduatoria, cioè quello che ha realizzato più reti rispetto agli Expected Goals: Martin Baturina (+3.5: quattro centri a fronte di 0.5 xG).

Manor Solomon ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato solo un gol nelle precedenti 27 gare di campionato tra Fiorentina, Villarreal, Tottenham e Fulham; l'ultima volta che è andato a segno in almeno tre presenze di fila considerando i cinque grandi tornei europei è stata nel marzo 2023, con il Fulham in Premier League (quattro in quell'occasione).

