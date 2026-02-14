Partita rocambolesca che vede l'Inter portare a casa la vittoria. Sono i nerazzurri a passare in vantaggio con un autorete di Cambiaso, ma è proprio il terzino a trovare il pareggio. Nella ripresa Esposito riporta in vantaggio la squadra di casa, ma i bianconeri con Locatelli riacciuffano la gara. Nel recupero, Zielinski pesca il jolly dal limite dell'area e regala la vittoria all'Inter.

Nell'Inter confermata la coppia d'attacco formata da Thuram, Lautaro Martinez. In mezzo al campo gioca Sucic con Barella e Zielinski, parte dalla panchina Calhanoglu. Nella Juventus con David, ci sono Conceicao e Yildiz in avanti. Difesa formata da Kelly e Bremer, con Kalulu e Cambiaso ai lati.20:48

JUVENTUS VICINA AL GOL! Serpentina di Cambiaso che entra in area e calcia di potenza, respinge Sommer, McKennie sotto porta non riesce ad intercettarla e la difesa dell'Inter spazza al limite dell'area dove calcia di potenza Miretti, ma c'è ancora la risposta del portiere austriaco. Ci prova infine McKennie, ma Sommer è ancora attento.22:03

PREPARTITA

Inter - Juventus è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Juventus sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 309 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 31 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 61 punti (frutto di 20 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

L'Inter ha segnato 60 gol e ne ha subiti 21; la Juventus ha segnato 43 gol e ne ha subiti 23.

La partita di andata Juventus - Inter si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 4-3.

In casa l'Inter ha fatto 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 3-2 mentre La Juventus ha incontrato la Lazio pareggiando 2-2.

Inter e Juventus si sono affrontate 185 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 49 volte, la Juventus ha vinto 89 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Inter-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato tre successi di fila contro i nerazzurri in campionato risale a marzo 2012.

Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5.3 a incontro), dopo che nei precedenti sei incontri le reti segnate furono solo nove, una media di 1.5 a gara.

Il bilancio delle ultime nove sfide di campionato a San Siro tra Inter e Juventus è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e tre pareggi; dopo il 4-4 del 27 ottobre 2024, i nerazzurri possono pareggiare due incontri casalinghi consecutivi in Serie A contro i bianconeri per la prima volta da ottobre 2002 (tre in quell'occasione).

Questa è solo la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui l'Inter affronta la Juventus in campionato con almeno 12 punti di vantaggio in classifica - i bianconeri hanno vinto due dei tre precedenti (2-1 il 22 marzo 2008 e 3-2 il 15 maggio 2021 - completa il parziale un successo nerazzurro il 16 aprile 2010, per 2-0).

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti ne aveva registrati nelle precedenti 14 gare fuori casa in campionato (5N, 5P), tra le gestioni di Thiago Motta, Igor Tudor e l'inizio dell'esperienza con Luciano Spalletti.

Negli scontri diretti tra le prime quattro squadre attualmente in classifica in questa Serie A, l'Inter è quella che ha ottenuto meno punti, appena uno, mentre Juventus, Napoli e Milan sono tutte a quota sette.

La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol); inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più conclusioni in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, hanno subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64).

Inter e Juventus sono le due squadre che hanno registrato più sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie A (rispettivamente 383 e 374); inoltre, solo la Roma (315) ha registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto a nerazzurri (299) e bianconeri (293) nel torneo in corso.

Federico Dimarco ha fornito 11 assist in questa Serie A, meno solo di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu (12 per entrambi nel 2021/22) tra i giocatori dell'Inter in una singola edizione nel massimo campionato da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a 11 anche Romelu Lukaku nel 2020/21 e Maicon nel 2009/10. Inoltre, solo Fabrizio Miccoli nel 2011/12, Ronaldinho nel 2009/10 e Andrea Cossu nel 2010/11 (tutti a quota 12) hanno servito più passaggi vincenti tra tutti i calciatori di Serie A nelle prime 25 giornate di campionato, sempre da quando questo dato è a disposizione.

Kenan Yildiz (a quota otto gol in questo campionato) può diventare, con un centro, il primo giocatore della Juventus a realizzare almeno nove reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni a partire da Roberto Bettega, che ne realizzò 13 nel 1970/71; inoltre, sono tre le sue marcature nella competizione contro l'Inter - con meno di 21 anni hanno fatto meglio nel torneo contro i nerazzurri solo Giuseppe Virgili (cinque reti con la Fiorentina, tra il 1955 e il 1956), Guglielmo Trevisan (quattro con la Triestina, tra il 1937 e il 1938) e Vinicio Viani (quattro con la Fiorentina, tra il 1933 e il 1934).

