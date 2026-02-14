Partita rocambolesca che vede l'Inter portare a casa la vittoria. Sono i nerazzurri a passare in vantaggio con un autorete di Cambiaso, ma è proprio il terzino a trovare il pareggio. Nella ripresa Esposito riporta in vantaggio la squadra di casa, ma i bianconeri con Locatelli riacciuffano la gara. Nel recupero, Zielinski pesca il jolly dal limite dell'area e regala la vittoria all'Inter.
Tre punti che portano l'Inter a quota 61, a +8 dal Milan che ha una partita da recuperare. La Juventus rimane ferma a 46 lunghezze appaiata alla Roma, impegnata domani sera contro il Napoli.
Sostituzione nella Juventus, entra Boga per Yildiz.22:23
74'
Calcio d'angolo per l'Inter, la palla viene spazzata al limite dell'area dove Zielinski controlla e calcia. Conclusione sopra la traversa.22:22
71'
Si mette in propria Thuram che rientra sul destro e prova il tiro a giro dal limite. Palla alta sopra la traversa.22:19
68'
Cross in area di Zielinski, Esposito colpisce di testa, Di Gregorio blocca sicuro.22:15
67'
OCCASIONE INTER! Gran conclusione di Calhanoglu che controlla e prova la conclusione sotto la traverrsa, Di Gregorio è reattivo.22:15
67'
Entra anche Diouf per Sucic.22:14
66'
Due cambi nell'Inter, entra Esposito per Luis Henrique.22:13
64'
Lungo giro palla dell'Inter che cerca varchi per scardinare la difesa bianconera.22:16
61'
Dentro anche Koopmeiners per Miretti.22:08
61'
Nella Juventus entra Cabal per David.22:08
58'
Calcio di punizione dalla trequarti per l'Inter, pallone insidioso calciato in area da Calhanoglu, spazza la difesa bianconera.22:06
54'
Sostituzione nell'Inter, entra Calhanoglu per Barella.22:01
53'
Cartellino giallo per Barella, fallo su Locatelli.22:01
51'
JUVENTUS VICINA AL GOL! Serpentina di Cambiaso che entra in area e calcia di potenza, respinge Sommer, McKennie sotto porta non riesce ad intercettarla e la difesa dell'Inter spazza al limite dell'area dove calcia di potenza Miretti, ma c'è ancora la risposta del portiere austriaco. Ci prova infine McKennie, ma Sommer è ancora attento.22:03
46'
Inizia il secondo tempo di INTER - JUVENTUS.21:53
46'
Nella Juventus, Holm prende il posto di Conceicao.21:53
46'
Sostituzione nell'Inter, entra Carlos Augusto per Bastoni.21:53
Partita piacevole e piena di capovolgimenti di fronte. Passa in vantaggio l'Inter con una sfortunata deviazione nella propria porta di Cambiaso, ma è lo stesso giocatore a trovare il gol del pareggio. I nerazzurri sfiorano la rete nel finale con un doppio palo colpito da Bastoni, mentre i bianconeri rimangono in dieci per un doppio giallo preso da Kalulu.21:38
45'+2'
Fine primo tempo: INTER - JUVENTUS 1-1.21:35
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:33
42'
Secondo cartellino giallo per Kalulu, fallo su Bastoni. Juventus in dieci.21:30
41'
INTER AD UN PASSO DAL GOL! Calcio d'angolo per l'Inter, Thuram stacca di testa, respinge Di Gregorio, sotto porta calcia Bastoni ma colpisce entrambi i legni.21:31
40'
Fase di gioco con diverse interruzioni e molti falli in mezzo al campo.21:28
35'
Sul proseguo dell'azione Lautaro Martinez riceve in area da Sucic e prova la conclusione di potenza. Palla alta sopra la traversa.21:24
35'
ZIELINSKI! Invenzione di tacco di Thuram che libera ZIelinski in area, il centrocampista tutto solo davanti a Di Gregorio lo batte con uno scavatto ma Bremer spazza.21:23
34'
Fase di gioco molto equilbrata, l'Inter partendo dal basso prova a rendersi pericolosa.21:21
32'
Cartellino giallo per Kalulu, entrata irruenta su Barella.21:20
26'
GOL! Inter - JUVENTUS 1-1! Rete di Cambiaso. Cross dal fondo di McKennie, David non riesce ad intercettarla, la palla finisce a Cambiaso che anticipa Luis Henrique e deposita in rete.
Ottima palla in area per David che controlla con il petto, ma al momento della conclusione si fa recuperare da Dimarco.21:01
9'
Cartellino giallo per Bastoni, fallo su Conceicao.20:57
8'
Molto agonismo e contrasti in mezzo al campo, partita che deve ancora carburare. 20:57
4'
Avvio di gara equilibrato con le due squadre che si studiano.20:52
1'
FISCHIO D’INIZIO DI INTER - JUVENTUS. Arbitra La Penna.20:47
Nell'Inter confermata la coppia d'attacco formata da Thuram, Lautaro Martinez. In mezzo al campo gioca Sucic con Barella e Zielinski, parte dalla panchina Calhanoglu. Nella Juventus con David, ci sono Conceicao e Yildiz in avanti. Difesa formata da Kelly e Bremer, con Kalulu e Cambiaso ai lati.20:48
Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito.19:58
Nerazzurri alla ricerca della settima vittoria consecutiva per riallungare sul Milan, ora secondo. I bianconeri proveranno ad agganciare il Napoli al terzo posto in classifica. La sfida tra Inter e Juventus è anche quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A.19:30
Dopo lo splendore della cerimonia delle Olimpiadi invernali, a San Siro si accendono le luci sul derby d'Italia, sfida mai banale tra Inter e Juventus.19:19
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori19:19
Sostituzione: esce Francisco Conceição ed entra Emil Holm (Juventus)
53'
Ammonito Nicolò Barella (Inter)
54'
Sostituzione: esce Nicolò Barella ed entra Hakan Çalhanoglu (Inter)
61'
Sostituzione: esce Fabio Miretti ed entra Teun Koopmeiners (Juventus)
66'
Sostituzione: esce Luis Henrique ed entra Francesco Pio Esposito (Inter)
67'
Sostituzione: esce Petar Sucic ed entra Andy Diouf (Inter)
75'
Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Jérémie Boga (Juventus)
76'
Gol di Francesco Pio Esposito (Inter)
78'
Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Loïs Openda (Juventus)
79'
Ammonito Hakan Çalhanoglu (Inter)
83'
Gol di Manuel Locatelli (Juventus)
86'
Sostituzione: esce Marcus Thuram ed entra Ange-Yoan Bonny (Inter)
90'
Gol di Piotr Zielinski (Inter)
91'
Ammonito Piotr Zielinski (Inter)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Inter - Juventus?
La gara tra Inter e Juventus si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Juventus?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Juventus sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Inter - Juventus?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Juventus?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 8 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Juventus?
La gara tra Inter e Juventus si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Juventus?
I marcatori dell'Inter sono stati Francesco Pio Esposito al 76' e Piotr Zielinski al 90' mentre i marcatori della Juventus sono stati Andrea Cambiaso(A) (autogol) al 17', 26' e Manuel Locatelli al 83'
PREPARTITA
Inter - Juventus è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Juventus sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
309
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
31
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.1
Falli per cartellino
8.8
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025
Serie A
Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026
Serie A
Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026
Serie A
Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026
Serie A
Inter-Juventus 3-2
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 61 punti (frutto di 20 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte). L'Inter ha segnato 60 gol e ne ha subiti 21; la Juventus ha segnato 43 gol e ne ha subiti 23. La partita di andata Juventus - Inter si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 4-3.
In casa l'Inter ha fatto 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 3-2 mentre La Juventus ha incontrato la Lazio pareggiando 2-2.
Inter e Juventus si sono affrontate 185 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 49 volte, la Juventus ha vinto 89 volte mentre i pareggi sono stati 47.
Inter-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato tre successi di fila contro i nerazzurri in campionato risale a marzo 2012.
Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5.3 a incontro), dopo che nei precedenti sei incontri le reti segnate furono solo nove, una media di 1.5 a gara.
Il bilancio delle ultime nove sfide di campionato a San Siro tra Inter e Juventus è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e tre pareggi; dopo il 4-4 del 27 ottobre 2024, i nerazzurri possono pareggiare due incontri casalinghi consecutivi in Serie A contro i bianconeri per la prima volta da ottobre 2002 (tre in quell'occasione).
Questa è solo la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui l'Inter affronta la Juventus in campionato con almeno 12 punti di vantaggio in classifica - i bianconeri hanno vinto due dei tre precedenti (2-1 il 22 marzo 2008 e 3-2 il 15 maggio 2021 - completa il parziale un successo nerazzurro il 16 aprile 2010, per 2-0).
La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti ne aveva registrati nelle precedenti 14 gare fuori casa in campionato (5N, 5P), tra le gestioni di Thiago Motta, Igor Tudor e l'inizio dell'esperienza con Luciano Spalletti.
Negli scontri diretti tra le prime quattro squadre attualmente in classifica in questa Serie A, l'Inter è quella che ha ottenuto meno punti, appena uno, mentre Juventus, Napoli e Milan sono tutte a quota sette.
La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol); inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più conclusioni in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, hanno subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64).
Inter e Juventus sono le due squadre che hanno registrato più sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie A (rispettivamente 383 e 374); inoltre, solo la Roma (315) ha registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto a nerazzurri (299) e bianconeri (293) nel torneo in corso.
Federico Dimarco ha fornito 11 assist in questa Serie A, meno solo di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu (12 per entrambi nel 2021/22) tra i giocatori dell'Inter in una singola edizione nel massimo campionato da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a 11 anche Romelu Lukaku nel 2020/21 e Maicon nel 2009/10. Inoltre, solo Fabrizio Miccoli nel 2011/12, Ronaldinho nel 2009/10 e Andrea Cossu nel 2010/11 (tutti a quota 12) hanno servito più passaggi vincenti tra tutti i calciatori di Serie A nelle prime 25 giornate di campionato, sempre da quando questo dato è a disposizione.
Kenan Yildiz (a quota otto gol in questo campionato) può diventare, con un centro, il primo giocatore della Juventus a realizzare almeno nove reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni a partire da Roberto Bettega, che ne realizzò 13 nel 1970/71; inoltre, sono tre le sue marcature nella competizione contro l'Inter - con meno di 21 anni hanno fatto meglio nel torneo contro i nerazzurri solo Giuseppe Virgili (cinque reti con la Fiorentina, tra il 1955 e il 1956), Guglielmo Trevisan (quattro con la Triestina, tra il 1937 e il 1938) e Vinicio Viani (quattro con la Fiorentina, tra il 1933 e il 1934).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: