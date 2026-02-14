Virgilio Sport
Inter-Juventus: 3-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
14 Febbraio 2026 ore 20:45
Inter
3
Juventus
2
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
  1. 17' 1-0 Andrea Cambiaso (A)
  2. 26' 1-1 Andrea Cambiaso
  3. 76' 2-1 Francesco Pio Esposito
  4. 83' 2-2 Manuel Locatelli
  5. 90' 3-2 Piotr Zielinski
0'
45'
90'
90'
96'

Partita rocambolesca che vede l'Inter portare a casa la vittoria. Sono i nerazzurri a passare in vantaggio con un autorete di Cambiaso, ma è proprio il terzino a trovare il pareggio. Nella ripresa Esposito riporta in vantaggio la squadra di casa, ma i bianconeri con Locatelli riacciuffano la gara. Nel recupero, Zielinski pesca il jolly dal limite dell'area e regala la vittoria all'Inter.

Tre punti che portano l'Inter a quota 61, a +8 dal Milan che ha una partita da recuperare. La Juventus rimane ferma a 46 lunghezze appaiata alla Roma, impegnata domani sera contro il Napoli.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:50

  2. 90'+6'

    Fine partita: INTER - JUVENTUS 3-2.22:44

  3. 90'+4'

    BONNY! Calhanoglu serve Bonny, l'attaccante con una finta si libera del proprio marcatore e prova la conclusione angolata, Koopmeiners sulla linea spazza via la sfera.22:43

  4. 90'+4'

    Juventus tutta in avanti alla ricerca del pareggio.22:41

  5. 90'+1'

    Cartellino giallo per Zielinski per essersi tolto la maglietta a seguito del gol.22:39

  7. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.22:40

  8. 90'

    GOL! INTER - Juventus 3-2! Rete di Zielinski. Bisseck vede Zielisnki libero al limite dell'area, controllo e conclusione con il mancino che si infila alla sinistra di Di Gregorio.

    Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski22:39

    Piotr Zielinski
  9. 89'

    BISSECK! Dimarco crossa dalla sinistra, Bisseck schiaccia di testa ma un grande riflesso di Di Gregorio gli nega la gioia del gol.22:37

  10. 88'

    Diouf serve Calhanoglu al limite, conclusione di piatto, troppo debole per impensierire Di Gregorio.22:36

  11. 86'

    Sostituzione nell'Inter, entra Bonny per Thuram.22:33

  13. 83'

    GOL! Inter - JUVENTUS 2-2! Rete di Locatelli. McKennie dalla destra pesca Locatelli al limite, conclusione di prima angolata, Sommer si distende ma non riesce ad arrivarci.

    Guarda la scheda del giocatore Manuel Locatelli22:32

    Manuel Locatelli
  14. 80'

    Contropiede Inter con Diouf che arriva al limite e serve Dimarco, l'esterno calcia di prima ma non trova lo specchio della porta.22:28

  15. 79'

    Cartellino giallo per Calhanoglu, fallo su Locatelli.22:28

  16. 78'

    Nella Juventus entra Openda per Cambiaso.22:25

  17. 76'

    GOL! INTER - Juventus 2-1! Rete di Esposito. Cross pennellato di Dimarco, Esposito prende il tempo a Locatelli e di testa infila Di Gregorio.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito22:25

    Francesco Pio Esposito
  19. 75'

    Sostituzione nella Juventus, entra Boga per Yildiz.22:23

  20. 74'

    Calcio d'angolo per l'Inter, la palla viene spazzata al limite dell'area dove Zielinski controlla e calcia. Conclusione sopra la traversa.22:22

  21. 71'

    Si mette in propria Thuram che rientra sul destro e prova il tiro a giro dal limite. Palla alta sopra la traversa.22:19

  22. 68'

    Cross in area di Zielinski, Esposito colpisce di testa, Di Gregorio blocca sicuro.22:15

  23. 67'

    OCCASIONE INTER! Gran conclusione di Calhanoglu che controlla e prova la conclusione sotto la traverrsa, Di Gregorio è reattivo.22:15

  25. 67'

    Entra anche Diouf per Sucic.22:14

  26. 66'

    Due cambi nell'Inter, entra Esposito per Luis Henrique.22:13

  27. 64'

    Lungo giro palla dell'Inter che cerca varchi per scardinare la difesa bianconera.22:16

  28. 61'

    Dentro anche Koopmeiners per Miretti.22:08

  29. 61'

    Nella Juventus entra Cabal per David.22:08

  31. 58'

    Calcio di punizione dalla trequarti per l'Inter, pallone insidioso calciato in area da Calhanoglu, spazza la difesa bianconera.22:06

  32. 54'

    Sostituzione nell'Inter, entra Calhanoglu per Barella.22:01

  33. 53'

    Cartellino giallo per Barella, fallo su Locatelli.22:01

  34. 51'

    JUVENTUS VICINA AL GOL! Serpentina di Cambiaso che entra in area e calcia di potenza, respinge Sommer, McKennie sotto porta non riesce ad intercettarla e la difesa dell'Inter spazza al limite dell'area dove calcia di potenza Miretti, ma c'è ancora la risposta del portiere austriaco. Ci prova infine McKennie, ma Sommer è ancora attento.22:03

  35. 46'

    Inizia il secondo tempo di INTER - JUVENTUS.21:53

  37. 46'

    Nella Juventus, Holm prende il posto di Conceicao.21:53

  38. 46'

    Sostituzione nell'Inter, entra Carlos Augusto per Bastoni.21:53

  39. Partita piacevole e piena di capovolgimenti di fronte. Passa in vantaggio l'Inter con una sfortunata deviazione nella propria porta di Cambiaso, ma è lo stesso giocatore a trovare il gol del pareggio. I nerazzurri sfiorano la rete nel finale con un doppio palo colpito da Bastoni, mentre i bianconeri rimangono in dieci per un doppio giallo preso da Kalulu.21:38

  40. 45'+2'

    Fine primo tempo: INTER - JUVENTUS 1-1.21:35

  41. 45'

    Ci saranno 2 minuti di recupero.21:33

  43. 42'

    Secondo cartellino giallo per Kalulu, fallo su Bastoni. Juventus in dieci.21:30

  44. 41'

    INTER AD UN PASSO DAL GOL! Calcio d'angolo per l'Inter, Thuram stacca di testa, respinge Di Gregorio, sotto porta calcia Bastoni ma colpisce entrambi i legni.21:31

  45. 40'

    Fase di gioco con diverse interruzioni e molti falli in mezzo al campo.21:28

  46. 35'

    Sul proseguo dell'azione Lautaro Martinez riceve in area da Sucic e prova la conclusione di potenza. Palla alta sopra la traversa.21:24

  47. 35'

    ZIELINSKI! Invenzione di tacco di Thuram che libera ZIelinski in area, il centrocampista tutto solo davanti a Di Gregorio lo batte con uno scavatto ma Bremer spazza.21:23

  49. 34'

    Fase di gioco molto equilbrata, l'Inter partendo dal basso prova a rendersi pericolosa.21:21

  50. 32'

    Cartellino giallo per Kalulu, entrata irruenta su Barella.21:20

  51. 26'

    GOL! Inter - JUVENTUS 1-1! Rete di Cambiaso. Cross dal fondo di McKennie, David non riesce ad intercettarla, la palla finisce a Cambiaso che anticipa Luis Henrique e deposita in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Cambiaso21:15

    Andrea Cambiaso
  52. 22'

    Ci prova ancora la Juventus, Conceicao riceva palla e da posizione defilata prova la conclusione. Palla alta, sopra la traversa.21:10

  53. 21'

    Cross di Kalulu in area dalla destra, McKennie stacca di testa, Sommer blocca sicuro.21:08

  55. 17'

    GOL! INTER - Juventus 1-0! Autorete di Cambiaso. Thuram serve Luis Henrique sulla destra, l'esterno prova il cross in area ma la palla viene nettamente da Cambiaso che spiazza Di Gregorio.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Cambiaso21:06

    Andrea Cambiaso
  56. 13'

    Ottima palla in area per David che controlla con il petto, ma al momento della conclusione si fa recuperare da Dimarco.21:01

  57. 9'

    Cartellino giallo per Bastoni, fallo su Conceicao.20:57

  58. 8'

    Molto agonismo e contrasti in mezzo al campo, partita che deve ancora carburare. 20:57

  59. 4'

    Avvio di gara equilibrato con le due squadre che si studiano.20:52

  61. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI INTER - JUVENTUS. Arbitra La Penna.20:47

  62. Nell'Inter confermata la coppia d'attacco formata da Thuram, Lautaro Martinez. In mezzo al campo gioca Sucic con Barella e Zielinski, parte dalla panchina Calhanoglu. Nella Juventus con David, ci sono Conceicao e Yildiz in avanti. Difesa formata da Kelly e Bremer, con Kalulu e Cambiaso ai lati.20:48

  63. Formazione JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - McKennie, Locatelli, Miretti - Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Cabal.20:00

  64. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito.19:58

  65. Nerazzurri alla ricerca della settima vittoria consecutiva per riallungare sul Milan, ora secondo. I bianconeri proveranno ad agganciare il Napoli al terzo posto in classifica. La sfida tra Inter e Juventus è anche quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A.19:30

  67. Dopo lo splendore della cerimonia delle Olimpiadi invernali, a San Siro si accendono le luci sul derby d'Italia, sfida mai banale tra Inter e Juventus.19:19

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori19:19

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Inter - Juventus

Highlights e tabellino della partita

  • 9'

    Ammonito Alessandro Bastoni (Inter)

  • 17'

    Autogol di Andrea Cambiaso (Juventus)

  • 26'

    Gol di Andrea Cambiaso (Juventus)

  • 32'

    Ammonito Pierre Kalulu (Juventus)

  • 42'

    Espulso Pierre Kalulu (Juventus)

  • 45'

    Sostituzione: esce Francisco Conceição ed entra Emil Holm (Juventus)

  • 53'

    Ammonito Nicolò Barella (Inter)

  • 54'

    Sostituzione: esce Nicolò Barella ed entra Hakan Çalhanoglu (Inter)

  • 61'

    Sostituzione: esce Fabio Miretti ed entra Teun Koopmeiners (Juventus)

  • 66'

    Sostituzione: esce Luis Henrique ed entra Francesco Pio Esposito (Inter)

  • 67'

    Sostituzione: esce Petar Sucic ed entra Andy Diouf (Inter)

  • 75'

    Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Jérémie Boga (Juventus)

  • 76'

    Gol di Francesco Pio Esposito (Inter)

  • 78'

    Sostituzione: esce Andrea Cambiaso ed entra Loïs Openda (Juventus)

  • 79'

    Ammonito Hakan Çalhanoglu (Inter)

  • 83'

    Gol di Manuel Locatelli (Juventus)

  • 86'

    Sostituzione: esce Marcus Thuram ed entra Ange-Yoan Bonny (Inter)

  • 90'

    Gol di Piotr Zielinski (Inter)

  • 91'

    Ammonito Piotr Zielinski (Inter)

PREPARTITA

Inter - Juventus è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Juventus sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Federico La Penna

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati309
Fuorigioco41
Rigori assegnati2
Ammonizioni31
Espulsioni2
Cartellini per partita3.1
Falli per cartellino8.8

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0
14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0
22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 61 punti (frutto di 20 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).
L'Inter ha segnato 60 gol e ne ha subiti 21; la Juventus ha segnato 43 gol e ne ha subiti 23.
La partita di andata Juventus - Inter si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 4-3.

In casa l'Inter ha fatto 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 3-2 mentre La Juventus ha incontrato la Lazio pareggiando 2-2.

Inter e Juventus si sono affrontate 185 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 49 volte, la Juventus ha vinto 89 volte mentre i pareggi sono stati 47.

Inter-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato tre successi di fila contro i nerazzurri in campionato risale a marzo 2012.
  • Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5.3 a incontro), dopo che nei precedenti sei incontri le reti segnate furono solo nove, una media di 1.5 a gara.
  • Il bilancio delle ultime nove sfide di campionato a San Siro tra Inter e Juventus è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e tre pareggi; dopo il 4-4 del 27 ottobre 2024, i nerazzurri possono pareggiare due incontri casalinghi consecutivi in Serie A contro i bianconeri per la prima volta da ottobre 2002 (tre in quell'occasione).
  • Questa è solo la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui l'Inter affronta la Juventus in campionato con almeno 12 punti di vantaggio in classifica - i bianconeri hanno vinto due dei tre precedenti (2-1 il 22 marzo 2008 e 3-2 il 15 maggio 2021 - completa il parziale un successo nerazzurro il 16 aprile 2010, per 2-0).
  • La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti ne aveva registrati nelle precedenti 14 gare fuori casa in campionato (5N, 5P), tra le gestioni di Thiago Motta, Igor Tudor e l'inizio dell'esperienza con Luciano Spalletti.
  • Negli scontri diretti tra le prime quattro squadre attualmente in classifica in questa Serie A, l'Inter è quella che ha ottenuto meno punti, appena uno, mentre Juventus, Napoli e Milan sono tutte a quota sette.
  • La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol); inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più conclusioni in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, hanno subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64).
  • Inter e Juventus sono le due squadre che hanno registrato più sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie A (rispettivamente 383 e 374); inoltre, solo la Roma (315) ha registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto a nerazzurri (299) e bianconeri (293) nel torneo in corso.
  • Federico Dimarco ha fornito 11 assist in questa Serie A, meno solo di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu (12 per entrambi nel 2021/22) tra i giocatori dell'Inter in una singola edizione nel massimo campionato da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a 11 anche Romelu Lukaku nel 2020/21 e Maicon nel 2009/10. Inoltre, solo Fabrizio Miccoli nel 2011/12, Ronaldinho nel 2009/10 e Andrea Cossu nel 2010/11 (tutti a quota 12) hanno servito più passaggi vincenti tra tutti i calciatori di Serie A nelle prime 25 giornate di campionato, sempre da quando questo dato è a disposizione.
  • Kenan Yildiz (a quota otto gol in questo campionato) può diventare, con un centro, il primo giocatore della Juventus a realizzare almeno nove reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni a partire da Roberto Bettega, che ne realizzò 13 nel 1970/71; inoltre, sono tre le sue marcature nella competizione contro l'Inter - con meno di 21 anni hanno fatto meglio nel torneo contro i nerazzurri solo Giuseppe Virgili (cinque reti con la Fiorentina, tra il 1955 e il 1956), Guglielmo Trevisan (quattro con la Triestina, tra il 1937 e il 1938) e Vinicio Viani (quattro con la Fiorentina, tra il 1933 e il 1934).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterJuventus
Partite giocate2424
Numero di partite vinte1913
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate17
Gol totali segnati5741
Gol totali subiti1920
Media gol subiti per partita0.80.8
Percentuale possesso palla60.257.9
Numero totale di passaggi1289212757
Numero totale di passaggi riusciti1122911099
Tiri nello specchio della porta151146
Percentuale di tiri in porta46.751.4
Numero totale di cross582487
Numero medio di cross riusciti178109
Duelli per partita vinti10891093
Duelli per partita persi9851053
Corner subiti6893
Corner guadagnati164130
Numero di punizioni a favore267237
Numero di punizioni concesse335313
Tackle totali354385
Percentuale di successo nei tackle62.759.5
Fuorigiochi totali4242
Numero totale di cartellini gialli3630
Numero totale di cartellini rossi01

Inter - Juventus Live

Classifica SERIE A

  1. Inter61
  2. Milan53
  3. Napoli49
  4. Roma46
  5. Juventus46
Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Tasos Douvikas8
  3. Rasmus Højlund8
  4. Nico Paz8
  5. Christian Pulisic8
Virgilio Sport
Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio