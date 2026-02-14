Lazio e Atalanta si incontreranno nuovamente tra qualche settimana per la semifinale di Coppa Italia. Prima però i biancocelesti scenderanno in campo contro il Cagliari, mentre l'Atalanta avrà i playoff di Champions League contro il Dortmund martedì e tornerà in campo domenica per la sfida contro il Napoli.

Nei biancocelesti, visti gli infortuni di Pedro e Zaccagni, spazio a Noslin insieme a Maldini e Isaksen, in panchina Cancellieri. In regia Cataldi, con lui Dele-Bashiru e Taylor. Squalificato Romagnoli, insieme a Gila ci sarà Provstgaard.17:51

Da segnalare i due cartellini gialli a inizio partita per i due difensori dell'Atalanta, Scalvini e Ahanor. Quest'ultimo, che non ha convinto Palladino, ha già lasciato il campo dopo 25 minuti. Lato Lazio un altro problema fisico: ha stretto i denti fino all'intervallo Gila che però potrebbe lasciare il posto a Patric. 18:54

PREPARTITA

Lazio - Atalanta è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Atalanta sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 208 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 25 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1 25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0 02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 6° in classifica con 42 punti (frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

La Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 25; l'Atalanta ha segnato 34 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Atalanta - Lazio si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Lazio ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, Como e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 2-2 mentre L'Atalanta ha incontrato la Cremonese vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol.

Lazio e Atalanta si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 33 volte, l'Atalanta ha vinto 38 volte mentre i pareggi sono stati 44.

Lazio-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 sfide di Serie A contro l'Atalanta (4V, 4N), anche se ha vinto solo una delle quattro più recenti gare contro i bergamaschi: 1-0 il 6 aprile 2025 al Gewiss Stadium, con una rete di Gustav Eriksen.

L'Atalanta ha evitato la sconfitta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (3V, 4N) e, dopo l'1-1 del 28 dicembre 2024, può pareggiare due gare esterne di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 1991.

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due gare contro l'Atalanta in Serie A, dopo che aveva incassato almeno una rete in 15 delle precedenti 17 sfide contro i bergamaschi (1.9 gol subiti in media nel parziale); i biancocelesti non registrano più clean sheet consecutivi contro questa avversaria nel massimo campionato da gennaio 2013 (quattro).

L’Atalanta è rimasta imbattuta nel 2026 in Serie A, grazie a cinque successi e due pareggi; solo tre volte nella sua storia non ha perso nessuna delle prime otto gare giocate in un anno solare: nel 1962 (10), nel 2000 (otto) e nel 2003 (10).

La Lazio è la squadra che ha pareggiato più gare di Serie A da dicembre in avanti: sei; nel periodo, i biancocelesti hanno perso solo due volte, ma hanno trovato appena tre successi.

Nonostante il bilancio dell'Atalanta fuori casa con Raffaele Palladino in Serie A sia in perfetto equilibrio - due vittorie, due pareggi e due sconfitte - i bergamaschi hanno pareggiato le ultime due trasferte di campionato e non terminano in equilibrio tre gare esterne di fila da dicembre 2020 (in quell'occasione contro Spezia, Juventus e Bologna).

La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3N, 2P), proprio la più recente contro il Genoa; inoltre, ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro partite interne e non ha mai subito più di un gol in più incontri domestici di fila in una stagione di Serie A (serie arrivata a quattro anche nel 1932, nel 1943, nel 1950 e nel 2017).

La Lazio è l'unica squadra che non ha trovato la rete su sviluppi di calci d'angolo in questa Serie A, mentre l'Atalanta ne ha realizzati sei da questa situazione di gioco, meno solo di Juventus (sette) e Inter (13) - a quota sei anche Cagliari, Cremonese e Sassuolo.

Pedro ha trovato la rete in tre delle sue ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 16 precedenti; oltre a essere il primo giocatore della Lazio a segno nel massimo campionato dopo aver compiuto 38 anni, è anche il più anziano ad aver realizzato almeno tre gol nel 2026 nei cinque grandi campionati europei.

Nikola Krstovic ha preso parte a 11 gol in 886 minuti giocati questa Serie A (sette reti e quattro assist), in media una partecipazione ogni 81 minuti, la migliore tra i giocatori con almeno 600 minuti disputati.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: