La partita si sblocca grazie al rigore al 40' realizzato da Ederson. Nel secondo tempo insiste tanto la Lazio alla ricerca del pareggio ma una gran rete di Zalewski da fuori area chiude i conti per i biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri è andata più volte vicina al gol, sempre attenti gli avversari soprattutto con le parate di Carnesecchi.
L'Atalanta riesce a superare il Como, sconfitto nel pomeriggio dalla Fiorentina, e si porta così al sesto posto, con la squadra di Fabregas che ha una partita da recuperare. Per la Lazio invece c'è la possibilità che l'Udinese li superi in questo turno mandandoli al nono posto.
Lazio e Atalanta si incontreranno nuovamente tra qualche settimana per la semifinale di Coppa Italia. Prima però i biancocelesti scenderanno in campo contro il Cagliari, mentre l'Atalanta avrà i playoff di Champions League contro il Dortmund martedì e tornerà in campo domenica per la sfida contro il Napoli.
Ancora un errore a centrocampo dell'Atalanta: Maldini parte in contropiede poi Noslin sbaglia il primo pallone della partita e consente il recupero agli avversari. 19:21
52'
Che parata di Carnesecchi! Cataldi crossa morbido in area, Noslin devia di testa sul secondo palo ma si allunga in tuffo il portiere dell'Atalanta che con la punta delle dita respinge! Patric è lì sul pallone ma non riesce a indirizzarlo in porta. 19:15
51'
Accelera Nuno Tavares sulla fascia destra, costretto a deviare in angolo Kossounou.19:14
50'
Check over, Sacchi spiega: c'è il tocco di mano di Zappacosta in area ma prima Tavares si trovava oltre alla linea del fuorigioco. Per cui nessun calcio di rigore per la Lazio. 19:13
49'
Check molto lungo: sul tiro di Cataldi c'è da valutare il possibile fuorigioco di Tavares, così come è da rivedere il tocco di mano di Zappacosta. 19:14
47'
C'è un check del VAR in corso per un possibile calcio di rigore per la Lazio. 19:09
46'
Esce anche Giorgio Scalvini, al suo posto Odilon Kossounou.19:08
46'
Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Lazar Samardzic per Giacomo Raspadori.19:08
46'
Non ce la fa Mario Gila, il difensore esce per infortunio e lascia il posto a Patricio Gabarrón Gil.19:07
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lazio-Atalanta!19:07
Da segnalare i due cartellini gialli a inizio partita per i due difensori dell'Atalanta, Scalvini e Ahanor. Quest'ultimo, che non ha convinto Palladino, ha già lasciato il campo dopo 25 minuti. Lato Lazio un altro problema fisico: ha stretto i denti fino all'intervallo Gila che però potrebbe lasciare il posto a Patric. 18:54
Parte bene l'Atalanta subito vicino al gol con una conclusione di Krstovic, salvata sulla linea da Provstgaard. Reagisce immediatamente la Lazio brava a rubare più volte palla a centrocampo agli avversari e ad avvicinarsi alla porta con le accelerate di Maldini e Tavares. I biancocelesti colpiscono anche un palo con Taylor. Al 40' però una respinta in scivolata con il braccio troppo alto di Cataldi causa calcio di rigore per l'Atalanta che sblocca il risultato grazie al gol dagli 11 metri di Ederson. 18:53
45'+3'
Fine primo tempo! Lazio-Atalanta 0-1 grazie al gol su rigore di Ederson. 18:50
45'
Segnalati 3 minuti di recupero. 18:47
41'
GOOOOOOOLLL! Lazio-ATALANTA 0-1! Dal dischetto non sbaglia Ederson! Il centrocampista opta per un tiro incrociato, Provedel si tuffa dall'altra parte e non può evitare la rete.
Check over, confermato il calcio di rigore per l'Atalanta. 18:43
40'
Check del VAR in corso per la revisione dell'azione.18:41
39'
Calcio di rigore per l'Atalanta! Lancio di Samardzic per Zappacosta, l'esterno accelera e va sul fondo dove effettua il tiro. Cataldi in scivolata respinge con il braccio destro, considerato troppo alto rispetto al corpo. 18:43
37'
Intanto ha iniziato il riscaldamento Patric: l'obiettivo è comunque quello di arrivare almeno al primo tempo per non sprecare uno slot. 18:40
35'
Problemi per Gila: il difensore si ferma e richiede l'intervento dello staff medico. 18:38
30'
Tentativo di Noslin dalla distanza: parata di Carnesecchi. 18:39
27'
Taylor colpisce il palo! Azione nata da un'accelerata di Tavares, l'esterno serve Maldini che non trova il tempo per calciare e appoggia per l'olandese che però non trova la rete per pochissimo!18:32
25'
Finisce infatti la partita di Honest Ahanor: pesa il cartellino giallo e la partita fin qui non soddisfacente del giocatore. Dentro Sead Kolasinac.18:26
22'
Si sta scaldando Kolasinac, pronto per entrare: dovrebbe già finire la partita di Ahanor. 18:24
21'
Ahanor spizzica di testa da calcio d'angolo, non riesce a indirizzarla bene il difensore dell'Atalanta: la palla termina fuori. 18:22
19'
Tentativo in sforbiciata di Taylor, palla debole e facile per la parata di Carnesecchi. 18:21
17'
Riparte in contropiede la Lazio, Isaksen arriva al limite dell'area e viene spinto da Krstovic: per l'arbitro è tutto regolare. 18:19
16'
Atalanta vicino al gol! Che occasione! Grande giocata di Bernasconi in profondità che riesce a superare Provedel, uscito dalla propria area, serve poi Krstovic che tira a porta vuota, ma la palla viene salvato sulla linea da Provstgaard!18:21
12'
Palla lunga di prima di Cataldi per Isaksen, legge bene la situazione Carnesecchi che respinge da fuori area con i piedi. 18:14
12'
Ammonito anche Honest Ahanor: fallo su Isaksen.18:12
10'
Imbucata di Cataldi per Noslin che scappa via verso la porta: lo ferma irregolarmente Scalvini che si prende l'ammonizione.18:12
8'
Tiro debole da dentro l'area di rigore di Krstovic, parata facile per Provedel. 18:10
5'
Perde ancora palla a centrocampo l'Atalanta, è sempre Maldini a partire palla al piede, questa volta però viene chiuso dagli avversari. 18:06
3'
Maldini ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta avversaria: in mezzo a tre poi l'ex Milan commette fallo ai danni di Scalvini. 18:04
1'
Partenza subito alta dell'Atalanta: azione nata dalla fascia sinistra con Bernasconi e poi interrotta da Marusic. 18:02
1'
Fischio d'inizio! Si parte! Comincia Lazio-Atalanta!18:01
Nell'Atalanta fuori De Ketelaere, operato giovedì per un problema al ginocchio destro. Alle spalle di Krstovic ci saranno Zalewski e Samardzic. Scontata la squalifica torna Ahanor in difesa, dal primo minuto anche De Roon.17:53
Nei biancocelesti, visti gli infortuni di Pedro e Zaccagni, spazio a Noslin insieme a Maldini e Isaksen, in panchina Cancellieri. In regia Cataldi, con lui Dele-Bashiru e Taylor. Squalificato Romagnoli, insieme a Gila ci sarà Provstgaard.17:51
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djmsiti, Ahanor - Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Krstovic. All. Palladino.17:22
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares - Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor - Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.17:22
L'Atalanta in campionato non perde da fine dicembre - 1 a 0 contro l'Inter - ma nel frattempo sono arrivate due sconfitte in Champions League. La squadra guidata da Palladino, grazie alla sconfitta del Como nel pomeriggio contro la Fiorentina, può effettuare il sorpasso in classifica e volare al sesto posto.17:19
Solo una sconfitta nelle ultime 7 partite per la Lazio, reduce da un'importante vittoria nel turno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Bologna, che le ha consentito di strappare il pass per la semifinale, dove incontrerà nuovamente l'Atalanta. Le due squadre in classifica si trovano al settimo e all'ottavo posto, con i bergamaschi a +6. 17:16
Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Olimpico: è tutto pronto per Lazio-Atalanta, match valido per la 25ª giornata di Serie A!17:14
Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 6° in classifica con 42 punti (frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte). La Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 25; l'Atalanta ha segnato 34 gol e ne ha subiti 21. La partita di andata Atalanta - Lazio si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Lazio ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, Como e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 2-2 mentre L'Atalanta ha incontrato la Cremonese vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol.
Lazio e Atalanta si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 33 volte, l'Atalanta ha vinto 38 volte mentre i pareggi sono stati 44.
Lazio-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 sfide di Serie A contro l'Atalanta (4V, 4N), anche se ha vinto solo una delle quattro più recenti gare contro i bergamaschi: 1-0 il 6 aprile 2025 al Gewiss Stadium, con una rete di Gustav Eriksen.
L'Atalanta ha evitato la sconfitta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (3V, 4N) e, dopo l'1-1 del 28 dicembre 2024, può pareggiare due gare esterne di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 1991.
La Lazio non ha subito gol nelle ultime due gare contro l'Atalanta in Serie A, dopo che aveva incassato almeno una rete in 15 delle precedenti 17 sfide contro i bergamaschi (1.9 gol subiti in media nel parziale); i biancocelesti non registrano più clean sheet consecutivi contro questa avversaria nel massimo campionato da gennaio 2013 (quattro).
L’Atalanta è rimasta imbattuta nel 2026 in Serie A, grazie a cinque successi e due pareggi; solo tre volte nella sua storia non ha perso nessuna delle prime otto gare giocate in un anno solare: nel 1962 (10), nel 2000 (otto) e nel 2003 (10).
La Lazio è la squadra che ha pareggiato più gare di Serie A da dicembre in avanti: sei; nel periodo, i biancocelesti hanno perso solo due volte, ma hanno trovato appena tre successi.
Nonostante il bilancio dell'Atalanta fuori casa con Raffaele Palladino in Serie A sia in perfetto equilibrio - due vittorie, due pareggi e due sconfitte - i bergamaschi hanno pareggiato le ultime due trasferte di campionato e non terminano in equilibrio tre gare esterne di fila da dicembre 2020 (in quell'occasione contro Spezia, Juventus e Bologna).
La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3N, 2P), proprio la più recente contro il Genoa; inoltre, ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro partite interne e non ha mai subito più di un gol in più incontri domestici di fila in una stagione di Serie A (serie arrivata a quattro anche nel 1932, nel 1943, nel 1950 e nel 2017).
La Lazio è l'unica squadra che non ha trovato la rete su sviluppi di calci d'angolo in questa Serie A, mentre l'Atalanta ne ha realizzati sei da questa situazione di gioco, meno solo di Juventus (sette) e Inter (13) - a quota sei anche Cagliari, Cremonese e Sassuolo.
Pedro ha trovato la rete in tre delle sue ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 16 precedenti; oltre a essere il primo giocatore della Lazio a segno nel massimo campionato dopo aver compiuto 38 anni, è anche il più anziano ad aver realizzato almeno tre gol nel 2026 nei cinque grandi campionati europei.
Nikola Krstovic ha preso parte a 11 gol in 886 minuti giocati questa Serie A (sette reti e quattro assist), in media una partecipazione ogni 81 minuti, la migliore tra i giocatori con almeno 600 minuti disputati.
